FOTO Prăpăd în România. La Rădășeni, bucăţile mari de gheaţă au distrus grădinile oamenilor

Realitatea.md, 7 august 2025 11:10
În comuna Rădășeni, județul Suceava, grindina și rafalele puternice de vânt au făcut pagube în grădinile oamenilor, iar în Fălticeni, un arbore s-a prăbuşit peste o mașină parcată, transmite presa din România. De asemenea, și în municipiul Iași, creanga unui copac s-a desprins și a căzut în curtea unui spital. Sursa: fb/Meteoplus
• • •
Acum 10 minute
11:10
În comuna Rădășeni, județul Suceava, grindina și rafalele puternice de vânt au făcut pagube în grădinile oamenilor, iar în Fălticeni, un arbore s-a prăbuşit peste o mașină parcată, transmite presa din România. De asemenea, și în municipiul Iași, creanga unui copac s-a desprins și a căzut în curtea unui spital. Sursa: fb/Meteoplus
11:10
A plecat de acasă și nu a mai revenit. Un minor din Cahul, dispărut din 5 august – FOTO # Realitatea.md
Un minor din Cahul este de negăsit de marți, 5 august, informează Inspectoratul de Poliție din raion. Potrivit informațiilor, acesta, în jurul orei 20:00, a plecat de la domiciliu și până în prezent nu a revenit. Semnalmente: Înălțime: aproximativ 1,69 m; Ochi: albaștri; Păr: șaten închis. La momentul plecării, potrivit Poliției, acesta purta tricou sur,
11:10
Lucrările de la Parohia Ortodoxă Română ,,Acoperământul Maicii Domnului” din Dondușeni se apropie de final. # Realitatea.md
Lucrările de construcție ale Centrului social de la Parohia Ortodoxă Română „Acoperământul Maicii Domnului" din Dondușeni, Republica Moldova, se apropie de final. Proiectul este finanțat de Guvernul României, prin Departamentul pentru Relații cu Republica Moldova, și are ca scop promovarea culturii și spiritualității românești în nordul țării, transmite ziarullumina.ro. Valoarea totală a finanțării se ridică
Acum 30 minute
11:00
Pericol pe o autostradă din România. Un șofer a fost surprins circulând pe contrasens # Realitatea.md
Șoferii care circulau pe Autostrada București – Ploiești s-au văzut nevoiți să reducă viteza din cauza unei mașini care circula pe contrasens. Vehiculul se deplasa pe banda de urgență. Cel mai probabil, cel de la volan greșise breteaua de acces. Dacă va fi depistat de poliție, acesta riscă amendă și să rămână fară permis de
10:50
Deputat PAS: Plahotniuc a fost reținut din cauza prostiei sale. Nu este meritul instituțiilor din Moldova # Realitatea.md
Deputatul PAS, Adrian Cheptonar, a declarat în cadrul emisiunii Rezoomat că reținerea fostului lider al Partidului Democrat, Vladimir Plahotniuc, pe un aeroport din Atena, nu reprezintă în niciun fel un succes al instituțiilor de drept din Republica Moldova. Potrivit lui, fostul politician a fost prins pentru un simplu fals de identitate, iar autoritățile elene au
Acum o oră
10:40
VIDEO Din groapă de gunoi, în colț de natură. La Roșcani a prins rădăcini prima pădure a satului # Realitatea.md
În satul Roșcani, raionul Anenii Noi, a fost plantată prima pădure comunitară, pe un teren degradat care, în trecut, risca să se transforme într-o groapă de gunoi. Inițiativa a fost lansată în anul 2021, când primarul localității, alături de un ONG, a decis să transforme zona degradată de la marginea satului într-un spațiu verde. Potrivit
10:20
Ofertele fierbinți pot deveni capcane pentru moldoveni. Unii au pierdut toți banii, după ce au primit reduceri de 900€ # Realitatea.md
Ofertele fierbinți la vacanțe pot reprezenta riscuri pentru turiști, avertizează directorul Asociației Naționale a Agenților Economici de Turism (ANAT), Ion Alexa. Oficialul a menționat într-i discuție cu IPN că primele semnale de alarmă trebuie să fie achitarea valute străine și condiționalitățile dubioase din contracte. Alexa a relatat că din 2018, când nu mai este obligatorie
Acum 2 ore
10:00
