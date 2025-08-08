Victoria Mboko, noul fenomen al tenisului! Adolescenta a învins-o pe Osaka în finală la Montreal

ProTV.md, 8 august 2025 08:40

Victoria Mboko, noul fenomen al tenisului! Adolescenta a învins-o pe Osaka în finală la Montreal

Acum 5 minute
09:00
Finală epică la Toronto, acolo unde Ben Shelton a revenit de la 0-1 la seturi pentru a cuceri titlul, în faţa lui Karen Khachanov ProTV.md
Finală epică la Toronto, acolo unde Ben Shelton a revenit de la 0-1 la seturi pentru a cuceri titlul, în faţa lui Karen Khachanov
08:50
Cabinetul de securitate al Israelului aprobă ocuparea orașului Gaza. Opoziția califică decizia drept „un dezastru” ProTV.md
Cabinetul de securitate al Israelului aprobă ocuparea orașului Gaza. Opoziția califică decizia drept „un dezastru”
Acum 15 minute
08:40
Acum 30 minute
08:30
Curs valutar BNM pentru 8 august. Cât costă un euro și un dolar - FOTO ProTV.md
Curs valutar BNM pentru 8 august. Cât costă un euro și un dolar - FOTO
08:30
O nouă ofensivă a administraţiei Trump împotriva Europei. Ce le-a ordonat Rubio diplomaţilor americani ProTV.md
O nouă ofensivă a administraţiei Trump împotriva Europei. Ce le-a ordonat Rubio diplomaţilor americani
Acum o oră
08:10
BBC: De ce discuţiile dintre Trump şi Putin nu vor duce la încetarea rapidă a războiului din Ucraina ProTV.md
BBC: De ce discuţiile dintre Trump şi Putin nu vor duce la încetarea rapidă a războiului din Ucraina
08:00
Donald Trump anunță că se întâlnește cu Putin dacă e prezent și Zelenski. După refuzul Moscovei, Trump se răzgândește și renunță la condiționare. Presa rusă: Putin a câștigat ProTV.md
Donald Trump anunță că se întâlnește cu Putin dacă e prezent și Zelenski. După refuzul Moscovei, Trump se răzgândește și renunță la condiționare. Presa rusă: Putin a câștigat
Acum 12 ore
23:00
Washingtonul vrea o întâlnire Putin–Zelenski înaintea discuțiilor cu Trump ProTV.md
Washingtonul vrea o întâlnire Putin–Zelenski înaintea discuțiilor cu Trump
22:40
Campioana Moldovei, Milsami Orhei și vicecampioana Sheriff Tiraspol sunt singurele echipe moldovenești care au mai rămas să lupte în acest sezon în cupele europene - VIDEO ProTV.md
Campioana Moldovei, Milsami Orhei și vicecampioana Sheriff Tiraspol sunt singurele echipe moldovenești care au mai rămas să lupte în acest sezon în cupele europene - VIDEO
22:40
Cum încearcă Ucraina să rezolve o problemă delicată, speculată din plin de propaganda rusă: Camere video corporale ProTV.md
Cum încearcă Ucraina să rezolve o problemă delicată, speculată din plin de propaganda rusă: Camere video corporale
22:30
Aproape 80 de percheziții în mai multe localități din țără într-o cauză penală legată de finanțare ilegală și corupere electorală. Detaliile poliției - VIDEO ProTV.md
Aproape 80 de percheziții în mai multe localități din țără într-o cauză penală legată de finanțare ilegală și corupere electorală. Detaliile poliției - VIDEO
22:30
Benfica, Feyenoord și Brugge au câștigat cele mai tari dueluri din prima manșă a turului trei de calificare în Liga Campionilor - VIDEO ProTV.md
Benfica, Feyenoord și Brugge au câștigat cele mai tari dueluri din prima manșă a turului trei de calificare în Liga Campionilor - VIDEO
22:30
