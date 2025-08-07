Vreme mai calmă după furtuni. Prognoza pentru 7 august
NordNews, 7 august 2025 06:10
După furtunile din ultimele zile, locuitorii din nordul Republicii Moldova vor avea parte, pe 7 august, de o vreme mai liniștită. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab, din direcția nord-vest. Umiditatea aerului va ajunge până la 65%. La Briceni, temperaturile vor oscila între 13 și 25 de grade Celsius. În municipiile Bălți [...] Articolul Vreme mai calmă după furtuni. Prognoza pentru 7 august apare prima dată în NordNews.
• • •
Alte ştiri de NordNews
Acum 15 minute
06:10
După furtunile din ultimele zile, locuitorii din nordul Republicii Moldova vor avea parte, pe 7 august, de o vreme mai liniștită. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab, din direcția nord-vest. Umiditatea aerului va ajunge până la 65%. La Briceni, temperaturile vor oscila între 13 și 25 de grade Celsius. În municipiile Bălți [...] Articolul Vreme mai calmă după furtuni. Prognoza pentru 7 august apare prima dată în NordNews.
Acum 12 ore
20:10
Nativii găsesc că este un timp potrivit pentru a-și găsi relațiile potrivite. Citește horoscopul zilei de 7 august 2025 și vezi despre ce este vorba. Cu toate acestea, Balanțele își pierd energia și nu mai vor să ofere atât de mult pe cât o făceau. Luna le ghidează pașii, astfel încât să nu fie pierduți [...] Articolul Balanțele își pierd energia. Află ce se întâmplă cu zodia ta apare prima dată în NordNews.
19:30
Un vânt puternic a doborât zeci de copaci miercuri, 6 august, la Bălți. Timpul s-a schimbat brusc după ora 16:00. Unul dintre periculoasele incidente a avut loc în cartierul opt, unde un copac s-a prăbușit peste un troleibuz, aflat în trafic. „Totul s-a întâmplat într-o clipă. Mergeam și de parcă a venit un uragan. S-a [...] Articolul VIDEO Vântul a făcut ravagii la Bălți: Clădiri și transport, deteriorate apare prima dată în NordNews.
19:10
Leul moldovenesc se apreciază în raport cu valutele internaționale, potrivit cotațiilor oferite de Banca Națională a Moldovei. Pentru data de 7 august, valutele internaționale vor avea următoarele cotații: Euro: 19.6662 lei, mai ieftin cu 0,04 lei; Dolarul american: 16.9419 lei, mai ieftin cu 0,12 lei; Leul românesc: 3.8753 lei, mai ieftin cu 0,01 lei; Hrivna [...] Articolul Euro și Dolarul, mai ieftine. Curs valutar oficial, 7 august apare prima dată în NordNews.
18:00
Festivalul LAPOIANA, ajuns la a VII-a ediție, își deschide din nou porțile pe 9-10 august 2025, în satul Glinjeni, raionul Fălești. Evenimentul aduce împreună muzică electronică, atmosferă de festival și o conexiune autentică cu tradițiile și comunitatea locală. Iată ce ar trebui să știi despre ediția din acest an. Anul acesta, pe scena festivalului vor [...] Articolul Trei zile până la LAPOIANA: Ce ar trebui să știi despre ediția din acest an apare prima dată în NordNews.
Acum 24 ore
17:20
Partidul Coaliția pentru Unitate și Bunăstare a fost înregistrat în cursa electorală pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie. De asemenea, în calitate de candidat independent, a fost înregistrat și Andrei Năstase. Hotărârile în acest sens au fost aprobate astăzi de către Comisia Electorală Centrală, transmite IPN. În cazul CUB, CEC a aprobat lista celor 53 [...] Articolul CUB și Andrei Năstase, înregistrați în cursa electorală apare prima dată în NordNews.
17:10
Adunarea Populară a Găgăuziei a adoptat miercuri, în cadrul unei sesiuni extraordinare, o rezoluție în apărarea bașcanei autonomiei, Evghenia Guțul, condamnată ieri la șapte ani de detenție. Documentul a fost votat în unanimitate de deputați, urmând ca textul final al rezoluției să fie publicat ulterior, informează MOLDPRES. „O susținem pe șefa Găgăuziei, Evghenia Guțul”, a [...] Articolul Evghenia Guțul primește sprijin oficial din partea Adunării Populare de la Comrat apare prima dată în NordNews.
