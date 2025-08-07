Dolarul, mai ieftin cu 16 bani. Curs valutar oficial, 8 august
NordNews, 7 august 2025 20:10
Leul moldovenesc se apreciază în raport cu valutele internaționale, potrivit cotațiilor oferite de Banca Națională a Moldovei. Pentru data de 8 august, valutele internaționale vor avea următoarele cotații: Euro: 19.6397 lei, mai scump cu 0,04 lei; Dolarul american: 16.8292 lei, mai ieftin cu 0,14 lei; Leul românesc: 3.8712 lei; Hrivna ucraineană: 0.4061 lei; Rubla rusească: 0.2114
Acum 5 minute
20:30
VIDEO (P) Victoria Furtună: „Nu ne vindem patria. Mergem singuri, dar cu sprijinul poporului” # NordNews
Lidera Partidului „Moldova Mare", Victoria Furtună, a declarat că formațiunea, pe care o conduce, este deschisă la eventuale alianțe politice, însă doar cu partide care împărtășesc aceleași valori și obiective. Mesajul a fost transmis public într-o postare pe rețelele de socializare de pe 7 augut curent. Potrivit Victoriei Furtună, „Moldova Mare" este, în prezent, singura
Acum 10 minute
20:20
NordNews LIVE | Invitatul serii: Denis Roșca, președintele Partidului Alianța „Moldovenii” # NordNews
Ce înseamnă o viziune economică originală într-o țară unde majoritatea partidelor preferă să importe modele gata făcute? De ce nicio formațiune politică nu a vrut să adopte, până acum, conceptele propuse de Denis Roșca, iar echipa din jurul Alianța „Moldovenii" a decis să creadă în ele? În această seară, la NordNews Live, discutăm cu
20:20
(P) Marian Lupu: Agricultura trebuie tratată ca ramură strategică, iar munca țăranului – cu respect # NordNews
Președintele Partidului „Respect Moldova", Marian Lupu, a efectuat joi o vizită în raionul Soroca, unde a avut mai multe întrevederi cu agricultori din regiune. Politicianul a vizitat o livadă modernă de mere din comuna Ocolina, unde a discutat cu muncitorii sezonieri și proprietarul acesteia despre provocările cu care se confruntă sectorul agricol. Una dintre cele mai
Acum 30 minute
20:10
Dispută politică la Bălți. Serghei Gramma, PSRM, acuză: „Petkov și PN își însușeșc meritele altora” # NordNews
Planul pentru susținerea familiilor tinere din Bălți, anunțat pe 7 iulie de Partidul Nostru, devine subiect de dispute politice. Consilierul Partidului Socialiștilor din Republica Moldova, Serghei Gramma, susține că documentul nu ar fi o inițiativă a actualei administrații locale, ci a fost elaborat și promovat anterior de el, fără implicarea formațiunii conduse de Renato Usatîi.
20:10
20:10
Nativii sunt pregătiți să-și spună punctul de vedere. Citește horoscopul zilei de 8 august 2025 și vezi despre ce este vorba. Vărsătorii ar trebui să considere anumite invitații ca personale. Pacea interioară este cea de care au nevoie. E important ca Taurii să învețe că frumusețea vine și din interior, nu este doar ce se
Acum o oră
19:50
Dispută politică la Bălți. Serghei Gramma, PSRM, acuză: „Petkov și PN își însușește meritele altora” # NordNews
Acum 2 ore
19:20
Ministrul Energiei anunță verificări la Termoelectrica. Licitația TurboEnergyPower: Prețuri „umflate” de până la 18 ori # NordNews
„Termoelectrica" S.A. va fi supusă unui control din partea Ministerului Energiei. Anunțul a fost făcut de ministrul Dorin Junghietu, în cadrul unei conferințe de presă, în urma ședinței Guvernului din 6 august. Reacția a venit la două săptămâni după publicarea investigației redacției NordNews – DOC Licitația Termoelectrica și TurboEnergyPower: Prețuri „umflate" de până la 18
Acum 4 ore
17:50
VIDEO „În sfârșit, lucrurile s-au mișcat din loc”: reparația podului de pe strada Babinschi este în plină desfășurare # NordNews