Insula Thasos, una dintre destinațiile preferate de vacanță ale românilor, este afectată de incendii de vegetație izbucnite în urma unei furtuni bruște în nordul Mării Egee. Patru focare diferite au fost raportate după ora 18:00, printre care cel mai mare în zona Skala Prinos, situată în apropierea plajei. Flăcările s-au extins rapid, alimentate de vegetația
10:00
VIDEO Banii au venit, mașinile n-au mai ajuns. Un străin, reținut în Moldova pentru escrocherie de 1 milion de lei # Realitatea.md
Un cetățean ucrainean a fost reținut pe teritoriul Republicii Moldova, fiind suspectat de escrocherie în proporții mari. Acesta, sub pretextul organizării importului și devamării automobilelor procurate la licitație în Statele Unite ale Americii, a însușit peste 1 000 000 de lei. „Acesta, având o companie deschisă în Ucraina, plasa anunțuri de import a automobilelor de
10:00
Atac cibernetic la Festivalul de Film de la Veneţia. Sunt afectate personalități ca Julia Roberts și George Clooney # Realitatea.md
Festivalul de Film de la Veneţia, a cărui a 82-a ediţie se desfăşoară între 27 august şi 9 septembrie 2025, a confirmat că a fost victima unui atac cibernetic care a compromis datele personale ale participanţilor acreditaţi la evenimentul din acest an. Într-o notificare trimisă celor afectaţi, organizatorii au declarat că atacul a avut loc
09:50
Un post de televiziune a fost sancționat cu 15 000 de lei. Este vorba de Next TV, care, potrivit Consiliului Audiovizualului (CA), nu a respectat Concepția generală a serviciului media audiovizual de televiziune. Potrivit raportului de control, s-au înregistrat următoarele abateri: La compartimentul Programe audiovizuale locale a fost indicat 100%, însă, de fapt, s-au atestat 55%; respectiv, la
09:40
Grăbiți-vă! Moldovenii din diaspora mai au o săptămână pentru a se înregistra la votul prin corespondență # Realitatea.md
Comisia Electorală Centrală (CEC) anunță că au mai rămas șapte zile în care cetățenii moldoveni cu drept de vot, care se vor afla în ziua alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025 în Statele Unite ale Americii, Canada, Norvegia, Suedia, Finlanda, Islanda, Japonia, Coreea de Sud, Australia sau Noua Zeelandă, se pot înregistra pentru a vota
09:30
Procuratura din Budapesta a anunţat miercuri, 6 august, reţinerea unui bărbat care ar fi încercat să organizeze asasinarea premierului Viktor Orban. În context, luna trecută, bărbatul ar fi publicat pe internet, pe un site de pe un server străin, un anunţ pentru găsirea „celui mai bun asasin plătit" care să-l omoare pe Viktor Orban şi
09:20
VIDEO Un pensionar a fost lovit de o mașină în Capitală. Șoferul a dat bir cu fugiții # Realitatea.md
Un bărbat de 80 de ani a ajuns la spital, după ce a fost tamponat de o mașină. Accidentul rutier s-a produs miercuri, 6 august, pe strada Grenoble din Capitală. Potrivit Poliției, un automobil de marca Toyota, condus de o persoană care urmează a fi identificată, a lovit o trotinetă electrică, la ghidonul căreia se
Acum 4 ore
09:10
Chișinăuienii sunt invitați să participe la un studiu sociologic pentru a contribui la actualizarea Planului Urbanistic General al capitalei, document care va ghida dezvoltarea orașului în următorii 15-20 de ani. Mai exact, locuitorii municipiului vor fi întrebați despre prioritățile și nevoile reale în domeniul dezvoltării urbane, transmite IPN. Chestionarul este destinat persoanelor care locuiesc, lucrează sau
09:00
Consecințele vijeliei: Un balcon, la un pas să se prăbușească, iar un copac a căzut peste o conductă de gaz # Realitatea.md
Salvatorii și pompierii moldoveni au fost solicitați să intervină miercuri, 6 august, în mai multe raioane ale țării, în urma ploilor și a vântului puternic. În total, este vorba de peste 40 de misiuni, comunică Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU). Cele mai dese solicitări au fost înregistrate în municipiul Chișinău, Soroca și Bălți.
