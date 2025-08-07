Donald Trump intenționează să se întâlnească cu Putin şi Zelenski
Moldpres, 7 august 2025 08:10
Preşedintele american Donald Trump intenţionează să se întâlnească personal săptămâna viitoare cu liderul rus Vladimir Putin şi planifică să organizeze la scurt timp după aceea o întâlnire între el, Putin şi preşedintele ucrainean ...
• • •
Alte ştiri de Moldpres
Acum 10 minute
08:10
Preşedintele american Donald Trump intenţionează să se întâlnească personal săptămâna viitoare cu liderul rus Vladimir Putin şi planifică să organizeze la scurt timp după aceea o întâlnire între el, Putin şi preşedintele ucrainean ...
Acum 12 ore
22:10
Meteorologii prognozează pentru ziua de joi, 7 august, vreme frumoasă, fără precipitații, și temperaturi de până la 30 de grade Celsius, transmite MOLDPRES.Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, mâine, cerul va fi variabil pe întreg teritoriu...
21:50
Ministra Justiției, despre cazul intimidării unei magistrate: „Astfel de acțiuni afectează independența justiției. Sunt necesare măsuri imediate” # Moldpres
Cazul de amenințare a judecătoarei implicate în examinarea unui dosar penal de rezonanță – cel al bașcanei Evghenia Guțul, reprezintă o „situație foarte gravă”. Astfel de acțiuni „afectează grav independența justiției” ș...
20:10
Deținutul care a evadat marți, 5 august, din sediul instanței de judecată din Cimișlia, a fost localizat și reținut. Anunțul a fost făcut în seara zilei de astăzi de Inspectoratul General al Poliției (IGP), transmite MOLDPRES.Potrivit IGP, bărbatul se ascund...
19:50
Sprijin pentru agricultori: 95 de afaceri au beneficiat de resurse financiare prin Programul Facilitatea de Creditare în Agricultură # Moldpres
Un număr de 95 de afaceri micro și mici au primit finanțare prin Programul Facilitatea de Creditare în Agricultură, care a fost lansat în martie 2025. Valoarea totală a finanțărilor aprobate până în prezent a atins 102,81 milioane lei, informează ...
19:20
Măsuri privind organizarea și desfășurarea acțiunilor dedicate Zilei Independenței, aprobate de Guvern # Moldpres
Ministerul Culturii anunță lansarea mai multor proiecte social-culturale, dedicate marcării Zilei Independenței Republicii Moldova, sărbătorită pe 27 august, precum și promovării patrimoniului cultural național prin sprijinirea industriei cinematografice autohtone, info...
Acum 24 ore
18:50
Ministerul Afacerilor Externe informează cetățenii Republicii Moldova care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în regiunile de sud ale Republicii Franceze despre faptul că un incendiu masiv s-a declanșat ȋn departamentul Aude. Acesta a afect...
18:50
Trump crește cu încă 25% taxele vamale impuse Indiei, ca sancțiune pentru cumpărarea de petrol rusesc # Moldpres
Președintele american Donald Trump a semnat miercuri un ordin executiv prin care crește cu încă 25% taxele vamale aplicate de SUA asupra importurilor din India, „ca răspuns față de cumpărarea continuă de petrol rusesc”, o sursă esențială de venit a Ru...
18:30
Postul vamal de tip debarcader „Molovata” și-a întrerupt temporar activitatea din cauza vântului puternic # Moldpres
Postul vamal de tip debarcader „Molovata” și-a întrerupt temporar activitatea, în seara zilei de astăzi, din cauza rafalelor de vânt care afectează circulația pe râul Nistru, transmite MOLDPRES.În aceste condiții, călătorii sun...
17:50
The strengthening of Moldovan-American cooperation in areas of strategic interest, with a focus on democratic reforms, energy security, cybersecurity and continued support for Moldova's European path were the topics discussed during a meeting between Deputy Prime Minister Mih...
17:50
Un nou apel pentru sprijin financiar în zootehnie. Fermierii vor putea depune cereri din 15 august # Moldpres
Fermierii pot solicita ajutor financiar pentru susținerea afacerilor din sectorul zootehnic, în cadrul unui nou apel de acordare a plăților directe, lansat de Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare. Cererile vor putea fi depuse începând cu 15 augus...
17:50
Cristina Gherasimov: Republica Moldova, pregătită să deschidă oficial negocierile de aderare la Uniunea Europeană în septembrie # Moldpres
Autoritățile Republicii Moldova sunt pregătite să deschidă negocierile de aderare la UE în luna septembrie, a declarat viceprim-ministra pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov, în cadrul unei emisiuni la postul public Moldova 1, transmite MOLDPRES.P...
