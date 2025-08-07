SUA reține un soldat care a încercat să transmită rușilor date clasificate despre echipamente americane
Ziarul de Garda, 7 august 2025 09:40
Un soldat în serviciu activ a fost arestat în El Paso, fiind acuzat de tentativă de transmitere a informațiilor din domeniul apărării naționale către Federația Rusă și tentativă de export de date tehnice controlate fără licență, anunță Ministerul Justiției american într-un comunicat. Potrivit documentelor judiciare, tânărul, în vârstă de 22 de ani, deține o autorizație...
• • •
Acum 5 minute
09:50
Circa 3 milioane de lei au fost alocate de CSE pentru lichidarea consecințelor calamităților naturale # Ziarul de Garda
Circa 3 milioane de lei vor fi direcționate din Fondul de intervenție al Guvernului către regiunile afectate de calamități naturale. O decizie, în acest sens, a fost aprobată în cadrul ședinței Comisiei pentru Situații Excepționale (CSE) din 6 august, prezidată de premierul Dorin Recean, se arată în comunicatul de presă al Executivului. „Guvernul vine în ajutor...
Acum 10 minute
09:40
SUA reține un soldat care a încercat să transmită rușilor date clasificate despre echipamente americane # Ziarul de Garda
Un soldat în serviciu activ a fost arestat în El Paso, fiind acuzat de tentativă de transmitere a informațiilor din domeniul apărării naționale către Federația Rusă și tentativă de export de date tehnice controlate fără licență, anunță Ministerul Justiției american într-un comunicat. Potrivit documentelor judiciare, tânărul, în vârstă de 22 de ani, deține o autorizație...
Acum o oră
09:00
LIVE TEXT/ Regiunea Dnipro: salvatorii elimină consecințele unui atac nocturn cu drone rusești. Război în Ucraina, ziua 1261 # Ziarul de Garda
UPDATE 08:55 În Dnipro, 4 persoane au fost rănite într-un atac rusesc. Incendiile au izbucnit în mai multe locații. O clădire administrativă, o întreprindere, clădiri rezidențiale și vehicule au fost avariate, a raportat Serviciul de Stat pentru Situații Excepționale a Ucrainei. În Pavlohrad, a izbucnit un incendiu într-una dintre zonele unei cooperative, ca urmare a...
Acum 2 ore
08:40
ULTIMĂ ORĂ/ Circa 80 de percheziții, desfășurate la membrii și simpatizanții unei organizații criminale # Ziarul de Garda
Oamenii legii desfășoară 78 de percheziții în mai multe localități ale țării, într-o cauzǎ penală legată de finanțare ilegală și corupere electorală, anunță joi dimineața, 7 august, Inspectoratul General al Poliției (IGP). Acțiunile au loc la membrii și simpatizanții unei organizații criminale. Perchezițiile sunt efectuate de către ofițerii Inspectoratul Național de Investigații (INI) și polițiştii...
08:30
Președintele american Donald Trump a declarat miercuri, 6 august, după întâlnirea de la Moscova între președintele rus Vladimir Putin și emisarul american Steve Witkoff, că există o „perspectivă foarte bună” a unei întâlniri la nivel înalt în curând cu Rusia, care ar putea duce la sfârșitul războiului din Ucraina, scrie CNN. „Am avut niște discuții...
Acum 12 ore
22:00
LIVE TEXT/ Zelenski, după convorbirea cu Trump: „Se pare că Rusia este acum mai dispusă să încheie un armistițiu”. Război în Ucraina, ziua 1260 # Ziarul de Garda
UPDATE 22:00 Zelenski a confirmat că a avut o conversație telefonică cu Trump. La aceasta au participat și liderii europeni, scrie Meduza. „Această conversație a avut loc după vizita reprezentantului președintelui Trump, Steven Whitcoff, la Moscova. Poziția noastră comună cu partenerii este foarte clară: războiul trebuie să se termine. Și acest lucru trebuie să se...
21:40
În afară de Ucraina nicio altă țară europeană nu este atât de amenințată de Rusia precum Republica Moldova. De aceea UE a început să ia măsuri, după ani de pasivitate. Până în 2027, Uniunea Europeană intenționează să pună la dispoziție 1,8 miliarde de euro pentru a moderniza infrastructura și a stabiliza economia. În special legăturile...
