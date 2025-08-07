Investigație: Schemele financiare ale penalului Ilan Șor prin care „ajută” Rusia să scape de sancțiunile internaționale
7 august 2025
• • •
Procurorii cer alte două luni de control judiciar pentru fostul primar din Boldurești, Nicanor Ciochină, cercetat într-un dosar penal
Măsura preventivă ar putea fi prelungită pentru fostul primar din Boldurești, Nicanor Ciochină, învinuit în dosarul accidentării mortale a unui minor. Procurorii cer ca fostul ales să rămână sun control judiciar pentru încă 60 de zile, pe motiv că ar exista riscul eschivării lui Ciochină de la examinarea cauzei penale. „Motivele de prelungire a măsurii …
Fugarul penal Ilan Șor, cunoscut ca unul dintre „arhitecții” furtului miliardului din R. Moldova, a devenit o unealtă docilă a Moscovei datorită noilor scheme financiare, în special cu monede virtuale, prin care „ajută” Rusia să scape de sancțiunile internaționale. Ilan Șor jonglează din nou cu miliarde, dar, de această dată, sub controlul și cu sprijinul direct …
Arina Spătaru, despre un presupus incident de intimidare: „Gluga pe cap nu mă sperie". „Sunt martor-cheie într-un dosar de rezonanță"
Fosta deputată și actuala președintă a partidului ALDE, Arina Spătaru, susține că ar fi ținta unor tentative de intimidare. În noaptea de miercuri spre joi, în jurul orei 23:30, o persoană necunoscută, cu glugă pe cap, ar fi apărut în fața porții locuinței sale, privind direct în camera de supraveghere. Momentul ar fi fost surprins …
Progrese pe șantierele Liniei electrice Vulcănești – Chișinău. Peste 60% din piloni au fost deja instalați
Peste 60 la sută din toți pilonii necesari pentru Linia Electrică Vulcănești – Chișinău au fost deja instalați, fundațiile fiind gata în proporție de 93%. Lucrările pe șantiere urmează să se încheie în decembrie, când, conform declarațiilor oficiale ale Guvernului, va fi dat în exploatare proiectul. Ministerul Energiei anunță că, pe direcția sud, muncitorii au …
Putin și Trump urmează să aibă o întâlnire oficială în următoarele zile. Kremlinul confirmă că summitul este în pregătire
Rusia și Statele Unite au ajuns la o înțelegere de principiu privind organizarea unei întâlniri oficiale între președintele rus Vladimir Putin și liderul american Donald Trump, în următoarele zile. Anunțul a fost făcut de consilierul prezidențial rus Iuri Ușakov, care a declarat că „a început deja procesul de pregătire a summitului”. Potrivit acestuia, propunerea a …
Radu Marian: Judecătoarea Ana Cucerescu a fost amenințată cu moartea. „Tactici scoase din manualul FSB-ului"
Deputatul Partidului Acțiune și Solidaritate, Radu Marian, a reacționat dur la adresa campaniei de intimidare la care a fost supusă judecătoarea Ana Cucerescu, cea care a pronunțat marți recent o decizie judecătorească în dosarul guvernatoarei Găgăuziei, Evghenia Guțul. „Sunt absolut șocante detaliile despre modul în care judecătoarea Ana Cucerescu (care a dat decizia pe Guțul) …
Fostul președinte al României, Ion Iliescu, decedat la vârsta de 95 de ani în urma unui cancer pulmonar, este condus azi pe ultimul drum. Liderul politic va fi înmormântat, la amiază, cu onoruri militare la Cimitirul Ghencea III din București. În contextul funeraliilor, în România a fost decretată azi zi de doliu național. Potrivit programului …
Luna septembrie, decisivă în discuțiile cu Bruxelles. Chișinăul anunță că este pregătit pentru deschiderea negocierilor de aderare la UE
Autoritățile de la Chișinău anunță că sunt pregătite să deschidă negocierile de aderare la UE în luna septembrie. Instituțiile responsabile au încheiat etapa tehnică esențială a procesului de screening, care a presupus compararea legislației naționale cu cea europeană. Despre acest lucru a anunțat vicepremierul pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov. „Suntem la finalul screening-ului, etapa în care …
Pro-rusa Victoria Furtună, dezamăgită că nu face parte din Blocul „Patriotic"? Vom continua singuri, dar cu sprijinul poporului
