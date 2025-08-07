Procurorii cer prelungirea controlului judiciar pentru Nicanor Ciochină
Ziarul de Garda, 7 august 2025 14:20
O nouă ședință de judecată în dosarul fostului primar de Boldurești, Nicanor Ciochină, are loc astăzi, 7 august, la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani. Procurorii cer prelungirea controlului judiciar pe numele lui Ciochină, în condițiile în care măsura actuală expiră pe 9 august, potrivit TVR Moldova. Controlul judiciar pe numele lui Nicanor Ciochină expiră pe 9...
Acum 5 minute
14:30
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) a emis o avertizare meteo care vizează zonele centru și sud ale țării, unde în perioada 8-14 august se prevede „pericol excepțional de incendiu cu caracter natural”. „În funcție de evoluția și intensitatea fenomenelor meteorologice prognozate, prezentul mesaj și harta vor fi actualizate”, scrie SHS.
14:20
Acum 15 minute
14:10
LIVE TEXT/ Procuratura Ucrainei acuză conducerea centrului de detenție provizorie din Taganrog de torturarea ucrainenilor. Război în Ucraina, ziua 1261 # Ziarul de Garda
UPDATE 14:06 Biroul Procurorului General al Ucrainei a acuzat conducerea centrului de detenție provizorie din Taganrog de torturarea ucrainenilor, scrie BBC. Jurnalista Viktoria Roșcina s-a numărat printre persoanele torturate în acest centru. Potrivit Biroului Procurorului General al Ucrainei, jurnalista a fost „supusă torturii sistemice, bătăilor, umilințelor, amenințărilor, restricțiilor severe privind accesul la asistență medicală, apă...
Acum 30 minute
14:00
Hașiș, amfetaminǎ și PVP, în valoare de 400 de mii de lei, ridicate de ofițerii de investigație. Patru persoane au fost arestate, dintre care și o minoră # Ziarul de Garda
Oamenii legii au documentat și destructurat activitatea infracțională a unui grup de persoane implicate în realizarea drogurilor în proporții deosebit de mari. Acțiunile de urmărire penală au fost efectuate de ofițerii Direcției combaterea criminalității organizate a INI și cei de urmărire penală ai Inspectoratului de Poliție Ciocana, în comun cu polițiștii din BPDS “Fulger” și procurorii...
Acum o oră
13:50
Țigarete și tutun ascunse pentru a fi transportate ilicit, depistate în postul vamal Cahul # Ziarul de Garda
Ofițerii Echipelor mobile ale Serviciului Vamal, în baza informațiilor deținute, au contracarat o tentativă de scoatere ilicită din țară a unui lot de produse de tutun. Documentat pe caz este șoferul, un cetățean moldovean în vârstă de 35 de ani. Cazul a fost înregistrat în noaptea de 7 august, în postul vamal Cahul, pe sensul...
13:30
BNM a decis reducerea ratei dobânzii. „S-au reluat măsurile de relaxare a politicii monetare” # Ziarul de Garda
Astăzi, 7 august, omitetul executiv al Băncii Naționale a Moldovei (BNM) a decis reducerea ratei dobânzii de politică monetară de la 6,50% până la 6,25%, se arată în comunicatul de presă al BNM. Astfel, au mai fost stabilite următoarele rate de dobândă: „Ciclul restrictiv al politicii monetare a luat sfârșit. Astfel, în continuare, Banca Națională...
Acum 2 ore
13:10
În Chișinău au fost depuse peste 9500 de cereri de înscriere a copiilor în clasa I # Ziarul de Garda
Peste 9 500 de cereri de înscriere a copiilor în clasa I au fost depuse în capitală. Procesul de înregistrare are loc pe platforma https://escoala.chisinau.md, transmite MOLDPRES. Conform municipalității, în clasa I se înscriu obligatoriu, fără probe de concurs, toți copiii din districtul școlar corespunzător, care au împlinit vârsta de șapte ani până la începutul...
