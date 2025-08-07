Incendii devastatoare în sudul Franței – un mort, zeci de răniți și mii de hectare mistuite de flăcări
Sinteza, 7 august 2025 14:10
Sudul Franței este cuprins de cel mai grav incendiu de vegetație din ultimele decenii, un dezastru natural pe care premierul francez l-a catalogat drept „fără precedent”, cu o posibilă legătură directă cu efectele încălzirii globale, transmite libertv.md. Potrivit autorităților, o persoană a murit, trei sunt date dispărute și cel puțin 13 au fost rănite, în […]
• • •
Acum 5 minute
14:10
Incendii devastatoare în sudul Franței – un mort, zeci de răniți și mii de hectare mistuite de flăcări # Sinteza
Acum 15 minute
14:00
VIDEO// „Moldova Mare” înainte de alegeri: „Nu vom face alianțe cu partide care nu apără tradițiile și suveranitatea” # Sinteza
Lidera Partidului „Moldova Mare”, Victoria Furtună, a transmis un mesaj ferm în cadrul unui clip video publicat pe rețelele sociale, în care a vorbit despre poziția formațiunii față de posibile alianțe politice înainte de alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025. Potrivit acesteia, partidul pe care îl conduce este „singura formațiune din țară care acționează în […]
Acum 24 ore
18:10
O moldoveancă, în vârstă de 50 de ani, suspectată de crimă – Ar fi ucis bătrânul de care avea grijă # Sinteza
O femeie originară din Republica Moldova este suspectată într-un caz de omor petrecut în provincia Modena, Italia. Suspecta, în vârstă de 50 de ani, este acuzată că ar fi implicată în moartea unui pensionar italian în vârstă de 77 de ani, decedat în noiembrie 2020, transmite alerta.md. Inițial, decesul bărbatului a fost catalogat drept „moarte […]
18:10
Igor Grosu i-a întâmpinat pe copiii din diaspora la Tabăra DOR: „Moldova vă așteaptă mereu cu dor” # Sinteza
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a salutat astăzi participanții la Tabăra DOR, un program dedicat copiilor și tinerilor din diaspora Republicii Moldova, care aduce acasă, în fiecare vară, zeci de adolescenți din toate colțurile lumii. Anul acesta, Tabăra DOR reunește copii din 16 țări, tineri care au ales să-și petreacă o parte din vacanță în Republica […]
18:00
Sturza dă asigurări că Plahotniuc are suficient „compromat”, doar că preferă să nu-l facă public: ”Cât n-ar fi de straniu, totuși, a fost un gentleman” # Sinteza
Faptul că Plahotniuc deține mult material compromițător despre persoane importante din Republica Moldova nu este un mit, ci realitate, iar faptul că, până acum, nu a prea apărut nimic spectaculos în spațiul public înseamnă că el e totuși „un gentleman”. Constatarea aparține fostului premier Ion Sturza, făcut într-un interviu pentru RFI România, transmite libertv.md. „Plahotniuc, […]
Ieri
14:00
VIDEO// Protest la sediul PAS. „Inima Moldovei” i-a adus un pachet liderului formațiunii, Igor Grosu # Sinteza
Președintele PAS, Igor Grosu, a încălcat în mod repetat legislația electorală, ceea ce obligă CEC-ul să elimine acest partid din cursa electorală. Această solicitare a fost exprimată în timpul unui protest organizat la sediul Partidului Acțiune și Solidaritate de către reprezentanții Partidului Republican „Inima Moldovei”, transmite alerta.md. Participanții la acțiune și-au exprimat convingerea că, după […]
13:40
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis o avertizare de instabilitate atmosferică accentuată, valabilă astăzi, în intervalul 13:00 – 22:00, transmite alerta.md. Conform prognozei, sunt așteptate descărcări electrice, averse torențiale ce pot cumula local între 15 și 45 l/m², vijelii cu rafale de vânt de până la 17–22 m/s și căderi izolate de grindină. Autoritățile atrag […]
13:30
VIDEO// Ion Ceban acuză PAS de „metode de răket” și intimidare politică: „Nu distrugeți oameni, familii și democrația din țară” # Sinteza
Liderul Mișcării Alternativa Națională (MAN), Ion Ceban, acuză Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) de abuzuri, presiuni asupra primarilor, agenților economici și membrilor MAN, folosind metode care, potrivit lui, nu au nimic în comun cu valorile europene. Mesajul a fost transmis într-un video publicat pe rețelele sociale, transmite libertv.md. „Celor din PAS le spun să nu […]