16:40
Regiunea Luhansk ar urma să îşi dubleze anul acesta recolta de grâu şi să trimită o parte la export, au spus oficialii locali, potrivit Digi24. Rusia controlează în prezent Crimeea, anexată în 2014, precum şi întreaga regiune estică Luhansk, mai mult de 70% din regiunile Doneţk, Zaporojie şi Herson şi fragmente din regiunile Harkov, Sumî [...] Articolul Cerealele din teritoriile ocupate din Ucraina alimentează exporturile de grâu ale Rusiei apare prima dată în NordNews.
15:10
Lucrările de construcție ale Centrului social din Dondușeni se apropie de final. Proiectul, finanțat de Guvernul României prin Departamentul pentru Relații cu Republica Moldova, are drept scop promovarea culturii, spiritualității și civilizației românești în nordul Republicii Moldova. Cu o valoare totală de 400 de mii de RON, acordată sub formă de grant nerambursabil, inițiativa este [...] Articolul FOTO Centrul social din Dondușeni: educație, tradiții și legături mai strânse cu România apare prima dată în NordNews.
15:00
Karol Nawrocki a fost învestit oficial ca președinte al Poloniei. În discursul său inaugural, el a promis un mandat fără migrație ilegală și fără euro, precum și un stat „care să nu devină UE”, transmite Mediafax, preluat de MOLDPRES. Karol Nawrocki a depus miercuri jurământul ca președinte al Poloniei, în fața parlamentului reunit. În discursul [...] Articolul Karol Nawrocki a depus jurământul ca președinte al Poloniei apare prima dată în NordNews.
14:50
Rusia a atacat o instalaţie de gaze din regiunea Odesa, în sudul Ucrainei, pentru a slăbi pregătirile pentru sezonul de iarnă, a declarat miercuri preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, relatează Reuters, citat de Digi24. El a spus că infrastructura de gaze a fost atacată în satul Novosilske, la graniţa cu România, unde se află conducta de [...] Articolul Instalație de gaze vizată de un atac rusesc în sudul Ucrainei, aproape de România apare prima dată în NordNews.
14:00
Președintele Partidului Nostru, Renato Usatîi, susține că Republica Moldova ar trebui să prioritizeze aderarea la spațiul Schengen, ca o alternativă mai realistă la integrarea europeană. Declarația a fost făcută în cadrul unei emisiuni la postul de televiziune One TV, difuzată pe 5 august. Usatîi consideră că acest pas ar oferi cetățenilor libertatea de a călători [...] Articolul VIDEO Usatîi propune aderarea R. Moldova la spațiul Schengen: Elveția, drept model apare prima dată în NordNews.
14:00
Biroul de presă al Episcopiei de Bălți, parte a Mitropoliei Basarabiei, a fost dotat cu echipamente moderne, grație unui sprijin financiar de 37 de mii de lei românești (circa 143 de mii de lei moldovenești), oferit de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova (DRRM). Proiectul se desfășoară în perioada 1 iunie și 31 august, în [...] Articolul Echipamente moderne pentru biroul de presă a Episcopiei de Bălți, din sprijin românesc apare prima dată în NordNews.
13:10
FOTO 5 nuanțe de unghii de încercat în august 2025. Care sunt tendințele pentru ultima lună de vară # NordNews
Ultima lună de vară vine cu culori vibrante în ceea ce privește tendințele în frumusețe. Descoperă și tu 5 nuanțe de unghii de încercat în august 2025. Nuanțele proaspete, dar pline de căldură, sunt ideale pentru acest sezon în care soarele strălucește încă generos, dar zilele încep treptat să devină mai blânde, potrivit catine.ro. Deși [...] Articolul FOTO 5 nuanțe de unghii de încercat în august 2025. Care sunt tendințele pentru ultima lună de vară apare prima dată în NordNews.
13:00
Bașcana autonomiei găgăuze, Evghenia Guțul, a fost condamnată în prima instanță la 7 ani de închisoare într-un penitenciar de tip semi-închis. Potrivit magistraților, Guțul ar fi fost implicată în finanțarea ilegală a fostului partid „Șor”, declarat neconstituțional în iunie 2023. Pe lângă pedeapsa cu executare, Guțul este obligată să achite și 40 de milioane de [...] Articolul VIDEO VOX POPULI | Evghenia Guțul, condamnată la 7 ani de închisoare. Reacția bălțenilor apare prima dată în NordNews.
