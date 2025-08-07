Inovație digitală în serviciile de sănătate. În Moldova va fi lansat HealthTech Hub
Moldpres, 7 august 2025 18:40
Republica Moldova va lansa oficial HealthTech Hub – o platformă națională dedicată inovării și internaționalizării în domeniul sănătății. Evenimentul de semnare a Memorandumului de colaborare pentru crearea acestui hub va avea loc vineri, 8 august, î...
• • •
Alte ştiri de Moldpres
Acum 30 minute
18:40
18:30
Operatorii centrelor de preluare a apelurilor de urgență 112 vor participa, începând de săptămâna viitoare, la cursuri de perfecționare a limbii engleze, comunică MOLDPRES.Potrivit Serviciului 112, inițiativa are drept scop îmbunătățirea comu...
Acum 2 ore
17:50
Președintele rus Vladimir Putin a confirmat joi un interes reciproc pentru o întâlnire cu președintele american Donald Trump, în schimb a estimat că încă nu sunt întrunite condițiile pentru a se întâlni direct cu președintele ucrain...
17:40
Numărul companiilor cu capital străin și mixt, în creștere în ultimii patru ani. Doina Nistor: „Moldova devine o alegere strategică pentru investitori” # Moldpres
Peste 2100 de companii cu capital străin și mixt au fost înregistrate în Republica Moldova în ultimii patru ani, numărul acestora fiind în continuă creștere. În același timp, investițiile străine directe s-au majorat de 2,7 ori în primu...
17:30
Peste 13 mii de cetățeni au fost plasați în câmpul muncii în acest an. Alexei Buzu: „Fiecare persoană angajată înseamnă un pas înainte” # Moldpres
Peste 13 mii de persoane au fost plasate în câmpul muncii de la începutul anului 2025, prin intermediul subdiviziunilor teritoriale ale Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM), transmite MOLDPRES.Din numărul total al persoanelor angaj...
17:30
Republica Moldova va fi reprezentată în premieră la Jocurile Mondiale, la trei probe sportive # Moldpres
Republica Moldova va participa în premieră la Jocurile Mondiale, care se vor desfășura în perioada 9–15 august 2025, la Chengdu, China. Țara noastră va fi reprezentată de patru sportivi, delegați ai Federației de Kickboxing WAKO, Federației de Dans Spor...
17:30
Un nou caz de pestă porcină în nordul țării. A fost convocată Comisia raională pentru Situații Excepționale # Moldpres
În localitatea Braniște, raionul Rîșcani, a fost depistat un focar de presă porcină. În acest sens a fost convocată ședința extraordinară a Comisiei raionale pentru Situații Excepționale, informează MOLDPRES.Virusul a fost depistat pe 6 august &ic...
17:20
Procuratura Generală a Republicii Moldova anunță că procedura de extrădare a fostului lider al Partidului Democrat, Vladimir Plahotniuc, este în desfășurare. Autoritățile elene au informat că ședința Curții de Apel din Atena pentru examinarea cererii de extrăd...
Acum 4 ore
16:40
Încă un candidat independent ar putea intra în cursa pentru parlamentare. CEC a recepționat o cerere de înregistrare a unui grup de inițiativă # Moldpres
Comisia Electorală Centrală (CEC) a recepționat astăzi o cerere de înregistrare a unui grup de inițiativă pentru susținerea unui candidat independent la alegerile parlamentare din 28 septembrie, comunică MOLDPRES.Potrivit CEC, solicitarea a fost depusă de cătr...
16:30
Opera sculptorului Dumitru Verdianu, prezentată într-o amplă expoziție personală la Muzeul Național de Artă al Moldovei # Moldpres
Muzeul Național de Artă al Moldovei a inaugurat expoziția personală a artistului plastic Dumitru Verdianu, o prezență marcantă pe scena artistică internațională. Evenimentul reunește lucrări de sculptură, grafică și pictură ce reflectă o carieră de peste jumăta...
16:20
Germania va prelungi controalele temporare la frontiere, a anunțat joi ministrul de interne, Alexander Dobrindt, referitor la o măsură menită să combată migrația ilegală, care a condus la tensiuni cu țările vecine, relatează AFP, citată de Agerpres.'Vom contin...
16:00
Fostul primar al comunei Boldurești, Nicanor Ciochină, va rămâne sub control judiciar pentru încă 60 de zile. Decizia a fost luată astăzi de magistrații Judecătoriei Chișinău, comunică MOLDPRES.Hotărârea a fost luată la solicitarea procurorilor ...