12:50
Plahotniuc revine în politică și îndeamnă la unirea forțelor pentru a răsturna guvernarea PAS # Sinteza
Fostul lider democrat, Vlad Plahotniuc, își anunță oficial revenirea în politică. Într-un mesaj postat astăzi pe paginile sale publice acesta a lansat un apel către foștii săi colegi din PDM, pe care îi cheamă „să strângă rândurile” și să se mobilizeze pentru a da jos actuala guvernare, pe care o acuză că a vândut țara […]
12:40
Toate cele 14 havuzuri din Capitală sunt funcționale. Acestea au fost verificate tehnic în ultima perioadă și au fost supuse unor lucrări de profilaxie, transmite alerta.md. Intervențiile au inclus: verificarea echipamentelor electrice, a sistemelor de pompare, panourilor de comandă și conexiunilor, pentru prevenirea eventualelor defecțiuni; testarea funcționării pompelor submersibile și monitorizarea presiunii apei; curățarea duzelor […]
5 august 2025
19:50
UCSM condamnă atacurile asupra jurnaliștilor. Gabriel Călin: ”Nu vom discuta cu presa în campania electorală” # Sinteza
Președinte partidului „Uniunea Creștin Socială din Moldova” a publicat pe pagina sa o reacție asupra conflictului dintre o femeie și o jurnalistă de la TV8, din fața judecătoriei Buiucani. Acesta a menționat că UCSM condamnă orice formă de violență fizică sau verbală asupra jurnaliștilor, indiferent de convingerile politice ale acestora. „Incidente de acest gen sunt […]
19:30
Alexandr Stoianoglo, despre condamnarea bașcanei Găgăuziei: „Un act de umilință publică, nu de justiție” # Sinteza
Fostul procuror general al Republicii Moldova, Alexandr Stoianoglo, a reacționat dur după reținerea bașcanei UTA Găgăuzia, Evghenia Guțul, în sala de judecată, în urma unei decizii în dosarul privind corupția electorală, transmite alerta.md. Într-un mesaj public, Stoianoglo afirmă că nu o cunoaște personal pe Guțul și nu a avut contacte cu aceasta, însă consideră că […]
19:30
Agenția Proprietății Publice a lansat concursul pentru funcția de administrator al întreprinderii „Calea Ferată din Moldova” (CFM), informează MOLDPRES. Administratorul va conduce activitatea curentă a CFM, va gestiona întreprinderea și va asigura funcționarea eficientă a acesteia. Candidatul, selectat în baza concursului, va fi numit pentru o perioadă de până la cinci ani. Dosarul de participare la […]
19:20
Ion Iliescu, primul președinte al României post-comuniste, a murit marți, 5 august, la vârsta de 95 de ani. Acesta s-a stins după aproape două luni petrecute în spital, informează presa de peste Prut, transmite libertv.md. „Cu profund regret, Guvernul anunță încetarea din viață a fostului președinte al României, domnul Ion Iliescu. Fostul președinte al statului […]
18:00
Blocul „Alternativa” lansează 4 piloni pentru viitorul Moldovei: Integrare europeană, economie liberă, neutralitate și reîntregire # Sinteza
Liderii Blocului „Alternativa” au susținut astăzi, 5 august, o conferință de presă în cadrul căreia au prezentat patru piloni fundamentali pe care îi consideră esențiali pentru consolidarea Republicii Moldova. Mesajul lor a fost adresat viitorilor competitori electorali, partide și blocuri politice, în contextul alegerilor parlamentare din 28 septembrie, transmite libertv.md. Potrivit lui Ion Ceban, președintele […]
17:50
Victoria Furtună: „Condamnarea Evgheniei Guțul este un mesaj de frică transmis de către PAS” # Sinteza
Lidera partidului „Moldova Mare”, Victoria Furtună, a reacționat la condamnarea de astăzi a guvernatoarei Găgăuziei, Evghenia Guțul, la 7 ani de închisoare, acuzând guvernarea de „justiție televizată și motivată politic”. „Art. 89 Cod penal prevede amânarea executării pedepsei pentru femei gravide şi persoane cu copii în vârstă de până la 8 ani. A batjocori o […]
17:50
Dorin Recean s-a întâlnit cu noul diplomat american Nick Pietrowicz: „Moldova mizează pe un parteneriat strategic cu SUA” # Sinteza