12:40
Tudor Ioniță // Putem să batem Rusia: R. Moldova, vârful de lance al rezistenței europene # NordNews
Republica Moldova s-a născut din ruinele fostului imperiu sovietic și a devenit, chiar în ziua în care era recunoscută la ONU, victima unei agresiuni militare a Federației Ruse în Transnistria, se transmite în editorialul deschide.md. Practic, întreaga existență ca stat independent a Republicii Moldova este cronologia unei lungi confruntări de diferite intensități între Moscova și [...] Articolul Tudor Ioniță // Putem să batem Rusia: R. Moldova, vârful de lance al rezistenței europene apare prima dată în NordNews.
12:20
Patru membri ai aceleiași familii din Chișinău, o mamă, fiica acesteia și concubinii lor, au fost condamnați la pedepse cuprinse între 7 și 8 ani de închisoare, pentru trafic și păstrare de droguri în proporții deosebit de mari. Activitatea ilegală se desfășura chiar din locuința comună a acestora din orașul Codru, suburbia capitalei. Potrivit Procuraturii, [...] Articolul Afacere de familie cu droguri: Patru persoane, condamnate apare prima dată în NordNews.
12:10
VIDEO Reținut cu banii în mână: Polițist de la nord, prins în flagrant cu 90 de mii de lei # NordNews
Un angajat al Inspectoratului de Poliție Râșcani și complicele acestuia au fost reținuți pentru 72 de ore, fiind suspectați că ar fi cerut mită pentru a interveni într-un dosar penal. Cei doi au fost prinși în flagrant în momentul în care primeau 90 de mii de lei, bani transmiși sub controlul Serviciului protecție internă şi [...] Articolul VIDEO Reținut cu banii în mână: Polițist de la nord, prins în flagrant cu 90 de mii de lei apare prima dată în NordNews.
12:10
Partidul „Mișcarea Respect Moldova” urmează să-și aprobe oficial, săptămâna viitoare, candidații pentru alegerile parlamentare din toamnă. Anunțul a fost făcut de Anatolie Zagorodnîi, vicepreședintele formațiunii și fost deputat, în cadrul emisiunii „Important” de la TVC21, difuzată pe 5 august. Potrivit lui Zagorodnîi, formațiunea va merge în scrutin cu o echipă formată din profesioniști cu experiență [...] Articolul VIDEO (P) La alegerile parlamentare, „Respect Moldova” vine cu o echipă de profesioniști apare prima dată în NordNews.
10:10
VIDEO Atac cu drone al Rusiei, la granița cu România: RO-Alert în Tulcea, avioane F-16 ridicate de urgență # NordNews
Un atac aerian cu drone, lansat de forțele ruse în noaptea de 5 spre 6 august asupra infrastructurii civile din zona Ismail, regiunea Odesa a Ucrainei, aflată în apropierea frontierei cu România, a generat alertă de securitate în nordul județului Tulcea. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a transmis un mesaj RO-Alert, iar două avioane [...] Articolul VIDEO Atac cu drone al Rusiei, la granița cu România: RO-Alert în Tulcea, avioane F-16 ridicate de urgență apare prima dată în NordNews.
09:50
Judecătoarea Ana Cucerescu, cea care a pronunțat pe 5 august sentința de 7 ani de închisoare în cazul bașcanei Găgăuziei, Evghenia Guțul, a fost supusă unor amenințări grave, inclusiv cu moartea, timp de mai multe luni. Declarația aparține președintelui Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), Sergiu Caraman, și a fost făcută pe 6 august în cadrul [...] Articolul VIDEO Judecătoarea, care a condamnat-o pe Guțul, amenințată cu moartea apare prima dată în NordNews.
06:40
Prețul Benzinei 95 se majorează cu 0,01 lei. Carburantul costă 23,12 de lei per litru. Motorina se ieftinește cu 0,08 lei, atingând prețul de 20,14 de lei per litru, potrivit ANRE. Prețurile maxime de comercializare cu amănuntul a produselor petroliere principale de tip standard se stabilesc de către Agenția Naționala pentru Reglementare în Energetică în baza Metodologiei [...] Articolul Motorina, mai ieftină. Tarifele pentru 6 august apare prima dată în NordNews.