17:40
CEC a recepționat listele de subscripție în susținerea candidatei independente, Olesea Stamate # Moldpres
Comisia Electorală Centrală (CEC) a recepționat astăzi documentele și listele de subscripție în susținerea unui candidat independent, o cerere de înregistrare a unui bloc electoral și o cerere din partea unui potențial candidat independent la funcția de depu...
17:30
Liderul sârbilor din Bosnia a rămas fără mandat, după ce a fost condamnat la un an de închisoare # Moldpres
Liderul politic al sârbilor din Bosnia, Milorad Dodik, a fost demis oficial miercuri din funcţia de preşedinte al entităţii sârbe, în urma condamnării sale pentru încălcarea mandatului unui trimis internaţional însărcinat cu aplicarea acordul...
17:30
Trimisul special al lui Donald Trump a vorbit aproape trei ore cu Vladimir Putin. Kremlinul consideră discuția constructivă # Moldpres
Kremlinul consideră 'constructivă' întâlnirea de aproape trei ore pe care președintele rus Vladimir Putin a avut-o miercuri la Moscova cu emisarul special american Steve Witkoff, dar rămâne precaut în așteptarea reacției președintelui americ...
17:10
FOTO // Igor Grosu: „Le-am spus copiilor și tinerilor noștri că, oriunde s-ar afla în lume, Moldova este a lor, îi așteaptă mereu cu dor și cu brațele deschise” # Moldpres
Președintele Parlamentului Republicii Moldova, Igor Grosu, a avut o întâlnire emoționantă cu participanții la tabăra „DOR” – un program dedicat copiilor și tinerilor din diaspora, care se desfășoară anual în țară, transmite MOLDPRES....
17:10
Viorel Cernăuțeanu: „Aplicația TAITO este utilizată de către membrii organizației criminale Șor pentru finanțarea ilegală și coruperea electorală” # Moldpres
Aplicația TAITO este utilizată de către membrii organizației criminale Șor, ghidată de la Moscova, pentru finanțarea ilegală și coruperea electorală în contextul alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025. Poliția a stabilit deja zeci de m...
17:10
Circa 25 de mii de persoane au beneficiat de Programul național privind învățarea limbii române # Moldpres
Circa 25 de mii de persoane au beneficiat de Programul național privind învățarea limbii române, dezvoltându-și competențele lingvistice. Rezultatele inițiativei și extinderea Programului pentru perioada 2026–2029 au fost discutate în cad...
17:00
Trenul București–Kiev își reia circulația și va trece prin Republica Moldova. Primele curse de probă, programate în această săptămână # Moldpres
Trenul direct dintre București și Kiev va fi reintrodus în circulație, prin Republica Moldova, după o pauză de mai mulți ani, a anunțat secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Ionel Scrioșteanu, transmite MOLDPRES, cu referire la Agerpres.Declara...
16:40
Consolidarea cooperării moldo-americane în domenii de interes strategic, cu accent pe reformele democratice, securitatea energetică, cibernetică și sprijinul continuu pentru parcursul european al Republicii Moldova au fost temele discutate în cadrul întreved...
16:10
Andrei Năstase și Partidul Coaliția pentru Unitate și Bunăstare, înregistrați în calitate de concurenți electorali la alegerile parlamentare # Moldpres
Comisia Electorală Centrală (CEC) a înregistrat astăzi 53 de candidați la funcția de deputat pe lista Partidului Politic Coaliția pentru Unitate și Bunăstare în cadrul alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025, informează MOLDPRES.Astfel, a fost &ici...
16:10
Adunarea Populară a Găgăuziei a adoptat miercuri, în cadrul unei sesiuni extraordinare, o rezoluție în apărarea bașcanei autonomiei, Eugenia Guțul, condamnată ieri la șapte ani de detenție. Documentul a fost votat în unanimitate de deputați, urmâ...
16:00
Guvernul a aprobat modificări la cadrul de aplicare a sistemului unitar de salarizare în sectorul bugetar # Moldpres
Polițiștii de frontieră de la Aeroportul Internațional Chișinău, care exercită atribuții cu un nivel ridicat de pericol în cadrul activităților tactice și operaționale, vor beneficia de sporuri salariale. Modificări în acest la legislația actuală au fos...
15:50
Vicepreședintele american JD Vance ar putea fi succesorul lui Donald Trump la alegerile din 2028 # Moldpres
Președintele american Donald Trump a lăsat să se înțeleagă, în fața presei, că vicepreședintele său JD Vance i-ar putea fi succesor din partea republicanilor în cursa pentru Casa Albă în 2028, relatează miercuri Reuters și AFP, preluat de AGERP...
15:40
Asociația Judecătorilor condamnă intimidarea unei magistrate ce a examinat un dosar mare de corupție și cere organelor de drept inițierea unei anchete penale # Moldpres
Asociația Judecătorilor din Republica Moldova lansează un apel ferm către instituțiile de drept, după ce o magistrată a fost ținta unor acțiuni grave de intimidare, în contextul examinării unui dosar penal privind finanțarea ilegală a partidelor politice. Asocia...
