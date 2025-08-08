Circulația rutieră pe strada principală din Bubuieci, restricționată timp de o lună: Autobuzul de pe ruta nr.21 va avea un itinerar modificat
Circulația rutieră pe strada pe strada Ștefan cel Mare și Sfânt din comuna Bubuieci, suburbie a capitalei, tronsonul cuprins între str. Gospodarilor și str. Mihail Frunze, va fi restricționată pentru o perioadă de 30 de zile.
Circulația rutieră pe strada pe strada Ștefan cel Mare și Sfânt din comuna Bubuieci, suburbie a capitalei, tronsonul cuprins între str. Gospodarilor și str. Mihail Frunze, va fi restricționată pentru o perioadă de 30 de zile.
La Muzeul Național de Artă din Chișinău a fost inaugurată expoziția personală a sculptorului Dumitru Verdianu, stabilit de peste 30 de ani în orașul Viena, Austria. Vizitatorii au posibilitatea să admire lucrări care au fost expuse și în muzee prestigioase din întreaga Europă.
Israelul aprobă planul de distrugere a Hamas și preluare a controlului asupra orașului Gaza # Moldova1
Cabinetul de securitate al Israelului a aprobat un plan care prevede distrugerea mișcării islamiste radicale Hamas și preluarea controlului asupra orașului Gaza, au anunțat vineri, 8 august, agențiile internaționale AP și Reuters. Decizia a fost luată în cadrul unei reuniuni nocturne a conducerii israeliene, în pofida apelurilor internaționale tot mai insistente pentru încetarea ostilităților și a protestelor din Israel față de soarta ostaticilor deținuți de Hamas.
Giurgiuleștiul, sat „domnesc”: Cum se numea localitatea în anul 1593 și de la cine ar fi cumpărat-o Ștefan cel Mare # Moldova1
Cel mai sudic sat din Republica Moldova, Giurgiulești, se mândrește cu o istorie de secole. Aflat astăzi la granița dintre România și Ucraina, satul Giurgiulești a fost o localitate domnească, arată documentele de arhivă.
Corespondență Dan Alexe // Intrarea în vigoare a tarifelor SUA: zi de doliu pentru economia UE # Moldova1
Joi, 7 august, a fost o zi de doliu pentru industrie, întreprinderi și producătorii europeni, a fost ziua care a marcat intrarea în vigoare a taxei vamale unice de 15%, impusă de Donald Trump pentru majoritatea produselor din Uniunea Europeană care sunt importate în Statele Unite.
08:00
Tot mai aproape de ținta globală: 49% dintre nou-născuții din R. Moldova sunt alăptați exclusiv la sân # Moldova1
Circa 49% dintre copiii care s-au născut anul trecut în Republica Moldova au fost alăptați exclusiv la sân, în primele șase luni de viață. Sunt datele unui studiu realizat de UNICEF Moldova. Astfel, după un progres semnificativ făcut în ultimii 13 ani, ne apropiem de ținta globală de 50 la sută. În fiecare an, în prima săptămână a lunii august, Republica Moldova și alte peste 170 de țări se alătură Săptămânii mondiale a alăptării. Mamele spun că sunt conștiente de avantajele laptelui matern.
Trump lasă deschisă ușa pentru întrevederea cu Putin, și insistă asupra unui armistițiu în Ucraina # Moldova1
Președintele american Donald Trump a declarat că termenul-limită impus președintelui rus Vladimir Putin pentru acceptarea unui armistițiu în Ucraina rămâne incert. Liderul de la Washington a precizat joi, 7 august, la o conferință de presă de la Casa Albă, că decizia depinde de Putin.
Președintele american Donald Trump a declarat joi, 7 august, la o conferință de presă la Casa Albă, că termenul-limită impus președintelui rus Vladimir Putin pentru acceptarea unui armistițiu în Ucraina rămâne incert. Liderul de la Washington a precizat că decizia depinde de Vladimir Putin.
Cererea de extrădare a lui Plahotniuc în R. Moldova, examinată săptămâna viitoare de Curtea de Apel Atena # Moldova1
Curtea de Apel Atena va examina, pe 13 august, cererea de extrădare a fostului lider democrat, Vladimir Plahotniuc, expediată autorităților elene de Procuratura Generală a R. Moldova pe 24 iulie curent.