08:40
Ion Iliescu, fostul președinte al României, va fi condus joi, 7 august, pe ultimul drum printr-o ceremonie oficială, conform programului funeraliilor. Înhumarea va avea loc în prezența familiei și a celor apropiați, într-un cadru restrâns, dar solemn. Programul funeraliilor: 09:00 – 09:50 – Vor sosi invitații oficiali la Palatul Cotroceni, unde este depus sicriul cu
08:40
Percheziții matinale în țară. Poliția: Acțiunile au loc la membrii și simpatizanții unei organizații criminale # Realitatea.md
Descinderi în mai multe raioane ale țării au loc în această dimineață, anunță oamenii legii. Este vorba de 78 de percheziții într-o cauză penală legată de finanțare ilegală și corupere electorală. Acțiunile au loc la membrii și simpatizanții unei organizații criminale. „Cu detalii vom reveni după acțiunile procesuale", comunică IGP.
08:20
Casa Albă confirmă: Rușii vor o întâlnire cu Trump, iar președintele este deschis la o întâlnire cu Putin şi Zelenski # Realitatea.md
Preşedintele Donald Trump este deschis la o întâlnire cu Vladimir Putin chiar săptămâna viitoare, a declarat miercuri, 6 august, un oficial al Casei Albe. Totodată, acesta, potrivit unor surse, ar putea avea o întâlnire trilaterală cu Putin şi Volodimir Zelenski. „Ruşii şi-au exprimat dorinţa de a se întâlni cu preşedintele Trump, iar preşedintele este deschis
07:30
Lovitură pentru Putin. UE va aplica din 3 septembrie un plafon dinamic pentru prețurile petrolului rusesc # Realitatea.md
Uniunea Europeană va implementa un nou plafon dinamic pentru prețurile petrolului rusesc începând cu 3 septembrie, ca parte a celui de-al 18-lea pachet de sancțiuni împotriva Moscovei, a declarat Arianna Podesta, purtătoarea de cuvânt a Comisiei Europene, pe 6 august, potrivit European Pravda. Plafonul revizuit, potrivit disinfo.md, înlocuiește limita statică de 60 de dolari pe
07:20
VIDEO Dionis Tanasoglu – un remarcabil scriitor, pedagog și promotor al culturii găgăuze # Realitatea.md
Dionis Tanasoglu a fost un remarcabil scriitor, pedagog și promotor al culturii găgăuze. S-a născut la 7 iulie 1922, în satul Chiriet-Lunga. După absolvirea școlii, Tanasoglu și-a făcut studiile la Colegiul Pedagogic din Cetatea Albă, unde a primit o educație muzicală și filologică. În 1957, odată cu recunoașterea oficială a limbii găgăuze în RSS Moldovenească
Acum 12 ore
22:50
Inundații puternice în sudul Chinei, din cauza ploilor torențiale. Zeci de mii de persoane au fost evacuate # Realitatea.md
Zeci de mii de persoane au fost evacuate în sudul Chinei, unde ploile torenţiale au provocat inundaţii masive şi alunecări de teren, au anunţat miercuri, 6 august curent, mass-media de stat, citată de Reuters, scrie digi24.ro. Din cauza ploilor torenţiale, în oraşul Guangzhou, capitala provinciei sudice Guangdong, 14 persoane au rămas izolate, iar una dintre
22:20
Sicilia va fi legată de restul Italiei prin cel mai mare pod suspendat din lume. E considerat „proiect militar” NATO # Realitatea.md
Un comitet ministerial al guvernului de la Roma și-a dat miercuri, 6 august curent, acordul final asupra unui proiect de 13,5 miliarde de euro pentru construirea celui mai lung pod suspendat din lume, care va lega insula Sicilia de partea continentală a Italiei. Infrastructura ambițioasă va fi inclusă în bugetul apărării, conform angajamentului asumat în