Lidera Partidului pro-rus Moldova Mare, Victoria Furtună, spune că este deschisă spre noi alianțe cu alte partide, însă are o singură condiție – acele formațiuni să apere interesul „poporului moldovenesc”, scrie Furtună pe pagina sa de Facebook. „Deseori sunt întrebată dacă suntem pregătiți pentru alianțe politice. Răspunsul nostru este simplu și transparent. Partidul MOLDOVA MARE …
„La mine poliția e la ușă, nu deschid": 78 de percheziții într-un dosar de finanțare ilegală și corupere electorală
Ofițerii Inspectoratului Național de Investigații (INI) și polițiștii din cadrul Brigăzii de Poliție cu Destinație Specială „Fulger”, cu sprijinul subdiviziunilor teritoriale și al procurorilor PCCOCS, desfășoară în aceste momente 78 de percheziții în mai multe localități ale Republicii Moldova. Potrivit informațiilor oficiale, acțiunile au loc într-un dosar penal ce vizează finanțarea ilegală și coruperea electorală. …
Furtuna de miercuri a doborât zeci de copaci. Cele mai afectate au fost orașele Chișinău și Bălți și raionul Soroca
Furtuna și ploile de aseară au doborât la pământ zeci de arbori, iar în Bălți un copac a căzut peste o conductă de gaz, fiind necesară intervenția de urgență a salvatorilor. În total, angajații IGSU au fost implicați aseară în 40 de misiuni, cele mai multe fiind în Capitală și în raioanele din nord. Cel …
Evadare eșuată. Ucraineanul acuzat de agresiune sexuală, care a fugit din Judecătoria Cimișlia, a fost găsit de polițiști
Tânărul ucrainean, acuzat într-un dosar penal, care a fugit de polițiști din incinta Judecătoriei Cimișlia, a fost reținut. Acesta evadase marți la amiază înainte de o ședință din dosar. Potrivit IGP, acesta se ascundea la un prieten din raionul Dubăsari, într-o localitate din stânga Nistrului aflată sub jurisdicția Chișinăului. Polițiștii anunță că acesta este escortat …
Furtună violentă la nord și în Capitală. O femeie a fost rănită, după ce un arbore a căzut într-un cartier de la Botanica
O femeie din Capitală a suferit mai multe răni, după ce un copac s-a prăbușit, în această seară, într-o curte din sectorul Botanica. Copacul uscat a fost doborât de vântul puternic. La fața locului a venit un echipaj de medici, care i-a acordat femeii ajutor medical. Amintim că până la ora 22.00 este valabil codul …
Moldova respinge cu fermitate amestecul Rusiei în treburile interne ale statului nostru. Anunțul a fost făcută de ministrul de Externe, Mihai Popșoi, după ședința de azi aGuvernului. Solicitat să comenteze declarațiile deputatului Dumei de Stat din Rusia din partea partidului pro-prezidențial „Edinaia Rossia” (Rusia Unită), Konstantin Zatulin, care a anunțat că, urmare a condamnării bașcanului …
Atacul rusesc asupra infrastructurii gaziere din regiunea Odesa nu a afectat aprovizionarea R. Moldova, anunță Ministerul Energiei
Atacul rusesc din noaptea trecută asupra infrastructurii gaziere din Cartal (Orlovka), Ucraina, nu a afectat aprovizionarea cu gaze naturale a Republicii Moldova a precizat miercuri, 6 august, ministrul Energiei, Dorin Junghietu, înaintea ședinței de Guvern. Potrivit ministrului, în prezent Republica Moldova importă gaze naturale doar prin gazoductul Iași – Ungheni – Chișinău. „Războiul brutal al …
Sfidare la Comrat. Deputații din regiune au adoptat o rezoluție prin care nu recunosc sentința de condamnare a Evgheniei Guțul pe care o califică „un atac asupra autonomiei"
Sfidare a legislației la Comrat, acolo unde deputații Adunării Populare au adoptat o rezoluție prin care nu recunosc legalitatea sentinței de condamnare a bașcanului Evghenia Guțul. Aceștia anunță proteste masive în regiune și crearea unui comitet regional pentru „apărarea autonomiei” și coordonarea acțiunilor ulterioare. În rezoluția adoptată se menționează că procesul intentat împotriva Evgheniei Guțul a …
Tentativa de a alimenta tensiuni religioase înainte de alegeri, una din prioritățile propagandei moscovite. Absurditatea sperietorilor propagate de vectorii pro-ruși