Franța luptă cu cel mai mare incendiu de vegetație din ultimele decenii. Cel puțin un om a murit și 13 au fost răniți. Victimele sunt localnici și pompieri. Vâlvătaia se răspândește rapid din cauza secetei severe și a vântului uscat. În doar 24 de ore, focul a mistuit 16 mii de hectare de pădure și vegetație.
Plăți instant între firme: MIA „Business-to-Business”, lansată în scurt timp pe piața din R. Moldova # Moldova1
R. Moldova va lansa, în decurs de câteva luni, un nou serviciu de plăți digitale MIA între companii – „de la bussines la bussines”. Anunțul a fost făcut în seara zilei de joi, 7 august, de guvernatoarea Băncii Naționale, Anca Dragu, la emisiunea ÎN CONTEXT de la Moldova 1.
În doar câteva luni, R. Moldova va lansa un nou serviciu de plăți digitale MIA între companii – „de la bussines la bussines”. Precizarea a fost făcută în seara zilei de joi, 7 august, de guvernatoarea Băncii Naționale, Anca Dragu, în cadrul emisiunii „În Context” de la Moldova 1.
Guvernatoarea BNM, Anca Dragu: „Ne așteptăm la o scădere a inflației sub 6%, până la sfârșitul anului” # Moldova1
Inflația va continua să scadă în lunile următoare, iar costurile de finanțare se vor reduce, în urma deciziei Băncii Naționale a Moldovei (BNM) de diminuare a ratei de politică monetară. Asigurarea vine din partea guvernatoarei BNM, Anca Dragu, care a oferit mai multe explicații la emisiunea ÎN CONTEXT de la postul de televiziune Moldova 1.
„Conflictul va continua în viitorul previzibil”. Ce spun experții despre viitoarele negocieri Putin - Trump # Moldova1
Rusia va încerca, cel mai probabil, să folosească viitorul summit dintre Vladimir Putin și Donald Trump pentru a-l convinge pe președintele SUA de bunele sale intenții de pace, continuând însă să urmărească obiective maximaliste - capitularea totală a Ucrainei, consideră mai mulți experți, citați de către serviciul rus al The Moscow Times.
Prețuri mai mari pentru fructe și legume: pomușoarele, de două ori mai scumpe decât în 2024 # Moldova1
În prima jumătate a acestui an, prețurile la produsele agricole au crescut în medie cu peste 28%, această evoluție fiind determinată în special de scumpirea fructelor și legumelor. Datele au fost prezentate de Biroul Național de Statistică (BNS). Cele mai mari prețuri s-au înregistrat la pomușoare, acestea s-au dublat față de anul 2024.
Milsami s-a chinuit cu amatorii din San Marino! Campioana Republicii Moldova, victorie in extremis cu AC Virtus # Moldova1
Milsami Orhei a învins forrmația AC Virtus cu scorul de 3-2 în meciul primei manșe a turului trei preliminar al Ligii Conferințelor. În partida jucată pe stadionul Zimbru, "vulturii roșii" au deschis scorul în minutul 31 prin Christopher Nwaeze. Înainte de pauză, Milsami a rămas inferioritate numerică. Andrei Cobeț a fost eliminat direct pentru comportament nesportiv.
Inflația va continua să scadă în lunile următoare, iar costurile de finanțare se vor reduce, în urma deciziei de diminuare a ratei de politică monetară. Asigurarea vine din partea guvernatoarei Băncii Naționale a Moldovei, Anca Dragu, care a oferit mai multe explicații în acest sens în cadrul emisiunii „În context” de la postul de televiziune Moldova 1.
Discuții Nosatîi - Pietrowicz: R. Moldova și SUA vor aprofunda colaborarea în domeniul apărării # Moldova1
R. Moldova și SUA vor aprofunda relațiile de colaborare în domeniul apărării. Angajamentul a fost reiterat joi, 7 august, la întrevederea ministrului Apărării, Anatolie Nosatîi, și Însărcinatul cu Afaceri la Ambasada SUA în R. Moldova, Nick Pietrowicz, aflat la început de mandat. Întrevederea a avut loc la sediul Ministerului Apărării.
Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a declarat joi că Israelul intenționează să preia controlul militar asupra întregii Fâșii Gaza și că, în cele din urmă, o va preda forțelor armate care o vor guverna în mod corespunzător, relatează news.ro, cu referire la Reuters.
France Football și L'Equipe au anunțat lista celor 30 de candidați la "Balonul de Aur" 2025, cu Dembele și Yamal printre favoriți # Moldova1
Lista celor 30 de candidați la "Balonul de Aur" a fost anunțață. Ousmane Dembele și Lamine Yamal sunt printre marii favoriți, iar Paris Saint-Germain este echipa cu cei mai mulți jucători nominalizați - 9 la număr.
Modernizarea Armatei Naționale, subiectul discuțiilor dintre ministrul Apărării și noul diplomat american la Chișinău # Moldova1
Ministrul Apărării, Anatolie Nosatîi, și însărcinatul cu afaceri la Ambasada SUA în R. Moldova, Nick Pietrowicz, aflat la început de mandat, au discutat despre stadiul actual al cooperării bilaterale în domeniul apărării, dar și despre proiectele comune derulate în contextul modernizării Armatei Naționale.
Membra CSM, amenințată cu moartea, interviu în exclusivitate la Moldova 1: „La ușa mea au început a suna la ora două noaptea” # Moldova1
Livia Mitrofan, membra Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), amenințată cu moartea la fel ca judecătoarea Ana Cucerescu, dezvăluie, într-un interviu oferit în exclusivitate postului Moldova 1, detalii despre intimidările la care a fost supusă.
Sprijin financiar pentru apărare: Cinci giganți transatlantici susțin o nouă bancă europeană # Moldova1
Cinci instituții financiare transatlantice majore și-au manifestat sprijinul de a crea o nouă bancă de apărare la nivel european, pentru a stimula cheltuielile în domeniul securității în întreaga regiune, potrivit grupului de dezvoltare care coordonează crearea acesteia, relatează portalul economedia.ro.
ULTIMA ORĂ // Cererea de extrădare a lui Plahotniuc în R. Moldova, examinată săptămâna viitoare de Curtea de Apel Atena # Moldova1
Curtea de Apel Atena va examina, pe 13 august, cererea de extrădare a fostului lider democrat, Vladimir Plahotniuc, expediată autorităților elene de Procuratura Generală a R. Moldova pe 24 iulie curent.
Ilan Șor, pion-cheie într-o rețea globală de ocolire a sancțiunilor impuse Rusiei. Investigație IPN: companii, criptomonede și bănci paravan în Asia Centrală și Orientul Mijlociu # Moldova1
Fugarul moldovean Ilan Șor, condamnat în dosarul „furtul miliardului”, reapare în centrul unei rețele internaționale cu implicații financiare și geopolitice. Potrivit unei investigații publicate de IPN, politicianul joacă un rol central într-o schemă complexă de ocolire a sancțiunilor internaționale impuse Federației Ruse, printr-o rețea de companii, bănci, monede digitale și filiere comerciale active în Kârgâzstan, Uzbekistan, Emiratele Arabe Unite, Mongolia, Egipt și alte state.
Prima pădure comunitară, pe un teren care anterior risca să devină groapă de gunoi, a fost plantată la Roșcani, raionul Anenii Noi.
Trump: Putin ar putea accepta negocieri pentru încetarea focului dacă se discută schimbul de teritorii # Moldova1
Liderul american Donald Trump ia în calcul că președintele Rusiei, Vladimir Putin, ar fi dispus să înceapă negocieri privind încetarea focului în Ucraina, în cazul în care va fi „discutată problema unui schimb teritorial”, transmite rbc.ru cu referire la Bloomberg.
Amenzile ar putea descuraja corupția electorală: „Când îți asumi un beneficiu de 10.000 de lei, dar ai de plătit 40.000 amendă, te vei gândi de patru ori” # Moldova1
Coruperea alegătorilor rămâne una dintre cele mai mari vulnerabilități ale procesului electoral din Republica Moldova, constată expertul comunității WatchDog, Alexandru Bot, după zecile de percheziții efectuate de oamenii legii joi, 7 august, într-un dosar care vizează noua schemă aplicată la scară largă, prin intermediul aplicației „Taito”. Într-un interviu pentru Moldova 1, Bot a spus că acțiunile procesuale, inclusiv perchezițiile și contracararea instrumentelor digitale de influențare a votului, „se înscriu în șirul măsurilor de prevenție”, care trebuie întreprinse în mod constant de autorități.