Netanyahu confirmă că Israelul vrea să preia controlul asupra Fâșiei Gaza, dar „nu să o guverneze” ProTV.md
Netanyahu confirmă că Israelul vrea să preia controlul asupra Fâșiei Gaza, dar „nu să o guverneze”
22:20
US Open 2025 a anunţat cel mai mare fond de premiere din istoria tenisului. Ce valoare va avea - VIDEO ProTV.md
US Open 2025 a anunţat cel mai mare fond de premiere din istoria tenisului. Ce valoare va avea - VIDEO
22:20
Thomas Muller a semnat cu noua echipă! După 33 de trofee cu Bayern, neamțul a spus adio Europei - VIDEO ProTV.md
Thomas Muller a semnat cu noua echipă! După 33 de trofee cu Bayern, neamțul a spus adio Europei - VIDEO
22:10
Bătaie ca-n filme în Como-Betis! S-au împărțit pumni ca la box! Un fotbalist și-a lovit coechipierul - VIDEO ProTV.md
Bătaie ca-n filme în Como-Betis! S-au împărțit pumni ca la box! Un fotbalist și-a lovit coechipierul - VIDEO
22:10
Primii doi favoriți, out în semifinale la Toronto! Zverev, răpus după ce a irosit o minge de meci - VIDEO ProTV.md
Primii doi favoriți, out în semifinale la Toronto! Zverev, răpus după ce a irosit o minge de meci - VIDEO
22:10
Semifinale dramatice la Montreal! Rybakina, out, după ce a avut minge de meci! Osaka, record fabulos - VIDEO ProTV.md
Semifinale dramatice la Montreal! Rybakina, out, după ce a avut minge de meci! Osaka, record fabulos - VIDEO
22:10
Luis Suárez, decisiv în victoria lui Inter Miami cu 3-1 împotriva lui Pumas în Leagues Cup - VIDEO ProTV.md
Luis Suárez, decisiv în victoria lui Inter Miami cu 3-1 împotriva lui Pumas în Leagues Cup - VIDEO
22:00
Regiunea transnistreană intră în colaps, regimul separatist de la Tiraspol a rămas fără bani după ce Rusia a refuzat să mai pompeze fonduri ProTV.md
Regiunea transnistreană intră în colaps, regimul separatist de la Tiraspol a rămas fără bani după ce Rusia a refuzat să mai pompeze fonduri
22:00
Italia construiește cel mai lung pod suspendat din lume: va lega insula Sicilia de restul continentului european - VIDEO ProTV.md
Italia construiește cel mai lung pod suspendat din lume: va lega insula Sicilia de restul continentului european - VIDEO
21:50
Ucraina, sub asaltul dronelor rusești: atac masiv asupra Dnipro, Krivoi Rog și Nikolaev. Zeci de civili răniți, locuințe și instituții publice distruse - VIDEO ProTV.md
Ucraina, sub asaltul dronelor rusești: atac masiv asupra Dnipro, Krivoi Rog și Nikolaev. Zeci de civili răniți, locuințe și instituții publice distruse - VIDEO
21:40
Furtuna de aseară a făcut ravagii în nordul țării și în capitală: copaci doborâți, mașini avariate și drumuri blocate de arbori - VIDEO ProTV.md
Furtuna de aseară a făcut ravagii în nordul țării și în capitală: copaci doborâți, mașini avariate și drumuri blocate de arbori - VIDEO
21:40
Sudul Franței, în flăcări de peste 24 de ore: un mort, 13 răniți și peste 16.000 de hectare de vegetație distruse de incendii de proporții - VIDEO ProTV.md
Sudul Franței, în flăcări de peste 24 de ore: un mort, 13 răniți și peste 16.000 de hectare de vegetație distruse de incendii de proporții - VIDEO
21:30
Zi de doliu național în România: Ion Iliescu, primul președinte post-comunist, condus pe ultimul drum în cadrul unei ceremonii oficiale și discrete - VIDEO ProTV.md
Zi de doliu național în România: Ion Iliescu, primul președinte post-comunist, condus pe ultimul drum în cadrul unei ceremonii oficiale și discrete - VIDEO