„Pe 29 iulie au început lucrările de reparație la podul de pe strada Babinschi din Bălți. Conform informațiilor preliminare, traficul peste pod va fi închis până pe 2 decembrie 2025", a spus Alexandru Fedaș, reporter NordNews. „Este foarte binevenită (n. r. – reparația). De foarte mulți ani, el niciodată n-o fost reconstruit, cred că îl
17:40
Republica Moldova și Ucraina au prelungit Acordul de liberalizare a transportului bilateral și de tranzit până la finalul anului 2027. Acordul elimină obligativitatea autorizațiilor pentru transportul rutier internațional de mărfuri între cele două țări și în tranzit, reducând astfel barierele administrative, transmite IPN. Decizia a fost luată în cadrul unei întrevederi desfășurate la Chișinău, între
17:20
Procedura de extrădare a lui Vladimir Plahotniuc din Republica Elenă este în desfășurare. Anuțul a fost făcut de Procuratura Generală a Republicii Moldova (PG). „Procurorii moldoveni mențin o comunicare constantă cu autoritățile competente din Grecia, subliniind în mod repetat complexitatea dosarelor penale în care acesta are calitatea de învinuit, importanța esențială a extrădării pentru buna
16:50
Măsura preventivă ar putea fi prelungită pentru fostul primar din Boldurești, Nicanor Ciochină, învinuit în dosarul accidentării mortale a unui minor. Procurorii cer ca fostul ales să rămână sun control judiciar pentru încă 60 de zile, pe motiv că ar exista riscul eschivării lui Ciochină de la examinarea cauzei penale, potrivit ZIUA. „Motivele de prelungire
16:30
Inflația anuală a ajuns la 8,2% în luna iunie, în scădere față de 8,8% în martie. Totuși aceasta rămâne peste limita superioară a intervalului de variație de ±1,5 puncte procentuale față de ținta inflației de 5%, transmite IPN cu referire la datele Băncii Naționale a Moldovei. Totodată, potrivit BNM, se atestă temperarea creșterii ratei anuale
Acum 6 ore
16:10
Stoianoglo sare în apărarea Evgheniei Guțul. Juriști: În fața legii toți suntem egali. Empatia față de copii nu exclude aplicarea sa # NordNews
Justiția se face conform legii și nu ține cont de situația mai sensibilă a inculpatului. Un jurist care nu știe aceste lucruri banale nu merită această denumire. Declarația a fost făcută pentru Deschide.MD de fostul judecător român, Cristi Danileț, ca reacție la o postare lacrimogenă făcută de fostul procuror-general al R. Moldova, Alexandr Stoianoglo, în
15:10
Alegătorii sunt rugați să-și analizeze cu atenție opțiunile electorale. Îndemnul aparține lui Alexandr Berlinschii, jurist și reprezentant al Partidului Nostru și a fost făcut în cadrul emisiunii „Important" de la TVC21, difuzat pe 5 iulie. Alexandr Berlinschii a menționat că membrii și simpatizanții partidului comunică zilnic cu cetățeni din țară și din diasporă, încurajându-i să analizeze
14:30
Trenul București-Kiev, care a mai circulat și înainte de izbucnirea războiului din Ucraina, va fi reintrodus, a anunțat secretarul de stat în ministerul Transporturilor Ionel Scrioşteanu. El a declarat, în cadrul unei întâlniri bilaterale România – Ucraina, care s-a desfăşurat în oraşul Darabani din judeţul Botoşani, că legătura feroviară directă dintre Kiev şi Bucureşti va
Acum 8 ore
14:20
EDITORIAL Vitalie Cazacu | Republica Moldova a revenit pe lista „îngrijorărilor” americane # NordNews
Declarația purtătorului de cuvânt al Departamentului de Stat al SUA, prin care Washingtonul condamnă tentativele de subminare a suveranității Republicii Moldova, vine într-un context regional marcat de presiuni în ascensiune și interferențe externe tot mai vizibile. Formularea este fermă și conformă rigorilor diplomatice, dar întrebarea care persistă este dacă aceste poziționări vor fi însoțite de
14:00
