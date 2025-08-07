Cum încearcă Ucraina să rezolve o problemă delicată, speculată din plin de propaganda rusă: Camere video corporale
ProTV.md, 7 august 2025 22:40
Cum încearcă Ucraina să rezolve o problemă delicată, speculată din plin de propaganda rusă: Camere video corporale
• • •
Acum o oră
23:00
Washingtonul vrea o întâlnire Putin–Zelenski înaintea discuțiilor cu Trump
22:40
Campioana Moldovei, Milsami Orhei și vicecampioana Sheriff Tiraspol sunt singurele echipe moldovenești care au mai rămas să lupte în acest sezon în cupele europene - VIDEO
Campioana Moldovei, Milsami Orhei și vicecampioana Sheriff Tiraspol sunt singurele echipe moldovenești care au mai rămas să lupte în acest sezon în cupele europene - VIDEO
22:40
Cum încearcă Ucraina să rezolve o problemă delicată, speculată din plin de propaganda rusă: Camere video corporale
Cum încearcă Ucraina să rezolve o problemă delicată, speculată din plin de propaganda rusă: Camere video corporale
Acum 2 ore
22:30
Aproape 80 de percheziții în mai multe localități din țară într-o cauză penală legată de finanțare ilegală și corupere electorală. Detaliile poliției - VIDEO
Aproape 80 de percheziții în mai multe localități din țără într-o cauză penală legată de finanțare ilegală și corupere electorală. Detaliile poliției - VIDEO
22:30
Benfica, Feyenoord și Brugge au câștigat cele mai tari dueluri din prima manșă a turului trei de calificare în Liga Campionilor - VIDEO
Benfica, Feyenoord și Brugge au câștigat cele mai tari dueluri din prima manșă a turului trei de calificare în Liga Campionilor - VIDEO
22:30
Netanyahu confirmă că Israelul vrea să preia controlul asupra Fâșiei Gaza, dar „nu să o guverneze"
Netanyahu confirmă că Israelul vrea să preia controlul asupra Fâșiei Gaza, dar „nu să o guverneze”
22:20
US Open 2025 a anunţat cel mai mare fond de premiere din istoria tenisului. Ce valoare va avea - VIDEO
US Open 2025 a anunţat cel mai mare fond de premiere din istoria tenisului. Ce valoare va avea - VIDEO
22:20
Thomas Muller a semnat cu noua echipă! După 33 de trofee cu Bayern, neamțul a spus adio Europei - VIDEO
Thomas Muller a semnat cu noua echipă! După 33 de trofee cu Bayern, neamțul a spus adio Europei - VIDEO
22:10
Bătaie ca-n filme în Como-Betis! S-au împărțit pumni ca la box! Un fotbalist și-a lovit coechipierul - VIDEO
Bătaie ca-n filme în Como-Betis! S-au împărțit pumni ca la box! Un fotbalist și-a lovit coechipierul - VIDEO
22:10
Primii doi favoriți, out în semifinale la Toronto! Zverev, răpus după ce a irosit o minge de meci - VIDEO
Primii doi favoriți, out în semifinale la Toronto! Zverev, răpus după ce a irosit o minge de meci - VIDEO
22:10
Semifinale dramatice la Montreal! Rybakina, out, după ce a avut minge de meci! Osaka, record fabulos - VIDEO
Semifinale dramatice la Montreal! Rybakina, out, după ce a avut minge de meci! Osaka, record fabulos - VIDEO
22:10
Luis Suárez, decisiv în victoria lui Inter Miami cu 3-1 împotriva lui Pumas în Leagues Cup - VIDEO
Luis Suárez, decisiv în victoria lui Inter Miami cu 3-1 împotriva lui Pumas în Leagues Cup - VIDEO
22:00
Regiunea transnistreană intră în colaps, regimul separatist de la Tiraspol a rămas fără bani după ce Rusia a refuzat să mai pompeze fonduri
Regiunea transnistreană intră în colaps, regimul separatist de la Tiraspol a rămas fără bani după ce Rusia a refuzat să mai pompeze fonduri
22:00
Italia construiește cel mai lung pod suspendat din lume: va lega insula Sicilia de restul continentului european - VIDEO
Italia construiește cel mai lung pod suspendat din lume: va lega insula Sicilia de restul continentului european - VIDEO
21:50
Ucraina, sub asaltul dronelor rusești: atac masiv asupra Dnipro, Krivoi Rog și Nikolaev. Zeci de civili răniți, locuințe și instituții publice distruse - VIDEO
Ucraina, sub asaltul dronelor rusești: atac masiv asupra Dnipro, Krivoi Rog și Nikolaev. Zeci de civili răniți, locuințe și instituții publice distruse - VIDEO
21:40
Furtuna de aseară a făcut ravagii în nordul țării și în capitală: copaci doborâți, mașini avariate și drumuri blocate de arbori - VIDEO