21:20
Putin și Trump urmează să se întâlnească în curând. Zelenski cere armistițiu ca precondiție pentru dialog - VIDEO ProTV.md
Putin și Trump urmează să se întâlnească în curând. Zelenski cere armistițiu ca precondiție pentru dialog - VIDEO
21:20
Miros greu de suportat și sute de pești morți pe luciul apei: lacul din Dănceni, afectat de lipsa oxigenului. Autoritățile intervin pentru igienizare - VIDEO ProTV.md
Miros greu de suportat și sute de pești morți pe luciul apei: lacul din Dănceni, afectat de lipsa oxigenului. Autoritățile intervin pentru igienizare - VIDEO
21:10
„Comandă politică și justiție televizată”. Reacția lui Nicanor Ciochină după ce judecătorii au prelungit controlului judiciar cu încă 60 de zile - VIDEO ProTV.md
„Comandă politică și justiție televizată”. Reacția lui Nicanor Ciochină după ce judecătorii au prelungit controlului judiciar cu încă 60 de zile - VIDEO
20:50
Un ministru sârb a suferit un accident vascular cerebral în direct, în timpul unei emisiuni TV - VIDEO ProTV.md
Un ministru sârb a suferit un accident vascular cerebral în direct, în timpul unei emisiuni TV - VIDEO
20:40
Tentativă de sfidare a legii la Comrat: Adunarea Populară vrea ca Guțul să-și continue mandatul de bașcan, în pofida deciziei instanței - VIDEO ProTV.md
Tentativă de sfidare a legii la Comrat: Adunarea Populară vrea ca Guțul să-și continue mandatul de bașcan, în pofida deciziei instanței - VIDEO
20:20
Începe bătălia pentru Balonul de Aur 2025! Nominalizările revistei France Football ProTV.md
Începe bătălia pentru Balonul de Aur 2025! Nominalizările revistei France Football
20:20
Încă un candidat independent intră în cursa pentru alegerile parlamentare din toamnă - VIDEO ProTV.md
Încă un candidat independent intră în cursa pentru alegerile parlamentare din toamnă - VIDEO
20:00
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Valeria Capra - 07.08.2025 ProTV.md
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Valeria Capra - 07.08.2025
Acum 24 ore
19:30
Zece oameni au murit după ce au băut lichior georgian contrafăcut, vândut într-una din cele mai populare destinații turistice din Rusia ProTV.md
Zece oameni au murit după ce au băut lichior georgian contrafăcut, vândut într-una din cele mai populare destinații turistice din Rusia
19:30
Copiii ucraineni dați spre adopție pot fi „sortați” după culoarea ochilor și a părului, într-un catalog lansat de ruși în teritoriile ocupate, denunță un ONG de la Kiev ProTV.md
Copiii ucraineni dați spre adopție pot fi „sortați” după culoarea ochilor și a părului, într-un catalog lansat de ruși în teritoriile ocupate, denunță un ONG de la Kiev
18:30
Înaintea întâlnirii cu Trump, Putin a decis să meargă în țara vizată de noul război comercial declanșat de liderul american ProTV.md
Înaintea întâlnirii cu Trump, Putin a decis să meargă în țara vizată de noul război comercial declanșat de liderul american
18:30
Putin confirmă interesul pentru întâlnirea cu Trump, dar în privința lui Zelenski e categoric: „Suntem încă departe” ProTV.md
Putin confirmă interesul pentru întâlnirea cu Trump, dar în privința lui Zelenski e categoric: „Suntem încă departe”
18:10
Accident violent în capitală: două mașini, dintre care un taxi, grav avariate. Poliția și ambulanța au intervenit la fața locului - FOTO ProTV.md