Există multe motive pentru care ar trebui să-ți începi ziua cu proteine. Ouăle, iaurtul grecesc și șunca de curcan sunt alegeri sănătoase și bogate în proteine. Un mic dejun bogat în proteine poate fi atât delicios, cât și benefic din toate punctele de vedere, potrivit catine.ro. Începerea zilei cu o masă bogată în proteine
14:00
VIDEO Hașiș, amfetamină și PVP de 400 de mii de lei, confiscate. Patru persoane, arestate, la Chișinău # NordNews
O rețea de traficanți de droguri care acționa în sectorul Ciocana din Capitală a fost destructurată de ofițerii Direcției combaterea criminalității organizate a INI, în colaborare cu Inspectoratul de Poliție Ciocana, polițiștii din BPDS „Fulger" și procurorii Procuraturii Chișinău – oficiul Ciocana. Potrivit oamenilor legii, suspecții vindeau droguri în proporții deosebit de mari, utilizând aplicația
14:00
La Bălți vor fi sprijinite familiile tinere. Primarul Alexandr Petkov: Este o investiție directă în viitorul orașului nostru # NordNews
Familiile tinere din Bălți ar putea beneficia, în următorii trei ani, de ajutoare la naștere, creșe și scutiri de taxe pentru grădinițe. Primăria municipiului a lansat procesul de elaborare a unui mecanism de sprijin social, care va fi supus consultărilor publice în luna septembrie. Potrivit Partidului Nostru, noul plan se aplică pentru perioada 2025–2028 și
13:40
Peste 100 de drone au fost lansate de forțele armate ruse au provocat moartea a cel puțin șase civile și rănirea a 35 de persoane, provocând și daune materiale semnificative. În noapte dinspre miercuri spre joi, peste 100 de drone tip Sahed și drone capcană au fost lansate de armata rusă, potrivit Forțelor Armate Ucrainene.
13:30
Nu toți conștientizează cum ajung produsele alimentare pe rafturile magazinelor. Fructele, legumele, pâinea – totul pornește de la semințe. Sămânța nu este doar un simplu bob. Ea reprezintă o moștenire, identitate și siguranță noastră alimentară. Este o realitate de care depinde viitorul nostru. Soiurile moldovenești sunt produsul selecției adaptate la clima, solul și obiceiurile noastre alimentare. Ele
13:20
Cândva, a intrat în istoria Republicii Moldova ca unul dintre arhitecții „furtului miliardului". Astăzi, el jonglează din nou cu miliarde, dar de această dată, sub controlul și cu sprijinul direct al unui alt stat – Federația Rusă. Kârgâzstan, Uzbekistan, Emiratele Arabe Unite, Turcia, Mongolia – sunt doar câteva dintre punctele de pe harta unui imperiu
13:10
VIDEO (P) Vicepreședintele „Respect Moldova” face apel la vot: Prezența masivă este esențială pentru viitorul stabil al țării # NordNews
Vicepreședintele Partidului „Respect Moldova", Anatolie Zagorodnîi, îndeamnă cetățenii să iasă masiv la vot pe 28 septembrie, pentru a împiedica fraudele electorale și pentru a reda Moldovei un viitor stabil. Apelul a fost lansat în cadrul emisiunii „Important", difuzată de TVC21, difuzată pe 5 august. Fostul deputat atrage atenția că un număr mare de alegători sunt
13:10
La aproape un deceniu de la introducerea camerelor de supraveghere la bacalaureat, rata de promovare în rândul liceenilor a crescut cu peste 30pp. Comparativ cu anul 2014, când doar 65,31 % liceeni au promovat examenul, performanțele elevilor absolvenți de licee au cunoscut o îmbunătățire constantă, atingând în 2019 o valoare maximă de 95,07%. Cel puțin
Acum 12 ore
12:10
Rusia și Statele Unite au convenit asupra unui acord pentru o întâlnire între președinții Vladimir Putin și Donald Trump în zilele următoare. Acum au început să elaboreze summitul, a declarat reporterilor consilierul prezidențial rus Yury Ushakov. S-a convenit, de asemenea, asupra locului de desfășurare a întâlnirii liderilor și acesta va fi anunțat puțin mai târziu,
11:20
Campania electorală începe oficial de pe 29 august. Din acea zi, partidele și blocurile politice, înregistrate la Comisia Electorală Centrală, vor putea prezenta alegătorilor programele sale electorale pentru scrutinul din toamnă. „– Dumneavostră citiți programele electorale? – Nu. – Dar de ce? – Nu-mi place deloc politica.", zice un bărbat. „Doar ceea ce văd la