15:40
Cota de restituire a TVA pentru contribuabilii care utilizează „e-Factura” și/sau bonuri fiscale emise de echipamente conectate la sistemul „Monitorizarea Electronică a Vânzărilor” (MEV) va fi majorat de la 20 % până la 70 %. Modificarea s...
15:10
Certificatul de urbanism pentru proiectare în domeniul infrastructurii va putea fi obținut mai simplu # Moldpres
Guvernul simplifică procedura de obținere a certificatului de urbanism pentru proiectarea reparației drumurilor și a rețelelor inginerești. Acest lucru va deveni posibil după aprobarea unor modificări care ajustează cadrul normativ în domeniul urbanismului și cons...
15:10
Avocatul Poporului condamnă atacurile asupra magistraților și cere măsuri urgente pentru apărarea judecătorilor # Moldpres
Avocatul Poporului, Ceslav Panico, condamnă cu fermitate actele grave de intimidare la adresa unui judecător implicat într-un dosar de rezonanță, precum și împotriva unei magistrate, membră a Consiliului Superior al Magistraturii. Acesta califică acțiunile dre...
15:00
Cazul judecătoarei pe dosarul Evgheniei Guțul. Șeful IGP, Viorel Cernăuțeanu: „Acțiunile sunt catalogate drept amenințarea sau violența asupra unei persoane cu funcție de răspundere” # Moldpres
Poliția investighează cazul de amenințare a judecătoarei implicate în examinarea unui dosar penal de rezonanță – cel al bașcanei Evghenia Guțul. Acțiunile sunt catalogate drept amenințarea sau violența asupra unei persoane cu funcție de răspundere, examin...
14:40
Karol Nawrocki a fost învestit oficial ca președinte al Poloniei. În discursul său inaugural, el a promis un mandat fără migrație ilegală și fără euro, precum și un stat „care să nu devină UE”, transmite Mediafax, preluat de MOLDPRES.Karol ...
14:30
Compania Energocom nu va prelua devierile financiare ale Moldovagaz. Precizarea a fost făcută astăzi de ministrul Energiei, Dorin Junghietu, în contextul deciziei ANRE de retragere a licenței eliberată SA „Moldovagaz” pentru activitatea de furnizare a gazel...
14:10
Circa două mii de medalii, cucerite de sportivii din R. Moldova în ultimii ani. Daniel Vodă: „Investițiile în sport și în campionii noștri au crescut mai mult ca niciodată” # Moldpres
Din 2021 până în prezent, sportivii Republicii Moldova au adus acasă 1957 de medalii de la campionate europene și mondiale – la toate categoriile de vârstă – dar și de la Jocurile Olimpice și Paralimpice. Cifrele au fost prezentate astăzi de p...
14:10
UNICEF trage un semnal de alarmă. Dieta copiilor mici din Moldova, marcată de carențe și obiceiuri nesănătoase # Moldpres
Un nou studiu realizat de UNICEF scoate la iveală probleme îngrijorătoare legate de alimentația copiilor sub doi ani din Republica Moldova. Deși primii ani de viață sunt esențiali pentru dezvoltarea sănătoasă, datele arată că mulți copii nu beneficiază de o nu...
14:10
Un deținut, vizat într-un dosar de agresiune sexuală, a evadat din Judecătoria Cimișlia. Informația a fost confirmată de către șeful Inspectoratului General de Poliție, Viorel Cernăuțeanu, transmite MOLDPRES.Potrivit lui Cernăuțeanu, individul a fugit &icir...
14:10
USMF „Nicolae Testemițanu” anunță lansarea celei de-a patra etape a concursului de admitere # Moldpres
Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova anunță lansarea celei de-a patra etape a concursului de admitere, care constă în depunerea actelor în original, în perioada 6–10 august 2025, comuni...
14:10
Programul guvernamental „Diaspora*Origini* Reveniri”: 100 de copii și tineri descoperă cultura, limba română și tradițiile țării noastre # Moldpres
O sută de copii și tineri din diaspora, dar și din Republica Moldova, descoperă cultura, limba română și tradițiile țării noastre în cadrul celei de-a XIII-a ediții a Programului guvernamental „Diaspora*Origini* Reveniri” (DOR), transmite MO...
13:20
Percheziții în dosare de delapidare a averii străine și spălare de bani în domeniul reparației drumurilor. Cinci persoane au fost reținute # Moldpres
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA) și procurorii PCCOCS au efectuat miercuri, 6 august, 53 de percheziții pe întreg teritoriul Republicii Moldova, în cadrul unor cauze penale privind delapidarea averii străine și spălarea de bani, comise de mai mul...
