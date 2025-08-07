O tânără mămă a născut al VII-lea copil în ambulanță
PulsMedia, 7 august 2025 15:30
În amiaza zilei de ieri, 6 august, o echipă din cadrul SAMU Strășeni a asistat la nașterea unui băiețel sănătos chiar în timpul transportării către spital.
Acum 5 minute
15:50
Republica Moldova și Ucraina au prelungit Acordul de liberalizare a transportului bilateral și de tranzit până la finalul anului 2027. Acordul elimină obligativitatea autorizațiilor pentru transportul rutier internațional de mărfuri între cele două țări și în tranzit, reducând astfel barierele administrative.
Acum 15 minute
15:30
Peste 2.100 de companii cu capital străin și mixt înregistrate în Moldova în ultimii patru ani # PulsMedia
2.109 companii cu capital străin și mixt au fost înregistrate în Republica Moldova în perioada 2021-2024. Datele Agenției Servicii Publice arată o creștere treptată a acestui indicator în ultimii patru ani.
15:30
Acum 30 minute
15:20
Pentru sporirea siguranței pietonilor care traversează bd. Moscova, în zona CC „Soiuz” și McDonald's, au fost instalate 2 semafoare pietonale LED, dotate cu timer și butoane pentru semnal sonor, dar și 4 semafoare destinate transportului, la fel cu LED cu timer.
Acum o oră
15:10
INJ: Lecție publică susținută de expertul internațional în domeniul recuperării activelor, David Mattan, reprezentant al Institutului Basel # PulsMedia
Confiscarea, sechestrul și confiscarea extinsă au fost principalele subiecte discutate în cadrul lecției publice desfășurate miercuri, 6 august 2025, la Institutul Național al Justiției. Activitatea, susținută de David Mattan, specialist principal în recuperarea activelor, din cadrul Centrului Internațional pentru Recuperarea Bunurilor al Institutului Basel pentru Guvernare, cu sediul în Moldova, a fost destinată audienților promoției a XVIII-a, candidați la funcțiile de judecător și procuror.
15:00
O angajată dă în judecată compania Orange, unde era angajată, pentru că a fost plătită 20 de ani fără să facă nimic # PulsMedia
O femeie din Franța a dat în judecată compania la care lucrează după ce aceasta i-a plătit salariul timp de 20 de ani, fără să-i dea însă nicio sarcină de făcut.
14:50
Oana Țoiu s-a dus la Kiev. Șefa diplomației române a vizitat un spital de copii bombardat de ruși și s-a întâlnit cu prim-ministrul Ucrainei # PulsMedia
Ministrul afacerilor externe al României, Oana Țoiu, efectuează joi o vizită la Kiev, prilej cu care s-a deplasat la spitalul de copii Ohmatdet, bombardat de ruși în vara anului trecut, și a fost primită de prim-ministrul Iulia Svîrîdenko.
Acum 2 ore
14:40
Inflația anuală a ajuns la 8,2% în luna iunie, în scădere față de 8,8% în martie. Totuși aceasta rămâne peste limita superioară a intervalului de variație de ±1,5 puncte procentuale față de ținta inflației de 5%, transmite IPN cu referire la datele Băncii Naționale a Moldovei.
14:10
Consolidarea securității publice, apropierea de comunitate și susținerea angajaților din prima linie s-au aflat în centrul vizitei de lucru efectuate de ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, pe 7 august 2025, în raionul Glodeni. Vizita a vizat evaluarea activității structurilor teritoriale ale MAI, identificarea nevoilor curente și discutarea soluțiilor strategice pentru îmbunătățirea serviciilor oferite cetățenilor.
14:00
Fostul primar de Boldurești, Nicanor Ciochină, riscă să rămână sub control judiciar încă 60 de zile. Procurorul de caz, Alexandru Butnaru, a cerut prelungirea măsurii preventive, invocând riscul ca fostul edil să se eschiveze de la examinarea cauzei penale și să nu se prezinte la ședințele de judecată.
Acum 4 ore
13:40
Putin și Trump se vor întâlni „în următoarele zile” . Kremlinul anunță că au început deja pregătirile # PulsMedia
O întâlnire între președintele american Donald Trump şi omologul său rus Vladimir Putin este prevăzută „în următoarele zile”, iar pregătirile pentru summit au început deja, a declarat joi, 8 august, consilierul diplomatic al Kremlinului, Iuri Uşakov.
