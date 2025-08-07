Ofensiva rusească continuă la Pokrovsk. Fiecare metru cucerit vine cu un preț pe care nici măcar Moscova nu și-l mai poate permite mult timp

ProTV.md, 7 august 2025 12:40

Ofensiva rusească continuă la Pokrovsk. Fiecare metru cucerit vine cu un preț pe care nici măcar Moscova nu și-l mai poate permite mult timp

Alte ştiri de ProTV.md

Acum 5 minute
13:00
Știrile PRO TV de la ora 13:00 cu Diana Ambros - 07.08.2025 ProTV.md
Știrile PRO TV de la ora 13:00 cu Diana Ambros - 07.08.2025
12:50
Zelenski vrea ca Rusia să facă un prim pas înainte de o întâlnire cu Putin: „Priorităţile sunt absolut clare” ProTV.md
Zelenski vrea ca Rusia să facă un prim pas înainte de o întâlnire cu Putin: „Priorităţile sunt absolut clare”
Acum 15 minute
12:40
Ofensiva rusească continuă la Pokrovsk. Fiecare metru cucerit vine cu un preț pe care nici măcar Moscova nu și-l mai poate permite mult timp ProTV.md
Ofensiva rusească continuă la Pokrovsk. Fiecare metru cucerit vine cu un preț pe care nici măcar Moscova nu și-l mai poate permite mult timp
Acum o oră
12:10
Benzina se scumpește, iar motorina se ieftinește. Noile prețuri stabilite de ANRE pentru carburanți - FOTO ProTV.md
Benzina se scumpește, iar motorina se ieftinește. Noile prețuri stabilite de ANRE pentru carburanți - FOTO
12:10
Un militar american a fost acuzat că a încercat să transmită Rusiei informații despre vulnerabilitățile tancurilor Abrams ProTV.md
Un militar american a fost acuzat că a încercat să transmită Rusiei informații despre vulnerabilitățile tancurilor Abrams
12:00
Momentul terifiant în care un ministru sârb face AVC în direct la TV - VIDEO ProTV.md
Momentul terifiant în care un ministru sârb face AVC în direct la TV - VIDEO
Acum 2 ore
11:50
LIVE. Înmormântarea lui Ion Iliescu. Programul funeraliilor. Cum este condus pe ultimul drum fostul președinte al României ProTV.md
LIVE. Înmormântarea lui Ion Iliescu. Programul funeraliilor. Cum este condus pe ultimul drum fostul președinte al României
11:40
Secetă record în Europa. România se numără printre țările cele mai afectate ProTV.md
Secetă record în Europa. România se numără printre țările cele mai afectate
11:40
LIVE TEXT. Înmormântarea lui Ion Iliescu. Programul funeraliilor. Cum este condus pe ultimul drum fostul președinte al României ProTV.md
LIVE TEXT. Înmormântarea lui Ion Iliescu. Programul funeraliilor. Cum este condus pe ultimul drum fostul președinte al României
11:30
Ultima oră. Kremlinul anunță o întâlnire între Putin și Trump, în următoarele zile. „S-a ajuns la un acord” ProTV.md
Ultima oră. Kremlinul anunță o întâlnire între Putin și Trump, în următoarele zile. „S-a ajuns la un acord”
11:20
China face un apel către cetățenii săi după ce Zelenski a spus că mercenari chinezi luptă alături de armata lui Putin ProTV.md
China face un apel către cetățenii săi după ce Zelenski a spus că mercenari chinezi luptă alături de armata lui Putin
11:10
După atacurile ucrainene cu drone care au oprit rafinării, Rusia vrea să crească exporturile de petrol ProTV.md
După atacurile ucrainene cu drone care au oprit rafinării, Rusia vrea să crească exporturile de petrol
Acum 4 ore
10:50
Thomas Muller a semnat cu noua echipă! După 33 de trofee cu Bayern, neamțul a spus adio Europei ProTV.md
Thomas Muller a semnat cu noua echipă! După 33 de trofee cu Bayern, neamțul a spus adio Europei
10:40
US Open 2025 a anunţat cel mai mare fond de premiere din istoria tenisului. Ce valoare va avea? ProTV.md
US Open 2025 a anunţat cel mai mare fond de premiere din istoria tenisului. Ce valoare va avea?