21:10
LIVE TEXT/ Trump, despre întâlnirea lui Witkoff cu Putin: „S-au înregistrat progrese importante”. Război în Ucraina, ziua 1260 # Ziarul de Garda
UPDATE 21:00 Witkoff a avut o întâlnire foarte productivă cu Putin, afirmă Donald Trump. „S-au înregistrat progrese importante! După aceea, am informat unii dintre aliații noștri europeni. Toți sunt de acord că acest război trebuie să se termine și vom lucra la acest lucru în zilele și săptămânile următoare. Vă mulțumesc pentru atenția acordată acestei...
Acum 24 ore
20:30
Citiți joi în ZdG: Judecătoarea care a condamnat-o pe Guțul, amenințată cu moartea și avalanșă de pretendenți la statutul de candidat independent la parlamentare # Ziarul de Garda
În următoarea ediție a Ziarului de Gardă puteți citi despre cum Judecătoarea Ana Cucerescu, care a examinat dosarul Evgheniei Guțul, a fost supusă unor presiuni constante și amenințări grave: mesaje directe ce conțineau amenințări cu moartea, fotografii macabre, cu imagini de persoane asasinate, apeluri telefonice repetate, inclusiv în timpul nopții, a anunțat Consiliul Superior al...
19:40
Alertă de călătorie pentru încă o țară din Europa, din cauza incendiilor de vegetație # Ziarul de Garda
Un incendiu masiv s-a declanșat ȋn departamentul Aude din Franța, afectând peste 11 000 de hectare de vegetație și fiind considerat cel mai mare incendiu de vegetație produs în această perioadă estivală. În acest context Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o alertă de călătorie în Franța. Din cauza incendiilor a fost întreruptă circulația pe...
19:10
Detalii noi despre amenințările aduse judecătoarei Ana Cucerescu. I-a fost clonată poșta electronică și i-au fost trimise imagini cu o persoană decapitată, cu mesajul „Tu ești următoarea” # Ziarul de Garda
Ana Cucerescu, magistrata care a trimis-o pe Evghenia Guțul după gratii, a fost victima unei campanii de intimidare, amenințare și presiune, care s-a intensificat cu câteva zile înaintea pronunțării sentinței. Despre aceasta au comunicat astăzi Sergiu Caraman, președintele Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), și Viorel Cernăuțeanu, șeful Inspectoratului General al Poliției (IGP). Ziarul de Gardă...
19:00
Întâlnirea oficialului SUA, Witkoff cu Putin s-a încheiat. Presa internațională despre relația Rusia – SUA. Ce ar putea urma? # Ziarul de Garda
Întâlnirea dintre Vladimir Putin și trimisul special al președintelui american Steve Witkoff s-a încheiat la Kremlin, transmit agențiile de presă ruse, citând serviciul de presă al președinției ruse, potrivit BBC. „Din partea noastră, în special, au fost transmise unele semnale cu privire la problema ucraineană. Semnale corespunzătoare au fost primite și din partea președintelui Trump”, a...
18:40
LIVE TEXT/ Zelenski și Trump urmează să aibă o discuție la telefon după întâlnirea lui Witkoff cu Putin. Război în Ucraina, ziua 1260 # Ziarul de Garda
UPDATE 18:30 Mass-media a anunțat o nouă convorbire telefonică între Trump și Zelenski. Se așteaptă ca președintele SUA, Donald Trump, să discute cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, miercuri, după întâlnirea trimisului special al SUA, Steve Witkoff, cu președintele Rusiei, Vladimir Putin, a scris pe platforma X jurnalistul publicației Axios, Barak Ravid. UPDATE 17:20 În Herson,...
18:10
În Belarus au sosit militari ruși pentru a participa la exerciții militare. În mai Zelenski a declarat că Rusia „pregătește ceva sub pretextul exercițiilor militare” în Belarus # Ziarul de Garda
În Belarus au început să sosească militari ruși pentru a participa la exercițiile „Zapad-2025”, care vor avea loc în septembrie. În luna mai, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că Rusia „pregătește ceva sub pretextul exercițiilor militare” în Belarus, scrie BBC. Potrivit Ministerului Apărării din Belarus, pe 6 august a sosit primul eșalon cu militari...
