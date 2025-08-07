Peste 9 500 de cereri de înscriere a copiilor în clasa I au fost depuse în capitală
ProTV.md, 7 august 2025 14:20
Peste 9 500 de cereri de înscriere a copiilor în clasa I au fost depuse în capitală
• • •
Alte ştiri de ProTV.md
Acum 10 minute
14:20
Procurorii solicită prelungirea controlului judiciar în cazul fostului primar de Boldurești, învinuit că a lovit mortal cu mașina un adolescent și a fugit de la locul accidentului. Ce spune Ciochină - VIDEO # ProTV.md
Procurorii solicită prelungirea controlului judiciar în cazul fostului primar de Boldurești, învinuit că a lovit mortal cu mașina un adolescent și a fugit de la locul accidentului. Ce spune Ciochină - VIDEO
14:20
Peste 11 mii de elevi au fost înmatriculați la liceu după prima etapă de admitere
14:20
Peste 9 500 de cereri de înscriere a copiilor în clasa I au fost depuse în capitală
Acum 30 minute
14:10
Cod GALBEN: Pericol de incendii. Anunțul făcut de meteorologi - FOTO
14:00
Ucraina pune sub acuzare în lipsă un oficial rus pentru tortura și moartea jurnalistei Viktoria Roșcina # ProTV.md
Ucraina pune sub acuzare în lipsă un oficial rus pentru tortura și moartea jurnalistei Viktoria Roșcina
Acum o oră
13:50
Droguri în valoare de 400 de mii de lei, ridicate de poliție: Patru persoane, printre care și o adolescentă, au fost arestate - VIDEO # ProTV.md
Droguri în valoare de 400 de mii de lei, ridicate de poliție: Patru persoane, printre care și o adolescentă, au fost arestate - VIDEO
Acum 2 ore
13:00
Știrile PRO TV de la ora 13:00 cu Diana Ambros - 07.08.2025
12:50
Zelenski vrea ca Rusia să facă un prim pas înainte de o întâlnire cu Putin: „Priorităţile sunt absolut clare” # ProTV.md
Zelenski vrea ca Rusia să facă un prim pas înainte de o întâlnire cu Putin: „Priorităţile sunt absolut clare”
12:40
Ofensiva rusească continuă la Pokrovsk. Fiecare metru cucerit vine cu un preț pe care nici măcar Moscova nu și-l mai poate permite mult timp # ProTV.md
Ofensiva rusească continuă la Pokrovsk. Fiecare metru cucerit vine cu un preț pe care nici măcar Moscova nu și-l mai poate permite mult timp
Acum 4 ore
12:10
Benzina se scumpește, iar motorina se ieftinește. Noile prețuri stabilite de ANRE pentru carburanți - FOTO # ProTV.md
Benzina se scumpește, iar motorina se ieftinește. Noile prețuri stabilite de ANRE pentru carburanți - FOTO
12:10
Un militar american a fost acuzat că a încercat să transmită Rusiei informații despre vulnerabilitățile tancurilor Abrams # ProTV.md
Un militar american a fost acuzat că a încercat să transmită Rusiei informații despre vulnerabilitățile tancurilor Abrams
12:00
Momentul terifiant în care un ministru sârb face AVC în direct la TV - VIDEO
11:50
LIVE. Înmormântarea lui Ion Iliescu. Programul funeraliilor. Cum este condus pe ultimul drum fostul președinte al României # ProTV.md
LIVE. Înmormântarea lui Ion Iliescu. Programul funeraliilor. Cum este condus pe ultimul drum fostul președinte al României
11:40
Secetă record în Europa. România se numără printre țările cele mai afectate
11:40
LIVE TEXT. Înmormântarea lui Ion Iliescu. Programul funeraliilor. Cum este condus pe ultimul drum fostul președinte al României # ProTV.md
LIVE TEXT. Înmormântarea lui Ion Iliescu. Programul funeraliilor. Cum este condus pe ultimul drum fostul președinte al României
11:30
Ultima oră. Kremlinul anunță o întâlnire între Putin și Trump, în următoarele zile. „S-a ajuns la un acord” # ProTV.md
Ultima oră. Kremlinul anunță o întâlnire între Putin și Trump, în următoarele zile. „S-a ajuns la un acord”
11:20
China face un apel către cetățenii săi după ce Zelenski a spus că mercenari chinezi luptă alături de armata lui Putin # ProTV.md
China face un apel către cetățenii săi după ce Zelenski a spus că mercenari chinezi luptă alături de armata lui Putin
11:10
După atacurile ucrainene cu drone care au oprit rafinării, Rusia vrea să crească exporturile de petrol # ProTV.md
După atacurile ucrainene cu drone care au oprit rafinării, Rusia vrea să crească exporturile de petrol
10:50
Thomas Muller a semnat cu noua echipă! După 33 de trofee cu Bayern, neamțul a spus adio Europei # ProTV.md
Thomas Muller a semnat cu noua echipă! După 33 de trofee cu Bayern, neamțul a spus adio Europei
10:40
US Open 2025 a anunţat cel mai mare fond de premiere din istoria tenisului. Ce valoare va avea? # ProTV.md
US Open 2025 a anunţat cel mai mare fond de premiere din istoria tenisului. Ce valoare va avea?