10:30
Aproape 80 de percheziții în mai multe localități din țără într-o cauză penală legată de finanțare ilegală și corupere electorală. Detaliile poliției ProTV.md
Aproape 80 de percheziții în mai multe localități din țără într-o cauză penală legată de finanțare ilegală și corupere electorală. Detaliile poliției
10:30
„E poliția la ușă și nu deschid.” IGP anunță că persoanele percheziționate nu cooperează, așa că vor fi nevoiți să intre cu forța - FOTO ProTV.md
„E poliția la ușă și nu deschid.” IGP anunță că persoanele percheziționate nu cooperează, așa că vor fi nevoiți să intre cu forța - FOTO
10:30
Scade încrederea ucrainenilor în Zelenski. Președintele este la cel mai redus nivel din ultimele șase luni. De ce este dezamăgită populația ProTV.md
Scade încrederea ucrainenilor în Zelenski. Președintele este la cel mai redus nivel din ultimele șase luni. De ce este dezamăgită populația
10:20
Un ucrainean a fost reținut pentru escrocherii în proporții deosebit de mari. Schema prin care acționa - VIDEO ProTV.md
Un ucrainean a fost reținut pentru escrocherii în proporții deosebit de mari. Schema prin care acționa - VIDEO
10:20
Poliția anunță că persoanele percheziționate nu cooperează, așa că vor fi nevoiți să intre cu forța - FOTO ProTV.md
Poliția anunță că persoanele percheziționate nu cooperează, așa că vor fi nevoiți să intre cu forța - FOTO
10:10
Semifinale dramatice la Montreal! Rybakina, out, după ce a avut minge de meci! Osaka, record fabulos ProTV.md
Semifinale dramatice la Montreal! Rybakina, out, după ce a avut minge de meci! Osaka, record fabulos
10:10
Luis Suárez, decisiv în victoria lui Inter Miami cu 3-1 împotriva lui Pumas în Leagues Cup ProTV.md
Luis Suárez, decisiv în victoria lui Inter Miami cu 3-1 împotriva lui Pumas în Leagues Cup
10:00
Heung Min Son a semnat cu noua echipă și devenit cel mai scump jucător din istoria MLS ProTV.md
Heung Min Son a semnat cu noua echipă și devenit cel mai scump jucător din istoria MLS
10:00
Primii doi favoriți, out în semifinale la Toronto! Zverev, răpus după ce a irosit o minge de meci ProTV.md
Primii doi favoriți, out în semifinale la Toronto! Zverev, răpus după ce a irosit o minge de meci
10:00
Soldat american, arestat sub acuzația de spionaj în favoarea Moscovei. Este acuzat că a încercat să împărtășească Rusiei date sensibile ProTV.md
Soldat american, arestat sub acuzația de spionaj în favoarea Moscovei. Este acuzat că a încercat să împărtășească Rusiei date sensibile
09:50
Bătaie ca-n filme în Como-Betis! S-au împărțit pumni ca la box! Un fotbalist și-a lovit coechipierul ProTV.md
Bătaie ca-n filme în Como-Betis! S-au împărțit pumni ca la box! Un fotbalist și-a lovit coechipierul
09:40
Un bărbat care ar fi plănuit asasinarea premierului Viktor Orban a fost reținut. Suspectul ar fi recunoscut faptele - VIDEO ProTV.md
Un bărbat care ar fi plănuit asasinarea premierului Viktor Orban a fost reținut. Suspectul ar fi recunoscut faptele - VIDEO
09:20
Analiză: Trump ar putea face progrese privind pacea în Ucraina – sau ar putea cădea în capcana lui Putin ProTV.md
Analiză: Trump ar putea face progrese privind pacea în Ucraina – sau ar putea cădea în capcana lui Putin
09:20
Penthouse în inima Chișinăului — clasă premium de la dezvoltatorul de încredere Milanin ProTV.md
Penthouse în inima Chișinăului — clasă premium de la dezvoltatorul de încredere Milanin
09:00
Zi de doliu național în România. Ion Iliescu, înmormântat astăzi la Cimitirul Militar Ghencea ProTV.md
Zi de doliu național în România. Ion Iliescu, înmormântat astăzi la Cimitirul Militar Ghencea
Acum 6 ore
08:50
Un arbore s-a prăbușit peste o conductă de gaz, la Bălți: Pompierii au intervenit. În ce alte localități au fost doborâți copaci, iar crengile au căzut pe carosabil din cauza vântului puternic ProTV.md
Un arbore s-a prăbușit peste o conductă de gaz, la Bălți: Pompierii au intervenit. În ce alte localități au fost doborâți copaci, iar crengile au căzut pe carosabil din cauza vântului puternic
08:40
78 de percheziții în mai multe localități din țără într-o cauză penală legată de finanțare ilegală și corupere electorală. Detaliile poliției ProTV.md
78 de percheziții în mai multe localități din țără într-o cauză penală legată de finanțare ilegală și corupere electorală. Detaliile poliției
08:30
Franța, în flăcări. Cel mai mare incendiu din ultimii 20 de ani a mistuit o suprafață mai întinsă decât cea a Parisului ProTV.md
Franța, în flăcări. Cel mai mare incendiu din ultimii 20 de ani a mistuit o suprafață mai întinsă decât cea a Parisului
08:30