11:20
Donald Trump forțează limitele Constituției pentru a prelua controlul asupra Washingtonului # NordNews
Preşedintele american Donald Trump ameninţă din nou să preia controlul capitalei americane – din mâna opoziţiei democrate -, în contextul în care acuză că Washingtonul este un oraş "murdar", "cu o criminalitate endemică", şi intenţionează să "recurgă la Garda Naţională, poate foarte rapid", aşa cum a făcut la Los Angeles la începutul lui iunie, potrivit
11:00
Comisia Electorală Centrală (CEC) anunță că mai sunt 7 zile în care cetățenii R. Moldova cu drept de vot care, în perioada votării, se vor afla pe teritoriul Statelor Unite ale Americii, Canadei, Regatului Norvegiei, Regatului Suediei, Republicii Finlanda, Islandei,
10:40
După atacurile ucrainene cu drone care au oprit rafinării, Rusia vrea să crească exporturile de petrol # NordNews
Rusia intenţionează să îşi crească exporturile de petrol din porturile vestice la aproape 2 milioane de barili pe zi în august, cu aproximativ 200 de mii bpd mai mult decât estimările anterioare, în contextul în care două rafinării şi-au redus activitatea în urma atacurilor cu drone ucrainene, au declarat două surse din industrie, citate de [...] Articolul După atacurile ucrainene cu drone care au oprit rafinării, Rusia vrea să crească exporturile de petrol apare prima dată în NordNews.
10:30
Cea mai mare greșeală pe care o fac oamenii când aleargă. Te poți accidenta grav când faci jogging # NordNews
Află care este cea mai mare greșeală pe care o fac oamenii când aleargă și vezi de ce te poți accidenta grav când faci jogging. Deși acest obicei ar trebui să fie unul natural pentru corp, mulți nu realizează că accidentările pot apărea foarte ușor dacă nu sunt luate anumite măsuri de prevenție, potrivit catine.ro. [...] Articolul Cea mai mare greșeală pe care o fac oamenii când aleargă. Te poți accidenta grav când faci jogging apare prima dată în NordNews.
10:00
Ploile torențiale și vântul puternic din seara zilei de 6 august au dat bătăi de cap pompierilor și salvatorilor din Republica Moldova. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), au fost efectuate peste 40 de misiuni în întreaga țară, cele mai multe intervenții fiind înregistrate în municipiile Chișinău, Soroca și Bălți. În Bălți, rafalele [...] Articolul Furtuna de pe 6 august a făcut ravagii: Peste 40 de intervenții ale salvatorilor apare prima dată în NordNews.
09:50
NFL interzice sărurile parfumate și alte inhalante cu amoniac care pot ascunde simptomele comoției cerebrale # NordNews
Liga profesionistă de fotbal american (NFL) a interzis utilizarea sărurilor parfumate și a inhalantelor cu amoniac înainte și în timpul meciurilor, avertizând că aceste substanțe pot ascunde simptomele unei comoții cerebrale și pot pune în pericol sănătatea jucătorilor. „Începând cu sezonul 2025 al NFL, echipelor le este interzis să furnizeze amoniac sub orice formă în [...] Articolul NFL interzice sărurile parfumate și alte inhalante cu amoniac care pot ascunde simptomele comoției cerebrale apare prima dată în NordNews.
09:10
Ofițerii Inspectoratului Național de Investigații și polițiștii din Brigada cu Destinație Specială „Fulger”, împreună cu procurorii PCCOCS și subdiviziunile teritoriale ale MAI, desfășoară în aceste momente 78 de percheziții în mai multe localități din Republica Moldova. Acțiunile au loc în cadrul unui dosar penal care vizează fapte de finanțare ilegală și corupere electorală. Potrivit informațiilor [...] Articolul Descinderi CNA în toată țara: 78 de percheziții într-un dosar de corupere electorală apare prima dată în NordNews.
