Trump impune Indiei taxe vamale suplimentare de 25%, din cauza importurilor de petrol rusesc

Agora.md, 7 august 2025 09:20

Trump impune Indiei taxe vamale suplimentare de 25%, din cauza importurilor de petrol rusesc

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Agora.md

Acum 5 minute
09:40
Furtuna s-a lăsat cu pagube. Peste 40 de misiuni, întreprinse de salvatori pe teritoriul țării Agora.md
Acum 30 minute
09:20
Trump impune Indiei taxe vamale suplimentare de 25%, din cauza importurilor de petrol rusesc Agora.md
09:20
PeScurt // Votul prin corespondență. Au mai rămas șapte zile în care cetățenii R. Moldova cu drept de vot se pot înregistra pentru a vota prin corespondență la parlamentare. Agora.md
Acum o oră
08:50
Alertă de călătorie în sudul Franței: Incendii în Aude, circulația rutieră este restricționată Agora.md
08:40
Corupere electorală și finanțare ilegală: Peste 75 de percheziții au loc în mai multe localități Agora.md
Acum 12 ore
23:50
Trump ar intenționa să se întâlnească cu Putin și Zelenski Agora.md
23:10
Acuzațiile Partidului „Moldova Mare”, respinse de Facultatea de Drept a USM: „Sunt complet nefondate” Agora.md
21:30
Bărbatul care a evadat din sala de judecată din Cimișlia, reținut de Poliție Agora.md
Acum 24 ore
20:30
Copaci rupți de furtună în Chișinău și alte orașe (VIDEO) Agora.md
18:50
Televiziunea publică susține că jurnaliștii „Cu Sens” ar fi pătruns neautorizat în sediul instituției Agora.md
18:20
Cimișlia: Un cetățean străin a fugit din sala de judecată. Bărbatul, dat în căutare Agora.md
18:00
Rafalele de vânt, cu consecințe: O creangă, smulsă pe str. Ismail din capitală și nor de praf peste capitală (VIDEO) Agora.md
18:00
Zeci de mii de descărcări și transferuri în ruble rusești. Cernăuțeanu, despre utilizarea aplicației „Taito” pentru coruperea alegătorilor Agora.md
17:50
Trenul Chișinău-București ar urma să facă legătura cu Kiev Agora.md
17:10
„În afaceri e la fel ca în sport: există un moment în care trebuie să acționezi” – Nicolae Croitoru, antreprenor, client Microinvest Agora.md
17:00
PeScurt // Olesea Stamate, la CEC. Deputata a anunțat că a depus la Comisia Electorală Centrală listele de subscripție cu 1.983 de semnături de susținere. Agora.md
16:40
Partidul CUB și Andrei Năstase, înregistrați în alegerile parlamentare din 28 septembrie Agora.md
16:40
Ceban contestă interdicția de intrare în spațiul Schengen: „Am trimis demersurile oficiale către toate instituțiile” (VIDEO) Agora.md
15:50
„Vom respecta întru totul legea”. Miniștrii de pe lista PAS, gata să degreveze (VIDEO) Agora.md
15:30
Schimbări în corpul diplomatic. Un ambasador a fost rechemat, alții - numiți Agora.md
14:50
Cine este Ana Cucerescu, magistrata care a condamnat-o pe Evghenia Guțul la detenție Agora.md
14:30
„Respingem amestecul în treburile interne ale țării”. Popșoi, despre reacțiile Kremlinului la condamnarea lui Guțul (VIDEO) Agora.md
14:20
EDITORIAL | De ce deranjează vizitele europene la Chișinău, chiar înainte să fie confirmate? Agora.md
14:10
Coroană cu flori, mesaje macabre și apeluri de la morgă. Intimidarea magistratei Cucerescu la comanda grupului „Șor”, printre versiuni (VIDEO) Agora.md
14:10
Blocul Împreună, la CEC: Cele două partide membre cer înscrierea la scrutinul parlamentar Agora.md
14:00
Coroană cu flori, mesaje macabre și apeluri de la morgă. Intimidarea magistratei Cucerescu la comanda grupului „Șor”, printre versiuni Agora.md
14:00
Va fi Constantin Țuțu extrădat în Moldova? Ministra Justiției: „Nu am fost notificați” (VIDEO) Agora.md
13:40
PeScurt // Sprijin financiar de la stat la primul loc de muncă. Tinerii care se angajează pentru prima dată în domenii de importanță strategică vor beneficia de o indemnizație lunară neimpozabilă de 3.000 de lei, timp de 12 luni. Agora.md
13:40
Moldovenii din diaspora tot mai aproape de a primi pensii din Franța. Încă un pas în acordul dintre cele două state Agora.md
13:30
Franța cere acțiuni împotriva unui nou trend periculos de pe TikTok - urmele de bronz Agora.md
13:20
Unul vine, altul pleacă. Autoritatea Aeronautică Civilă are un nou director Agora.md
13:10
Junghietu: „Energocom nu va prelua devierile financiare ale Moldovagaz” Agora.md
12:40
Aproape trei milioane de lei, alocați pentru localitățile afectate de intemperii în lunile mai-iunie. Decizia a fost luată de CSE Agora.md
12:20
Peste 50 de percheziții în dosare de corupție în domeniul reparației drumurilor: Cinci persoane au fost reținute Agora.md
11:30
Căzută într-o fântână de 10 metri adâncime. O femeie, transportată la spital, după intervenția salvatorilor Agora.md
11:30
Ministra de Interne, despre aplicația „Taito”: „Nu o descărcați, nu o utilizați, puteți deveni subiect al unei investigații” Agora.md
11:10
Șefa de la Justiție, despre extrădarea lui Plahotniuc: „Demontăm toate suspiciunile că autoritățile ar tergiversa procedura” Agora.md
11:00
Prima cursă directă spre Bulgaria: Wizz Air lansează din octombrie zboruri low cost Agora.md
10:40
Dodon, cu scenariu în caz că preia puterea după scrutin: Fără bani de la europeni. Va trebui „să strângem cureaua” Agora.md
10:10
Cursa pentru fotoliile de deputat: Blocul „Alternativa” și-a prezentat „pilonii pentru consolidarea R. Moldova” Agora.md
Ieri
09:20
„A fost amenințată cu moartea”: Judecătoarea cauzei Guțul, supusă intimidărilor Agora.md
08:40
Explozii lângă granița României: Federația Rusă a lansat atacuri asupra regiunii Odesa. Locuitorii din Tulcea au primit mesaje Ro-Alert Agora.md
5 august 2025
23:00
NATO începe coordonarea livrărilor regulate de armament către Ucraina Agora.md
21:50
Trei focare active de pestă porcină africană și un caz de rabie, confirmate în ultima săptămână în Republica Moldova Agora.md
20:50
Convorbire telefonică între Trump și Zelenski: sancțiunile împotriva Rusiei și sprijinul SUA pentru Ucraina, pe agendă Agora.md
19:10
TEKEDU dă startul cursurilor de vară pentru copii: „Electronica pentru începători” Agora.md
19:10
EDITORIAL | Maternitatea ca scut juridic. Evghenia Guțul, de mână cu copilul, în fața instanței Agora.md
19:00
Ședința lui Guțul s-a lăsat cu violențe. Activist pro-PAS, mușcat de o protestatară Agora.md
19:00
Huiduieli și amenințări. Cum au protestat susținătorii lui Guțul și Popan în fața judecătoriei (VIDEO) Agora.md
18:20
Huiduieli, pancarde și amenințări: Susținătorii lui Guțul și Popan au protestat în fața judecătoriei (VIDEO) Agora.md
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.