Prima pădure comunitară, pe un teren care anterior risca să devină groapă de gunoi, a fost plantată la Roșcani, raionul Anenii Noi.
În locul unei râpi pline de gunoi va fi construit un parc modern cu piste pentru bicicliști. În satul Onișcani, raionul Călărași, muncitorii lucrează de zor. Proiectul, deși unul foarte important, a fost tărăgănat ani la rând. Acum, autoritățile promit să ducă lucrările la capăt, mai ales că au primit și sprijin financiar de la Fondul pentru Mediu.
Progress is clearly visible on the construction sites of the 400 kV Vulcănești-Chișinău overhead power line (OPL). According to the Ministry of Energy, over 93% of the foundations for the pillars were already completed, with significant advancements observed both in the southern and central sections of the project.
Prima pădure comunitară, pe un teren care anterior risca să devină groapă de gunoi, a fost plantată la Roșcani, raionul Anenii Noi.
The justice system reform in the Republic of Moldova requires a thorough reevaluation, and the extradition of Vladimir Plahotniuc has emerged as a significant political issue. Additionally, the convictions related to the Shor case may reinforce the government's commitment to combating corruption. It was also noted that the protests in Gagauzia could subside once illegal financing is addressed, as discussed by guests on the "Public Space" program on Radio Moldova.
Pericol excepțional de incendii în sudul, centrul și estul R. Moldova. Cod galben, emis de meteorologi # Moldova1
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis o avertizare de Cod galben de pericol excepțional de incendiu cu caracter natural. Potrivit meteorologilor, în perioada 8 - 14 august, riscul de incendii este foarte ridicat în sudul, estul și parțial centrul Republicii Moldova, din cauza temperaturilor ridicate și a lipsei de precipitații.
Former Boldurești mayor Nicanor Ciochină, who is accused of fatally injuring a 14-year-old boy, will remain under judicial control for an additional 60 days. On Thursday, August 7, prosecutor Alexandru Butnaru requested the extension of this preventive measure, citing concerns that Ciochină might evade the examination of the criminal case.
Lucrările pe șantierele liniei electrice aeriene (LEA) de 400 kV Vulcănești–Chișinău înregistrează „progrese vizibile” atât dinspre sud, cât și dinspre centru, fundațiile pentru piloni fiind deja construite în proporție de peste 93%, anunță Ministerul Energiei.
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis o avertizare de Cod Galben de pericol excepțional de incendiu cu caracter natural. Potrivit meteorologilor, în perioada 8–14 august, riscul de incendii este foarte ridicat în sudul, estul și parțial centrul Republicii Moldova, din cauza temperaturilor ridicate și a lipsei de precipitații.
Aproape 60.000 de șoferi din stânga Nistrului au solicitat permise de conducere emise de autoritățile constituționale # Moldova1
Locuitorii din regiunea transnistreană manifestă un interes tot mai mare pentru respectarea legislației în vigoare a Republicii Moldova și pentru participarea legală la traficul rutier atât național, cât și internațional. Tendința este confirmată de creșterea semnificativă, pe parcursul primului semestru al anului curent, a numărului de permise de conducere eliberate pentru cetățenii domiciliați în regiune.
Tot mai aproape de conectare: linia electrică Vulcănești–Chișinău se apropie de finalizare # Moldova1
Lucrările pe șantierele liniei electrice aeriene (LEA) de 400 kV Vulcănești–Chișinău înaintează într-un ritm activ, cu progres vizibil atât dinspre sud, cât și dinspre centru, fundațiile pentru piloni fiind deja construite în proporție de peste 93%, anunță Ministerul Energiei.
Fostul primar de Boldurești, Nicanor Ciochină, rămâne sub control judiciar încă 60 de zile # Moldova1
Fostul primar de Boldurești, Nicanor Ciochină, învinuit de accidentarea mortală a unui băiat de 14 ani, rămâne sub control judiciar încă 60 de zile. Procurorul de caz, Alexandru Butnaru, a cerut joi, 7 august, prelungirea măsurii preventive, invocând riscul eschivării acestuia de la examinarea cauzei penale.