10:30
Aproape 80 de percheziții în mai multe localități din țără într-o cauză penală legată de finanțare ilegală și corupere electorală. Detaliile poliției # ProTV.md
Aproape 80 de percheziții în mai multe localități din țără într-o cauză penală legată de finanțare ilegală și corupere electorală. Detaliile poliției
10:30
„E poliția la ușă și nu deschid.” IGP anunță că persoanele percheziționate nu cooperează, așa că vor fi nevoiți să intre cu forța - FOTO # ProTV.md
„E poliția la ușă și nu deschid.” IGP anunță că persoanele percheziționate nu cooperează, așa că vor fi nevoiți să intre cu forța - FOTO
10:30
Scade încrederea ucrainenilor în Zelenski. Președintele este la cel mai redus nivel din ultimele șase luni. De ce este dezamăgită populația # ProTV.md
Scade încrederea ucrainenilor în Zelenski. Președintele este la cel mai redus nivel din ultimele șase luni. De ce este dezamăgită populația
Acum 6 ore
10:20
Un ucrainean a fost reținut pentru escrocherii în proporții deosebit de mari. Schema prin care acționa - VIDEO # ProTV.md
Un ucrainean a fost reținut pentru escrocherii în proporții deosebit de mari. Schema prin care acționa - VIDEO
10:20
Poliția anunță că persoanele percheziționate nu cooperează, așa că vor fi nevoiți să intre cu forța - FOTO # ProTV.md
Poliția anunță că persoanele percheziționate nu cooperează, așa că vor fi nevoiți să intre cu forța - FOTO
10:10
Semifinale dramatice la Montreal! Rybakina, out, după ce a avut minge de meci! Osaka, record fabulos # ProTV.md
Semifinale dramatice la Montreal! Rybakina, out, după ce a avut minge de meci! Osaka, record fabulos
10:10
Luis Suárez, decisiv în victoria lui Inter Miami cu 3-1 împotriva lui Pumas în Leagues Cup # ProTV.md
Luis Suárez, decisiv în victoria lui Inter Miami cu 3-1 împotriva lui Pumas în Leagues Cup
10:00
Heung Min Son a semnat cu noua echipă și devenit cel mai scump jucător din istoria MLS
10:00
Primii doi favoriți, out în semifinale la Toronto! Zverev, răpus după ce a irosit o minge de meci # ProTV.md
Primii doi favoriți, out în semifinale la Toronto! Zverev, răpus după ce a irosit o minge de meci
10:00
Soldat american, arestat sub acuzația de spionaj în favoarea Moscovei. Este acuzat că a încercat să împărtășească Rusiei date sensibile # ProTV.md
Soldat american, arestat sub acuzația de spionaj în favoarea Moscovei. Este acuzat că a încercat să împărtășească Rusiei date sensibile
09:50
Bătaie ca-n filme în Como-Betis! S-au împărțit pumni ca la box! Un fotbalist și-a lovit coechipierul # ProTV.md
Bătaie ca-n filme în Como-Betis! S-au împărțit pumni ca la box! Un fotbalist și-a lovit coechipierul
09:40
Un bărbat care ar fi plănuit asasinarea premierului Viktor Orban a fost reținut. Suspectul ar fi recunoscut faptele - VIDEO # ProTV.md
Un bărbat care ar fi plănuit asasinarea premierului Viktor Orban a fost reținut. Suspectul ar fi recunoscut faptele - VIDEO
09:20
Analiză: Trump ar putea face progrese privind pacea în Ucraina – sau ar putea cădea în capcana lui Putin # ProTV.md
Analiză: Trump ar putea face progrese privind pacea în Ucraina – sau ar putea cădea în capcana lui Putin
09:20
Penthouse în inima Chișinăului — clasă premium de la dezvoltatorul de încredere Milanin
09:00
Zi de doliu național în România. Ion Iliescu, înmormântat astăzi la Cimitirul Militar Ghencea # ProTV.md
Zi de doliu național în România. Ion Iliescu, înmormântat astăzi la Cimitirul Militar Ghencea
08:50
Un arbore s-a prăbușit peste o conductă de gaz, la Bălți: Pompierii au intervenit. În ce alte localități au fost doborâți copaci, iar crengile au căzut pe carosabil din cauza vântului puternic # ProTV.md