15:50
FOTO // Igor Grosu la Cahul: „Treptat construim infrastructura strategică a țării – drumuri, linii electrice, spitale, școli – toate menite să ne paveze calea spre UE” # Moldpres
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, s-a aflat astăzi într-o vizită de lucru în raionul Cahul, unde a inspectat un drum recent renovat – o lucrare așteptată de localnici de peste 45 de ani. Tronsonul modernizat asigură legătura între localități...
15:50
Șefa diplomației române, Oana Țoiu, în vizită la Kiev: „Victoriile Ucrainei sunt și ale noastre” # Moldpres
Șefa diplomației române, Oana Țoiu, a început astăzi o vizită oficială la Kiev, prima de acest fel din partea unui ministru român de externe de la declanșarea invaziei nejustificate a Rusiei în 2022. Potrivit oficialei, vizita are ca scop transmiter...
15:40
Contribuabili din domeniul industriei prelucrătoare, în vizorul Fiscului. Obligații fiscale în creștere cu 10% # Moldpres
Circa 180 de contribuabili care activează în domeniul industriei prelucrătoare au fost monitorizați de Serviciul Fiscal de Stat (SFS), informează MOLDPRES.Astfel, colaboratorii SFS au efectuat circa 400 de vizite fiscale pentru a monitoriza aspecte ce vize...
Acum 6 ore
14:50
Peste 11 mii de elevi înmatriculați la liceu după prima etapă de admitere. Mai rămân disponibile 2200 de locuri # Moldpres
Un număr de 11 215 elevi au fost înmatriculați la studii liceale după prima etapă de admitere. 70 la sută dintre liceele din țară au reușit să formeze cel puțin două clase de a X-a, iar mai mult de jumătate dintre candidați au optat pentru profilul umanist. Pen...
14:50
Granturi de până la 500 mii de dolari pentru investiții în infrastructura de irigare în șase localități # Moldpres
În șase localități din Republica Moldova vor fi construite sau reabilitate sisteme de irigare și lacuri de acumulare. Fiecare proiect beneficiază de granturi de până la 500 de mii de dolari prin intermediul Programelor IFAD, informează MOLDPRES.Investițiil...
14:40
Meteorologii au emis cod galben de pericol de incendiu, valabil în perioada 8 – 14 august în raioanele din sudul, parțial centrul și estul țării, informează MOLDPRES.Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, în zonele vizate, se prevede peri...
14:40
Ofițerii Direcției combaterea criminalității organizate din cadrul INI și procurorii de la Procuratura Chișinău au destructurat o rețea de distribuție de droguri în proporții deosebit de mari, care acționa în zona capitalei, comunică MOLDPRES.Potrivit ...
14:00
Circa 60 de mii de permise de conducere de model național sunt deținute de locuitorii din regiunea transnistreană # Moldpres
Circa 60 de mii de permise de conducere de model național sunt deținute de cetățeni ai Republicii Moldova, cu domiciliu în regiunea transnistreană, transmite MOLDPRES.Datele au fost prezentate de Biroul politici de reintegrare, în baza informațiilor din Regi...
14:00
Peste 12.000 de intervenții chirurgicale au fost efectuate la Institutul de Medicină Urgentă în anul curent # Moldpres
Peste 12.000 de intervenții chirurgicale au fost efectuate și 16.000 de pacienți au fost tratați în primele șase luni din 2025 la Institutul de Medicină Urgentă (IMU) din capitală, comunică MOLDPRES.Potrivit administrației IMU, instituția dispune de o infrast...
13:50
Republica Moldova și Ucraina prelungesc Acordul de liberalizare a transportului bilateral și de tranzit # Moldpres
Republica Moldova și Ucraina au decis prelungirea Acordului de liberalizare a transportului bilateral și de tranzit până la sfârșitul anului 2027, transmite MOLDPRES.Decizia a fost anunțată de secretarul de stat al Ministerului Infrastructurii și Dezvoltăr...
13:30
O intervenție contracronometru pentru echipajul medical al Serviciului de Asistență Medicală Urgentă Strășeni, care a asistat nașterea unui băiețel chiar în ambulanță, în timpul transportării unei gravide către spital, comunică MOLDPRES.Potrivit Cen...
Acum 8 ore
12:50
Șoferii vor achita mai puțin pentru motorină. Prețul acesteia coboară sub pragul de 20 de lei, transmite MOLDPRES.Astfel, potrivit datelor Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE), un litru de motorină va costa vineri, 8 august, cel mult 19 l...