Acum 24 ore
22:00
Incident cu cinci soldați împușcați la o bază militară din SUA: suspectul a fost reținut # Realitatea.md
Cinci soldați au fost răniți miercuri, 6 august curent, cu focuri de armă la baza militară Fort Stewart din statul Georgia, în sud-estul SUA. Presupusul trăgător a fost arestat, au afirmat oficiali din cadrul armatei, scrie agerpres.ro. Victimele au primit îngrijiri la fața locului, apoi au fost transportate la spitalul Winn al Comunității Armatei pentru
21:30
Rechizite, ghiozdane și hăinuțe! Adresele din Capitală unde sunt organizate târguri școlare # Realitatea.md
În atenția tuturor părinților! Până pe data de 10 septembrie curent, în sectoarele orașului sunt organizate iarmaroace școlărești, cu mărfuri necesare pentru pregătirea elevilor către noul an de studii: rechizite, ghiozdane, articole de birotică, vestimentație. Primăria Chișinău a publicat lista și adresele unde se vor desfășura aceste târguri. Potrivit autorităților municipale, unele târguri și-au început
20:00
O organizație de recoltare a organelor este acuzată că a presat medicii să extragă organele unei femei aflate în comă, deși aceasta dădea semne clare de viață. Femeia, în vârstă de 38 de ani la acea vreme, a supraviețuit miraculos și s-a recuperat complet, după ce medicii au refuzat să urmeze indicațiile coordonatorilor de transplant.
19:40
TRM acuză echipa „Cu Sens” de acces neautorizat; jurnaliștii resping acuzațiile și promit o investigație # Realitatea.md
Reprezentanții companiei publice „Teleradio-Moldova" (TRM) acuză echipa „Cu Sens" de „acces neautorizat" în spații „cu acces restricționat" ale televiziunii Moldova 1. „Au pătruns, invocând o inexistentă permisiune din partea directorului general al instituției", au comunicat reprezentanții companiei. Jurnaliștii neagă acuzațiile și susțin că versiunea TRM este falsă, promițând detalii într-o investigație viitoare, scrie Newsmaker.md. Cazul
19:20
Fostul președinte al României Klaus Iohannis nu va veni la catafalcul lui Ion Iliescu, potrivit unor surse neoficiale. Klaus Iohannis a transmis un mesaj de cond
18:50
Primarul capitalei îndeamnă la prudență în contextul codului galben de vijelie și ploi cu grindină # Realitatea.md
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a lansat un apel public către locuitorii capitalei, îndemnându-i să dea dovadă de prudență maximă în contextul condițiilor meteo nefavorabile prognozate pentru seara zilei de 6 august. Potrivit edilului, în oraș se înregistrează vânt puternic, iar meteorologii au emis cod galben de instabilitate atmosferică. Conform Serviciului Hidrometeorologic de Stat, până […] Articolul Primarul capitalei îndeamnă la prudență în contextul codului galben de vijelie și ploi cu grindină apare prima dată în Realitatea.md.
18:30
Oficiul secretarului general al Organizației Națiunilor Unite (ONU) consideră că sentința emisă bașcanei Găgăuziei, Evghenia Guțul, ține de o chestiune internă a Republicii Moldova. Adjunctul purtătorului de cuvânt al secretarului general al ONU, Farhan Haq, a făcut această declarație, potrivit Ziarului Național, în cadrul unui briefing de presă. Oficialul a precizat că această problemă trebuie […] Articolul ONU consideră condamnarea Evgheniei Guțul o chestiune internă a Republicii Moldova apare prima dată în Realitatea.md.
