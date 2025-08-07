Moldovenii din diaspora mai au o săptămână pentru a se înregistra la votul prin corespondență

13:00

Va fi creat un nou Program de stat pentru constituirea și dezvoltarea parcurilor industriale, o inițiativă strategică menită să impulsioneze economia regională și să reducă disparitățile teritoriale. În acest sens, pentru perioada 2025–2027, sunt prevăzute alocări de 250 milioane lei în cadrul Planului de Creștere al Uniunii Europene pentru Republica Moldova, din care 50 milioane lei sunt alocați deja pentru 2025.