O serie de canale așa-zis “ortodoxe”, de fapt de propagandă pro-rusă, s-au plâns zilele trecute că președinta Maia Sandu a identificat Mitropolia Moldovei, subordonată Moscovei, drept un instrument al ingerinței Rusiei în alegerile din Moldova și i-a acuzat pe clericii acesteia că participă la destabilizarea Moldovei. Răspunsul acestor canale a constat în tema rostogolită de …
Un tânăr din Ucraina, acuzat de viol, a fugit din sediul Judecătoriei Cimișlia. Poliția este în alertă și îl caută pe evadat
Poliția este în alertă, după ce un tânăr de 22 de ani, cetățean al Ucrainei, învinuit într-un dosar penal, a fugit marți din incinta Judecătoriei Cimișlia, acolo unde fusese escortat de polițiști. Evadarea a fost confirmată de șeful Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu, care susține că autoritățile sunt în alertă și organizează operațiuni pentru …
Putin s-a întâlnit cu trimisul special al Casei Albe, Steve Witkoff. Rusia și SUA au făcut schimb de mesaje privind Ucraina
Președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, a avut o întrevedere de aproximativ trei ore cu trimisul special al liderului american, Steve Witkoff, la Kremlin. Deși serviciul de presă al președinției ruse nu a oferit inițial detalii, consilierul prezidențial Iuri Ușakov a făcut publice câteva concluzii-cheie ale discuțiilor. Potrivit lui Ușakov, conversația dintre Putin și Witkoff a …
Ion Ceban, declarat indezirabil în România și în Spațiul Schengen, anunță că a contestat interdicția impusă
Primarul Capitalei, Ion Ceban, care acum o lună a fost interzis în România și în Spațiul Schengen din „motive de securitate”, anunță că a contestat interdicția impusă de autoritățile de la București. Edilul, care este și unul dintre liderii Blocului „Alternativa”, alături de foștii comuniști Mark Tkaciuk și Iurie Muntean și de Alexandr Stoianoglo, fostul …
Ministra de Interne avertizează: Moldovenii, ademeniți cu zeci de mii de lei într-o aplicație rusească folosită pentru ingerințe electorale
Moldovenilor li se promit până la 50.000 de lei lunar dacă se înregistrează într-o aplicație rusească numită „TAITO”, utilizată de forțele Kremlinului pentru a influența alegerile parlamentare din toamnă și a organiza proteste, avertizează ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin. Aplicația „TAITO” este promovată activ pe canalele de Telegram și presupune crearea unui „cabinet personal” de …
Judecătoarea Ana Cucerescu, cea care a condamnat-o ieri, 6 august, la închisoare pe bașcana UTA Găgăuzia, Evghenia Guțul, ar fi fost supusă unor multiple acțiuni de intimidare, inclusiv amenințări cu moartea, alerte false cu bombă și mesaje de tip deep fake. Dezvăluirile au fost făcute de șeful Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu, într-un briefing …
VIDEO | Usatîi, despre cum s-a creat blocul „Patrioților". Voronin a fost și el la Moscova / I-o așezat și le-o zis „«ребята» trebuie"/ El nu e pro-rus, e blocul rusesc, a fost creat acolo
Liderul Partidului Nostru, Renato Usatîi, lansează un nou atac dur la adresa politicienilor din blocul pro-rus, afirmând că acesta a fost creat la Moscova, iar fostul președinte Vladimir Voronin este „killer-ul politic” al lui Igor Dodon. „El nu e pro-rus, e blocul rusesc, e creat acolo, adică vă dați seama, după ce Voronin și-a șters …
Cum Chișinăul dă peste cap planurile Moscovei. Tudor Ioniță: Moldova nu-și protejează doar propria existență, ci și Europa
În ultimii ani Chișinăul dă peste cap planurile revanșarde și imperialiste ale Moscovei, devenind un actor ce a spus clar: pe aici nu se trece. Despre acest lucru vorbește jurnalistul Tudor Ioniță într-o nouă analiză publicată pe deschide.md, acolo unde menționează faptul că autoritățile de la Chișinău, prin tactici subtile și de durată, au demonstrat că pot …
Judecătoarea Ana Cucerescu, cea care a condamnat-o ieri, 6 august, la închisoare pe bașcana UTA Găgăuzia, Evghenia Guțul, ar fi fost supusă unor multiple acțiuni de intimidare, inclusiv amenințări cu moartea, alerte false cu bombă și mesaje de tip deep fake. Dezvăluirile au fost făcute de șeful Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu, într-un briefing …