13:20
(VIDEO) Hașiș, amfetaminǎ și PVP, în valoare de 400 de mii de lei, ridicate de ofițerii de investigație # PulsMedia
Activitatea infracțională a unui grup de persoane implicate în realizarea drogurilor în proporții deosebit de mari a fost destructurată. Suspecții utilizau sistemul de plăți cash-in, prin intermediul căruia banii erau transferați pe carduri bancare ale diferitor bănci din Republica Moldova, dar și utilizând modalitățile de plată electronicǎ, în special criptomonede, pentru a tăinui sau a deghiza originea ilicită a mijloacelor bănești.
13:10
Cândva, a intrat în istoria Republicii Moldova ca unul dintre arhitecții „furtului miliardului”. Astăzi, el jonglează din nou cu miliarde, dar de această dată, sub controlul și cu sprijinul direct al unui alt stat – Federația Rusă.
12:50
Un Volkswagen a fost distrus de flăcări miercuri, 6 august, în regiunea transnistreană. Șoferul a observat fumul și a ieșit imediat din mașină, reușind să își ia actele înainte ca autoturismul să fie cuprins de foc.
12:50
În Găgăuzia tot mai des răsună apeluri la nesupunere civică, după condamnarea Evgheniei Guțul # PulsMedia
Deputații Adunării Populare a Găgăuziei s-au reunit miercuri în ședință pentru a discuta sentința de condamnare a Evgheniei Guțul. Aceștia au denunțat „represiuni politice” și „persecuții împotriva opiniilor diferite”. De asemenea, au numit-o pe Guțul „prizonieră de conștiință” pentru poziția sa pro-rusă și au chemat la „nesupunere civică”.
12:40
3 milioane de lei, alocate de CSE pentru lichidarea consecințelor calamităților naturale # PulsMedia
Circa 3 milioane de lei vor fi direcționate din Fondul de intervenție al Guvernului către regiunile afectate de calamități naturale. O decizie, în acest sens, a fost aprobată în cadrul ședinței Comisiei pentru Situații Excepționale (CSE) din 6 august curent, prezidată de premierul Dorin Recean.
12:30
Peste 40 de misiuni au fost întreprinse de salvatori și pompieri în urma intensificării vântului și ploilor # PulsMedia
Peste 40 de misiuni au fost întreprinse de salvatorii și pompierii din Republica Moldova în urma intensificării vântului și ploilor din ziua de 6 august 2025. Cele mai dese solicitări au fost înregistrate în municipiul Chișinău, Soroca și Bălți .
12:20
(VIDEO) O importantă rafinărie rusească, lovită de drone ucrainene: combustibilul armatei, în pericol # PulsMedia
Drone ucrainene au atacat pe 7 august regiunea Krasnodar din Rusia, având ca obiective rafinăria de petrol Afipski și orașul portuar Novorossiisk, conform relatărilor de pe canalele Telegram, bazate pe mărturiile localnicilor, relatează The Kyiv Independent.
12:10
În noaptea de 7 august, în postul vamal Cahul, pe sensul de ieșire din țară, au fost depistate tăinuite 400 de pachete de țigări și 120 de pachete de tutun fără timbru de acciz într-un autocar de rută neregulată Moldova-Anglia
11:50
Un minor din Cahul este de negăsit de marți, 5 august, informează Inspectoratul de Poliție din raion. Potrivit informațiilor, acesta, în jurul orei 20:00, a plecat de la domiciliu și până în prezent nu a revenit.
11:50
Alexandr Berlinschii: Partidul Nostru îndeamnă cetățenii să-și analizeze cu atenție alegerea – judecați după fapte, nu după vorbe frumoase # PulsMedia
Reprezentanții și susținătorii Partidului Nostru discută zilnic cu cetățenii, atât din țară, cât și de peste hotare, îndemnându-i să meargă la vot și să evalueze politicienii în funcție de ce au făcut, nu de ce promit frumos. Despre acest lucru a vorbit Alexandr Berlinschii, jurist și reprezentant al Partidului Nostru, în cadrul emisiunii „Important” de la TVC21, comentând nivelul crescut de dezamăgire al alegătorilor.