Prim-ministrul Dorin Recean a avut o întrevedere cu Nick Pietrowicz, însărcinat cu afaceri ad interim al Statelor Unite ale Americii, care și-a început misiunea în țara noastră, transmite libertv.md. Oficialii au accentuat importanța menținerii dialogului strategic moldo-american pentru promovarea valorilor comune și dezvoltarea țării noastre. La final, premierul Dorin Recean i-a urat însărcinatului cu afaceri […]
16:40
„Apărăm Moldova ca pe Familie” – Andrei Năstase anunță schimbări majore în politică și economie # Sinteza
Potențialul candidat independent la alegerile parlamentare din 28 septembrie, Andrei Năstase, vine cu un set de propuneri menite să schimbe din temelii administrația, justiția, echitatea socială și modul de implicare a diasporei în dezvoltarea țării. Într-o postare publicată pe rețelele sociale, acesta a subliniat că misiunea sa este de a „apăra Moldova ca pe Familie”, […]
16:00
Procuratura municipiului Chișinău anunță despre condamnarea unui cuplu, acuzat de omorul unui bărbat de 40 de ani și a unei femei de 46 de ani. Prin sentința recent pronunțată, cei doi concubini au fost recunoscut vinovați de săvârșirea infracțiunii și condamnați la pedepse privative de libertate: inculpatul – la 17 ani, iar inculpata – la 18 ani […]
14:40
VIDEO// Igor Dodon: „80% dintre cetățenii din Moldova vor vota împotriva PAS la viitoarele alegeri parlamentare” # Sinteza
Liderul Partidului Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM), Igor Dodon, a lansat marți noi critici dure la adresa guvernării, afirmând că majoritatea covârșitoare a cetățenilor din țară s-ar opune actualului partid de guvernământ la următoarele alegeri parlamentare, transmite alerta.md. „80% dintre cetățenii Moldovei care locuiesc în țară vor vota împotriva PAS la viitoarele alegeri parlamentare. Nu […]
Mai mult de 2 zile în urmă
14:10
Emmanuel Macron, Friedrich Merz, Donald Tusk și Nicușor Dan vin la Chișinău de Ziua Independenței # Sinteza
Președintele Franței, Emmanuel Macron, cancelarul german, Friedrich Merz, premierul polonez, Donald Tusk, și președintele României, Nicușor Dan, ar putea veni la Chișinău pentru a sărbători Ziua Independenței Republicii Moldova, transmite libertv.md. Informația a fost publicată de Euronews.ro, cu referire la surse ale redacției. Nici Ministerul Afacerilor Externe și nici Președinția de la Chișinău nu au confirmat, […]
14:00
Oleg Pruteanu, cunoscut în lumea criminală cu pseudonimul „Borman”, este vizat într-o serie de acuzații care ridică semne de întrebare serioase asupra implicării grupărilor interlope în destabilizarea situației politice din Republica Moldova. Potrivit unei investigații publicate de INDEPENDENT, Pruteanu ar acționa la comanda autorității criminale Grigore Caramalac, alias „Bulgaru”, o figură cunoscută pentru legăturile sale cu […]
14:00
Un lot comercial de fistic a fost depistat de funcționarii vamali în urma unui control fizic detaliat # Sinteza
Un lot comercial de fistic, disimulat în diverse spații ale unui automobil, a fost depistat de funcționarii vamali în urma unui control fizic detaliat, în pofida declarațiilor ferme ale șoferului că nu transportă bunuri supuse declarării. Pe sensul de intrare în Republica Moldova, un Nissan Qashqai condus de un cetățean moldovean de 32 de ani […]
13:20
Bașcana Găgăuziei, Evghenia Guțul, a fost condamnată la 7 ani de închisoare. Decizia a fost pronunțară astăzi de magistrații de la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, transmite IPN, preluat de la albasat.md. În timpul ședinței de pronunțare, în fața instanței s-au adunat susținătorii bașcanei, care au cerut eliberarea ei. În acest caz Evghenia Guțul și Svetlana […]
13:00
Un avocat a fost reținut pentru trafic de influență și primirea de mită în proporții deosebit de mari # Sinteza
Centrul Național Anticorupție, sub conducerea Procuraturii municipiului Bălți, efectuează urmărirea penală într-o cauză privind suspiciuni de comitere a infracțiunii de trafic de influență, inclusiv cu primirea de bunuri în proporții deosebit de mari, transmite libertv.md. Potrivit materialelor cauzei, un avocat este bănuit că ar fi pretins și primit suma de 50 000 euro, în mai […]
12:30
