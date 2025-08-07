Miros greu de suportat și sute de pești morți pe luciul apei: lacul din Dănceni, afectat de lipsa oxigenului. Autoritățile intervin pentru igienizare - VIDEO

ProTV.md, 7 august 2025 21:20

Miros greu de suportat și sute de pești morți pe luciul apei: lacul din Dănceni, afectat de lipsa oxigenului. Autoritățile intervin pentru igienizare - VIDEO

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de ProTV.md

Acum 5 minute
22:00
Regiunea transnistreană intră în colaps, regimul separatist de la Tiraspol a rămas fără bani după ce Rusia a refuzat să mai pompeze fonduri ProTV.md
Regiunea transnistreană intră în colaps, regimul separatist de la Tiraspol a rămas fără bani după ce Rusia a refuzat să mai pompeze fonduri
22:00
Italia construiește cel mai lung pod suspendat din lume: va lega insula Sicilia de restul continentului european - VIDEO ProTV.md
Italia construiește cel mai lung pod suspendat din lume: va lega insula Sicilia de restul continentului european - VIDEO
Acum 15 minute
21:50
Ucraina, sub asaltul dronelor rusești: atac masiv asupra Dnipro, Krivoi Rog și Nikolaev. Zeci de civili răniți, locuințe și instituții publice distruse - VIDEO ProTV.md
Ucraina, sub asaltul dronelor rusești: atac masiv asupra Dnipro, Krivoi Rog și Nikolaev. Zeci de civili răniți, locuințe și instituții publice distruse - VIDEO
Acum 30 minute
21:40
Furtuna de aseară a făcut ravagii în nordul țării și în capitală: copaci doborâți, mașini avariate și drumuri blocate de arbori - VIDEO ProTV.md
Furtuna de aseară a făcut ravagii în nordul țării și în capitală: copaci doborâți, mașini avariate și drumuri blocate de arbori - VIDEO
21:40
Sudul Franței, în flăcări de peste 24 de ore: un mort, 13 răniți și peste 16.000 de hectare de vegetație distruse de incendii de proporții - VIDEO ProTV.md
Sudul Franței, în flăcări de peste 24 de ore: un mort, 13 răniți și peste 16.000 de hectare de vegetație distruse de incendii de proporții - VIDEO
Acum o oră
21:30
Zi de doliu național în România: Ion Iliescu, primul președinte post-comunist, condus pe ultimul drum în cadrul unei ceremonii oficiale și discrete - VIDEO ProTV.md
Zi de doliu național în România: Ion Iliescu, primul președinte post-comunist, condus pe ultimul drum în cadrul unei ceremonii oficiale și discrete - VIDEO
21:20
Putin și Trump urmează să se întâlnească în curând. Zelenski cere armistițiu ca precondiție pentru dialog - VIDEO ProTV.md
Putin și Trump urmează să se întâlnească în curând. Zelenski cere armistițiu ca precondiție pentru dialog - VIDEO
21:20
Miros greu de suportat și sute de pești morți pe luciul apei: lacul din Dănceni, afectat de lipsa oxigenului. Autoritățile intervin pentru igienizare - VIDEO ProTV.md
Miros greu de suportat și sute de pești morți pe luciul apei: lacul din Dănceni, afectat de lipsa oxigenului. Autoritățile intervin pentru igienizare - VIDEO
21:10
„Comandă politică și justiție televizată”. Reacția lui Nicanor Ciochină după ce judecătorii au prelungit controlului judiciar cu încă 60 de zile - VIDEO ProTV.md
„Comandă politică și justiție televizată”. Reacția lui Nicanor Ciochină după ce judecătorii au prelungit controlului judiciar cu încă 60 de zile - VIDEO
Acum 2 ore
20:50
Un ministru sârb a suferit un accident vascular cerebral în direct, în timpul unei emisiuni TV - VIDEO ProTV.md