11:50
Valoarea totală a compensațiilor acordate antreprenorilor din Republica Moldova pentru energia electrică a atins 81,1 milioane de lei în perioada ianuarie – iulie 2025, anunță Ministerul Economiei. Sprijinul financiar este oferit în cadrul Programului de compensare lansat de Guvern cu suportul Uniunii Europene.
Acum 6 ore
11:40
Uleiul de floarea-soarelui rămâne unul dintre cele mai importante produse agroalimentare din comerțul exterior al Republicii Moldova, cu un rol strategic în contextul integrării europene și al volatilității geopolitice din regiune. Analiza economistul Iurie Rija, scoate la iveală dezechilibre între importuri și exporturi, diferențe semnificative de preț și o piață dominată de un număr restrâns de companii.
11:40
Anatolie Zagorodnîi, vicepreședinte al Partidului „Respect Moldova”: Prezența masivă la vot este esențială pentru viitorul stabil al țării # PulsMedia
Participarea în număr cât mai mare la alegerile parlamentare din 28 septembrie este singura garanție că cetățenii Republicii Moldova își vor putea apăra votul și decide singuri viitorul stabil al țării. Declarații în acest sens au fost făcute de Anatolie Zagorodnîi, vicepreședinte al Partidului „Respect Moldova” și fost deputat, în cadrul emisiunii „Important” de la postul TVC 21.
11:40
Ofertele fierbinți pot deveni capcane pentru moldoveni. Unii au pierdut toți banii, după ce au primit reduceri de 900€ # PulsMedia
Ofertele fierbinți la vacanțe pot reprezenta riscuri pentru turiști, avertizează directorul Asociației Naționale a Agenților Economici de Turism (ANAT), Ion Alexa. Oficialul a menționat într-o discuție cu IPN că primele semnale de alarmă trebuie să fie achitarea valute străine și condiționalitățile dubioase din contracte.
11:30
Primăria Municipiului Chișinău informează că au fost finalizate procedurile proiectului major pentru oraș: reabilitarea râului Bâc.
11:20
Deputat PAS: Plahotniuc a fost reținut din cauza prostiei sale. Nu este meritul instituțiilor din Moldova # PulsMedia
Deputatul PAS, Andrian Cheptonar, a declarat în cadrul emisiunii Rezoomat că reținerea fostului lider al Partidului Democrat, Vladimir Plahotniuc, pe un aeroport din Atena, nu reprezintă în niciun fel un succes al instituțiilor de drept din Republica Moldova. Potrivit lui, fostul politician a fost prins pentru un simplu fals de identitate, iar autoritățile elene au descoperit ulterior mandatele emise pe numele său.
11:10
Moldovenii din diaspora mai au o săptămână pentru a se înregistra la votul prin corespondență # PulsMedia
Comisia Electorală Centrală anunță că mai sunt 7 zile în care cetățenii Republicii Moldova cu drept de vot care, în perioada votării, se vor afla pe teritoriul Statelor Unite ale Americii, Canadei, Regatului Norvegiei, Regatului Suediei, Republicii Finlanda, Islandei, Japoniei, Republicii Coreea, Uniunii Australiei, Noii Zeelandei, se pot înregistra pentru a vota prin corespondență la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025.
Acum 8 ore
09:40
Octogenar „călare” pe o trotinetă electrică, lovit de un automobil pe o stradă din Chișinău # PulsMedia
Un bărbat de 80 de ani a ajuns la spital, după ce a fost tamponat de o mașină. Accidentul rutier s-a produs miercuri, 6 august, pe strada Grenoble din Capitală.
09:30
(VIDEO) Ucrainean luat pe sus de ofițerii INI și mascați înarmați, într-o schemă de escrocherie cu mașini din SUA # PulsMedia
Ofițerii Direcției Investigații Centru și cei de urmărire penală ai INI, în comun cu procurorii PCCOCS și cu suportul polițiștilor din BPDS „Fulger” au documentat activitatea infracțională a unui ucrainean de 37 ani, care, sub pretextul organizării importului și devamării automobilelor procurate la licitație în Statele Unite ale Americii, a însușit peste 1 000 000 de lei.