Ieri
06:10
Vreme instabilă se anunță pentru miercuri, 6 august, în nordul Republicii Moldova. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, sunt prognozate averse însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla slab până la moderat, din nord-vest, cu o viteză de până la 27 km/h. Umiditatea aerului va ajunge până la 80%. La Briceni, temperaturile se vor încadra între [...] Articolul Zi cu nori și tunete. Prognoza pentru 6 august apare prima dată în NordNews.
5 august 2025
20:10
Nativii sunt sfătuiți să evite cumpărăturile impulsive. Citește horoscopul zilei de 6 august 2025 și vezi despre ce este vorba. Taurii se simt trădați, Gemenii sunt nehotărâți, iar Vărsătorii apreciază complimentele. Indiferent de natura lor, zodiile se simt pregătite să spună adevărul atunci când este cazul, potrivit catine.ro. Conjuncțiile astrale îi ajută pe nativi [...] Articolul Taurii se simt trădați. Află ce se întâmplă cu zodia ta apare prima dată în NordNews.
19:10
Leul moldovenesc se depreciază în raport cu valutele internaționale, potrivit cotațiilor oferite de Banca Națională a Moldovei. Pentru data de 6 august, valutele internaționale vor avea următoarele cotații: Euro: 19.7008 lei, mai ieftin cu 0,01 lei; Dolarul american: 17.0658 lei, mai scump cu 0,03 lei; Leul românesc: 3.8822 lei; Hrivna ucraineană: 0.4094 lei; Rubla rusească: [...] Articolul Dolarul se scumpește. Curs valutar oficial, 6 august apare prima dată în NordNews.
19:00
Municipiul Bălți a celebrat performanța și dăruirea celor mai buni sportivi și antrenori ai orașului, în incinta Primăriei pe 5 august. Evenimentul a scos în evidență rezultatele remarcabile ale sportivilor bălțeni, care au dus faima orașului atât în competiții naționale, cât și internaționale. Primarul Alexandr Petkov i-a felicitat personal pe laureați. Mai mult, el a [...] Articolul FOTO Bălțiul își reconfirmă titlul de capitală sportivă a Moldovei apare prima dată în NordNews.
18:40
VIDEO Din 7 august, trecerea feroviară din Molodova va funcționa fără dispecer și barieră. Reacții de la șoferi și angajații CFM # NordNews
Trecerea peste calea ferată din cartierul Molodova va fi clasificată ca nedirijată, adică fără dispecer de pe 7 august. În locul barierei vor fi instalate doar semne rutiere. Decizia a fost luată de conducerea întreprinderii de stat „Calea Ferată din Moldova”. „Când am primit ordinul, telegrama, era menționată justificarea – din cauza situației financiare dificile, [...] Articolul VIDEO Din 7 august, trecerea feroviară din Molodova va funcționa fără dispecer și barieră. Reacții de la șoferi și angajații CFM apare prima dată în NordNews.
18:10
Ion Iliescu a murit la vârsta de 95 de ani. Fostul președinte al României avea cancer pulmonar # NordNews
Ion Iliescu, primul președinte al României post-decembriste, a murit marți, 5 august la vârsta de 95 de ani, după aproape două luni petrecute în spital, potrivit unor surse medicale ale Digi24.ro. În scurt timp, Guvernul de peste Prut va face anunțul oficial. Ion Iliescu a fost internat în Spitalul Clinic de Urgență „Prof. Dr. Agrippa [...] Articolul Ion Iliescu a murit la vârsta de 95 de ani. Fostul președinte al României avea cancer pulmonar apare prima dată în NordNews.
17:50
Câți soldați ruși au fost uciși sau răniți de la începutul războiului. Anunțul Statului Major al Ucrainei # NordNews
Rusia a pierdut peste un milion de soldați în Ucraina de la începutul invaziei sale pe scară largă la 24 februarie 2022, transmite Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei. Numărul include 1 120 de pierderi suferite de forțele ruse doar în ultima zi, transmite digi24. Potrivit raportului, Rusia a pierdut, de asemenea, 11 071 [...] Articolul Câți soldați ruși au fost uciși sau răniți de la începutul războiului. Anunțul Statului Major al Ucrainei apare prima dată în NordNews.