17:50
Trump semnează ordinul privind taxele vamale impuse Indiei pentru petrolul rusesc după discuțiile dintre Witkoff și Putin # Ziarul de Garda
Președintele SUA, Donald Trump, a semnat un ordin executiv privind taxe vamale suplimentare pentru India care achiziționează petrol rusesc, la câteva ore după încheierea discuțiilor la Kremlin dintre reprezentantul său special, Steven Witkoff, și președintele rus Vladimir Putin, scrie Reuters. Conform documentului, publicat pe site-ul Casei Albe, toate importurile indiene vor fi supuse unui tarif...
17:40
Aproximativ 25 de mii de persoane au beneficiat de Programul național de învățare a limbii române de către minoritățile naționale # Ziarul de Garda
Programul național privind învățarea limbii române de către minoritățile naționale va fi extins pentru perioada 2026–2029. Despre asta, precum și despre rezultatele obținute în perioada 2023–2025, s-a discutat în cadrul unui seminar de lucru organizat de Ministerul Educației și Cercetării (MEC). Până în prezent, circa 25 000 de persoane au beneficiat de acest program, dezvoltându-și...
17:30
LIVE TEXT/ Prim-vicepreședintele consiliului regional Herson a fost rănit noaptea trecută, în urma bombardamentelor nocturne. Război în Ucraina, ziua 1260 # Ziarul de Garda
UPDATE 17:20 În Herson, printre cei afectați de bombardamentele de noaptea trecută se numără și prim-vicepreședintele consiliului regional, Iurii Sobolevski, care a fost lovit de atacurile rusești pentru a doua oară în ultimele luni, scrie Ukrinform. „Am fost lovit din nou noaptea în timpul bombardamentelor de artilerie asupra clădirilor rezidențiale din centrul orașului. Medicii au insistat asupra...
17:20
Ion Ceban contestă decizia cu privire la interdicția de a intra în România: „Acest lucru este exclusiv politică” # Ziarul de Garda
Primarul general al municipiului Chișinăui, Ion Ceban, contestă decizia cu privire la interdicția de a intra pe teritoriul României, a anunțat miercuri, 6 august, edilul Chișinăului. Ion Ceban califică decizia României „exclusiv politică”. „Cred ferm în asta, acest lucru a fost în baza unei înțelegeri a Maiei Sandu cu președintele României. De ce? Pentru că...
17:00
Ministra Afacerilor Interne atenționează cu referire la aplicația TAITO: „Ascunde o schemă periculoasă de manipulare și corupere electorală” # Ziarul de Garda
Ministra Afacerilor Interne, Daniella Misal Nichitin, a venit cu un avertisment către populație să fie precaută în fața aplicației TAITO, activă pe Telegram. Potrivit acesteia, aplicația ascunde o schemă periculoasă de manipulare și corupere electorală, fiind controlată din Federația Rusă. Aplicația funcționează ca un chat închis, iar activiștii care fac parte din acest grup transmit...
16:50
Adunarea Populară de la Comrat adoptă o rezoluție în sprijinul bașcanei Guțul. „Au închis un vinovat fără vină!” # Ziarul de Garda
Adunarea Populară a Găgăuziei a adoptat în cadrul unei sesiuni extraordinare, o rezoluție în apărarea bașcanei autonomiei, Evghenia Guțul, condamnată la șapte ani de închisoare. Documentul a fost votat în unanimitate de deputați, urmând ca textul final al rezoluției să fie publicat ulterior, scrie Moldpres. „O susținem pe șefa Găgăuziei, Evghenia Guțul”, a declarat președintele...
16:40
O femeie a căzut într-o fântână cu apă la 10 metri adâncime. La fața locului a intervenit de urgență o echipă de salvatori # Ziarul de Garda
Salvatorii din nordul țării au fost alertați pe 5 august 2025, despre faptul că o femeie a căzut într-o fântână cu apă. Incidentul s-a produs într-o gospodărie din localitatea Grimăncăuți, raionul Briceni. Salvatorii au intervenit în 7 cazuri de extragere a persoanelor căzute în fântâni în acest an. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat...
