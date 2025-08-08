Tableta de vineri: În ajunul alegerilor parlamentare, „DESPRE SPERMATOZOIZII LUI ELTON JOHN” și „BĂRBAȚII NEAMULUI” / VIDEO

14:20

Prin sentința recent pronunțată, doi concubini au fost recunoscut vinovați de săvârșirea infracțiunii și condamnați la pedepse privative de libertate: inculpatul – la 17 ani, iar inculpata – la 18 ani și 6 luni de închisoare, informează procuratura.md În cadrul urmăririi penale şi cercetărilor judecătorești s-a stabilit la data de 09 august 2024, pe timp […] Post-ul Condamnați pentru omorul unui bărbat de 40 de ani și a unei femei de 46 de ani apare prima dată în Observatorul de Nord.