Un ministru sârb a suferit un accident vascular cerebral în direct, în timpul unei emisiuni TV - VIDEO
20:40
Tentativă de sfidare a legii la Comrat: Adunarea Populară vrea ca Guțul să-și continue mandatul de bașcan, în pofida deciziei instanței - VIDEO ProTV.md
Tentativă de sfidare a legii la Comrat: Adunarea Populară vrea ca Guțul să-și continue mandatul de bașcan, în pofida deciziei instanței - VIDEO
20:20
Începe bătălia pentru Balonul de Aur 2025! Nominalizările revistei France Football ProTV.md
Începe bătălia pentru Balonul de Aur 2025! Nominalizările revistei France Football
20:20
Încă un candidat independent intră în cursa pentru alegerile parlamentare din toamnă - VIDEO ProTV.md
Încă un candidat independent intră în cursa pentru alegerile parlamentare din toamnă - VIDEO
Acum 4 ore
20:00
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Valeria Capra - 07.08.2025 ProTV.md
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Valeria Capra - 07.08.2025
19:30
Zece oameni au murit după ce au băut lichior georgian contrafăcut, vândut într-una din cele mai populare destinații turistice din Rusia ProTV.md
Zece oameni au murit după ce au băut lichior georgian contrafăcut, vândut într-una din cele mai populare destinații turistice din Rusia
19:30
Copiii ucraineni dați spre adopție pot fi „sortați” după culoarea ochilor și a părului, într-un catalog lansat de ruși în teritoriile ocupate, denunță un ONG de la Kiev ProTV.md
Copiii ucraineni dați spre adopție pot fi „sortați” după culoarea ochilor și a părului, într-un catalog lansat de ruși în teritoriile ocupate, denunță un ONG de la Kiev
18:30
Înaintea întâlnirii cu Trump, Putin a decis să meargă în țara vizată de noul război comercial declanșat de liderul american ProTV.md
Înaintea întâlnirii cu Trump, Putin a decis să meargă în țara vizată de noul război comercial declanșat de liderul american
18:30
Putin confirmă interesul pentru întâlnirea cu Trump, dar în privința lui Zelenski e categoric: „Suntem încă departe” ProTV.md
Putin confirmă interesul pentru întâlnirea cu Trump, dar în privința lui Zelenski e categoric: „Suntem încă departe”
18:10
Accident violent în capitală: două mașini, dintre care un taxi, grav avariate. Poliția și ambulanța au intervenit la fața locului - FOTO ProTV.md
Accident violent în capitală: două mașini, dintre care un taxi, grav avariate. Poliția și ambulanța au intervenit la fața locului - FOTO
Acum 6 ore
18:00
Final tragic în cazul băiatului dispărut în Andrușul de Sus: adolescentul a fost găsit decedat într-un râu ProTV.md
Final tragic în cazul băiatului dispărut în Andrușul de Sus: adolescentul a fost găsit decedat într-un râu
17:40
Focar de pestă porcină africană descoperit în Braniște, Rîșcani: opt porci infectați. Autoritățile au adoptat mai multe măsuri urgente ProTV.md
Focar de pestă porcină africană descoperit în Braniște, Rîșcani: opt porci infectați. Autoritățile au adoptat mai multe măsuri urgente
17:40
Țigări de contrabandă în valoare de 53.000 de lei, abandonate în Prut de trei persoane care au fugit înot spre Republica Moldova ProTV.md
Țigări de contrabandă în valoare de 53.000 de lei, abandonate în Prut de trei persoane care au fugit înot spre Republica Moldova
17:30
Ultima oră. Curtea de Apel din Atena a stabilit data examinării cererii de extrădare a lui Vladimir Plahotniuc. Anunțul făcut de Procuratura Generală ProTV.md
