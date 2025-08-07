„Schizofrenia nu e o sentință”

09:50

Zeci de poziții noi de apărare antiaeriană au apărut de-a lungul principalei șosele de centură a Moscovei (TsKAD) și a „micii centuri” (MKAD), construite încă pe vremea fostei URSS pentru a transporta rachete spre rețeaua de apărare antiaeriană a capitalei ruse. Acestea au apărut pe fondul atacurilor cu drone ucrainene, care reușesc, tot mai des, să lovească ținte în adâncul teritoriului Rusiei. Noile poziții rusești de apărare aeriană din regiunea Moscovei sunt amplasate, de cele mai multe ori,...