Așa suna titlul unui articol semnat de scriitorul slovac Milan Šimečka, care a folosit această formulare cu conotații ironice pentru a sugera o identificare intelectuală și existențială cu Winston Smith — eroul orwellian care trăiește într-o societate unde gândirea independentă este considerată crimă. Orwell a avut intuiția de a-l înzestra pe Winston Smith cu una …
Scheme ilegale de îmbogățire din proiecte de reabilitare a drumurilor. CNA a reținut responsabili din trei întreprinderi de stat
Mai mulți funcționari cu funcții de răspundere de la întreprinderile de gestionare a drumurilor din Criuleni, Cimișlia și Căușeni au fost reținuți pentru delapidări, spălări de bani și trucarea licitațiilor publice. Ofițerii Centrului Național Anticorupție au organizat miercuri 53 de percheziții în urma cărora au fost reținute cinci persoane. Potrivit anchetei, suspecții, abuzând de funcțiile …
„Alternativa" pro-Europeană a lui Ceban – o operațiune specială a Kremlinului. Mihai Isac: „Moldova reîntregită" vs. planul federalizării pe placul Moscovei
Primarul Chișinăului, Ion Ceban, și-a lansat proiectul politic „Alternativa” cu patru piloni declarați pentru un „parcurs demn” al Republicii Moldova. Aceste principii, ambalate în retorică atrăgătoare pro-europeană, par promițătoare, dar numai la prima vedere. O analiză lucidă arată contradicții flagrante între discursul pro-UE al lui Ceban și faptele sale profund pro-ruse. Programul Alternativa se dovedește …
Cererea pentru extrădarea lui Plahotniuc, expediată de Ministerul Justiției acum două zile. Veronica Mihailov-Moraru: Demontăm calomniile că statul ar încerca tergiversarea
Ministrul Justiției, Veronica Mihailov-Moraru, anunță că instituția pe care o conduce a expediat autorităților din Grecia cererea de extrădare a lui Vlad Plahotniuc pe 4 august. Oficialul precizează că autoritățile responsabile au respectat toate prevederile legale și regulamentele internaționale în acest proces și neagă acuzațiile că statul ar încerca să tergiverseze acest proces. „Autoritățile Republicii …
Echipamente pentru întreținerea armelor depistate la vamă într-o mașină ce venea din Ucraina
Mai multe echipamente și ustensile pentru întreținerea armelor au fost găsite în Vama Palanca, într-o mașină ce venea din Ucraina. În urma verificărilor, toate obiectele au fost ridicate de vameși. Atât șoferul, cât și cei doi pasageri, au declarat inițial că nu transportă bunuri ce necesită a fi declarate la trecerea frontierei. Cu toate acestea, …
Protest în fața Penitenciarului 13: Susținători ai Evgheniei Guțul cer eliberarea bașcanei Găgăuziei
Mai mulți activiști ai Blocului politic „Victoria” s-au adunat în fața Penitenciarului nr. 13 din Chișinău pentru a-și manifesta susținerea față de bașcana condamnată a Găgăuziei, Evghenia Guțul, și față de Svetlana Popan. Protestatarii au afișat pancarte cu mesaje precum „Evghenia Guțul, speranța noastră” și „Sveta, suntem cu tine”. Printre participanții la manifestație s-a numărat …
Oligarhul Plahotniuc, arestat în Grecia, își pregătește un nou proiect politic. Fugarul își cheamă foștii colegi din PDM „la mobilizare"
La peste două săptămâni de la reținirea lui Vlad Plahotniuc în Grecia, oligarhul anunță că revine în politică și dă de înțeles că pregătește un nou proiect politic. Printr-un mesaj transmis pe rețelele de socializare, fugarul îi cheamă „la mobilizare” pe foștii colegi din Partidul Democrat pentru a „riposta în fața guvernării galbene”. „Republica Moldova …
Modificări în diplomație și funcții-cheie aprobate de Guvern în ședința de astăzi. Cine este ambasadoarea rechemată
Guvernul Republicii Moldova a aprobat miercuri, 6 august, o serie de numiri și eliberări din funcții, atât în serviciul diplomatic, cât și în administrația publică centrală. Ana Taban a fost rechemată din funcția de ambasador al Republicii Moldova în India. Totodată, Viorel Ursu a fost numit ambasador al Republicii Moldova în Regatul Suediei. De asemenea, …
Guvernul alocă aproape 3 milioane de lei pentru localitățile afectate de calamități naturale
