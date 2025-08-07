Premierul Benjamin Netanyahu a spus ce vrea să facă în Fâşia Gaza, după ocuparea ei. „Nu vrem să o păstrăm. Intenţionăm să facem asta”

12:00

Pompierii francezi se luptă pentru a treia zi la rând pentru a aduce sub control cel mai mare incendiu de vegetaţie din Franţa din ultimele aproape opt decenii, care a devastat peste 16 mii de hectare, a ucis o persoană şi a distrus zeci de locuinţe, informează agenția de știri Reuters. Imaginile transmise de Reuters...