Acum 24 ore
06:40
Prețul Benzinei 95 se majorează cu 0,02 lei. Carburantul costă 23,14 de lei per litru. Motorina se ieftinește cu 0,09 lei, atingând prețul de 20,05 de lei per litru, potrivit ANRE. Prețurile maxime de comercializare cu amănuntul a produselor petroliere principale de tip standard se stabilesc de către Agenția Naționala pentru Reglementare în Energetică în baza Metodologiei [...] Articolul Motorina se ieftinește. Tarifele pentru 7 august apare prima dată în NordNews.
06:10
După furtunile din ultimele zile, locuitorii din nordul Republicii Moldova vor avea parte, pe 7 august, de o vreme mai liniștită. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab, din direcția nord-vest. Umiditatea aerului va ajunge până la 65%. La Briceni, temperaturile vor oscila între 13 și 25 de grade Celsius. În municipiile Bălți [...] Articolul Vreme mai calmă după furtuni. Prognoza pentru 7 august apare prima dată în NordNews.
Ieri
20:10
Nativii găsesc că este un timp potrivit pentru a-și găsi relațiile potrivite. Citește horoscopul zilei de 7 august 2025 și vezi despre ce este vorba. Cu toate acestea, Balanțele își pierd energia și nu mai vor să ofere atât de mult pe cât o făceau. Luna le ghidează pașii, astfel încât să nu fie pierduți [...] Articolul Balanțele își pierd energia. Află ce se întâmplă cu zodia ta apare prima dată în NordNews.
19:30
Un vânt puternic a doborât zeci de copaci miercuri, 6 august, la Bălți. Timpul s-a schimbat brusc după ora 16:00. Unul dintre periculoasele incidente a avut loc în cartierul opt, unde un copac s-a prăbușit peste un troleibuz, aflat în trafic. „Totul s-a întâmplat într-o clipă. Mergeam și de parcă a venit un uragan. S-a [...] Articolul VIDEO Vântul a făcut ravagii la Bălți: Clădiri și transport, deteriorate apare prima dată în NordNews.
19:10
Leul moldovenesc se apreciază în raport cu valutele internaționale, potrivit cotațiilor oferite de Banca Națională a Moldovei. Pentru data de 7 august, valutele internaționale vor avea următoarele cotații: Euro: 19.6662 lei, mai ieftin cu 0,04 lei; Dolarul american: 16.9419 lei, mai ieftin cu 0,12 lei; Leul românesc: 3.8753 lei, mai ieftin cu 0,01 lei; Hrivna [...] Articolul Euro și Dolarul, mai ieftine. Curs valutar oficial, 7 august apare prima dată în NordNews.
18:00
Festivalul LAPOIANA, ajuns la a VII-a ediție, își deschide din nou porțile pe 9-10 august 2025, în satul Glinjeni, raionul Fălești. Evenimentul aduce împreună muzică electronică, atmosferă de festival și o conexiune autentică cu tradițiile și comunitatea locală. Iată ce ar trebui să știi despre ediția din acest an. Anul acesta, pe scena festivalului vor [...] Articolul Trei zile până la LAPOIANA: Ce ar trebui să știi despre ediția din acest an apare prima dată în NordNews.
17:20
Partidul Coaliția pentru Unitate și Bunăstare a fost înregistrat în cursa electorală pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie. De asemenea, în calitate de candidat independent, a fost înregistrat și Andrei Năstase. Hotărârile în acest sens au fost aprobate astăzi de către Comisia Electorală Centrală, transmite IPN. În cazul CUB, CEC a aprobat lista celor 53 [...] Articolul CUB și Andrei Năstase, înregistrați în cursa electorală apare prima dată în NordNews.
17:10
Adunarea Populară a Găgăuziei a adoptat miercuri, în cadrul unei sesiuni extraordinare, o rezoluție în apărarea bașcanei autonomiei, Evghenia Guțul, condamnată ieri la șapte ani de detenție. Documentul a fost votat în unanimitate de deputați, urmând ca textul final al rezoluției să fie publicat ulterior, informează MOLDPRES. „O susținem pe șefa Găgăuziei, Evghenia Guțul”, a [...] Articolul Evghenia Guțul primește sprijin oficial din partea Adunării Populare de la Comrat apare prima dată în NordNews.
