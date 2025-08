FOTO 5 nuanțe de unghii de încercat în august 2025. Care sunt tendințele pentru ultima lună de vară

16:40

Fostul premier, Ion Sturza, vorbește într-un interviu Moldova Zoom, pentru RFI, despre implicarea lui George Simion în tentativa de destabilizare a țării. Noi am fost la un pas de război civil din cauza lui Simion, spune fostul premier. Rep: Parcă n-a mai fost niciodată un asemenea val de ură îndreptat spre moldoveni… I.S: Este o [...] Articolul VIDEO Fostul premier Sturza: „Noi am fost la un pas de război civil din cauza lui Simion” apare prima dată în NordNews.