Guvernul Republicii Moldova va oferi un sprijin financiar în valoare totală de aproape 3 milioane de lei pentru mai multe localități afectate de calamitățile naturale din lunile mai și iunie. Decizia a fost luată în cadrul unei ședințe a Comisiei pentru Situații Excepționale, convocată recent la Chișinău. Potrivit autorităților, fondurile vor fi alocate din fondul …
Lilian Carp: „Afirmațiile lui Plahotniuc despre tergiversarea extrădării sunt false. Justiția este pregătită să-l condamne"
Autoritățile de la Chișinău au inițiat procesul de extrădare a fostului lider al Partidului Democrat, Vladimir Plahotniuc. Anunțul a fost făcut de președintele Comisiei parlamentare pentru securitate națională, apărare și ordine publică, Lilian Carp. Potrivit deputatului PAS, afirmațiile recente ale lui Plahotniuc, potrivit cărora Chișinăul ar tergiversa acest proces, sunt false. „Autoritățile au început procedurile …
Trimisul american Steve Witkoff a ajuns la Moscova. Vizita are loc cu două zile înainte de expirarea ultimatumului dat de Trump lui Putin
Trimisul special al președintelui SUA, Steve Witkoff, a sosit la Moscova în dimineața zilei de 6 august, într-o vizită care ar putea influența decisiv decizia Casei Albe privind impunerea unor sancțiuni dure împotriva Rusiei. Vizita are loc în contextul în care, vineri, expiră termenul de 10 zile stabilit de Donald Trump pentru ca Rusia să …
VIDEO | Judecătoarea care a condamnat-o pe Evghenia Guțul, amenințată cu moartea. A primit imagini cu persoane decapitate, apeluri telefonice în miez de noapte și zvonuri false despre moartea sa # Cotidianul
Judecătoarea care a condamnat-o pe bașcanul Găgăuziei, Evghenia Guțul, a fost supusă unor presiuni și amenințări de o gravitate extremă, inclusiv cu moartea – a anunțat miercuri, 6 august, președintele Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), Sergiu Caraman. Potrivit acestuia, magistrata a fost hărțuită timp de mai multe luni cu mesaje macabre, imagini ale unor persoane …
Explozii vizibile din Tulcea, după un atac rusesc asupra porturilor din Ucraina. Populația, avertizată prin RO-Alert
Federația Rusă a lansat, în noaptea de 5 spre 6 august, un nou val de atacuri cu drone asupra infrastructurii portuare ucrainene din regiunile Reni, Orlivka și Chilia, aflate în imediata vecinătate a graniței cu România. Exploziile produse în urma atacului au fost vizibile și pe teritoriul românesc, iar locuitorii din nordul județului Tulcea au …
Alexandru Tănase: Condamnarea Evgheniei Guțul e o sentință cu ecou către Moscova / Epoca banilor aduși în geamantane pentru cumpărarea voturilor se încheie sau, cel puțin, devine mai riscantă # Cotidianul
Devenită bașcan al Găgăuziei cu sprijinul direct al Moscovei, Evghenia Guțul, nu a fost decât o piesă de recuzită într-un spectacol geopolitic pe care nu l-a înțeles niciodată pe deplin, transmite fostul președinte al Curții Constituționale, Alexandru Tănase. Acum, Guțul, personaj politic proiectat de Rusia pe scena moldovenească, și-a jucat greșit rolul și sfârșește, inevitabil, …
Președintele Donald Trump a discutat marți cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski despre ultimatumul privind încetarea focului pe care Trump l-a adresat președintelui rus Vladimir Putin, potrivit oficialilor ucraineni, scrie axios.com. De ce este important: Ultimatumul impus de Trump către Putin expiră vineri. Dacă președintele rus nu este de acord cu o încetare a focului până …
Devenită bașcan al Găgăuziei cu sprijinul direct al Moscovei, Evghenia Guțul, nu a fost decât o piesă de recuzită într-un spectacol geopolitic pe care nu l-a înțeles niciodată pe deplin. Cel puțin asta putem înțelege din postarea fostului președinte al Curții Constituționale, Alexandru Tănase, care consideră că personajul politic proiectat de Rusia pe scena moldovenească …
Deputatul rus Konstantin Zatulin amenință Chișinăul, după condamnarea Evgheniei Guțul: Situația poate fi schimbată printr-un „avans rapid al armatei ruse" în R. Moldova