16:40
Cu ocazia celebrării a 10 ani de film documentar în Moldova, Festivalul Internațional de Film Documentar MOLDOX lansează competiția națională de film documentar autohton și invită cineaștii și cineastele din Republica Moldova să își înscrie documentarele de metraj mediu și lung în Competiția Națională, parte a ediției aniversare speciale MOLDOX Festival, care va avea loc...
16:30
Avocatul Poporului salută reacția promptă și solidară a CSM și a IGP în cazul judecătoarei și unei membre CSM amenințate cu moartea # Ziarul de Garda
Avocatul Poporului, Ceslav Panico, a venit cu o reacție în urma conferințelor de presă a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) și Inspectoratului General al Poliției (IGP). Avocatul condamnă cu fermitate acțiunile grave de intimidare și denigrare îndreptate împotriva unei judecătoare implicată în examinarea unei cauze de rezonanță, precum și împotriva unei membre a CSM. Potrivit...
16:20
Un partid și un candidat independent, înregistrați la CEC pentru participarea la parlamentare # Ziarul de Garda
Comisia Electorală Centrală (CEC) a înregistrat, în cadrul ședinței de miercuri, 6 august, doi concurenți electorali la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025. este vorba de Partidul Politic Coaliția pentru Unitate și Bunăstare (CUB) și Andrei Năstase, candidat independent, potrivit unui comunicat al CEC. 53 de candidați la funcția de deputat în Parlament pe lista...
16:20
LIVE TEXT/ Putin și Witkoff încheie întâlnirea de la Moscova, în contextul în care termenul limită pentru sancțiunile impuse de Trump se apropie. Război în Ucraina, ziua 1260 # Ziarul de Garda
UPDATE 16:10 Președintele rus Vladimir Putin s-a întâlnit miercuri, 6 august, la Moscova cu trimisul special al președintelui american Donald Trump, Steve Witkoff, pentru discuții la nivel înalt, în contextul în care se apropie termenul limită stabilit de Trump pentru un acord cu Ucraina. Întâlnirea s-a încheiat după aproximativ trei ore, a relatat agenția de...
16:10
Avocatul Poporului salută reacția promptă și solidară a CSM și a IGP în cazul judecătoarei și magistratei amenințate cu moartea # Ziarul de Garda
Avocatul Poporului, Ceslav Panico, a venit cu o reacție în urma conferințelor de presă a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) și Inspectoratului General al Poliției (IGP). Avocatul condamnă cu fermitate acțiunile grave de intimidare și denigrare îndreptate împotriva unei judecătoare implicată în examinarea unei cauze de rezonanță, precum și împotriva unei magistrate, membră a CSM....
16:00
Tinerii angajați la primul loc de muncă în industrii de importanță strategică vor primit indemnizații lunare de 3000 de lei, timp de un an # Ziarul de Garda
Astăzi, 6 august, Guvernul a aprobat instituirea Programului național privind acordarea indemnizațiilor lunare tinerilor angajați. Tinerii care se angajează pentru prima dată în industrii de importanță strategică vor beneficia de o indemnizație lunară, neimpozabilă, în valoare de 3000 de lei, timp de 12 luni, se arată în comunicatul de presă al Executivului. Programul vizează tinerii cu vârsta...
15:40
Agenția Franceză pentru Dezvoltare oferă R. Moldova suport în valoare de 25 de milioane de euro pentru a spori eficiența energetică și de a reduce dependența de importuri # Ziarul de Garda
Creșterea utilizării energiei verzi în R. Moldova va fi susținută de resurse oferite de Agenția Franceză pentru Dezvoltare (AFD), în valoare de 25 de milioane de euro. Semnarea unui acord în acest scop a fost aprobat în ședința Guvernului din 6 august. Acordul prevede realizarea Programului pentru tranziția energetică verde, care susține reforme majore în domeniul energiei,...
15:30
Cine este Livia Mitrofan, membra CSM amenințată „la pachet” cu judecătoarea Ana Cucerescu, cea care a gestionat dosarul Guțul # Ziarul de Garda
Astăzi, 6 august Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a susținut un briefing de presă cu privire la acțiuni concertate de intimidare și amenințare îndreptate împotriva judecătoarei Ana Cucerescu, care a condamnat-o pe bașcana Evghenia Guțul la 7 ani de închisoare. Potrivit CSM, judecătoarea Ana Cucerescu, care a examinat dosarul Evgheniei Guțul a fost supusă unor presiuni constante...