18:10
Incendiu masiv de vegetație în Franța: Arde o suprafață mai mare ca Parisul. Cel puțin o persoană a decedat # Realitatea.md
O femeie a murit, o persoană a dispărut, iar mii de oameni au fost forțați să își părăsească locuințele, din cauza unui incendiu masiv, izbucnit în regiunea Aude de la sudul Franței. Flăcările au cuprins circa 13.000 de hectare, suprafața fiind mai mare decât cea a Parisului, conform presei internaționale. Doi oameni sunt actualmente internați, […] Articolul Incendiu masiv de vegetație în Franța: Arde o suprafață mai mare ca Parisul. Cel puțin o persoană a decedat apare prima dată în Realitatea.md.
18:00
Festivalul „Untold” la care și-au cumpărat bilete și moldoveni nu va fi afectat de doliu # Realitatea.md
UNTOLD, unul dintre cele mai mari festivaluri de muzică din Europa, dar și din lume, nu va fi afectat de doliul național stabilit pentru ziua de joi, 7 august 2025, de Guvernul României, în memoria fostului președinte român Ion Iliescu. „Editia aniversară UNTOLD se va desfășura conform programului cunoscut si anunțat deja. UNTOLD ediția a […] Articolul Festivalul „Untold” la care și-au cumpărat bilete și moldoveni nu va fi afectat de doliu apare prima dată în Realitatea.md.
18:00
Serviciul 112 din Moldova, atacat de roboți și inteligența artificială! Într-o săptămână – 45.000 de apeluri false # Realitatea.md
Serviciul național unic pentru apeluri de urgență 112 se confruntă, în ultimele zile, cu un val de apeluri false inițiate automat de sisteme robotizate și inteligență artificială, fără intervenție umană directă. Acest nou tip de abuz digital afectează grav funcționarea serviciilor de urgență și poate întârzia intervențiile în situații reale. Doar în ultima săptămână, 112 […] Articolul Serviciul 112 din Moldova, atacat de roboți și inteligența artificială! Într-o săptămână – 45.000 de apeluri false apare prima dată în Realitatea.md.
18:00
Compania de stat „Energocom” a anunțat o licitație publică în valoare totală de aproximativ 2,2 milioane de lei, destinată achiziției de tehnică de calcul, echipamente periferice și infrastructură IT, potrivit datelor din sistemul MTender. Procedura include 13 loturi distincte, ce vizează dotarea și modernizarea capacităților digitale ale întreprinderii, scrie bani.md. Printre cele mai consistente alocări […] Articolul Energocom cheltuie peste 2 milioane de lei pe calculatoare, servere și imprimante apare prima dată în Realitatea.md.
17:30
FOTO, VIDEO Cod roșu de furtuni în România. Grindina a blocat șoferii, iar mai multe străzi au fost inundate # Realitatea.md
Ploile torențiale au făcut prăpăd în România. Județul Suceava se află sub cod roșu de furtuni și vijelii, iar străzile din oraș au fost inundate în cursul zilei de astăzi, 6 august. Totodată, meteorologii au emis cod roșu de vijelie puternică pentru mai multe localități din județele Neamț și Iași, valabilă miercuri după-amiază, transmite Libertatea.ro. […] Articolul FOTO, VIDEO Cod roșu de furtuni în România. Grindina a blocat șoferii, iar mai multe străzi au fost inundate apare prima dată în Realitatea.md.
17:30
Trump impune Indiei taxe vamale de 25%. Potrivit unui comunicat emis de Casa Albă, decizia va intra în vigoare la 21 de zile de la semnarea ordinului. Decizia vine imediat după discuțiile trimisului său, Steve Witkoff, cu liderul rus. Cei doi au vorbit inclusiv despre situația din Ucraina. Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul […] Articolul Casa Albă: Trump impune Indiei taxe vamale de 25% apare prima dată în Realitatea.md.
17:30
Trenul Kiev–București revine pe traseu, prin Republica Moldova: Primele teste au loc săptămâna aceasta # Realitatea.md
După o pauză de peste doi ani cauzată de războiul din Ucraina, legătura feroviară directă dintre Kiev și București va fi reintrodusă, iar Republica Moldova joacă un rol-cheie în relansarea acestui traseu internațional, a anunțat secretarul de stat în Ministerul Transporturilor din România, Ionel Scrioșteanu, transmite bani.md. Potrivit oficialului român, noul tren Kiev–București va circula […] Articolul Trenul Kiev–București revine pe traseu, prin Republica Moldova: Primele teste au loc săptămâna aceasta apare prima dată în Realitatea.md.