09:20
Un tânăr a fost încătușat de oamenii legii, după ce l-a atacat pe un consătean cu fruca. Cazul a avut loc noaptea trecută, în jurul orei 23:12, în localitatea Bogzești, din raionul Telenești, susțin sursele PulsMedia.MD apropiate anchetei.
08:40
Zeci de percheziții în R.Moldova, într-o cauzǎ penală legată de finanțare ilegală și corupere electorală. # PulsMedia
La moment, ofițerii INI și polițiştii din BPDS “Fulger”, cu suportul subdiviziunilor teritoriale și procurorilor PCCOCS, desfășoară 78 de percheziții, în mai multe localități ale țării, într-o cauzǎ penală legată de finanțare ilegală și corupere electorală, anunță IGP/
Acum 24 ore
20:00
Fugarul de la Judecătoria Cimișlia, reținut și încătușat. S-ar fi ascuns în stânga Nistrului # PulsMedia
Cu puțin timp în urmă, polițiștii au localizat și reținut deținutul care a evadat ieri din sediul instanței de judecată din Cimișlia. Poliția Națională menționează că acesta este cercetat penal pentru jaf și acțiuni sexuale neconsimțite comise asupra a douǎ minore.
19:10
Miniștrii ghanezi ai apărării și mediului și-au pierdut viața miercuri într-un accident de elicopter, a anunțat președinția, la câteva ore după ce armata a semnalat dispariția unui aparat de zbor care transporta trei membri ai echipajului și cinci pasageri.
19:00
Compania de stat „Energocom” a anunțat o licitație publică în valoare totală de aproximativ 2,2 milioane de lei, destinată achiziției de tehnică de calcul, echipamente periferice și infrastructură IT, potrivit datelor din sistemul MTender. Procedura include 13 loturi distincte, ce vizează dotarea și modernizarea capacităților digitale ale întreprinderii.
18:40
Furtuna din această seară a provocat mai multe pagube în municipiul Bălți. În doar câteva minute, vântul a doborât zeci de copaci, iar în unele cazuri, chiar i-a scos din rădăcini.
18:00
Fosta Primă Doamnă a Coreei de Sud, Kim Keon Hee, și-a cerut scuze miercuri și s-a autointitulat 'o nimeni', la audierea sa la procuratură pentru o serie de acuzații de corupție care au afectat mandatul soțului ei.
17:40
Kremlinul consideră „constructivă” discuţia lui Putin cu Witkoff. Ce ofertă i-ar putea face Moscova lui Trump ca să amâne sancţiunile # PulsMedia
Trimisul special al SUA, Steve Witkoff, a purtat miercuri discuţii „utile şi constructive” cu preşedintele rus Vladimir Putin, a declarat un consilier al Kremlinului, întâlnirea având loc cu două zile înainte de expirarea termenului-limită stabilit de preşedintele american Donald Trump pentru ca Rusia să accepte încetarea focului în Ucraina sau, altfel, să se confrunte cu noi sancţiuni.
17:30
Taxă controversată pentru o clientă care a cerut să i se taie croasantul pe din două, la o terasă din Italia # PulsMedia
O clientă a cafenelei Audrey Patisserie din Oderzo, provincia Treviso, nord-estul Italiei, a fost taxată cu 10 eurocenți în plus, pentru tăierea unui croasant pe din două, relatează Corriere Adriatico. Incidentul a declanșat o dezbatere aprinsă pe rețelele sociale, afectând ratingul localului.
17:30
Chișinăuienii sunt invitați să participe la un studiu sociologic pentru a contribui la actualizarea Planului Urbanistic General al capitalei, document care va ghida dezvoltarea orașului în următorii 15-20 de ani. Mai exact, locuitorii municipiului vor fi întrebați despre prioritățile și nevoile reale în domeniul dezvoltării urbane.
17:10
Cel mai bogat datornic din lume: Datoria națională a SUA atinge un nivel critic, cu riscuri globale # PulsMedia
Datoria națională a SUA atinge 36,9 trilioane de dolari, depășind PIB-ul țării. Creșterea rapidă a datoriei ridică îngrijorări, dar economia americană rămâne puternică, făcând ca Statele Unite să fie „cel mai bogat datornic din lume”, potrivit portalului Holod.Media.