16:40
Regiunea Luhansk ar urma să îşi dubleze anul acesta recolta de grâu şi să trimită o parte la export, au spus oficialii locali, potrivit Digi24. Rusia controlează în prezent Crimeea, anexată în 2014, precum şi întreaga regiune estică Luhansk, mai mult de 70% din regiunile Doneţk, Zaporojie şi Herson şi fragmente din regiunile Harkov, Sumî [...] Articolul Cerealele din teritoriile ocupate din Ucraina alimentează exporturile de grâu ale Rusiei apare prima dată în NordNews.
15:10
Lucrările de construcție ale Centrului social din Dondușeni se apropie de final. Proiectul, finanțat de Guvernul României prin Departamentul pentru Relații cu Republica Moldova, are drept scop promovarea culturii, spiritualității și civilizației românești în nordul Republicii Moldova. Cu o valoare totală de 400 de mii de RON, acordată sub formă de grant nerambursabil, inițiativa este [...] Articolul FOTO Centrul social din Dondușeni: educație, tradiții și legături mai strânse cu România apare prima dată în NordNews.
15:00
Karol Nawrocki a fost învestit oficial ca președinte al Poloniei. În discursul său inaugural, el a promis un mandat fără migrație ilegală și fără euro, precum și un stat „care să nu devină UE”, transmite Mediafax, preluat de MOLDPRES. Karol Nawrocki a depus miercuri jurământul ca președinte al Poloniei, în fața parlamentului reunit. În discursul [...] Articolul Karol Nawrocki a depus jurământul ca președinte al Poloniei apare prima dată în NordNews.
14:50
Rusia a atacat o instalaţie de gaze din regiunea Odesa, în sudul Ucrainei, pentru a slăbi pregătirile pentru sezonul de iarnă, a declarat miercuri preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, relatează Reuters, citat de Digi24. El a spus că infrastructura de gaze a fost atacată în satul Novosilske, la graniţa cu România, unde se află conducta de [...] Articolul Instalație de gaze vizată de un atac rusesc în sudul Ucrainei, aproape de România apare prima dată în NordNews.
14:00
Președintele Partidului Nostru, Renato Usatîi, susține că Republica Moldova ar trebui să prioritizeze aderarea la spațiul Schengen, ca o alternativă mai realistă la integrarea europeană. Declarația a fost făcută în cadrul unei emisiuni la postul de televiziune One TV, difuzată pe 5 august. Usatîi consideră că acest pas ar oferi cetățenilor libertatea de a călători [...] Articolul VIDEO Usatîi propune aderarea R. Moldova la spațiul Schengen: Elveția, drept model apare prima dată în NordNews.
14:00
Biroul de presă al Episcopiei de Bălți, parte a Mitropoliei Basarabiei, a fost dotat cu echipamente moderne, grație unui sprijin financiar de 37 de mii de lei românești (circa 143 de mii de lei moldovenești), oferit de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova (DRRM). Proiectul se desfășoară în perioada 1 iunie și 31 august, în [...] Articolul Echipamente moderne pentru biroul de presă a Episcopiei de Bălți, din sprijin românesc apare prima dată în NordNews.
13:10
FOTO 5 nuanțe de unghii de încercat în august 2025. Care sunt tendințele pentru ultima lună de vară # NordNews
Ultima lună de vară vine cu culori vibrante în ceea ce privește tendințele în frumusețe. Descoperă și tu 5 nuanțe de unghii de încercat în august 2025. Nuanțele proaspete, dar pline de căldură, sunt ideale pentru acest sezon în care soarele strălucește încă generos, dar zilele încep treptat să devină mai blânde, potrivit catine.ro. Deși [...] Articolul FOTO 5 nuanțe de unghii de încercat în august 2025. Care sunt tendințele pentru ultima lună de vară apare prima dată în NordNews.
13:00
Bașcana autonomiei găgăuze, Evghenia Guțul, a fost condamnată în prima instanță la 7 ani de închisoare într-un penitenciar de tip semi-închis. Potrivit magistraților, Guțul ar fi fost implicată în finanțarea ilegală a fostului partid „Șor”, declarat neconstituțional în iunie 2023. Pe lângă pedeapsa cu executare, Guțul este obligată să achite și 40 de milioane de [...] Articolul VIDEO VOX POPULI | Evghenia Guțul, condamnată la 7 ani de închisoare. Reacția bălțenilor apare prima dată în NordNews.
