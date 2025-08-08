Un avocat a fost reținut pentru trafic de influență și primirea de mită în proporții deosebit de mari

16:10

Odată cu apropierea începutului de an școlar, pentru mulți părinți din Republica Moldova nu începe o lecție de educație, ci una dureroasă de supraviețuire economică. Listele de rechizite, uniforme și accesorii școlare au devenit coșmarul financiar al familiilor cu copii la școală, transmite timpul.md. Un ghiozdan ortopedic de calitate poate ajunge să coste cât o […]