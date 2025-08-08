Circulația rutieră pe strada principală din Bubuieci, restricționată timp de o lună: Autobuzul de pe ruta nr.21 va avea un itinerar modificat

08:00

Circa 49% dintre copiii care s-au născut anul trecut în Republica Moldova au fost alăptați exclusiv la sân, în primele șase luni de viață. Sunt datele unui studiu realizat de UNICEF Moldova. Astfel, după un progres semnificativ făcut în ultimii 13 ani, ne apropiem de ținta globală de 50 la sută. În fiecare an, în prima săptămână a lunii august, Republica Moldova și alte peste 170 de țări se alătură Săptămânii mondiale a alăptării. Mamele spun că sunt conștiente de avantajele laptelui matern.