Un arbore s-a prăbușit peste o conductă de gaz, la Bălți: Pompierii au intervenit. În ce alte localități au fost doborâți copaci, iar crengile au căzut pe carosabil din cauza vântului puternic
08:40
78 de percheziții în mai multe localități din țără într-o cauză penală legată de finanțare ilegală și corupere electorală. Detaliile poliției # ProTV.md
78 de percheziții în mai multe localități din țără într-o cauză penală legată de finanțare ilegală și corupere electorală. Detaliile poliției
08:30
Franța, în flăcări. Cel mai mare incendiu din ultimii 20 de ani a mistuit o suprafață mai întinsă decât cea a Parisului # ProTV.md
Franța, în flăcări. Cel mai mare incendiu din ultimii 20 de ani a mistuit o suprafață mai întinsă decât cea a Parisului
08:30
O jurnalistă din Georgia a fost condamnată la 2 ani de închisoare pentru că a lovit un polițist # ProTV.md
O jurnalistă din Georgia a fost condamnată la 2 ani de închisoare pentru că a lovit un polițist
Acum 8 ore
08:20
Un clip dramatic arată un efect secundar sângeros al demecanizării armatei ruse - VIDEO
08:20
A murit mama lui Brad Pitt. Jane Etta Pitt avea 84 de ani
08:20
Stâlpul de bază al economiei de război a Rusiei se prăbușește. Cât timp mai poate rezista Moscova sub presiunea sancțiunilor # ProTV.md
Stâlpul de bază al economiei de război a Rusiei se prăbușește. Cât timp mai poate rezista Moscova sub presiunea sancțiunilor
08:20
Șofer prins cu 320 km/h, o viteză de aproape trei ori mai mare decât limita impusă, pe o autostradă din Germania. Cum a fost sancționat # ProTV.md
Șofer prins cu 320 km/h, o viteză de aproape trei ori mai mare decât limita impusă, pe o autostradă din Germania. Cum a fost sancționat
08:10
Maxime de până la 28 de grade. Cum va fi vremea astăzi, dar și în următoarele zile. Prognoza meteo # ProTV.md
Maxime de până la 28 de grade. Cum va fi vremea astăzi, dar și în următoarele zile. Prognoza meteo
08:10
Curs valutar BNM pentru 7 august. Cât costă un euro și un dolar - FOTO
08:10
Atac ucrainean de amploare asupra unei gări din regiunea rusă Volgograd. Imagini cu flăcări uriașe publicate de localnici. Ce spune guvernatorul rus # ProTV.md
Atac ucrainean de amploare asupra unei gări din regiunea rusă Volgograd. Imagini cu flăcări uriașe publicate de localnici. Ce spune guvernatorul rus
08:10
Secretarul de stat Marco Rubio vine cu precizări înainte de o posibilă întâlnire între Trump și Putin # ProTV.md
Secretarul de stat Marco Rubio vine cu precizări înainte de o posibilă întâlnire între Trump și Putin
Acum 24 ore
23:10
Protest inedit în fotbalul lituanian: fanii lui Zalgiris au aruncat geamantane pe teren și i-au transmis antrenorului „Fă-ți bagajele și pleacă!” - VIDEO # ProTV.md
Protest inedit în fotbalul lituanian: fanii lui Zalgiris au aruncat geamantane pe teren și i-au transmis antrenorului „Fă-ți bagajele și pleacă!” - VIDEO
23:10
FC Pafos a reușit marea surpriză din prima manșă a turului trei preliminar Champions League - VIDEO # ProTV.md
FC Pafos a reușit marea surpriză din prima manșă a turului trei preliminar Champions League - VIDEO
23:00
Percheziții la persoane din conducerea întreprinderilor de stat „Drumuri-Criuleni”, „Drumuri-Cimișlia” și „Drumuri-Căușeni”. Cinci persoane - reținute de PCCOCS și CNA - VIDEO # ProTV.md
Percheziții la persoane din conducerea întreprinderilor de stat „Drumuri-Criuleni”, „Drumuri-Cimișlia” și „Drumuri-Căușeni”. Cinci persoane - reținute de PCCOCS și CNA - VIDEO
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.