12:50
Peste 9 500 de cereri de înscriere a copiilor în clasa I au fost depuse în capitală. Procesul de înregistrare are loc pe platforma https://escoala.chisinau.md, transmite MOLDPRES.Potrivit autorităților capitalei, în acest an, sunt prognozați ...
12:40
Preşedintele rus Vladimir Putin urmează să se întâlnească „în zilele următoare” cu omologul său american Donald Trump, după ce miercuri s-a întâlnit cu emisarul acestuia Steve Witkoff miercuri, anunţă joi consilierul pentru ...
12:20
Rata de bază aplicată la principalele operațiuni de politică monetară pe termen scurt a fost redusă până la nivelul de 6,25% anual, comparativ cu 6,5 la sută cât era anterior. Decizia a fost luată astăzi de Comitetul executiv al Băncii Naționale a Moldovei...
12:10
Circa 22,6 miliarde de lei, direcționate de Serviciul Vamal la buget, în șapte luni din anul curent # Moldpres
Serviciul Vamal a direcționat la bugetul de stat circa 22,6 miliarde de lei în șapte luni ale anului curent. Acumulările sunt în creștere cu 7% sau cu 1 487,25 milioane de lei comparativ cu perioada similară din 2024, transmite MOLDPRES.Cea mai ma...
12:10
Volodimir Zelenski insităt pe încetarea focului înaintea întâlnirii liderilor SUA și Rusiei. „Ucraina nu a dorit niciodată război și va acționa pentru pace cât mai productiv posibil” # Moldpres
Președintele Volodimir Zelenski a insistat, într-o declarație, publicată joi pe Telegram, să se declare un armistițiu ca prim pas înainte de o posibilă întâlnire cu președintele rus, Vladimir Putin, la care să fie prezenți și lideri din SUA și U...
11:50
Energocom se pregătește să deservească consumatorii de gaze. Compania vrea să procure echipamente pentru rândul electronic și tehnică de calcul # Moldpres
Compania de stat „Energocom” a anunțat o licitație publică prin care vrea să procure echipamente pentru rândul electronic, servere, dispozitive de stocare a datelor, calculatoare și imprimante. Valoarea totală a achiziției este de peste 2,2 milioane de le...
11:30
Alegătorii mai au la dispoziție șapte zile în care se pot înregistra pentru a vota prin corespondență la parlamentare # Moldpres
Alegătorii mai au la dispoziție șapte zile în care se pot înregistra pentru a vota prin corespondență la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025. Procedura este valabilă pentru cetățenii din Statele Unite ale Americii, Canada, Regatul Norvegiei, Regatul ...
11:20
Alte 9500 de familii vor primi vouchere în valoare de până la 6000 de lei pentru a procura electrocasnice noi și eficiente energetic. Sprijinul este oferit în cadrul unei noi sesiuni a Programului EcoVoucher, desfășurată în perioada 7-31 august, infor...
11:00
Vicepremierul Mihai Popșoi răspunde la amenințările oficialilor ruși, după condamnarea Evgheniei Guțul: „Timpurile când Moscova ne dicta ce să facem au trecut demult” # Moldpres
Republica Moldova este un stat suveran și respingem cu fermitate amestecul în treburile interne ale țării noastre. Timpurile când Moscova ne dicta ce să facem au trecut demult. Declarația a fost făcută de vicepremierul Mihai Popșoi, după ce mai mulţi oficial...
Acum 12 ore
10:50
VIDEO // Fundațiile pentru pilonii liniei electrice Vulcănești – Chișinău au fost construite în proporție de 93% # Moldpres
Lucrările pe șantierele liniei electrice aeriene de 400 kV Vulcănești–Chișinău înaintează într-un ritm activ și cu un progres vizibil pe ambele direcții ale liniei. Fundațiile pentru piloni sunt construite în proporție de 93%, circa 75 la sută ...
10:40
Importatorii și producătorii de tutun din Republica Moldova vor avea acces la un nou serviciu digital, lansat de Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP), în colaborare cu Agenția de Guvernare Electronică (AGE) și Ministerul Dezvoltării Economice și Dig...
10:10
09:50
În perioada 2021–2025, Parlamentul Republicii Moldova (legislatura a XI-a) a recepționat și examinat 222 de rapoarte și 16 moțiuni, comunică MOLDPRES.Potrivit Direcției comunicare și relații publice a Legislativului, în patru ani, Parlamentul a primi...