12:50
Val de apeluri false la 112, generate de roboți și inteligență artificială. Precizările MAI # Ziarul de Garda
În ultimele zile, Serviciul național unic pentru apeluri de urgență 112 a recepționat un val de apeluri false inițiate automat de sisteme robotizate și inteligență artificială, fără intervenție umană directă. Despre acest lucru informează Ministerul Afacerilor Interne (MAI) într-un comunicat. Mai exact, în ultima săptămână s-au înregistrat aproape 45 000 de apeluri, dintre care aproximativ...
12:30
Taxele vamale impuse de SUA pentru R. Moldova intră în vigoare astăzi. MDED: „Discuțiile cu partea americană continuă” # Ziarul de Garda
Tariful vamal de 25% pentru toate produsele importate din R. Moldova în Statele Unite ale Americii a intrat în vigoare astăzi, 7 august, a confirmat Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării pentru ZdG. Preşedintele SUA, Donald Trump, a semnat în august un decret care impune o creștere a tarifelor vamale pentru zeci de ţări din întreaga...
Acum 4 ore
12:00
Franţa se luptă cu cel mai mare incendiu de vegetaţie din 1949. Focul a devastat peste 16 mii de hectare. O persoană a fost ucisă # Ziarul de Garda
Pompierii francezi se luptă pentru a treia zi la rând pentru a aduce sub control cel mai mare incendiu de vegetaţie din Franţa din ultimele aproape opt decenii, care a devastat peste 16 mii de hectare, a ucis o persoană şi a distrus zeci de locuinţe, informează agenția de știri Reuters. Imaginile transmise de Reuters...
11:40
„Tu ești următoarea. Prima o să fie Ana… Moarte”. Membra CSM, magistrata care a creat completele specializate, amenințată (și ea) cu moartea # Ziarul de Garda
Livia Mitrofan, fosta președintă interimară a Judecătoriei Chișinău, actuală membră a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) cea care a creat completele specializate în cadrul instanței, inclusiv cele care examinează cazurile de corupție, a fost amenințată și ea cu moartea, la fel ca și magistrata Ana Cucerescu. „Tu ești următoarea. Prima o să fie Ana. Tu...
11:30
NATO asigură Lituania că Alianța este pregătită să o apere, după incidentele când drone rusești au pătruns în țara baltică # Ziarul de Garda
NATO a asigurat miercuri, 6 august, autoritățile lituaniene că ia „foarte în serios” incidentele cu drone rusești prăbușite în Lituania și că Alianța rămâne „vigilentă și pregătită să apere fiecare centimetru al teritoriului NATO”, relatează agenția EFE, citat de Agerpres. „Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a discutat cu ministrul lituanian de externe, Kestutis Budrys,...
11:30
Kremlin: Putin și Trump vor avea o întâlnire „în următoarele zile. Locul a fost stabilit” # Ziarul de Garda
Administrațiile prezidențiale a Rusiei și SUA au ajuns la un acord pentru organizarea unei întâlniri între Vladimir Putin și Donald Trump în următoarele zile, relatează agenția rusă de presă IFAX, citându-l pe consilierul Kremlinului Iuri Ușakov, transmite Sky News. Oficialul ar fi declarat că toate părțile au început să lucreze la detalii. „La sugestia părții americane,...
11:20
Peste jumătate din solurile din Europa și din regiunea mediteraneană erau în continuare afectate de secetă în perioada 11-19 iulie 2025, potrivit unei analize realizate de AFP pe baza datelor furnizate de Observatorul european al secetei (EDO), citat de Agerpres. Acest nivel de 51,9%, mai mare cu 21 de procente față de media perioadei 2012-2024...