Banca Națională a Moldovei (BNM) a redus, pe 7 august 2025, rata de bază de la 6,5% la 6,25% anual. Potrivit instituției, decizia marchează încheierea perioadei de politică monetară restrictivă și începutul unei etape în care BNM vrea să stimuleze consumul și investițiile, pentru a susține relansarea economiei. Economistul Marin Gospodarenco consideră că este un semnal de tranziție: de la combaterea inflației către reanimarea activității economice, dar atrage atenția că inflația rămâne influențată de riscuri externe și interne.
Locuitorii din stânga Nistrului aleg legalitate în trafic: crește numărul permiselor de conducere de model național emise pentru șoferii din regiune # Moldova1
Locuitorii din regiunea transnistreană manifestă un interes tot mai mare pentru respectarea legislației în vigoare a Republicii Moldova și pentru participarea legală la traficul rutier, atât național, cât și internațional. Tendința este confirmată de creșterea semnificativă a numărului de permise de conducere eliberate pe parcursul primului semestru al anului pentru cetățenii domiciliați în regiune.
Calcule: Cetățenii R. Moldova ar pierde anual peste 150 de milioane de euro, pentru că țin banii „în conturi moarte” # Moldova1
Deși veniturile mici îi împiedică pe mulți moldoveni să pună bani deoparte, unii dintre ei reușesc să facă, totuși, economii. Cei mai mulți dintre aceștia aleg să păstreze banii fie acasă, fie în „conturi moarte” de la bănci, iar acest lucru nu le aduce niciun profit. În aceste condiții, cetățenii pierd anual peste 150 de milioane de euro.
Thomas Muller începe o nouă aventură pe final de carieră. Fotbalistul german s-a transferat la clubul canadian Vancouver Whitecaps după ce până la aproape 36 de ani ai săi a jucat doar la Bayern Munchen.
Reforma justiției din Republica Moldova are nevoie de o regândire profundă, iar extrădarea lui Vladimir Plahotniuc devine o miză politică majoră. În același timp, condamnările din dosarul Șor ar putea valida eforturile guvernării în lupta cu corupția, iar protestele din Găgăuzia ar putea înceta odată cu oprirea finanțării ilegale, au declarat invitații emisiunii „Spațiul Public” de la Radio Moldova.
Următoarele alegeri la funcția de bașcan al Găgăuziei trebuie să evite repetarea modelului din 2023, afirmă experții # Moldova1
Tensiunile politice din UTA Găgăuzia continuă să genereze îngrijorări, în contextul condamnării bașcanei Evghenia Guțul și al refuzului autorităților locale de a organiza alegeri anticipate. Expertul în securitate Ștefan Bejan și jurnalistul Mihail Sirkeli au avertizat, în emisiunea ÎN CONTEXT de la Moldova 1, asupra riscurilor majore pe care le-ar putea genera eventuale alegeri în condițiile actuale, inclusiv adâncirea conflictului politic dintre Comrat și autoritățile centrale de la Chișinău.
Fostul primar de Boldurești, Nicanor Ciochină, ar putea rămâne sub control judiciar încă 60 de zile # Moldova1
Fostul primar de Boldurești, Nicanor Ciochină, riscă să rămână sub control judiciar încă 60 de zile. Procurorul de caz, Alexandru Butnaru, a cerut prelungirea măsurii preventive, invocând riscul ca fostul edil să se eschiveze de la examinarea cauzei penale și să nu se prezinte la ședințele de judecată.
Programul EcoVoucher: încă 9.5 mii de vouchere de câte 6.000 de lei au fost distribuite beneficiarilor # Moldova1
Alte 9.500 de vouchere pentru înlocuirea electrocasnicelor vechi, în valoare de 6.000 de lei fiecare, au fost distribuite cetățenilor. Astfel, beneficiarii programului EcoVoucher își vor putea procura, în perioada 7 - 31 august, electrocasnice noi, eficiente din punct de vedere energetic, anunță Centrul Național pentru Energie Durabilă (CNED).
Povestea frumoasă a tinerei tenismene canadiene Victoria Mboko la turneul WTA de la Montreal continuă. Jucătoarea de 18 ani a învins-o pe Elena Rîbakina din Kazahstan la capătul unei partide de 3 seturi, scor 1-6, 7-5, 7-6 și s-a calificat în marea finală.
