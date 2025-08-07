România și Ucraina construiesc un parteneriat strategic pentru pace și prosperitate. Vizită oficială a președintelui român la Kiev

22:00

Devenită bașcan al Găgăuziei cu sprijinul direct al Moscovei, Evghenia Guțul, nu a fost decât o piesă de recuzită într-un spectacol geopolitic pe care nu l-a înțeles niciodată pe deplin. Cel puțin asta putem înțelege din postarea fostului președinte al Curții Constituționale, Alexandru Tănase, care consideră că personajul politic proiectat de Rusia pe scena moldovenească …