11:10
Fundațiile pentru pilonii liniei electrice Vulcănești – Chișinău au fost construite în proporție de 93% # Ziarul de Garda
Peste 93% din fundații pentru piloni au fost construite, iar circa 75% dintre piloni sunt asamblați, în cadrul lucrărilor pe șantierele liniei electrice aeriene de 400 kV Vulcănești–Chișinău. Pe direcția sud, muncitorii au ajuns în apropierea Stației Electrice Vulcănești, iar pe direcția centru – lucrările se desfășoară deja în raionul Ialoveni, la doar câțiva kilometri...
11:00
Când și cum a ajuns inculpata Guțul vecină cu judecătoarea Cucerescu, cea care-i examina dosarul penal? # Ziarul de Garda
Ana Cucerescu și Evghenia Guțul au ajuns vecine de bloc, după ce bașcana Găgăuziei, condamnată la 7 ani de închisoare cu executare, s-a mutat cu traiul în blocul în care locuia magistrata după ce a fost plasată în arest la domiciliu. ZdG a constatat, conform datelor cadastrale, că apartamentul în care Guțul își ispășea pedeapsa...
10:50
Mai sunt 7 zile în care alegătorii se pot înregistra pentru a vota prin corespondență la alegerile parlamentare din 28 septembrie # Ziarul de Garda
Comisia Electorală Centrală (CEC) anunță că mai sunt 7 zile în care cetățenii R. Moldova cu drept de vot care, în perioada votării, se vor afla pe teritoriul Statelor Unite ale Americii, Canadei, Regatului Norvegiei, Regatului Suediei, Republicii Finlanda, Islandei, Japoniei, Republicii Coreea, Uniunii Australiei, Noii Zeelandei, se pot înregistra pentru a vota prin corespondență la alegerile parlamentare din...
10:40
Mai sunt 7 zile în care alegătorii se pot înregistra pentru a vota prin corespondență # Ziarul de Garda
10:30
Salvatorii și pompierii au întreprins peste 40 de misiuni în urma intensificării vântului și ploilor # Ziarul de Garda
Peste 40 de misiuni au fost întreprinse de salvatorii și pompierii din țară în urma intensificării vântului și ploilor din ziua de 6 august. Cele mai dese solicitări au fost înregistrate în municipiul Chișinău, Soroca și Bălți, informează Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU). Conform informațiilor din subdiviziunile teritoriale, angajații IGSU au intervenit pentru...
Acum 6 ore
10:20
Furnizorul de servicii media „Next TV” a fost sancționat cu 15 mii de lei de către Consiliul Audiovizualului # Ziarul de Garda
Ca urmare a unui control dispus de Consiliul Audiovizualului (CA) în mai 2025, privind respectarea de către Furnizorul de servicii media „Next TV” a Concepției generale a serviciului media audiovizual de televiziune, s-a constatat că postul înregistrează devieri de la prevederile documentului aprobat prin decizia autorității de reglementare. CA amintește faptul că „Next TV” a...
10:10
LIVE TEXT/ Peste 100 de drone, lansate noaptea trecută asupra Ucrainei. Război în Ucraina, ziua 1261 # Ziarul de Garda
UPDATE 10:00 În noaptea de 7 august, forțele ruse au atacat Ucraina cu 112 drone de atac Shahed și drone de imitație de diferite tipuri, au informat forțele aeriene ale Ucrainei. Atacul aerian a fost respins. Potrivit datelor preliminare, au fost doborât și neutralizate 89 de drone de tip Shahed și drone de imitație de...
10:10
MDED: În ultimele șapte luni, antreprenorii au beneficiat de compensații la electricitate în sumă de 81,1 milioane de lei # Ziarul de Garda
Valoarea compensațiilor acordate antreprenorilor pentru energia electrică a ajuns la 81,1 milioane de lei. Datele se referă la perioada ianuarie – iulie 2025, iar măsura face parte din Programul de compensare lansat de Guvernul Republicii Moldova, cu sprijinul financiar al Uniunii Europene, informează Ministerul Dezvoltării Economice și Dezvoltării (MDED). În aceste șapte luni, 721 de...
