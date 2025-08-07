Vizită de lucru a conducerii MAI în raionul Glodeni

11:50

Reprezentanții și susținătorii Partidului Nostru discută zilnic cu cetățenii, atât din țară, cât și de peste hotare, îndemnându-i să meargă la vot și să evalueze politicienii în funcție de ce au făcut, nu de ce promit frumos. Despre acest lucru a vorbit Alexandr Berlinschii, jurist și reprezentant al Partidului Nostru, în cadrul emisiunii „Important” de la TVC21, comentând nivelul crescut de dezamăgire al alegătorilor.