Un bărbat în vârstă de 48 de ani, cu cetățenie română și moldovenească, s-a înecat în mare, în apropierea unei plaje publice din Riccione, Italia, relatează presa locală. Potrivit autorităților italiene, victima se afla în vacanță pe litoralul Adriaticii împreună cu un grup de prieteni și era cazată la un hotel din zonă. Tragedia s-a […]
12:30
VIDEO// Ion Ceban cere intervenții rapide ale poliției: „Curțile blocurilor au devenit nesigure, oamenii nu se mai pot odihni în liniște” # Sinteza
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, lansează un apel ferm către Ministerul Afacerilor Interne, cerând reacții mai prompte și eficiente ale poliției la sesizările locuitorilor privind adunările zgomotoase și consumul de alcool și droguri în curțile blocurilor din capitală, transmite libertv.md. „Cetățenii se plâng tot mai des de adunările zgomotoase și consumul de alcool și substanțe […]
11:40
Viceprim-ministrul, ministrul afacerilor externe al Republicii Moldova, Mihai Popșoi, și viceprim-ministrul, ministrul afacerilor externe al Emiratelor Arabe Unite, Șeicul Abdullah bin Zayed al Nahyan au semnat Memorandumul de Înțelegere privind abolirea reciprocă a regimului de vize pentru deținătorii de pașapoarte ordinare, oficiale și diplomatice. Conform acestui acord, cetățenii Republicii Moldova vor putea călători în Emiratele […]
4 august 2025
19:30
Șofer identificat după ce a pus în pericol viața unei fetițe pe trecerea de pietoni în Chișinău # Sinteza
Poliția Capitalei a identificat și localizat șoferul care, pe 2 august, a ignorat regulile de circulație și a pus în pericol viața unui copil pe strada Alba-Iulia din sectorul Buiucani, transmite libertv.md. Potrivit oamenilor legii, bărbatul, în vârstă de 33 de ani, aflat la volanul unui automobil marca Dacia, nu a acordat prioritate unei fetițe […]
18:50
Partidul Comuniștilor propune aderarea la „Blocul Electoral Patriotic” și schimbarea denumirii acestuia # Sinteza
Partidul Comuniștilor din Republica Moldova (PCRM) a anunțat, printr-un comunicat oficial, că a decis să înainteze propunerea de aderare la „Blocul Electoral Patriotic”, format din Partidul Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM), Partidul Inima Moldovei și Partidul Viitorul Moldovei, transmite libertv.md. În cadrul plenului Comitetului Central al PCRM, membrii formațiunii au subliniat că partidul a fost […]
18:40
VIDEO// Victoria Furtună: „101 deputați sunt prea mulți pentru o țară care supraviețuiește” # Sinteza
Victoria Furtună, lidera partidului Moldova Mare, critică actuala clasă politică, acuzând deputații de corupție și lipsă de empatie față de cetățeni. Într-o postare publică, ea a anunțat una dintre principalele inițiative ale formațiunii: reducerea numărului de parlamentari de la 101 la 51. „Astăzi, deputații au devenit simbolul corupției și al nepăsării. 101 persoane alese și […]
17:50
Ion Ceban acuză PAS de campanie de denigrare: „În timp ce unii fac poze, Primăria muncește și construiește” # Sinteza
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a lansat noi acuzații la adresa Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), susținând că guvernarea duce o campanie de denigrare împotriva sa și a echipei Primăriei, pentru a acoperi problemele reale din țară, transmite libertv.md. „Toate tunurile PAS sunt astăzi îndreptate către mine personal și către colegii din Primărie, pentru a-mi […]
16:10
Odată cu apropierea începutului de an școlar, pentru mulți părinți din Republica Moldova nu începe o lecție de educație, ci una dureroasă de supraviețuire economică. Listele de rechizite, uniforme și accesorii școlare au devenit coșmarul financiar al familiilor cu copii la școală, transmite timpul.md. Un ghiozdan ortopedic de calitate poate ajunge să coste cât o […]
15:00
Autoritatea Italiană pentru Concurenţă (AGCM) a anunţat luni, 4 august, că a amendat cu un milion de euro platforma chineză de comerț online Shein pentru practici comerciale înșelătoare legate de impactul asupra mediului al produselor sale, potrivit Reuters. Sancțiunea a fost aplicată companiei Infinite Styles Services Co. Limited, cu sediul în Dublin, care administrează site-ul […]