10:00
VIDEO/ Ar fi însușit un milion de lei din avansuri sub pretextul organizării importului automobilelor, însă automobilele nu au ajuns la destinatari # Ziarul de Garda
Un ucrainean de 37 ani, sub pretextul organizării importului și devamării automobilelor procurate la licitație în Statele Unite ale Americii, a însușit peste 1 000000 de lei. Activitatea infracțională a fost documentată de ofițerii Direcției Investigații Centru și cei de urmărire penală ai INI, în comun cu procurorii PCCOCS și cu suportul polițiștilor din BPDS...
09:50
Circa 3 milioane de lei au fost alocate de CSE pentru lichidarea consecințelor calamităților naturale # Ziarul de Garda
Circa 3 milioane de lei vor fi direcționate din Fondul de intervenție al Guvernului către regiunile afectate de calamități naturale. O decizie, în acest sens, a fost aprobată în cadrul ședinței Comisiei pentru Situații Excepționale (CSE) din 6 august, prezidată de premierul Dorin Recean, se arată în comunicatul de presă al Executivului. „Guvernul vine în ajutor...
09:40
SUA reține un soldat care a încercat să transmită rușilor date clasificate despre echipamente americane # Ziarul de Garda
Un soldat în serviciu activ a fost arestat în El Paso, fiind acuzat de tentativă de transmitere a informațiilor din domeniul apărării naționale către Federația Rusă și tentativă de export de date tehnice controlate fără licență, anunță Ministerul Justiției american într-un comunicat. Potrivit documentelor judiciare, tânărul, în vârstă de 22 de ani, deține o autorizație...
09:00
LIVE TEXT/ Regiunea Dnipro: salvatorii elimină consecințele unui atac nocturn cu drone rusești. Război în Ucraina, ziua 1261 # Ziarul de Garda
UPDATE 08:55 În Dnipro, 4 persoane au fost rănite într-un atac rusesc. Incendiile au izbucnit în mai multe locații. O clădire administrativă, o întreprindere, clădiri rezidențiale și vehicule au fost avariate, a raportat Serviciul de Stat pentru Situații Excepționale a Ucrainei. În Pavlohrad, a izbucnit un incendiu într-una dintre zonele unei cooperative, ca urmare a...
08:40
ULTIMĂ ORĂ/ Circa 80 de percheziții, desfășurate la membrii și simpatizanții unei organizații criminale # Ziarul de Garda
Oamenii legii desfășoară 78 de percheziții în mai multe localități ale țării, într-o cauzǎ penală legată de finanțare ilegală și corupere electorală, anunță joi dimineața, 7 august, Inspectoratul General al Poliției (IGP). Acțiunile au loc la membrii și simpatizanții unei organizații criminale. Perchezițiile sunt efectuate de către ofițerii Inspectoratul Național de Investigații (INI) și polițiştii...
08:30
Președintele american Donald Trump a declarat miercuri, 6 august, după întâlnirea de la Moscova între președintele rus Vladimir Putin și emisarul american Steve Witkoff, că există o „perspectivă foarte bună” a unei întâlniri la nivel înalt în curând cu Rusia, care ar putea duce la sfârșitul războiului din Ucraina, scrie CNN. „Am avut niște discuții...
Acum 24 ore
22:00
LIVE TEXT/ Zelenski, după convorbirea cu Trump: „Se pare că Rusia este acum mai dispusă să încheie un armistițiu”. Război în Ucraina, ziua 1260 # Ziarul de Garda
UPDATE 22:00 Zelenski a confirmat că a avut o conversație telefonică cu Trump. La aceasta au participat și liderii europeni, scrie Meduza. „Această conversație a avut loc după vizita reprezentantului președintelui Trump, Steven Whitcoff, la Moscova. Poziția noastră comună cu partenerii este foarte clară: războiul trebuie să se termine. Și acest lucru trebuie să se...
