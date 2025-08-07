„Schizofrenia nu e o sentință”

Europa Libera Moldova, 7 august 2025 09:10

„Schizofrenia nu e o sentință”

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Europa Libera Moldova

Acum 30 minute
09:10
„Schizofrenia nu e o sentință” Europa Libera Moldova
Acum o oră
08:50
Trump întrevede „șanse mari” să se întâlnească în curând cu Putin, după vizita trimisului său la Kremlin Europa Libera Moldova
Acum 2 ore
08:20
Lobby-ul agricol al UE își pune amprenta asupra acordului comercial cu Ucraina Europa Libera Moldova
Acum 12 ore
00:40
Oazu Nantoi, despre condamnarea lui Guțul, scrutinul parlamentar și riscurile pentru alegeri Europa Libera Moldova
Acum 24 ore
18:40
Comratul nu recunoaște condamnarea Evgheniei Guțul Europa Libera Moldova
18:30
Oazu Nantoi, despre condamnarea lui Guțul, scrutinul parlamentar și riscurile pentru alegeri Europa Libera Moldova
18:30
Oazu Nantoi: Guțul a fost condamnată pentru fapte penale, nu pentru etnie sau funcție... Europa Libera Moldova
18:10
Poliția anunță că a deconspirat o nouă schemă de corupere electorală, gestionată de la Moscova Europa Libera Moldova
15:30
În greva foamei: la granița georgiană protestează ucraineni deportați din Rusia, care nu pot reveni acasă. Traseul prin Moldova, o opțiune Europa Libera Moldova
15:00
Trump îi va primi la Casa Albă pe liderii Armeniei și Azerbaidjanului Europa Libera Moldova
14:10
Hiroshima marchează 80 de ani de la primul atac cu bombă atomică avertizând împotriva „acceptării crescânde” a înarmărilor Europa Libera Moldova
13:10
Autoritățile resping acuzațiile aduse de Guțul și Plahotniuc Europa Libera Moldova
12:30
Rusia a lovit un punct de tranzit al gazelor în Ucraina, la câțiva kilometri de Moldova Europa Libera Moldova
11:40
Trecerea la profil general, soluția pentru liceele cu puțini elevi, solicitată și la Chișinău Europa Libera Moldova
11:00
CSM: Judecătoarea care a condamnat-o pe Guțul a fost amenințată cu moartea Europa Libera Moldova
10:30
Karol Nawrocki, eurosceptic și pro-Trump, preia mandatul de președinte al Poloniei Europa Libera Moldova
09:50
Ce se va întâmpla cu postul de bașcan al Găgăuziei după condamnarea Evgheniei Guțul Europa Libera Moldova
Ieri
09:00
Universitatea pentru vârsta a treia se mută la țară Europa Libera Moldova
08:40
Trimisul special al SUA în vizită la Moscova, înainte de termenul limită dat de Casa Albă pentru încetarea focului în Ucraina Europa Libera Moldova
5 august 2025
18:00
Pagini de istorie: 34 de ani de la Revoluția din România Europa Libera Moldova
18:00
România: fostul președinte Ion Iliescu, inculpat în noul dosar al „Mineriadei” din 1990 Europa Libera Moldova
18:00
A murit Ion Iliescu, primul președinte român ales democratic Europa Libera Moldova
17:20
Analiză la cald: Ce schimbă condamnarea Evgheniei Guțul înaintea votului din 28 septembrie Europa Libera Moldova
16:20
Scandinavii plătesc jumătate de miliard de dolari pe armament american pentru Ucraina Europa Libera Moldova
15:00
Cum a fost condamnată Evghenia Guțul Europa Libera Moldova
13:10
Un mort în atacul cu rachete rusești asupra unui nod feroviar ucrainean Europa Libera Moldova
12:20
Evghenia Guțul, condamnată la 7 ani de închisoare cu executare Europa Libera Moldova
11:10
Israelul a început pregătirile pentru pelerinajul evreiesc la Uman, în Ucraina. Nu este limpede dacă va trece prin Moldova Europa Libera Moldova
10:10
Agricultura sub asediu: drone rusești atacă câmpurile de pepeni din regiunea Herson, Ucraina Europa Libera Moldova
Mai mult de 2 zile în urmă
09:20
Când o să primească Ucraina arme cumpărate de NATO din SUA? Nu foarte curând Europa Libera Moldova
09:10
Campania de dinaintea campaniei electorale Europa Libera Moldova
4 august 2025
17:30
O bază de submarine a Rusiei a fost avariată de tsunami, arată imagini din satelit Europa Libera Moldova
17:10
Starea excepțională cerută de fermierii din sud, puțin probabilă Europa Libera Moldova
16:50
La Moscova începe procesul celor 19 suspecți în atacul terorist de la Crocus din 2024 Europa Libera Moldova
15:20
Au peste 70 de ani și vor să fie studenți Europa Libera Moldova
15:20
Ucraina își revendică atacul de duminică de la Soci și spune că a distrus avioane rusești în Crimeea Europa Libera Moldova
15:00
Un medic la patru sate Europa Libera Moldova
14:10
Decizie definitivă a ANRE: Moldovagaz rămâne fără licența de furnizare a gazelor, atribuții preluate de Energocom Europa Libera Moldova
12:20
Ultima ședință de judecată în dosarul Marinei Tauber. Instanța a refuzat să o audieze prin videoconferință Europa Libera Moldova
12:00
La 5 ani de la explozia care a devastat Beirutul, autoritățile încă promit „dreptate” Europa Libera Moldova
11:10
10.000 de hoteluri dau în judecată Booking.com pentru că le-a împiedicat să facă oferte de prețuri mai joase Europa Libera Moldova
09:20
Partidele asociate cu Șor, nu vor putea participa la alegeri nici separat, nici în bloc Europa Libera Moldova
08:20
Criză extremă de apă la Donețk și Mariupol, două orașe ocupate de Rusia Europa Libera Moldova
08:20
Trump și-ar putea trimite emisarul la Moscova înainte de expirarea ultimatumului dat lui Putin pentru încetarea focului în Ucraina Europa Libera Moldova
3 august 2025
16:00
Un atac cu drone ucrainene incendiază un depozit petrolier rus, în timp ce Zelenski anunță un schimb de prizonieri Europa Libera Moldova
15:20
„Micii diletanți-mercenari ai Kremlinului”: cum sunt recrutați tineri pentru atentate și diversiuni în Europa Europa Libera Moldova
12:40
Franța și alte 14 țări cer recunoașterea statului palestinian. Moldova nu se grăbește Europa Libera Moldova
12:10
Blocul opoziției pro-ruse, înregistrat oficial pentru alegerile din 28 septembrie Europa Libera Moldova
09:50
„Inelul lui Sauron”. Rusia întărește centura de apărare antiaeriană din jurul Moscovei Europa Libera Moldova
Zeci de poziții noi de apărare antiaeriană au apărut de-a lungul principalei șosele de centură a Moscovei (TsKAD) și a „micii centuri” (MKAD), construite încă pe vremea fostei URSS pentru a transporta rachete spre rețeaua de apărare antiaeriană a capitalei ruse. Acestea au apărut pe fondul atacurilor cu drone ucrainene, care reușesc, tot mai des, să lovească ținte în adâncul teritoriului Rusiei. Noile poziții rusești de apărare aeriană din regiunea Moscovei sunt amplasate, de cele mai multe ori,...
2 august 2025
17:00
O școală pentru chinezi în Ucraina ocupată? Propaganda Kremlinului în acțiune, spun activiștii Europa Libera Moldova
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.