13:10
Briefing de presă susținut de Șeful Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu, cu tema „Acțiunile instituțiilor de drept cu referire la amenințǎrile în adresa unei judecǎtoare și a unei membre CSM”Șeful Inspectoratului General.&nbs...
13:00
Meteorologii au emis un Cod galben de instabilitate atmosferică, valabil în localitățile din nordul și centrul țării. Avertizarea este valabilă astăzi, între orele 13:00 – 22:00, transmite MOLDPRES.Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, &ici...
13:00
Guvernul lansează un nou Program pentru dezvoltarea parcurilor industriale. Investiții de 250 de milioane de lei în următorii ani # Moldpres
Guvernul lansează un nou Program pentru dezvoltarea parcurilor industriale. În cadrul acestuia, vor fi alocate 250 milioane lei în perioada 2025–2027, pentru crearea a cel puțin patru parcuri industriale în regiunile țării, informează MOLDPRES.Pro...
12:50
Atacul rusesc asupra infrastructurii gaziere din regiunea Orlovka, Ucraina, nu a afectat aprovizionarea cu gaze naturale a Republicii Moldova, inclusiv pentru malul stâng al Nistrului, a comunicat miercuri, ministrul Energiei Dorin Junghietu, transmite MOLDPRES.&bd...
12:30
Daniella Misail-Nichitin: Aplicația TAITO - un instrument folosit de Rusia pentru a organiza coruperea electorală și furtul de date cu caracter personal # Moldpres
Aplicația TAITO este un instrument pe care Federația Rusă îl folosește pentru a organiza finanțarea ilegală, coruperea electorală și furtul de date cu caracter personal. Declarația a fost făcută astăzi de ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin. &I...
12:20
Aprobat de Guvern: tinerii angajați în industrii strategice vor primi un adaos lunar de 3000 de lei la salariu # Moldpres
Tinerii angajați la primul loc de muncă în industrii de importanță strategică vor beneficia de un adaos de 3 mii de lei la salariul lunar, timp de un an. Regulamentul privind implementarea Programului a fost aprobat astăzi de Executiv, informează MOLDPRES.Prin no...
12:20
Guvernul a aprobat oferirea statutului de producător eligibil mare pentru mai mulți investitori # Moldpres
Republica Moldova va produce mai multă energie din surse regenerabile, consolidând securitatea energetică națională. Cabinetul de Miniștri a aprobat rezultatele licitațiilor pentru acordarea statutului de producător eligibil mare investitorilor care dezvolt...
12:10
Promovarea energiei regenerabile în Republica Moldova, susținută printr-un acord cu Agenția Franceză pentru Dezvoltare # Moldpres
Creșterea utilizării energiei verzi în Republica Moldova va fi susținută de resurse oferite de Agenția Franceză pentru Dezvoltare (AFD), în valoare de 25 de milioane de euro. Semnarea unui acord în acest scop a fost aprobată în ședința C...
12:00
Business de familie destructurat de oamenii legii. Cinci persoane, condamnate pentru trafic de droguri # Moldpres
Cinci persoane, dintre care patru - membri ai unei familii, au fost condamnate recent la pedepse cu închisoarea pentru vânzarea și deținerea de substanțe narcotice, comunică MOLDPRES.Potrivit Procuraturii generale, cei patru membri ai aceleiași familii &mdash...
12:00
10 milioane de lei pentru distribuirea presei scrise: a fost aprobat mecanismul de finanțare pentru 2025 # Moldpres
Mecanismul de finanțare a distribuirii publicațiilor periodice din Republica Moldova pentru anul 2025 a fost aprobat de Guvern, miercuri, 6 august. Documentul prevede acordarea unui sprijin financiar în valoare de 10 milioane de lei din bugetul Ministerului Culturii, dest...
12:00
Un angajat al Inspectoratului de Poliție Rîșcani și complicele acestuia sunt cercetați penal, fiind bănuiți de trafic de influență. Cei doi au fost reținuți în timp ce primeau mită de 90 de mii de lei de la un cetățean, comunică MOLDPRES.Potrivit Pro...
11:40
Cetățenii moldoveni stabiliți în Franța vor beneficia de prestații sociale. Executivul a aprobat, miercuri, 6 august semnarea Aranjamentului administrativ pentru aplicarea Acordului dintre Republica Moldova și Franța în domeniul securității sociale, informeaz...
11:40
Guvernul a instituit Comisia pentru declararea utilității publice de interes național a lucrărilor de construcție a Liniei electrice Strășeni – Gutinaș # Moldpres
Guvernul a instituit Comisia de cercetare prealabilă pentru declararea utilității publice de interes național a lucrărilor de construcție a liniei electrice aeriene (LEA) 400 kV de transport al energiei electrice Strășeni – Gutinaș și modernizarea stației electri...
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.