17:10
(FOTO) Igor Grosu a discutat cu participanții Programului DOR: „Oriunde v-ați afla în lume, Moldova este a voastră și vă așteaptă mereu cu dor și cu brațele deschise” # PulsMedia
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a participat la deschiderea oficială a celei de-a XIII-a ediții a Programului guvernamental „DOR – Diasporă*Origini*Reveniri”. În următoarele zile, 100 de adolescenți din 16 țări și din Republica Moldova vor explora cultura și tradițiile naționale și vor petrece timpul împreună.
17:10
Polonia: În discursul său de la inaugurarea mandatului prezidențial, Karol Nawroki spune „nu” imigrației ilegale și aderării la euro # PulsMedia
Karol Nawrocki a depus miercuri jurământul în funcția de președinte al Poloniei, folosind discursul său inaugural pentru a transmite un mesaj ferm cu privire la imigrație, Uniunea Europeană și reforma judiciară. Liderul național-conservator a declarat că se va opune „imigrației ilegale” și potențialei adoptări a monedei euro de către Polonia. „Nu imigrației ilegale, nu euro”, a declarat Nawrocki în fața Parlamentului
17:00
Cutremurul puternic, cu magnitudinea de 8,8, care a lovit Peninsula Kamceatka din Rusia săptămâna trecută, a declanșat activitatea a șapte vulcani din zonă, potrivit Institutului de Vulcanologie și Seismologie al Filialei din Extremul Orient a Academiei Ruse de Științe (RAS).
17:00
Partidul Coaliția pentru Unitate și Bunăstare a fost înregistrat în cursa electorală pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie. De asemenea, în calitate de candidat independent, a fost înregistrat și Andrei Năstase. Hotărârile în acest sens au fost aprobate astăzi de către Comisia Electorală Centrală.
16:50
Un hacker ucrainean din cadrul grupării criminale LockBit, reţinut de Franţa în sudul Ucrainei şi eliberat pentru că Kievul nu-l acuză de nimic şi nu-şi extrădează cetăţenii # PulsMedia
Un hacker ucrainean din cadrul grupării criminale LockBit, fostul numărul unu mondial în ransomware, suspectat de zeci de atacuri cibernetice în străinătate, inclusiv în Franţa, a fost reţinut şi eliberat la mijlocul lui iulie în sudul Ucrainei de către jandarmi din Unitatea Naţională franceză Cibernetică (UNC), anunţă numărul doi al unităţii, colonelul Bertrand Michel.
16:40
(FOTO) Cum arată superiahtul de 300 de milioane de dolari confiscat de SUA de la un oligarh rus și scos acum la licitație # PulsMedia
Un superiaht în valoare de 300 de milioane de dolari, Amadea, confiscat în 2022 de către Washington oligarhului rus Suleiman Kerimov, vizat de sancţiuni americane, urmează să fie scos la licitaţie, anunţă societatea însărcinată cu vânzarea, National Maritime Services.
16:40
Extinderea Programului național privind învățarea limbii române de către minoritățile naționale, pentru perioada 2026–2029, precum și rezultatele obținute în perioada 2023–2025, au fost discutate în cadrul unui seminar de lucru organizat de Ministerul Educației și Cercetării (MEC). Evenimentul a reunit reprezentanți ai organelor locale de specialitate în domeniul învățământului (OLSDÎ), cadre didactice, experți și parteneri naționali implicați în promovarea educației în limba română.
16:20
WhatsApp a eliminat 6,8 milioane de conturi legate de escroci care vizau persoane din întreaga lume în prima jumătate a acestui an, a declarat compania sa mamă Meta, scrie BBC.
16:20
Diplomați ruși atacați lângă Ierusalim. Rusia acuză: „Militarii israelieni au asistat și nu au făcut nimic” # PulsMedia
Un nou scandal diplomatic ia amploare după ce Ministerul de Externe al Rusiei a transmis că un vehicul diplomatic al Federației ar fi fost atacat în apropiere de Ierusalim de un grup de coloniști israelieni. Incidentul s-ar fi petrecut pe 30 iulie, în zona așezării Givat Assaf.