17:50
FOTO (P) De unde să luăm bani pentru modernizarea țării? Alianța „MOLDOVENII” și mediul de afaceri au găsit răspunsuri # NordNews
Cea de-a treia Masă rotundă națională organizată de Alianța „MOLDOVENII” a devenit un exemplu de comunicare eficientă între reprezentanții mediului de afaceri și politicieni. La eveniment au participat șefi de întreprinderi mari, oameni de știință și funcționari publici. Discuția de două ore s-a încheiat cu opinia generală că Moldova încă dispune de potențial pentru relansarea [...] Articolul FOTO (P) De unde să luăm bani pentru modernizarea țării? Alianța „MOLDOVENII” și mediul de afaceri au găsit răspunsuri apare prima dată în NordNews.
17:20
Agenția Proprietății Publice a lansat concurs public pentru ocuparea funcției de administrator al întreprinderii de stat „Calea Ferată din Moldova”. Noul director va fi responsabil de gestionarea activității curente a întreprinderii, coordonarea eficientă a proceselor interne și asigurarea unei funcționări stabile și profitabile a CFM, transmite IPN. Dosarele de participare pot fi depuse în format [...] Articolul Se caută director la Calea Ferată din Moldova apare prima dată în NordNews.
17:00
Câți bani au adus Guțul și Popan în R. Moldova, pentru partidele lui Șor. Detalii din dosar # NordNews
Activând în cadrul fostului partid „Șor”, declarat neconstituțional, Evghenia Guțul și Svetlana Popan au introdus de mai multe ori mijloace financiare în Republica Moldova, se arată în materialele dosarului. Pentru a transporta banii, s-au organizat curse regulate în Ucraina și România, scrie realitatea. În perioada octombrie – decembrie 2021, au fost introduse în Republica Moldova [...] Articolul Câți bani au adus Guțul și Popan în R. Moldova, pentru partidele lui Șor. Detalii din dosar apare prima dată în NordNews.
16:40
VIDEO Fostul premier Sturza: „Noi am fost la un pas de război civil din cauza lui Simion” # NordNews
Fostul premier, Ion Sturza, vorbește într-un interviu Moldova Zoom, pentru RFI, despre implicarea lui George Simion în tentativa de destabilizare a țării. Noi am fost la un pas de război civil din cauza lui Simion, spune fostul premier. Rep: Parcă n-a mai fost niciodată un asemenea val de ură îndreptat spre moldoveni… I.S: Este o [...] Articolul VIDEO Fostul premier Sturza: „Noi am fost la un pas de război civil din cauza lui Simion” apare prima dată în NordNews.
16:20
România și alte state est-europene vor beneficia cu prioritate de fonduri UE pentru apărare # NordNews
România și alte țări din Europa de Est vor beneficia cu prioritate de fondurile europene pentru apărare, în contextul războiului din Ucraina și al amenințărilor hibride. Vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu, a declarat la Euronews că aproximativ cinci trilioane de euro vor fi disponibili pentru industria militară și achiziții de armament, transmite IPN. Victor Negrescu a anunțat [...] Articolul România și alte state est-europene vor beneficia cu prioritate de fonduri UE pentru apărare apare prima dată în NordNews.
16:00
O familie din Ialoveni și-a înlocuit frigiderul vechi cu unul nou și eficient energetic, cu sprijinul Programului de stat EcoVoucher # NordNews
Soții Darii se numără printre miile de familii din Republica Moldova, care și-au înlocuit electrocasnicele vechi pe altele noi, eficiente energetic, prin intermediul Programului de Vouchere pentru Electrocasnice (EcoVoucher). Datorită acestui program, familia a reușit să-și schimbe frigiderul vechi cu unul nou și să reducă astfel cheltuielile pentru energia electrică, sporind confortul în locuință. Elena [...] Articolul O familie din Ialoveni și-a înlocuit frigiderul vechi cu unul nou și eficient energetic, cu sprijinul Programului de stat EcoVoucher apare prima dată în NordNews.