21:40
În afară de Ucraina nicio altă țară europeană nu este atât de amenințată de Rusia precum Republica Moldova. De aceea UE a început să ia măsuri, după ani de pasivitate. Până în 2027, Uniunea Europeană intenționează să pună la dispoziție 1,8 miliarde de euro pentru a moderniza infrastructura și a stabiliza economia. În special legăturile...
21:10
LIVE TEXT/ Trump, despre întâlnirea lui Witkoff cu Putin: „S-au înregistrat progrese importante”. Război în Ucraina, ziua 1260 # Ziarul de Garda
UPDATE 21:00 Witkoff a avut o întâlnire foarte productivă cu Putin, afirmă Donald Trump. „S-au înregistrat progrese importante! După aceea, am informat unii dintre aliații noștri europeni. Toți sunt de acord că acest război trebuie să se termine și vom lucra la acest lucru în zilele și săptămânile următoare. Vă mulțumesc pentru atenția acordată acestei...
20:30
Citiți joi în ZdG: Judecătoarea care a condamnat-o pe Guțul, amenințată cu moartea și avalanșă de pretendenți la statutul de candidat independent la parlamentare # Ziarul de Garda
În următoarea ediție a Ziarului de Gardă puteți citi despre cum Judecătoarea Ana Cucerescu, care a examinat dosarul Evgheniei Guțul, a fost supusă unor presiuni constante și amenințări grave: mesaje directe ce conțineau amenințări cu moartea, fotografii macabre, cu imagini de persoane asasinate, apeluri telefonice repetate, inclusiv în timpul nopții, a anunțat Consiliul Superior al...
19:40
Alertă de călătorie pentru încă o țară din Europa, din cauza incendiilor de vegetație # Ziarul de Garda
Un incendiu masiv s-a declanșat ȋn departamentul Aude din Franța, afectând peste 11 000 de hectare de vegetație și fiind considerat cel mai mare incendiu de vegetație produs în această perioadă estivală. În acest context Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o alertă de călătorie în Franța. Din cauza incendiilor a fost întreruptă circulația pe...
19:10
Detalii noi despre amenințările aduse judecătoarei Ana Cucerescu. I-a fost clonată poșta electronică și i-au fost trimise imagini cu o persoană decapitată, cu mesajul „Tu ești următoarea” # Ziarul de Garda
Ana Cucerescu, magistrata care a trimis-o pe Evghenia Guțul după gratii, a fost victima unei campanii de intimidare, amenințare și presiune, care s-a intensificat cu câteva zile înaintea pronunțării sentinței. Despre aceasta au comunicat astăzi Sergiu Caraman, președintele Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), și Viorel Cernăuțeanu, șeful Inspectoratului General al Poliției (IGP). Ziarul de Gardă...
19:00
Întâlnirea oficialului SUA, Witkoff cu Putin s-a încheiat. Presa internațională despre relația Rusia – SUA. Ce ar putea urma? # Ziarul de Garda
Întâlnirea dintre Vladimir Putin și trimisul special al președintelui american Steve Witkoff s-a încheiat la Kremlin, transmit agențiile de presă ruse, citând serviciul de presă al președinției ruse, potrivit BBC. „Din partea noastră, în special, au fost transmise unele semnale cu privire la problema ucraineană. Semnale corespunzătoare au fost primite și din partea președintelui Trump”, a...
18:40
LIVE TEXT/ Zelenski și Trump urmează să aibă o discuție la telefon după întâlnirea lui Witkoff cu Putin. Război în Ucraina, ziua 1260 # Ziarul de Garda
UPDATE 18:30 Mass-media a anunțat o nouă convorbire telefonică între Trump și Zelenski. Se așteaptă ca președintele SUA, Donald Trump, să discute cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, miercuri, după întâlnirea trimisului special al SUA, Steve Witkoff, cu președintele Rusiei, Vladimir Putin, a scris pe platforma X jurnalistul publicației Axios, Barak Ravid. UPDATE 17:20 În Herson,...