15:10
Karol Nawrocki a fost învestit miercuri, 6 august, în funcția de nou președinte al Poloniei, iar primele sale declarații prevestesc o coabitare dificilă cu Guvernul proeuropean al Donald Tusk, relatează AFP, citat de News.ro. Candidatul naționalist Karol Nawrocki, susținut de Donald Trump, a câștigat alegerile prezidențiale din Polonia pe 1 iunie, cu 50,89%. Noul șef de stat...
15:00
Reacția Asociației Judecătorilor din R. Moldova la amenințările la adresa judecătoarei care a condamnat-o pe Guțul: „Un atac la integritatea fizică și psihologică” # Ziarul de Garda
Asociația Judecătorilor din R. Moldova condamnă ferm acțiunile grave de intimidare, hărțuire și amenințare la adresa unei judecătoare aflat în exercițiul funcției, membră al Asociației noastre, a anunțat miercuri, 6 august Asociația, în urma briefing-ului de presă al Consiliului Suprem al Magistraturii (CSM) și și Inspectoratul General al Poliției (IGP), în cadrul cărora au fost...
14:50
„Chemare la morgă”, „imagini cu persoane decapitate”, „tu ești următoarea” – amenințările primite de judecătoarea care a condamnat-o pe Guțul. Șeful Poliției: Este ceva fără precedent # Ziarul de Garda
Astăzi, 6 august, Viorel Cernăuțeanu, șeful Inspectoratului General al Poliției (IGP) a susținut o conferință de presă despre „acțiunile instituțiilor de drept cu referire la amenințǎrile în adresa unei judecǎtoare și a unei membre CSM”. Șeful IGP s-a referit la amenințările primite de judecătoarea Ana Cucerescu, care pe 5 august a condamnat-o pe Evghenia Guțul...
14:50
Reacția Asociației Judecătorilor din R. Moldova la acțiunile de intimidare a judecătoarei care a condamnat-o pe Evghenia Guțul # Ziarul de Garda
Asociația Judecătorilor din R. Moldova condamnă ferm acțiunile grave de intimidare, hărțuire și amenințare la adresa unei judecătoare aflat în exercițiul funcției, membră al Asociației noastre, a anunțat miercuri, 6 august Asociația, în urma briefing-ului de presă al Consiliului Suprem al Magistraturii (CSM) și și Inspectoratul General al Poliției (IGP), în cadrul cărora au fost...
14:40
VIDEO/ Un angajat al Poliției Rîșcani și complicele său au fost reținuți în baza unui denunț: ar fi pretins mijloace bănești în mărime de 100 de mii de lei de la un cetățean # Ziarul de Garda
Un angajat al Inspectoratului de Poliție Rîșcani și complicele acestuia sunt cercetați penal, fiind bănuiți de implicare într-un caz de trafic de influență. Aceștia au fost reținuți pentru 72 de ore de procurorii din cadrul Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) și ofițerii SPIA al MAI. Potrivit materialelor cauzei, în perioada 31...
14:10
Atac cu drone asupra stației de gaze „Orlovka” din Ucraina: Ministerul Energiei declară că R. Moldova nu a fost afectată. Expert: „Rusia va încerca să creeze din nou probleme energetice” # Ziarul de Garda
În cursul nopții de 6 august 2025, Rusia a atacat stația de distribuție a gazelor „Orlovka” din apropierea satului cu același nume din orașul Ismail, folosind drone kamikaze, potrivit defenseromania.ro. Stația este situată în apropierea graniței cu România, iar prin ea au fost furnizate gaze din Europa către Ucraina, R. Moldova, România dar și alte...
14:00
LIVE TEXT/ Numărul morților în atacul din 31 iulie de la Kiev a crescut la 32, după ce un bărbat cu răni grave a murit în spital. Război în Ucraina, ziua 1260 # Ziarul de Garda
UPDATE 13:55 Un bărbat care a suferit o leziune gravă la gât în timpul atacului rusesc asupra Kievului din 31 iulie a murit în spital, scrie Ukrinform. Tymur Tkachenko, șeful Administrației Militare a orașului Kiev, a declarat despre asta într-o postare pe Telegram. „În total, armata rusă au ucis 32 de persoane cu dronele și rachetele...