15:50
Tarifele la gaz pentru consumatorii casnici nu vor fi majorate după preluarea furnizării de compania de stat „Energocom” S.A. Declarația aparține membrului Consiliului Energocom, Alexandr Slusari. Asigurările vin la o zi după ce Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a suspendat licența „Moldovagaz” S.A. și a desemnat „Energocom” S.A. drept nou furnizor, transmite bani.md. „Nu [...] Articolul Alexandr Slusari: Tarifele la gaz rămân stabile după preluarea furnizării de Energocom apare prima dată în NordNews.
15:20
(P) Veaceslav Burlac, după preluarea atribuțiilor de furnizare a gazelor naturale de către „Energocom”: Cetățenii vor continua să plătească cele mai mari tarife din regiune # NordNews
Cetățenii Republicii Moldova vor continua să achite cele mai mari tarife pentru gazele naturale, chiar și după retragerea licenței SA „Moldovagaz” și transferul atribuțiilor de furnizare către compania de stat „Energocom”, începând cu 1 septembrie. Declarația aparține lui Veaceslav Burlac, expert în energie și membru al Partidului „Respect Moldova”. Potrivit lui Burlac, compania de stat „Energocom” nu [...] Articolul (P) Veaceslav Burlac, după preluarea atribuțiilor de furnizare a gazelor naturale de către „Energocom”: Cetățenii vor continua să plătească cele mai mari tarife din regiune apare prima dată în NordNews.
15:20
Medicii stomatologi au întocmit o listă cu greșeli frecvente în periajul dinților. Iată ce poți face pentru a le evita. Zâmbetul este cartea noastră de vizită și un accesoriu care ne poate schimba complet înfățișarea, potrivit catine.ro. Studiile arată că majoritatea adulților nu se spală pe dinți corect. Chiar dacă rutina pare, în mare [...] Articolul Greșeli frecvente în periajul dinților. Ce poți face ca să le eviți apare prima dată în NordNews.
14:40
Bașcana Găgăuziei, Evghenia Guțul, consideră că decizia prin care a fost condamnată la șapte ani de închisoare nu are nicio legătură cu justiția, ci este o răzbunare politică, „planificată și executată la ordinul celor de sus”. Declarația a fost transmisă prin intermediul avocaților, după pronunțarea sentinței, transmite IPN. „Astăzi eu sunt după gratii, iar mâine [...] Articolul Evghenia Guțul, după condamnare: Voi lupta pentru numele meu și pentru adevăr apare prima dată în NordNews.
14:30
VIDEO Moldova e a mea – o campanie de unitate și apartenență națională pe drumul european al Republicii Moldova # NordNews
Institutul pentru Politici și Reforme Europene (IPRE) și Centrul de Informare al Uniunii Europene „Europe Café” lansează campania națională de informare „Moldova e a mea” – o inițiativă civică menită să promoveze un mesaj de interes public care consolidează sentimentul de unitate între cetățeni, apartenență față de Republica Moldova și sprijin pentru parcursul său european. [...] Articolul VIDEO Moldova e a mea – o campanie de unitate și apartenență națională pe drumul european al Republicii Moldova apare prima dată în NordNews.
14:10
Condamnarea bașcanei Găgăuziei, Evghenia Guțul, la 7 ani de închisoare este calificată de Kremlin drept un „exemplu de decizie motivată politic” și „încercare de a exercita o presiune evidentă și ilegală asupra oponenților politici în timpul campaniei electorale.”. Declarațiile aparțin purtătorului de cuvânt al președinției ruse, Dmitri Peskov, și au fost oferite pentru agenția de [...] Articolul AUDIO Kremlinul reacționează la condamnarea Evgheniei Guțul apare prima dată în NordNews.
14:00
Ca în vremurile cele bune, Neymar Junior a ajutat-o pe FC Santos să obțină o nouă victorie în prima divizie braziliană de fotbal. Renumitul fotbalist a marcat două goluri în meciul cu Esporte Clube Juventude, câștigat cu 3:1, potrivit Moldova1. În minutul 36 al partidei de pe Estadio Vila Belmiro, Neymar Junior a profitat de [...] Articolul Neymar reușește prima dublă din ultimii trei ani apare prima dată în NordNews.
13:40
Pe 5 august, cu mai puțin de două luni înaintea alegerilor parlamentare din 28 septembrie, Evghenia Guțul, bașcanul Găgăuziei, a fost condamnată la șapte ani de închisoare cu executare în penitenciar de tip semi-închis, în dosarul finanțării ilegale a fostului Partid Șor. Sentința vine într-un moment delicat, în care Republica Moldova este expusă atât presiunilor [...] Articolul EDITORIAL Vitalie Cazacu | Condamnarea bașcanei lui Șor și alegerile din 28 septembrie apare prima dată în NordNews.