17:10
Cine este „fiul de suflet” al lui Ion Iliescu? El ar fi moștenitorul neoficial al averii # Realitatea.md
În cei peste 70 de ani de căsnicie, Ion Iliescu și Nina Iliescu au fost un cuplu fericit, chiar dacă nu au fost binecuvântați cu un copil biologic. Au avut însă grijă de un „fiu adoptiv”, impropriu spus, pentru că Mihai Bujor Sion, copilul pe care l-au crescut, nu a fost înfiat cu acte, scrie […] Articolul Cine este „fiul de suflet” al lui Ion Iliescu? El ar fi moștenitorul neoficial al averii apare prima dată în Realitatea.md.
17:00
Vicepremierul și ministrul de externe Mihai Popșoi s-a întâlnit cu Nick Pietrowicz, noul însărcinat cu afaceri al Statelor Unite în Republica Moldova. Cei doi oficiali au discutat despre cooperarea moldo-americană, sprijinul SUA pentru reformele democratice și parcursul european al țării, precum și despre riscurile de interferență externă în contextul alegerilor din acest an. Popșoi a […] Articolul Mihai Popșoi a discutat cu noul diplomat american la Chișinău, Nick Pietrowicz apare prima dată în Realitatea.md.
17:00
Volumul pierderilor de gaze naturale și consumul tehnologic din rețelele de distribuție ale grupului „Moldovagaz” în prima jumătate a anului 2025 au fost analizate într-o ședință de lucru a conducerii companiei. La discuții au participat membrii Consiliului de Administrație și șefii direcțiilor relevante din cadrul întreprinderilor de distribuție. Potrivit datelor prezentate, unele companii, precum „Chișinău-gaz” […] Articolul Pierderi de gaze de aproape 15 milioane metri cubi! Moldovagaz cere măsuri urgente apare prima dată în Realitatea.md.
16:40
Kremlinul anunță că trimisul SUA Steve Witkoff și Vladimir Putin au avut discuții „constructive”, în contextul în care se apropie termenul-limită impus de Donald Trump pentru ca Moscova să accepte un armistițiu în Ucraina. Consilierul prezidențial pe politică externă, Iuri Ușakov, a declarat că, în timpul întâlnirii de trei ore, Putin i-a transmis lui Witkoff […] Articolul Kremlinul anunță că Steve Witkoff și Vladimir Putin au avut discuții „constructive” apare prima dată în Realitatea.md.
16:30
Purtătoarea de cuvânt a fostului președinte Klaus Iohannis și-a invitat și lăudat soțul în propria emisiune # Realitatea.md
Purtătoarea de cuvânt a fostul președinte român Klaus Iohannis, Mădălina Dobrovolschi, a stârnit controverse, după ce și-a invitat soțul, comandantul Emil Dobrovolschi, să participe în platoul emisiunii pe care o moderează la TVR. La emisiunea „Țară, țară, cine ești?”, timp de aproape 50 de minute, a ținut un adevărat elogiu public partenerului său, lăudându-i profesionalismul și […] Articolul Purtătoarea de cuvânt a fostului președinte Klaus Iohannis și-a invitat și lăudat soțul în propria emisiune apare prima dată în Realitatea.md.
16:30
Grecia este o destinație apreciată în orice anotimp, însă la fel ca în orice altă destinație populară, cele mai aglomerate perioade sunt lunile de vară, atunci când școlile sunt închise și soarele e puternic. Dacă îți place aglomerația, ai bugetul necesar și suporți bine temperaturile de peste 30 de grade, atunci totul e perfect – […] Articolul Care este cea mai bună perioadă pentru a merge în Grecia apare prima dată în Realitatea.md.
