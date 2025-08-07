Vicepremierul Mihai Popșoi răspunde la amenințările oficialilor ruși, după condamnarea Evgheniei Guțul: „Timpurile când Moscova ne dicta ce să facem au trecut demult”

Republica Moldova este un stat suveran și respingem cu fermitate amestecul în treburile interne ale țării noastre. Timpurile când Moscova ne dicta ce să facem au trecut demult. Declarația a fost făcută de vicepremierul Mihai Popșoi, după ce mai mulţi oficial...