Ultima oră. Curtea de Apel din Atena a stabilit data examinării cererii de extrădare a lui Vladimir Plahotniuc. Anunțul făcut de Procuratura Generală
17:20
Ultima oră. Ședința Curții de Apel Atena privind cererea de extrădare a lui Vladimir Plahotniuc, programată pentru 13 august 2025 ProTV.md
Ultima oră. Ședința Curții de Apel Atena privind cererea de extrădare a lui Vladimir Plahotniuc, programată pentru 13 august 2025
17:00
Știrile PRO TV de la ora 17:00 cu Diana Ambros - 07.08.2025 ProTV.md
Știrile PRO TV de la ora 17:00 cu Diana Ambros - 07.08.2025
16:40
Justiția sub presiune: Judecătoarea Livia Mitrofan, membră CSM, amenințată cu moartea pe WhatsApp: „Prima o să fie Ana, tu ești următoarea” ProTV.md
Justiția sub presiune: Judecătoarea Livia Mitrofan, membră CSM, amenințată cu moartea pe WhatsApp: „Prima o să fie Ana, tu ești următoarea”
16:40
Crește numărul șoferilor cu mașini înregistrate în Republica Moldova. Câte persoane din regiunea transnistreană dețin, în prezent, permis de conducere moldovenesc ProTV.md
Crește numărul șoferilor cu mașini înregistrate în Republica Moldova. Câte persoane din regiunea transnistreană dețin, în prezent, permis de conducere moldovenesc
16:30
Accident rutier la intrarea în Orhei: un microbuz a fost avariat, după ce a ajuns într-un șanț. Imagini, surprinse de martori - VIDEO ProTV.md
Accident rutier la intrarea în Orhei: un microbuz a fost avariat, după ce a ajuns într-un șanț. Imagini, surprinse de martori - VIDEO
Acum 8 ore
15:40
Germania prelungește controalele stricte la frontieră. Guvernul Merz, sub presiunea extremei drepte ProTV.md
Germania prelungește controalele stricte la frontieră. Guvernul Merz, sub presiunea extremei drepte
15:20
Fostul primar de Boldurești, Nicanor Ciochină, rămâne sub control judiciar pentru încă 60 de zile ProTV.md
Fostul primar de Boldurești, Nicanor Ciochină, rămâne sub control judiciar pentru încă 60 de zile
15:10
Cum ar putea Meta să conteste supremația Apple și Google și să devină liderul AI pe dispozitivele noastre ProTV.md
Cum ar putea Meta să conteste supremația Apple și Google și să devină liderul AI pe dispozitivele noastre
14:50
Bănca Națională a Moldovei a decis reducerea ratei dobânzii de politică monetară de la 6,50% până la 6,25% ProTV.md
Bănca Națională a Moldovei a decis reducerea ratei dobânzii de politică monetară de la 6,50% până la 6,25%
14:50
Ucraina a lovit sistemele radar rusești și ambarcațiunile de debarcare din Crimeea. Kievul anunță că a provocat „pierderi grave” - VIDEO ProTV.md
Ucraina a lovit sistemele radar rusești și ambarcațiunile de debarcare din Crimeea. Kievul anunță că a provocat „pierderi grave” - VIDEO
14:40
Serviciul 112 a primit apeluri false generate de roboți și inteligență artificială. Ce spune Ministerul de Interne ProTV.md
Serviciul 112 a primit apeluri false generate de roboți și inteligență artificială. Ce spune Ministerul de Interne
14:40
Împușcături la un McDonald’s din centrul Ucrainei. Un bărbat a deschis focul, apoi s-a baricadat în toaletă ProTV.md
Împușcături la un McDonald’s din centrul Ucrainei. Un bărbat a deschis focul, apoi s-a baricadat în toaletă
14:20
Procurorii solicită prelungirea controlului judiciar în cazul fostului primar de Boldurești, învinuit că a lovit mortal cu mașina un adolescent și a fugit de la locul accidentului. Ce spune Ciochină - VIDEO ProTV.md