16:20
Peste 1.400 de copii din Ucraina au fost integrați în școlile din Chișinău în anul de studii 2024–2025 # Realitatea.md
Peste 1.400 de elevi refugiați din Ucraina au frecventat școlile municipale din Chișinău pe parcursul anului de învățământ 2024–2025, potrivit datelor prezentate de Primărie. Autoritățile municipale anunță că eforturile de integrare continuă și în prezent, odată cu pregătirile pentru noul an școlar. Din cele peste 9.500 de cereri depuse pentru clasa I în municipiu, până […] Articolul Peste 1.400 de copii din Ucraina au fost integrați în școlile din Chișinău în anul de studii 2024–2025 apare prima dată în Realitatea.md.
16:10
La 80 de ani de la primul atac nuclear din istorie, mii de oameni s-au adunat miercuri, 6 august, la Hiroshima, Japonia, pentru a ține un moment de reculegere și a transmite lumii un mesaj puternic: pericolul armelor nucleare nu a trecut. Ceremonia a avut loc în Parcul Memorial al Păcii din Hiroshima, în prezența […] Articolul VIDEO Hiroshima comemorează 80 de ani de la atacul nuclear: „Pericolul nu a trecut” apare prima dată în Realitatea.md.
16:10
„Dor de Chișinău”, pe strada pietonală din Capitală: Surprizele pe care le pregătesc organizatorii Festivalului # Realitatea.md
A doua ediție a Festivalului „Dor de Chișinău” va avea loc pe 24 august 2025. Evenimentul se va desfășura pe strada pietonală „Eugen Doga” din Capitală, începând cu ora 16:00. Până la 22:00, spectatorii vor avea parte de muzică live cu artiști din Moldova și din diasporă, vor savura gustul bucatelor ca acasă, vor participa […] Articolul „Dor de Chișinău”, pe strada pietonală din Capitală: Surprizele pe care le pregătesc organizatorii Festivalului apare prima dată în Realitatea.md.
16:10
Cadou de zi de naștere! CEC a validat candidatura lui Andrei Năstase la alegerile din 28 septembrie # Realitatea.md
Comisia Electorală Centrală a validat astăzi, 6 august, candidatura lui Andrei Năstase la alegerile parlamentare din 28 septembrie. Cu sloganul „Curaj, Demnitate, Credință!”, Năstase propune un program axat pe reforme profunde: reducerea numărului de deputați și ministere, justiție independentă, pedepse drastice pentru corupție și sprijin extins pentru cetățeni și diaspora. Andrei Năstase promite un stat eficient, corect […] Articolul Cadou de zi de naștere! CEC a validat candidatura lui Andrei Năstase la alegerile din 28 septembrie apare prima dată în Realitatea.md.
16:10
Soția fostului președinte Ion Iliescu, Nina Iliescu, a depus lângă sicriul așezat la Palatul Cotroceni o coroană de flori cu un mesaj pentru soțul ei: „Odihnește-te în pace! Cu adâncă durere, Nina”. Sicriul cu trupul neînsuflețit al fostului președinte Ion Iliescu a fost depus miercuri dimineață la Palatul Cotroceni. Ion Iliescu, primul președinte al României […] Articolul Ce mesaj i-a lăsat Nina Iliescu soțului ei pe coroana de flori apare prima dată în Realitatea.md.
15:40
Confruntate cu o criză tot mai gravă a apei şi cu căldura extremă din timpul verii, autorităţile din capitala Iranului îşi intensifică măsurile de conservare. În Teheran, guvernul local a decis să întrerupă curentul electric pentru gospodăriile private de două ori pe zi, pentru o durată totală de până la patru ore, a raportat miercuri […] Articolul Iranul întrerupe furnizarea de electricitate în Teheran. Care este motivul apare prima dată în Realitatea.md.
15:40
Avocatul Poporului condamnă intimidările fără precedent asupra judecătoarei Ana Cucerescu, cea care a examinat dosarul Evgheniei Guțul. Ceslav Panico consideră aceste acțiuni un atac direct la adresa statului de drept și a dreptului la un proces echitabil. „În absența unor garanții reale de independență și protecție a magistraților, întregul sistem de justiție devine vulnerabil în […] Articolul Avocatul Poporului condamnă presiunile asupra judecătoarei în dosarul Guțul apare prima dată în Realitatea.md.