12:20
Evghenia Guțul, condamnată la 7 ani de închisoare pentru finanțarea ilegală a fostului Partid „Șor” # NordNews
Evghenia Guțul a fost condamnată vineri, 5 august, la 7 ani de închisoare într-un dosar privind finanțarea ilegală a fostului Partid „Șor”. Sentința a fost pronunțată de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, iar Guțul a fost reținută direct din sala de judecată. Alături de ea, a fost condamnată și Svetlana Popan, fostă secretară a Oficiului Central [...] Articolul Evghenia Guțul, condamnată la 7 ani de închisoare pentru finanțarea ilegală a fostului Partid „Șor” apare prima dată în NordNews.
12:00
Susținătorii Evgheniei Guțul s-au adunat marți, 5 august, la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, unde urmează să se dea sentința în cazul bașcanei, dar și al colegei din fostul partid Șor, Svetlana Popan. În timp ce procurorii solicită nouă ani de închisoare pentru Guțul și opt ani pentru Popan, manifestanții cer eliberarea celor două, transmite IPN. [...] Articolul FOTO Protest la Judecătoria Buiucani: Susținătorii cer eliberarea Evgheniei Guțul apare prima dată în NordNews.
11:50
Doi concubini din municipiul Chișinău au fost condamnați la ani grei de închisoare, pentru omorul a două persoane. Incidentul ar fi avut loc în urma unui conflict, izbucnit la o petrecere cu alcool. Crima a avut loc în noaptea de 9 august 2024. Potrivit Procuraturii municipiului Chișinău, femeia, în vârstă de 36 de ani, a [...] Articolul Dublu omor la beție: Doi concubini, condamnați apare prima dată în NordNews.
11:40
Fugarul Ilan Șor, condamnat definitiv în dosarul „frauda bancară”, a amenințat Chișinăul cu folosirea „metodelor de forță”. Acest lucru a fost declarat la mitingul din acest weekend organizat la Comrat, transmite corespondentul IPN din UTA Găgăuzia. Moderatorul mitingului, Ivan Stamov, l-a prezentat pe Șor astfel: „Vă vorbește un mecena, un prieten loial al Găgăuziei și [...] Articolul Șor a amenințat Chișinăul cu „metode de forță” la mitingul din Comrat apare prima dată în NordNews.
11:30
Temperaturile extreme din ultimele zile au provocat deformarea carosabilului pe drumul național M5, în apropierea comunei Dumbrăvița, raionul Sângerei. Dalele de beton s-au ridicat la artera ce leagă frontiera cu Ucraina de orașele Criva, Bălți, Chișinău și Tiraspol. Potrivit Administrației Naționale a Drumurilor, drumarii au intervenit în seara zilei de luni, 7 iulie, cu lucrări provizorii, [...] Articolul Canicula ridică asfaltul: Dale de beton deformate pe traseul Bălți–Chișinău apare prima dată în NordNews.
11:10
Siegfried Mureșan: Alegerile parlamentare din Moldova, cruciale pentru parcursul european și accesul la fondurile UE # NordNews
Europarlamentarul român Siegfried Mureșan avertizează că alegerile parlamentare din 28 septembrie din Republica Moldova vor fi esențiale pentru viitorul parcurs european al țării și pentru capacitatea de a beneficia în continuare de sprijinul financiar al Uniunii Europene. Într-o postare pe rețelele sociale, Mureșan a subliniat că sprijinul record de 1,9 miliarde de euro obținut de [...] Articolul Siegfried Mureșan: Alegerile parlamentare din Moldova, cruciale pentru parcursul european și accesul la fondurile UE apare prima dată în NordNews.
11:10
Află cum să scoți apa din urechi după o baie în piscina sau mare din articolul de mai jos. Dacă tocmai ai ieșit din apă și îți simți urechile înfundate, iar sunetele nu se mai aud atât de clar, e important să știi care sunt pașii următori pe care trebuie să-i urmezi. Astfel, totul va [...] Articolul Cum să scoți apa din urechi după o baie în piscină sau mare apare prima dată în NordNews.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.