Furtuna de aseară a făcut ravagii în nordul țării și în capitală: copaci doborâți, mașini avariate și drumuri blocate de arbori - VIDEO
21:40
Sudul Franței, în flăcări de peste 24 de ore: un mort, 13 răniți și peste 16.000 de hectare de vegetație distruse de incendii de proporții - VIDEO
Sudul Franței, în flăcări de peste 24 de ore: un mort, 13 răniți și peste 16.000 de hectare de vegetație distruse de incendii de proporții - VIDEO
Acum 4 ore
21:30
Zi de doliu național în România: Ion Iliescu, primul președinte post-comunist, condus pe ultimul drum în cadrul unei ceremonii oficiale și discrete - VIDEO
Zi de doliu național în România: Ion Iliescu, primul președinte post-comunist, condus pe ultimul drum în cadrul unei ceremonii oficiale și discrete - VIDEO
21:20
Putin și Trump urmează să se întâlnească în curând. Zelenski cere armistițiu ca precondiție pentru dialog - VIDEO
Putin și Trump urmează să se întâlnească în curând. Zelenski cere armistițiu ca precondiție pentru dialog - VIDEO
21:20
Miros greu de suportat și sute de pești morți pe luciul apei: lacul din Dănceni, afectat de lipsa oxigenului. Autoritățile intervin pentru igienizare - VIDEO
Miros greu de suportat și sute de pești morți pe luciul apei: lacul din Dănceni, afectat de lipsa oxigenului. Autoritățile intervin pentru igienizare - VIDEO
21:10
„Comandă politică și justiție televizată". Reacția lui Nicanor Ciochină după ce judecătorii au prelungit controlului judiciar cu încă 60 de zile - VIDEO
„Comandă politică și justiție televizată”. Reacția lui Nicanor Ciochină după ce judecătorii au prelungit controlului judiciar cu încă 60 de zile - VIDEO
20:50
Un ministru sârb a suferit un accident vascular cerebral în direct, în timpul unei emisiuni TV - VIDEO
Un ministru sârb a suferit un accident vascular cerebral în direct, în timpul unei emisiuni TV - VIDEO
20:40
Tentativă de sfidare a legii la Comrat: Adunarea Populară vrea ca Guțul să-și continue mandatul de bașcan, în pofida deciziei instanței - VIDEO
Tentativă de sfidare a legii la Comrat: Adunarea Populară vrea ca Guțul să-și continue mandatul de bașcan, în pofida deciziei instanței - VIDEO
20:20
Începe bătălia pentru Balonul de Aur 2025! Nominalizările revistei France Football
20:20
Încă un candidat independent intră în cursa pentru alegerile parlamentare din toamnă - VIDEO
Încă un candidat independent intră în cursa pentru alegerile parlamentare din toamnă - VIDEO
20:00
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Valeria Capra - 07.08.2025
Acum 6 ore
19:30
Zece oameni au murit după ce au băut lichior georgian contrafăcut, vândut într-una din cele mai populare destinații turistice din Rusia
Zece oameni au murit după ce au băut lichior georgian contrafăcut, vândut într-una din cele mai populare destinații turistice din Rusia
19:30
Copiii ucraineni dați spre adopție pot fi „sortați" după culoarea ochilor și a părului, într-un catalog lansat de ruși în teritoriile ocupate, denunță un ONG de la Kiev
Copiii ucraineni dați spre adopție pot fi „sortați” după culoarea ochilor și a părului, într-un catalog lansat de ruși în teritoriile ocupate, denunță un ONG de la Kiev
18:30
Înaintea întâlnirii cu Trump, Putin a decis să meargă în țara vizată de noul război comercial declanșat de liderul american
Înaintea întâlnirii cu Trump, Putin a decis să meargă în țara vizată de noul război comercial declanșat de liderul american
18:30
Putin confirmă interesul pentru întâlnirea cu Trump, dar în privința lui Zelenski e categoric: „Suntem încă departe"
Putin confirmă interesul pentru întâlnirea cu Trump, dar în privința lui Zelenski e categoric: „Suntem încă departe”
18:10
Accident violent în capitală: două mașini, dintre care un taxi, grav avariate. Poliția și ambulanța au intervenit la fața locului - FOTO
Accident violent în capitală: două mașini, dintre care un taxi, grav avariate. Poliția și ambulanța au intervenit la fața locului - FOTO
18:00
Final tragic în cazul băiatului dispărut în Andrușul de Sus: adolescentul a fost găsit decedat într-un râu
Final tragic în cazul băiatului dispărut în Andrușul de Sus: adolescentul a fost găsit decedat într-un râu
17:40
Focar de pestă porcină africană descoperit în Braniște, Rîșcani: opt porci infectați. Autoritățile au adoptat mai multe măsuri urgente