18:10
În Belarus au sosit militari ruși pentru a participa la exerciții militare. În mai Zelenski a declarat că Rusia „pregătește ceva sub pretextul exercițiilor militare” în Belarus # Ziarul de Garda
În Belarus au început să sosească militari ruși pentru a participa la exercițiile „Zapad-2025”, care vor avea loc în septembrie. În luna mai, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că Rusia „pregătește ceva sub pretextul exercițiilor militare” în Belarus, scrie BBC. Potrivit Ministerului Apărării din Belarus, pe 6 august a sosit primul eșalon cu militari...
17:50
Trump semnează ordinul privind taxele vamale impuse Indiei pentru petrolul rusesc după discuțiile dintre Witkoff și Putin # Ziarul de Garda
Președintele SUA, Donald Trump, a semnat un ordin executiv privind taxe vamale suplimentare pentru India care achiziționează petrol rusesc, la câteva ore după încheierea discuțiilor la Kremlin dintre reprezentantul său special, Steven Witkoff, și președintele rus Vladimir Putin, scrie Reuters. Conform documentului, publicat pe site-ul Casei Albe, toate importurile indiene vor fi supuse unui tarif...
17:40
Aproximativ 25 de mii de persoane au beneficiat de Programul național de învățare a limbii române de către minoritățile naționale # Ziarul de Garda
Programul național privind învățarea limbii române de către minoritățile naționale va fi extins pentru perioada 2026–2029. Despre asta, precum și despre rezultatele obținute în perioada 2023–2025, s-a discutat în cadrul unui seminar de lucru organizat de Ministerul Educației și Cercetării (MEC). Până în prezent, circa 25 000 de persoane au beneficiat de acest program, dezvoltându-și...
17:30
LIVE TEXT/ Prim-vicepreședintele consiliului regional Herson a fost rănit noaptea trecută, în urma bombardamentelor nocturne. Război în Ucraina, ziua 1260 # Ziarul de Garda
UPDATE 17:20 În Herson, printre cei afectați de bombardamentele de noaptea trecută se numără și prim-vicepreședintele consiliului regional, Iurii Sobolevski, care a fost lovit de atacurile rusești pentru a doua oară în ultimele luni, scrie Ukrinform. „Am fost lovit din nou noaptea în timpul bombardamentelor de artilerie asupra clădirilor rezidențiale din centrul orașului. Medicii au insistat asupra...
17:20
Ion Ceban contestă decizia cu privire la interdicția de a intra în România: „Acest lucru este exclusiv politică” # Ziarul de Garda
Primarul general al municipiului Chișinăui, Ion Ceban, contestă decizia cu privire la interdicția de a intra pe teritoriul României, a anunțat miercuri, 6 august, edilul Chișinăului. Ion Ceban califică decizia României „exclusiv politică”. „Cred ferm în asta, acest lucru a fost în baza unei înțelegeri a Maiei Sandu cu președintele României. De ce? Pentru că...
17:00
Ministra Afacerilor Interne atenționează cu referire la aplicația TAITO: „Ascunde o schemă periculoasă de manipulare și corupere electorală” # Ziarul de Garda
Ministra Afacerilor Interne, Daniella Misal Nichitin, a venit cu un avertisment către populație să fie precaută în fața aplicației TAITO, activă pe Telegram. Potrivit acesteia, aplicația ascunde o schemă periculoasă de manipulare și corupere electorală, fiind controlată din Federația Rusă. Aplicația funcționează ca un chat închis, iar activiștii care fac parte din acest grup transmit...
16:50
Adunarea Populară de la Comrat adoptă o rezoluție în sprijinul bașcanei Guțul. „Au închis un vinovat fără vină!” # Ziarul de Garda
Adunarea Populară a Găgăuziei a adoptat în cadrul unei sesiuni extraordinare, o rezoluție în apărarea bașcanei autonomiei, Evghenia Guțul, condamnată la șapte ani de închisoare. Documentul a fost votat în unanimitate de deputați, urmând ca textul final al rezoluției să fie publicat ulterior, scrie Moldpres. „O susținem pe șefa Găgăuziei, Evghenia Guțul”, a declarat președintele...