Accident violent în capitală: două mașini, dintre care un taxi, grav avariate. Poliția și ambulanța au intervenit la fața locului - FOTO
18:00
Final tragic în cazul băiatului dispărut în Andrușul de Sus: adolescentul a fost găsit decedat într-un râu ProTV.md
Final tragic în cazul băiatului dispărut în Andrușul de Sus: adolescentul a fost găsit decedat într-un râu
17:40
Focar de pestă porcină africană descoperit în Braniște, Rîșcani: opt porci infectați. Autoritățile au adoptat mai multe măsuri urgente ProTV.md
Focar de pestă porcină africană descoperit în Braniște, Rîșcani: opt porci infectați. Autoritățile au adoptat mai multe măsuri urgente
17:40
Țigări de contrabandă în valoare de 53.000 de lei, abandonate în Prut de trei persoane care au fugit înot spre Republica Moldova ProTV.md
Țigări de contrabandă în valoare de 53.000 de lei, abandonate în Prut de trei persoane care au fugit înot spre Republica Moldova
17:30
Ultima oră. Curtea de Apel din Atena a stabilit data examinării cererii de extrădare a lui Vladimir Plahotniuc. Anunțul făcut de Procuratura Generală ProTV.md
Ultima oră. Curtea de Apel din Atena a stabilit data examinării cererii de extrădare a lui Vladimir Plahotniuc. Anunțul făcut de Procuratura Generală
17:20
Ultima oră. Ședința Curții de Apel Atena privind cererea de extrădare a lui Vladimir Plahotniuc, programată pentru 13 august 2025 ProTV.md
Ultima oră. Ședința Curții de Apel Atena privind cererea de extrădare a lui Vladimir Plahotniuc, programată pentru 13 august 2025
17:00
Știrile PRO TV de la ora 17:00 cu Diana Ambros - 07.08.2025 ProTV.md
Știrile PRO TV de la ora 17:00 cu Diana Ambros - 07.08.2025
16:40
Justiția sub presiune: Judecătoarea Livia Mitrofan, membră CSM, amenințată cu moartea pe WhatsApp: „Prima o să fie Ana, tu ești următoarea” ProTV.md
Justiția sub presiune: Judecătoarea Livia Mitrofan, membră CSM, amenințată cu moartea pe WhatsApp: „Prima o să fie Ana, tu ești următoarea”
16:40
Crește numărul șoferilor cu mașini înregistrate în Republica Moldova. Câte persoane din regiunea transnistreană dețin, în prezent, permis de conducere moldovenesc ProTV.md
Crește numărul șoferilor cu mașini înregistrate în Republica Moldova. Câte persoane din regiunea transnistreană dețin, în prezent, permis de conducere moldovenesc
16:30
Accident rutier la intrarea în Orhei: un microbuz a fost avariat, după ce a ajuns într-un șanț. Imagini, surprinse de martori - VIDEO ProTV.md
Accident rutier la intrarea în Orhei: un microbuz a fost avariat, după ce a ajuns într-un șanț. Imagini, surprinse de martori - VIDEO
15:40
Germania prelungește controalele stricte la frontieră. Guvernul Merz, sub presiunea extremei drepte ProTV.md
Germania prelungește controalele stricte la frontieră. Guvernul Merz, sub presiunea extremei drepte
15:20
Fostul primar de Boldurești, Nicanor Ciochină, rămâne sub control judiciar pentru încă 60 de zile ProTV.md
Fostul primar de Boldurești, Nicanor Ciochină, rămâne sub control judiciar pentru încă 60 de zile
15:10
Cum ar putea Meta să conteste supremația Apple și Google și să devină liderul AI pe dispozitivele noastre ProTV.md
Cum ar putea Meta să conteste supremația Apple și Google și să devină liderul AI pe dispozitivele noastre