15:00
Polonia prelungește controalele la frontieră în Spațiul Schengen. Comisia Europeană monitorizează situația # Sinteza
Polonia a prelungit controalele temporare la frontierele sale cu Germania și Lituania până pe 4 octombrie 2025. Decizia a fost anunțată duminică de ministrul de Interne și Administrație, Marcin Kierwiński, iar regulamentul corespunzător a fost transmis oficial spre notificare Comisiei Europene, potrivit EU Today. Kierwiński a subliniat că prelungirea are ca scop combaterea migrației neregulamentare prin […]
14:50
Lituania, în criză politică. Guvernul a demisionat după decizia premierului de a renunţa la funcţie # Sinteza
Premierul lituanian Gintautas Paluckas şi-a confirmat luni retragerea din funcţie, conducând la demisia întregului guvern, în conformitate cu Constituţia ţării, relatează dpa, citată de Agerpres. Paluckas şi-a anunţat joi decizia de a demisiona după acuzaţiile legate de afaceri dubioase şi conflicte de interese. El trebuie să-şi prezinte oficial demisia preşedintelui Gitanas Nauseda, care are apoi […]
14:40
Tentative de transport ilicit de bunuri, contracarate de funcționarii vamali în acest weekend # Sinteza
În perioada recentă, funcționarii posturilor vamale de frontieră au prevenit mai multe tentative de introducere ilicită în țară a bunurilor nedeclarate. În toate cazurile, mărfurile au fost reținute, iar investigațiile continuă pentru elucidarea circumstanțelor și atragerea persoanelor responsabile la răspundere. La postul vamal Leușeni, un mijloc de transport de model Renault Trafic, care se deplasa din […]
14:30
Comisia de Evaluare a Judecătorilor anunță organizarea a două noi audieri publice, transmite alerta.md. Miercuri, 6 august 2025, doi judecători vor fi audiați în cadrul procesului de evaluare externă extraordinară, după cum urmează: ora 14:00 – Vitalie Budeci, candidat la funcția de judecător la Curtea de Apel Centruora 16:00 – Serghei Pilipenco, judecător la Curtea […]
14:30
În perioada 1-7 august este marcată Săptămâna mondială a alăptării. Recomandările OMS și UNICEF # Sinteza
În fiecare an, în prima săptămână a lunii august, peste 175 de țări din întreaga lume se alătură Săptămânii mondiale a alăptării – o inițiativă globală ce are drept scop susținerea și promovarea alăptării ca pilon de bază pentru sănătatea și bunăstarea copiilor. Organizația Mondială a Sănătății (OMS) și UNICEF recomandă: începerea alăptării în prima […]
14:30
Consultații radiologice gratuite în raionul Hâncești. Echipele mobile de medici oferă servicii profilactice în perioada 4–8 august # Sinteza
Echipele mobile de medici specialiști continuă să ofere populației consultații profilactice gratuite, acoperite din mijloacele financiare ale fondului măsurilor de profilaxie al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină. Astfel, săptămâna curentă, complexul radiodiagnostic mobil pentru examinarea cutiei toracice se va afla în mai multe instituții medicale din raionul Hâncești, și anume: – pe 4 august – în […]
14:30
VIDEO// Andrei Năstase propune reducerea cheltuielilor bugetare și reforme radicale în administrație: ”Este timpul să facem ordine în țară” # Sinteza
Andrei Năstase, potențial candidat independent la alegerile parlamentare din 28 septembrie, susține că este nevoie urgentă de ordine în administrația publică și în finanțele țării, acuzând actuala guvernare de creșterea excesivă a cheltuielilor bugetare. În cadrul emisiunii „Puterea a patra” de la postul N4, Năstase a subliniat că, dacă în 2019 existau 43 de instituții […]
14:30
Vlad Plahotniuc acuză guvernarea PAS că tergiversează intenționat extrădarea sa din Grecia: ”Celor din PAS le este frică de revenirea mea” # Sinteza
Fostul lider al PDM Vlad Plahotniuc, reținut în prezent în Grecia, acuză guvernarea PAS că ar fi cerut mai multor țări europene, printre care și Franța, să îl asocieze cu vreun dosar din aceste state, pentru a tergiversa extrădarea și revenirea sa în Republica Moldova. Acuzația se regăsește într-un nou mesaj publicat în această dimineață, […]
14:20
