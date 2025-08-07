PG: Nicanor Ciochină va sta încă 60 de zile sub control judiciar
Agora.md, 7 august 2025 15:40
PG: Nicanor Ciochină va sta încă 60 de zile sub control judiciar
• • •
Alte ştiri de Agora.md
Acum 15 minute
Acum o oră
15:20
15:10
15:00
PeScurt // Cod galben de incendii. Meteorologii au emis cod galben de incendii pentru raioanele din nord-estul, centrul și sudul Republicii Moldova. Avertizarea este valabilă în perioada 8–14 august 2025, când se prognozează un pericol excepțional de incendii de vegetație, anunță Serviciul Hidrometeorologic de Stat.. # Agora.md
Acum 2 ore
14:50
14:40
14:00
14:00
Acum 4 ore
13:00
13:00
13:00
12:30
12:10
12:10
Acum 6 ore
11:40
11:20
11:00
11:00
10:30
10:20
10:20
Acum 8 ore
09:40
09:20
09:20
08:50
08:40
Acum 24 ore
23:10
18:50
18:20
18:00
18:00
17:10
17:00
16:40
16:40
Ieri
15:50
14:50
14:30
14:20
14:10
14:10
14:00
14:00
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.