13:30
Cod galben: Ploi, descărcări electrice, grindină și vijelie în unele zone ale țării # Ziarul de Garda
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) anunță cod galben de instabilitate atmosferică pentru ziua de 6 august. Potrivit meteorologilor, în unele zone ale țării, sunt prognozate ploi, descărcări electrice, grindină și rafale de vânt. Codul galben de instabilitate atmosferică intră în vigoare pe 6 august, începând cu ora 13:00 până la ora 22:00. „În zonele vizate...
13:30
LIVE TEXT/ Viorel Cernăuțeanu despre amenințările la adresa judecătoarei Cucerescu: a primit mesaje cu chemarea acesteia la morgă # Ziarul de Garda
Astăzi, 6 august, Viorel Cernăuțeanu, șeful Inspectoratului General al Poliției (IGP) susține un briefing de presă despre „acțiunile instituțiilor de drept cu referire la amenințǎrile în adresa unei judecǎtoare și a unei membre CSM”. Știrea se actualizează… UPDATE 13:27 „Începând cu data de 31 iulie, au venit mesaje pe telefonul judecătoarei, mesaje robotizate, cu chemarea...
13:00
Douăzeci de persoane au murit într-un accident care a implicat un camion cu ajutor alimentar în Fâșia Gaza. La ONU vorbesc despre condiții „mizerabile” și „inumane” ale localnicilor # Ziarul de Garda
Douăzeci de persoane au murit într-un accident care a implicat un camion cu ajutor alimentar, care s-a răsturnat la Nuseirat, în centrul Fâşiei Gaza, relatează AFP, citează News.ro. „Camionul s-a răsturnat în timp ce sute de civili aşteptau ajutor alimentar în zona Nuseirat, în centrul Fâşiei Gaza”, a declarat un purtător de cuvânt al Apărării...
13:00
LIVE TEXT/ Viorel Cernăuțeanu susține un briefing de presă despre acțiunile organelor de drept cu referire la amenințările în adresa judecătorilor # Ziarul de Garda
Astăzi, 6 august, Viorel Cernăuțeanu, șeful Inspectoratului General al Poliției (IGP) susține un briefing de presă despre „acțiunile instituțiilor de drept cu referire la amenințǎrile în adresa unei judecǎtoare și a unei membre CSM”. Știrea se actualizează… Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a susținut un briefing de presă cu privire la acțiuni concertate de intimidare...
12:50
Cinci persoane au fost reținute de CNA pentru dosare de spălare de bani în domeniul reparației drumurilor și de delapidare a averii străine # Ziarul de Garda
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA) și procurorii din cadrul PCCOCS au desfășurat pe 6 august 53 de percheziții pe întreg teritoriul R. Moldova, în cadrul unor cauze penale inițiate pe fapte de delapidare a averii străine și spălare de bani, comise de două sau mai multe persoane, cu utilizarea situației de serviciu. Ca rezultat al...
12:40
Trei judecători au fost numiți, prin decretul Maiei Sandu, la Curtea de Apel Centru # Ziarul de Garda
Serghei Dimitriu, Violeta Gîrleanu și Eleonora Badan-Melnic au fost numiți în funcția de judecători la Curtea de Apel Centru, anunță miercuri, 6 august, Judecătoria Chișinău. Decretul a fost semnat de președinta Maia Sandu pe 1 august. „Cu acest prilej, colectivul Judecătoriei Chișinău le adresează sincere felicitări pentru promovarea meritată, care reprezintă o recunoaștere a profesionalismului,...
12:30
Orange Moldova accelerează tranziția către un model 100% digital în relația cu clienții # Ziarul de Garda
Orange Moldova marchează un nou pas important în direcția digitalizării proceselor și a simplificării interacțiunii cu clienții, oferind posibilitatea de a semna electronic documentele în magazinele fizice. Inițiativa face parte din programul Paperless și reflectă angajamentul companiei de a construi o relație cu clientul bazată pe eficiență, încredere și responsabilitate față de mediu. Noua soluție...