O jurnalistă din Georgia a fost condamnată la 2 ani de închisoare pentru că a lovit un polițist ProTV.md
O jurnalistă din Georgia a fost condamnată la 2 ani de închisoare pentru că a lovit un polițist
08:20
Un clip dramatic arată un efect secundar sângeros al demecanizării armatei ruse - VIDEO ProTV.md
Un clip dramatic arată un efect secundar sângeros al demecanizării armatei ruse - VIDEO
08:20
A murit mama lui Brad Pitt. Jane Etta Pitt avea 84 de ani ProTV.md
A murit mama lui Brad Pitt. Jane Etta Pitt avea 84 de ani
08:20
Stâlpul de bază al economiei de război a Rusiei se prăbușește. Cât timp mai poate rezista Moscova sub presiunea sancțiunilor ProTV.md
Stâlpul de bază al economiei de război a Rusiei se prăbușește. Cât timp mai poate rezista Moscova sub presiunea sancțiunilor
08:20
Șofer prins cu 320 km/h, o viteză de aproape trei ori mai mare decât limita impusă, pe o autostradă din Germania. Cum a fost sancționat ProTV.md
Șofer prins cu 320 km/h, o viteză de aproape trei ori mai mare decât limita impusă, pe o autostradă din Germania. Cum a fost sancționat
08:10
Maxime de până la 28 de grade. Cum va fi vremea astăzi, dar și în următoarele zile. Prognoza meteo ProTV.md
Maxime de până la 28 de grade. Cum va fi vremea astăzi, dar și în următoarele zile. Prognoza meteo
08:10
Curs valutar BNM pentru 7 august. Cât costă un euro și un dolar - FOTO ProTV.md
Curs valutar BNM pentru 7 august. Cât costă un euro și un dolar - FOTO
08:10
Atac ucrainean de amploare asupra unei gări din regiunea rusă Volgograd. Imagini cu flăcări uriașe publicate de localnici. Ce spune guvernatorul rus ProTV.md
Atac ucrainean de amploare asupra unei gări din regiunea rusă Volgograd. Imagini cu flăcări uriașe publicate de localnici. Ce spune guvernatorul rus
08:10
Secretarul de stat Marco Rubio vine cu precizări înainte de o posibilă întâlnire între Trump și Putin ProTV.md
Secretarul de stat Marco Rubio vine cu precizări înainte de o posibilă întâlnire între Trump și Putin
Acum 24 ore
23:10
Protest inedit în fotbalul lituanian: fanii lui Zalgiris au aruncat geamantane pe teren și i-au transmis antrenorului „Fă-ți bagajele și pleacă!” - VIDEO ProTV.md
Protest inedit în fotbalul lituanian: fanii lui Zalgiris au aruncat geamantane pe teren și i-au transmis antrenorului „Fă-ți bagajele și pleacă!” - VIDEO
23:10
FC Pafos a reușit marea surpriză din prima manșă a turului trei preliminar Champions League - VIDEO ProTV.md
FC Pafos a reușit marea surpriză din prima manșă a turului trei preliminar Champions League - VIDEO
23:00
Percheziții la persoane din conducerea întreprinderilor de stat „Drumuri-Criuleni”, „Drumuri-Cimișlia” și „Drumuri-Căușeni”. Cinci persoane - reținute de PCCOCS și CNA - VIDEO ProTV.md
Percheziții la persoane din conducerea întreprinderilor de stat „Drumuri-Criuleni”, „Drumuri-Cimișlia” și „Drumuri-Căușeni”. Cinci persoane - reținute de PCCOCS și CNA - VIDEO
23:00
Aplicația Taito, folosită pentru a cumpăra voturi cu bani rusești: Autoritățile din Moldova urmăresc zeci de mii de utilizatori care au acceptat sume între 15.000 și 50.000 de ruble - VIDEO ProTV.md
Aplicația Taito, folosită pentru a cumpăra voturi cu bani rusești: Autoritățile din Moldova urmăresc zeci de mii de utilizatori care au acceptat sume între 15.000 și 50.000 de ruble - VIDEO
22:50
Sicriul lui Ion Iliescu, depus la Palatul Cotroceni. Mâine, funeralii cu onoruri de stat - VIDEO ProTV.md
Sicriul lui Ion Iliescu, depus la Palatul Cotroceni. Mâine, funeralii cu onoruri de stat - VIDEO
22:50
Taylor Fritz se va duela cu Ben Shelton, după ce l-a eliminat pe Andrey Rublev, care a jucat anul trecut în ultimul act - VIDEO ProTV.md
Taylor Fritz se va duela cu Ben Shelton, după ce l-a eliminat pe Andrey Rublev, care a jucat anul trecut în ultimul act - VIDEO
22:50
Urale și aplauze pentru „Balonul de Aur” din 2018. Croatul Luka Modric a fost prezentat în fața fanilor de la AC Milan - VIDEO ProTV.md
Urale și aplauze pentru „Balonul de Aur” din 2018. Croatul Luka Modric a fost prezentat în fața fanilor de la AC Milan - VIDEO
22:40
Fosta lideră mondială Naomi Osaka nu a avut milă de ucraineanca Elina Svitolina, iar daneza Clara Tauson a distrus-o pe campioana de la Australian Open - VIDEO ProTV.md
Fosta lideră mondială Naomi Osaka nu a avut milă de ucraineanca Elina Svitolina, iar daneza Clara Tauson a distrus-o pe campioana de la Australian Open - VIDEO
22:30
Trump intenționează să se întâlnească cu Putin săptămâna viitoare. Întrevederea ar putea fi urmată de un summit cu Zelenski ProTV.md
Trump intenționează să se întâlnească cu Putin săptămâna viitoare. Întrevederea ar putea fi urmată de un summit cu Zelenski