09:50
CSE a alocat mijloace pentru lichidarea consecințelor calamităților naturale. Premierul Dorin Recean: „Guvernul continuă să fie alături de localități și să ajute la nevoie” # Moldpres
Circa 3 milioane de lei vor fi direcționate din Fondul de intervenție al Guvernului către regiunile afectate de calamități naturale. O decizie, în acest sens, a fost aprobată în cadrul ședinței Comisiei pentru Situații Excepționale (CSE) din 6 augu...
09:40
Peste 700 de companii au primit compensații la energie în valoare totală de 81 milioane de lei # Moldpres
Un număr de 721 de companii au beneficiat de compensații la energia electrică în perioada ianuarie – iulie 2025. Valoarea totală a acestora a ajuns la 81,1 milioane de lei, transmite MOLDPRES.Suportul este oferit în cadrul Programului de compensare lansa...
09:30
VIDEO // Zi de doliu în România. Fostul președinte Ion Iliescu este condus pe ultimul drum # Moldpres
Guvernul României a declarat ziua de, joi, 7 august zi de doliu național, în semn de respect față de memoria fostului șef al statului Ion Iliescu. Astăzi, fostul președinte al României va fi înmormântat, cu onoruri militare, la Cimitirul M...
08:50
Leul moldovenesc se apreciază astăzi față de euro și dolar, potrivit cotațiilor oficiale anunțate de Banca Națională a Moldovei (BNM), transmite MOLDPRES. Astfel, dolarul se ieftinește cu 12 bani și coboară sub pragul de 17 lei, având o valoare de 16 le...
08:40
Furtuna a făcut ravagii în nordul țării. Pompierii și salvatorii au intervenit în peste 40 de cazuri # Moldpres
Vântul și ploaia puternică din 6 august au provocat pagube în mai multe localități, în special în nordul țării. Pompierii și salvatorii Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU) au intervenit în peste 40 de situații de risc...
08:40
Percheziții în lanț la membrii unei organizații criminale, într-un dosar de finanțare ilegală a activităților politice și coruperea alegătorilor # Moldpres
Ofițerii Inspectoratului Național de Investigații (INI) și ai Brigăzii de Poliție cu Destinație Specială „Fulger”, cu sprijinul subdiviziunilor teritoriale și al procurorilor PCCOCS, desfășoară în această dimineață 78 de percheziții în mai ...
08:10
Preşedintele american Donald Trump intenţionează să se întâlnească personal săptămâna viitoare cu liderul rus Vladimir Putin şi planifică să organizeze la scurt timp după aceea o întâlnire între el, Putin şi preşedintele ucrainean ...
Acum 24 ore
22:10
Meteorologii prognozează pentru ziua de joi, 7 august, vreme frumoasă, fără precipitații, și temperaturi de până la 30 de grade Celsius, transmite MOLDPRES.Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, mâine, cerul va fi variabil pe întreg teritoriu...
21:50
Ministra Justiției, despre cazul intimidării unei magistrate: „Astfel de acțiuni afectează independența justiției. Sunt necesare măsuri imediate” # Moldpres
Cazul de amenințare a judecătoarei implicate în examinarea unui dosar penal de rezonanță – cel al bașcanei Evghenia Guțul, reprezintă o „situație foarte gravă”. Astfel de acțiuni „afectează grav independența justiției” ș...
20:10
Deținutul care a evadat marți, 5 august, din sediul instanței de judecată din Cimișlia, a fost localizat și reținut. Anunțul a fost făcut în seara zilei de astăzi de Inspectoratul General al Poliției (IGP), transmite MOLDPRES.Potrivit IGP, bărbatul se ascund...
19:50
Sprijin pentru agricultori: 95 de afaceri au beneficiat de resurse financiare prin Programul Facilitatea de Creditare în Agricultură # Moldpres
Un număr de 95 de afaceri micro și mici au primit finanțare prin Programul Facilitatea de Creditare în Agricultură, care a fost lansat în martie 2025. Valoarea totală a finanțărilor aprobate până în prezent a atins 102,81 milioane lei, informează ...
19:20
Măsuri privind organizarea și desfășurarea acțiunilor dedicate Zilei Independenței, aprobate de Guvern # Moldpres
Ministerul Culturii anunță lansarea mai multor proiecte social-culturale, dedicate marcării Zilei Independenței Republicii Moldova, sărbătorită pe 27 august, precum și promovării patrimoniului cultural național prin sprijinirea industriei cinematografice autohtone, info...
Ieri
18:50
Ministerul Afacerilor Externe informează cetățenii Republicii Moldova care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în regiunile de sud ale Republicii Franceze despre faptul că un incendiu masiv s-a declanșat ȋn departamentul Aude. Acesta a afect...