12:10
LIVE TEXT/ Atacurile rusești de noaptea trecută au ucis 7 persoane, au rănit 37 și au afectat infrastructura energetică. Război în Ucraina, ziua 1260 # Ziarul de Garda
UPDATE 11:50 Atacurile rusești din Ucraina au ucis cel puțin șapte civili și au rănit cel puțin 37 în ultima zi, inclusiv copii, au raportat autoritățile regionale pe 6 august, scrie presa ucraineană. Rețeaua energetică din regiunile Odesa și Dnipropetrovsk a fost vizată, ceea ce Ucraina a numit o lovitură adusă pregătirilor sale pentru lunile de iarnă....
12:00
Profilul Anei Cucerescu, magistrata care a trimis-o după gratii pe Evghenia Guțul. Dosare, decizii și intimidări # Ziarul de Garda
De 11 ani magistratură, judecătoarea Ana Cucerescu a ajuns în atenția publică după ce a pronunțat două sentințe în dosare de rezonanță. Este vorba despre condamnarea lui Iurie Roșca, în august 2024, la 6 ani de închisoare și cea mai recentă decizie – 7 ani de închisoare pentru bașcana Găgpuziei, Evghenia Guțul, proununțată la 5...
11:40
Pentru prima dată, cetățenii R. Moldova stabiliți în Franța vor putea beneficia de pensii. Guvernul R. Moldova a aprobat semnarea Acordul # Ziarul de Garda
Pentru prima dată, cetățenii R. Moldova stabiliți în Franța vor putea beneficia de pensii pentru limită de vârstă, pensii de urmaș și pensii de invaliditate. Cabinetul de miniștri a aprobat miercuri, 6 august, semnarea Aranjamentului Administrativ pentru aplicarea Acordului între Guvernul R. Moldova și Guvernul R. Franceze în domeniul securității sociale, a anunțat Ministerul Afacerilor...
11:30
Autoritatea Aeronautică Civilă are un nou director. Vasile Șaramet a demisionat din funcție # Ziarul de Garda
Vasile Șaramet a demisionat din funcția de director al Autorității Aeronautice Civile (AAC) din R. Moldova. Deciziile au fost aprobate în cadrul ședinței Guvernului din 6 august. În funcția de director a fost numit Andrei Cebanu, fost director adjunct al AAC. Începând cu 7 august, funcția de director al Autorității Aeronautice Civile va fi preluată...
11:20
Judecătoarea care a condamnat-o pe Evghenia Guțul a fost amenințată cu moartea timp de câteva luni. CSM a făcut apel către Procuratură și MAI # Ziarul de Garda
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a susținut miercuri, 6 august, un briefing de presă cu privire la acțiuni concertate de intimidare și amenințare îndreptate împotriva unor judecători care instrumentează sau pronunță decizii în cauze de rezonanță publică, inclusiv împotriva unor membri ai Consiliului. Potrivit CSM, judecătoare Ana Cucerescu, care a examinat dosarul Evgheniei Guțul a...
11:20
Ministra Justiției a vorbit despre procesul de extrădare a lui Vladimir Plahotniuc și afirmațiile acestuia despre „tergiversarea” procesului # Ziarul de Garda
Ministra Justiției, Veronica Mihailov-Moraru spune că afirmațiile precum că autoritățile de la Chișinău ar tergiversa procesul de extrădare a fostului lider PDM, Vladimir Plahotniuc, din Grecia, sunt false, scrie TVR Moldova. „Autoritățile R. Moldova au sesizat autoritățile elene în mod diligent și profesionist, solicitând imediat extrădarea cetățeanului Vladimir Plahotniuc. A fost anunțată reținerea persoanei respective...
11:10
Trei reporteri au fost agresați de mai mulți „protestatari” asociați Evgheniei Guțul. CJI condamnă comportamentul și cere stoparea acțiunilor ilegale ale „protestatarilor” # Ziarul de Garda
Cel puțin trei jurnaliști au fost hărțuiți și agresați marți, 5 august, de către unii participanți la manifestația desfășurată în fața Judecătoriei Chișinău, pentru susținerea Evgheniei Guțul, condamnată la șapte ani de închisoare într-un dosarul privind finanțarea ilegală a fostului partid „Șor”. Reporterii proiectului media Fără Filtre, Constantin Niculae și Veronica Gherbovețchi au devenit ținta intimidărilor și agresiunilor fizice din partea unei participante...