Procurorii solicită prelungirea controlului judiciar în cazul fostului primar de Boldurești, învinuit că a lovit mortal cu mașina un adolescent și a fugit de la locul accidentului. Ce spune Ciochină - VIDEO
14:20
Peste 11 mii de elevi au fost înmatriculați la liceu după prima etapă de admitere ProTV.md
Peste 11 mii de elevi au fost înmatriculați la liceu după prima etapă de admitere
14:20
Peste 9 500 de cereri de înscriere a copiilor în clasa I au fost depuse în capitală ProTV.md
Peste 9 500 de cereri de înscriere a copiilor în clasa I au fost depuse în capitală
14:10
Cod GALBEN: Pericol de incendii. Anunțul făcut de meteorologi - FOTO ProTV.md
Cod GALBEN: Pericol de incendii. Anunțul făcut de meteorologi - FOTO
Acum 12 ore
14:00
Ucraina pune sub acuzare în lipsă un oficial rus pentru tortura și moartea jurnalistei Viktoria Roșcina ProTV.md
Ucraina pune sub acuzare în lipsă un oficial rus pentru tortura și moartea jurnalistei Viktoria Roșcina
13:50
Droguri în valoare de 400 de mii de lei, ridicate de poliție: Patru persoane, printre care și o adolescentă, au fost arestate - VIDEO ProTV.md
Droguri în valoare de 400 de mii de lei, ridicate de poliție: Patru persoane, printre care și o adolescentă, au fost arestate - VIDEO
13:00
Știrile PRO TV de la ora 13:00 cu Diana Ambros - 07.08.2025 ProTV.md
Știrile PRO TV de la ora 13:00 cu Diana Ambros - 07.08.2025
12:50
Zelenski vrea ca Rusia să facă un prim pas înainte de o întâlnire cu Putin: „Priorităţile sunt absolut clare” ProTV.md
Zelenski vrea ca Rusia să facă un prim pas înainte de o întâlnire cu Putin: „Priorităţile sunt absolut clare”
12:40
Ofensiva rusească continuă la Pokrovsk. Fiecare metru cucerit vine cu un preț pe care nici măcar Moscova nu și-l mai poate permite mult timp ProTV.md
Ofensiva rusească continuă la Pokrovsk. Fiecare metru cucerit vine cu un preț pe care nici măcar Moscova nu și-l mai poate permite mult timp
12:10
Benzina se scumpește, iar motorina se ieftinește. Noile prețuri stabilite de ANRE pentru carburanți - FOTO ProTV.md
Benzina se scumpește, iar motorina se ieftinește. Noile prețuri stabilite de ANRE pentru carburanți - FOTO
12:10
Un militar american a fost acuzat că a încercat să transmită Rusiei informații despre vulnerabilitățile tancurilor Abrams ProTV.md
Un militar american a fost acuzat că a încercat să transmită Rusiei informații despre vulnerabilitățile tancurilor Abrams
12:00
Momentul terifiant în care un ministru sârb face AVC în direct la TV - VIDEO ProTV.md
Momentul terifiant în care un ministru sârb face AVC în direct la TV - VIDEO
11:50
LIVE. Înmormântarea lui Ion Iliescu. Programul funeraliilor. Cum este condus pe ultimul drum fostul președinte al României ProTV.md
LIVE. Înmormântarea lui Ion Iliescu. Programul funeraliilor. Cum este condus pe ultimul drum fostul președinte al României
11:40
Secetă record în Europa. România se numără printre țările cele mai afectate ProTV.md
Secetă record în Europa. România se numără printre țările cele mai afectate
11:40
LIVE TEXT. Înmormântarea lui Ion Iliescu. Programul funeraliilor. Cum este condus pe ultimul drum fostul președinte al României ProTV.md
LIVE TEXT. Înmormântarea lui Ion Iliescu. Programul funeraliilor. Cum este condus pe ultimul drum fostul președinte al României
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.