Deputatul dumei Ruse, Konstantin Zatulin a făcut mai multe declarații amenințătoare în adresa Republicii Moldova, după ce pro-rusa Evghenia Guțul a fost condamnată la 7 ani de pușcărie. Într-un interviu pentru gazeta.ru, Zatulin spune că guvernarea de la Chișinău trebuie să fie pedepsită printr-o ofensivă rusă. Zatulin spune că situația poate fi schimbată printr-un „avans …
Fostul președinte al României Ion Iliescu a murit la vârsta de 95 de ani. Fostul președinte al României a fost internat pe 9 iunie la Spitalul Agrippa Ionescu, la Terapie Intensivă, iar pe 16 iunie medicii au anunțat că are cancer pulmonar. „Cu profund regret, Guvernul anunță încetarea din viață a fostului președinte al României, …
90% – probabilitatea unui deznodământ catastrofal la parlamentare, avertizează Cristian Hrițuc / „E momentul în care Moscova poate prelua puterea total"
Cristian Hrițuc, consultant politic și fost consilier prezidențial, avertizează într-o analiză publicată pe blogul său, că există o probabilitate de 90% ca alegerile parlamentare să se încheie cu un dezastru pentru Republica Moldova. Potrivit acestuia, PAS nu va reuși să câștige scrutinul și nici să formeze o majoritate guvernamentală, fiind izolat și fără capacitatea de …
Adunarea Populară de la Comrat sare în apărarea bașcanei pro-ruse Evghenia Guțul. Deputații locali anunță o ședință extraordinară
Adunarea Populară de la Comrat sare în apărarea bașcanei pro-ruse Evghenia Guțul, condamnată azi la pușcărie, și convoacă pentru miercuri o ședință extraordinară cu un singur subiect pe agendă, cel cu privire la „situația social-politică din Găgăuzia legată de condamnarea ilegală a bașcanului”. Decizia de a organiza ședința a fost luată de biroul forului local, …
Noul însărcinat cu afaceri al SUA, Nick Pietrowicz, s-a întâlnit cu premierul Dorin Recean
Noul Însărcinat cu afaceri al Ambasadei Statelor Unite ale Americii la Chișinău, Nick Pietrowicz, a avut prima sa întrevedere oficială cu un înalt demnitar moldovean, în persoana prim-ministrului Dorin Recean. Potrivit unui comunicat al Ambasadei SUA, în cadrul întrevederii, diplomatul american a reiterat angajamentul ferm al Statelor Unite de a colabora cu Republica Moldova în …
Tensiuni și scindări în rândul guvernării din Israel, după anunțul lui Netanyahu de a „ocupa" complet Fâșia Gaza
Premierul Israelului, Benjamin Netanyahu, anunță un plan ce a stârnit tensiuni în rândul guvernării. Liderul politic plănuiește să preia controlul total asupra întregii Fâșii Gaza și deja ar fi dat armatei un ordin în acest sens. „Zarurile au fost aruncate – vom ocupa Gaza. Șeful Statului Major poate demisiona dacă este împotrivă”, ar fi declarat Netanyahu consilierilor …
Sentința pentru Evghenia Guțul îi golește conturile bașcanei. Statul va confisca 41 de milioane de lei din contul condamnatei
Sentința de azi pentru Evghenia Guțul, condamnată la 7 ani de pușcărie, vine cu o lovitură dublă. Bașcana Găgăuziei va rămâne și fără cele aproximativ 41 de milioane de lei din cont, care urmează să fie confiscate de stat. De asemenea, autoritățile vor confisca alte 9,7 milioane de lei din contul colegei Evgheniei Guțul, Svetlana …
Veste proastă pentru milioane de utilizatori ai Instagram. Platforma restricționează funcția de transmisiune live
Platforma Instagram vine cu o veste șoc pentru utilizatorii săi. Pe viitor, doar conturile publice care au peste 1.000 de urmăritori vor mai putea să facă transmisiuni video live. Măsura, confirmată oficial de companie, este deja în curs de implementare și a stârnit numeroase reacții critice pe rețelele sociale. Limitarea vine după ce, până acum, …
Comuniștii, acceptați în „Blocul patriotic" al celor trei partide pro-ruse. Grupul urmează să-și modifice denumirea
Partidul Comuniștilor a fost acceptat în Blocul patriotic al formațiunilor pro-ruse conduse de Igor Dodon, Irina Vlah și Vasile Tarlev. Despre acest lucru a anunțat Consiliul republican al Partidului Socialiștilor, care a examinat solicitarea PCRM. „Consiliul Republican al Partidului Socialiștilor din Republica Moldova a decis să accepte PCRM în componența blocului politic unificat. Denumirea: Blocul Electoral …