Focar de pestă porcină africană descoperit în Braniște, Rîșcani: opt porci infectați. Autoritățile au adoptat mai multe măsuri urgente
17:40
Țigări de contrabandă în valoare de 53.000 de lei, abandonate în Prut de trei persoane care au fugit înot spre Republica Moldova
Țigări de contrabandă în valoare de 53.000 de lei, abandonate în Prut de trei persoane care au fugit înot spre Republica Moldova
Acum 8 ore
17:30
Ultima oră. Curtea de Apel din Atena a stabilit data examinării cererii de extrădare a lui Vladimir Plahotniuc. Anunțul făcut de Procuratura Generală
Ultima oră. Curtea de Apel din Atena a stabilit data examinării cererii de extrădare a lui Vladimir Plahotniuc. Anunțul făcut de Procuratura Generală
17:20
Ultima oră. Ședința Curții de Apel Atena privind cererea de extrădare a lui Vladimir Plahotniuc, programată pentru 13 august 2025
Ultima oră. Ședința Curții de Apel Atena privind cererea de extrădare a lui Vladimir Plahotniuc, programată pentru 13 august 2025
17:00
Știrile PRO TV de la ora 17:00 cu Diana Ambros - 07.08.2025
16:40
Justiția sub presiune: Judecătoarea Livia Mitrofan, membră CSM, amenințată cu moartea pe WhatsApp: „Prima o să fie Ana, tu ești următoarea"
Justiția sub presiune: Judecătoarea Livia Mitrofan, membră CSM, amenințată cu moartea pe WhatsApp: „Prima o să fie Ana, tu ești următoarea”
16:40
Crește numărul șoferilor cu mașini înregistrate în Republica Moldova. Câte persoane din regiunea transnistreană dețin, în prezent, permis de conducere moldovenesc
Crește numărul șoferilor cu mașini înregistrate în Republica Moldova. Câte persoane din regiunea transnistreană dețin, în prezent, permis de conducere moldovenesc
16:30
Accident rutier la intrarea în Orhei: un microbuz a fost avariat, după ce a ajuns într-un șanț. Imagini, surprinse de martori - VIDEO
Accident rutier la intrarea în Orhei: un microbuz a fost avariat, după ce a ajuns într-un șanț. Imagini, surprinse de martori - VIDEO
15:40
Germania prelungește controalele stricte la frontieră. Guvernul Merz, sub presiunea extremei drepte
Germania prelungește controalele stricte la frontieră. Guvernul Merz, sub presiunea extremei drepte
Acum 12 ore
15:20
Fostul primar de Boldurești, Nicanor Ciochină, rămâne sub control judiciar pentru încă 60 de zile
Fostul primar de Boldurești, Nicanor Ciochină, rămâne sub control judiciar pentru încă 60 de zile
15:10
Cum ar putea Meta să conteste supremația Apple și Google și să devină liderul AI pe dispozitivele noastre
Cum ar putea Meta să conteste supremația Apple și Google și să devină liderul AI pe dispozitivele noastre
14:50
Bănca Națională a Moldovei a decis reducerea ratei dobânzii de politică monetară de la 6,50% până la 6,25%
Bănca Națională a Moldovei a decis reducerea ratei dobânzii de politică monetară de la 6,50% până la 6,25%
14:50
Ucraina a lovit sistemele radar rusești și ambarcațiunile de debarcare din Crimeea. Kievul anunță că a provocat „pierderi grave" - VIDEO
Ucraina a lovit sistemele radar rusești și ambarcațiunile de debarcare din Crimeea. Kievul anunță că a provocat „pierderi grave” - VIDEO
14:40
Serviciul 112 a primit apeluri false generate de roboți și inteligență artificială. Ce spune Ministerul de Interne
Serviciul 112 a primit apeluri false generate de roboți și inteligență artificială. Ce spune Ministerul de Interne
14:40
Împușcături la un McDonald's din centrul Ucrainei. Un bărbat a deschis focul, apoi s-a baricadat în toaletă
Împușcături la un McDonald’s din centrul Ucrainei. Un bărbat a deschis focul, apoi s-a baricadat în toaletă
14:20
Procurorii solicită prelungirea controlului judiciar în cazul fostului primar de Boldurești, învinuit că a lovit mortal cu mașina un adolescent și a fugit de la locul accidentului. Ce spune Ciochină - VIDEO
Procurorii solicită prelungirea controlului judiciar în cazul fostului primar de Boldurești, învinuit că a lovit mortal cu mașina un adolescent și a fugit de la locul accidentului. Ce spune Ciochină - VIDEO
14:20
Peste 11 mii de elevi au fost înmatriculați la liceu după prima etapă de admitere
14:20
Peste 9 500 de cereri de înscriere a copiilor în clasa I au fost depuse în capitală