16:40
O femeie a căzut într-o fântână cu apă la 10 metri adâncime. La fața locului a intervenit de urgență o echipă de salvatori # Ziarul de Garda
Salvatorii din nordul țării au fost alertați pe 5 august 2025, despre faptul că o femeie a căzut într-o fântână cu apă. Incidentul s-a produs într-o gospodărie din localitatea Grimăncăuți, raionul Briceni. Salvatorii au intervenit în 7 cazuri de extragere a persoanelor căzute în fântâni în acest an. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat...
16:40
Cu ocazia celebrării a 10 ani de film documentar în Moldova, Festivalul Internațional de Film Documentar MOLDOX lansează competiția națională de film documentar autohton și invită cineaștii și cineastele din Republica Moldova să își înscrie documentarele de metraj mediu și lung în Competiția Națională, parte a ediției aniversare speciale MOLDOX Festival, care va avea loc...
16:30
Avocatul Poporului salută reacția promptă și solidară a CSM și a IGP în cazul judecătoarei și unei membre CSM amenințate cu moartea # Ziarul de Garda
Avocatul Poporului, Ceslav Panico, a venit cu o reacție în urma conferințelor de presă a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) și Inspectoratului General al Poliției (IGP). Avocatul condamnă cu fermitate acțiunile grave de intimidare și denigrare îndreptate împotriva unei judecătoare implicată în examinarea unei cauze de rezonanță, precum și împotriva unei membre a CSM. Potrivit...
16:20
Un partid și un candidat independent, înregistrați la CEC pentru participarea la parlamentare # Ziarul de Garda
Comisia Electorală Centrală (CEC) a înregistrat, în cadrul ședinței de miercuri, 6 august, doi concurenți electorali la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025. este vorba de Partidul Politic Coaliția pentru Unitate și Bunăstare (CUB) și Andrei Năstase, candidat independent, potrivit unui comunicat al CEC. 53 de candidați la funcția de deputat în Parlament pe lista...
16:20
LIVE TEXT/ Putin și Witkoff încheie întâlnirea de la Moscova, în contextul în care termenul limită pentru sancțiunile impuse de Trump se apropie. Război în Ucraina, ziua 1260 # Ziarul de Garda
UPDATE 16:10 Președintele rus Vladimir Putin s-a întâlnit miercuri, 6 august, la Moscova cu trimisul special al președintelui american Donald Trump, Steve Witkoff, pentru discuții la nivel înalt, în contextul în care se apropie termenul limită stabilit de Trump pentru un acord cu Ucraina. Întâlnirea s-a încheiat după aproximativ trei ore, a relatat agenția de...
16:10
Avocatul Poporului salută reacția promptă și solidară a CSM și a IGP în cazul judecătoarei și magistratei amenințate cu moartea # Ziarul de Garda
Avocatul Poporului, Ceslav Panico, a venit cu o reacție în urma conferințelor de presă a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) și Inspectoratului General al Poliției (IGP). Avocatul condamnă cu fermitate acțiunile grave de intimidare și denigrare îndreptate împotriva unei judecătoare implicată în examinarea unei cauze de rezonanță, precum și împotriva unei magistrate, membră a CSM....
16:00
Tinerii angajați la primul loc de muncă în industrii de importanță strategică vor primit indemnizații lunare de 3000 de lei, timp de un an # Ziarul de Garda
Astăzi, 6 august, Guvernul a aprobat instituirea Programului național privind acordarea indemnizațiilor lunare tinerilor angajați. Tinerii care se angajează pentru prima dată în industrii de importanță strategică vor beneficia de o indemnizație lunară, neimpozabilă, în valoare de 3000 de lei, timp de 12 luni, se arată în comunicatul de presă al Executivului. Programul vizează tinerii cu vârsta...