Irina Vlah: „Grija față de oameni este prioritatea noastră, iar toate problemele de dezvoltare ale comunelor sunt incluse în planul de acțiuni” # Sinteza
Partidul Republican „Inima Moldovei”, condus de Irina Vlah, continuă campania „Salvăm de PAS” și a ajuns în alte localități care se confruntă cu probleme grave. Potrivit formațiunii, locuitorii comunei Pînzăreni din raionul Fălești trăiesc ca în izolare și sunt lipsiți de multe comodități elementare, transmite libertv.md. „Drumul spre satul vecin este distrus, autobuz spre centrul raional […]
14:20
Un bărbat de 38 ani a fost condamnat la 16 ani de pușcărie pentru violență în familie soldată cu decesul victimei # Sinteza
Procuratura Cimișlia anunță despre obținerea unei sentințe de condamnare în privința unui bărbat în vârstă de 36 ani, anterior condamnat, care va petrece următorii 16 ani în închisoare pentru violență în familie, soldată cu decesul victimei. Conform învinuirii înaintate de procurorul da caz, la data de 14 mai 2023, inculpatul se afla la domiciliul său, […]
14:20
Un cetățean sirian a fost condamnat la 8 ani de pușcărie pentru escrocherie în proporții deosebit de mari # Sinteza
Procuratura municipiului Chișinău informează despre pronunțarea unei sentințe de condamnare în privința unui cetățean în vârstă de 66 de ani, originar din regiunea Damasc, Siria, învinuit de comiterea infracțiunii de escrocheriei în proporții deosebit de mari, în temeiul art. 190 alin. (5) din Codul penal al Republicii Moldova. Potrivit actului de învinuire susținut de procurorul […]
13:00
Ministrul de Externe, Mihai Popșoi, efectuează o vizită de lucru în Abu Dhabi – se va întâlni cu reprezentanții companiei aeriene Air Arabia # Sinteza
Viceprim-ministrul, ministrul afacerilor externe al Republicii Moldova, Mihai Popșoi, efectuează astăzi, 4 august, o vizită de lucru la Abu Dhabi, Emiratele Arabe Unite transmite libertv.md. Agenda vizitei cuprinde întrevederi cu viceprim-ministrul, ministrul afacerilor externe, Șeicul Abdullah bin Zayed Al Nahyan, și alți demnitari de stat emirieni. Totodată, este preconizată semnarea Memorandumului de Înțelegere privind abolirea regimului […]
12:50
Serviciul Vamal raportează încasări de peste 828,62 milioane lei în perioada 28 iulie – 3 august 2025 # Sinteza
În perioada 28 iulie – 3 august 2025, încasările Serviciului Vamal la bugetul de stat se ridică la peste 828,62 milioane de lei, ceea ce constituie îndeplinirea cifrei de control pentru perioada de referință în mărime de 101,6%. De la începutul anului curent, Serviciul Vamal a colectat la bugetul de stat circa 22,8 miliarde lei, ceea […]
10:40
Creștinii ortodocși îi cinstesc astăzi pe Sfânta Mironosiță Maria Magdalena și pe Sfântul Mucenic Foca # Sinteza
Astăzi, creștinii ortodocși îi cinstesc pe Sfânta Mironosiță Maria Magdalena și pe Sfântul Mucenic Foca. Maria Magdalena a fost una dintre cele mai apropiate ucenice ale Mântuitorului Iisus Hristos. A fost alături de El până la Cruce și a vestit Învierea Sa. Pentru fidelitatea, dragostea și credința ei neclintită, este cinstită de întreaga lume ortodoxă. […]
1 august 2025
21:00
Victoria Furtună cere anularea sancțiunilor europene: „O tentativă de intimidare politică” # Sinteza
Lidera partidului „Moldova Mare”, Victoria Furtună, anunță că a depus o cerere oficială către Comisia Europeană, solicitând anularea imediată a sancțiunilor care i-au fost impuse. Politiciana consideră că aceste măsuri sunt abuzive și motivate politic. „Această decizie este o reglare de conturi de natură politică, construită pe zvonuri, manipulări și materiale apărute în presa părtinitoare. […]
14:20
Începând din data de 1 august se măresc prețurile la aproape orice – alimente, combustibili, energie, locuințe # Sinteza
Începând cu 1 august 2025, în România intră în vigoare o serie de măsuri fiscale majore, menite să asigure sustenabilitatea bugetară, conform unei legi publicate în Monitorul Oficial. Modificările vor afecta populația, companiile, piața imobiliară și sectoare cheie precum energie, tutun, transporturi și jocuri de noroc, transmite alerta.md. Cea mai semnificativă schimbare este introducerea a […]
