Energie verde: 8,4% din consumul de energie electrică al R. Moldova, asigurat de noi centrale fotovoltaice și eoliene
7 august 2025
Investitorii care dezvoltă centrale electrice fotovoltaice și eoliene, selectați în urma unor licitații organizate de autorități, și-au luat angajamentul să acopere aproximativ 8,4% din consumul anual de energie electrică al Republicii Moldova.
• • •
A încasat peste un milion de lei pentru mașini care nu au mai ajuns la destinație. Un ucrainean, reținut în Republica Moldova # Moldova1
Un bărbat de 37 de ani din Ucraina este cercetat pentru escrocherii de proporții, după ce ar fi încasat avansuri de peste 1 000 000 de lei de la persoane care voiau să procure automobile din Statele Unite ale Americii. Sub pretextul organizării importului și vămuirii mașinilor cumpărate la licitație, acesta ar fi promis servicii de intermediere printr-o companie deschisă în Ucraina, informează Poliția Republicii Moldova.
Finanțare ilegală și corupție electorală: oamenii legii efectuează 78 de percheziții pe tot teritoriul R. Moldova # Moldova1
Oamenii legii desfășoară, în dimineața zilei de joi, 7 august, 78 de percheziții în mai multe localități ale Republicii Moldova, într-un dosar penal care vizează finanțarea ilegală și coruperea alegătorilor, anunță Inspectoratul General al Poliției.
Școala, „inima orășelului”: Experiența unei tinere din R. Moldova care a studiat un an în SUA, cu o bursă FLEX # Moldova1
A câștigat o bursă prin intermediul Programului Future Leaders Exchange (FLEX), finanțat de Guvernul Statelor Unite ale Americii, și a studiat un an la o școală din SUA. Deși sistemul de învățământ din R. Moldova este „foarte diferit” de cel american, Ana Certan recomandă tuturor tinerilor să încerce o astfel de experiență, pentru că este una valoroasă.
Programul guvernamental DOR, la cea de-a 18-a ediție: Tinerii din diaspora redescoperă, la Holercani, cultura și limba română # Moldova1
Aproape 200 de tineri din diaspora, alături de copii din Republica Moldova, participă timp de zece zile la activități menite să le ofere o experiență autentică pe malul Nistrului. La cea de-a 18-a ediție a Programului guvernamental DOR, participanții au ocazia să descopere frumusețea și diversitatea culturală a țării, să lege noi prietenii și să-și dezvolte abilitățile de comunicare în limba română.
Peste 40 de intervenții ale pompierilor și salvatorilor după ploile și vijeliile din 6 august # Moldova1
Salvatorii și pompierii din Republica Moldova au efectuat peste 40 de intervenții în urma intensificării vântului și ploilor torențiale din data de 6 august. Cele mai frecvente solicitări au fost înregistrate în municipiul Chișinău, orașul Soroca și municipiul Bălți, anunță Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU).
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că există „șanse bune” ca o întâlnire între el, președintele rus Vladimir Putin și președintele ucrainean Volodimir Zelenski să aibă loc în curând. Declarația a fost făcută în cadrul unei conferințe de presă la Casa Albă, miercuri, 6 august.
Belgia tocmai a făcut cunoscut că sprijină sancționarea Israelului pentru acțiunile militare din Gaza. Ministrul belgian de Externe, Maxime Prévot, a anunțat că țara sa va susține propunerea Comisiei Europene de suspendare a Israelului dintr-o parte a programului său de cercetare și inovare Horizon Europe.
Universitățile din R. Moldova „numără studenții”: candidații admiși sunt așteptați să depună actele în original # Moldova1
Universitățile din țară și-au deschis ușile pentru candidații care au venit să depună actele în original. Viitorii studenți s-au arătat entuziasmați și optimiști, declarând că, dincolo de dorința de a prinde un loc la buget, își doresc cursuri moderne, interactive și relevante pentru cariera aleasă. Cadrele didactice susțin că sunt pregătite să răspundă acestor așteptări și să adapteze procesul educațional la noile cerințe ale tinerei generații.
Vântul a făcut ravagii, în municipiul Bălți. Rafalele au doborât mai mulți copaci. Unul a căzut peste un troleibuz în care, din fericire, nu erau pasageri. Și în Chișinău mai mulți arbori au fost smulși din rădăcini. Totodată, postul vamal de tip debarcader „Molovata" și-a întrerupt temporar activitatea.
Tiraspolul a prelungit din nou, pe 6 august, starea excepțională în economie. Instituită în decembrie 2024, aceasta va fi în vigoare până la sfârșitul lunii august.
Ministra Justiției, despre cazul judecătoarei hărțuite: „Astfel de acțiuni afectează grav independența justiției” # Moldova1
Cazul judecătoarei Ana Cucerescu, care a fost intimidată în timp ce examina dosarul guvernatoarei de la Comrat, Evghenia Guțul, este „extrem de grav” și subminează independența sistemului judecătoresc. Declarația a fost făcută de ministra Justiției, Veronica Mihailov-Moraru, în cadrul emisiunii „În context” de la Moldova 1.
Washingtonul ar pregăti un nou val de sancțiuni împotriva Rusiei, dacă Moscova nu acceptă o soluție de pace în Ucraina până pe 8 august # Moldova1
Președintele american Donald Trump ar putea introduce noi sancțiuni împotriva Rusiei, dacă Moscova nu acceptă o soluție de pace în Ucraina până pe 8 august. Anunțul a fost făcut de Reuters, după discuțiile purtate miercuri, 6 august, la Moscova de emisarul special al SUA, Steve Witkoff, cu președintele rus Vladimir Putin.
Președintele american Donald Trump ar putea introduce noi sancțiuni împotriva Rusiei, dacă Moscova nu acceptă o soluție de pace în Ucraina până la data de 8 august.
"Vulturii roșii" vor să scrie istorie! Milsami țintește calificarea în grupa unică a Ligii Conferințelor # Moldova1
Milsami Orhei își continuă aventura în cupele europene inter-cluburi. Campioana noastră națională de fotbal va juca joi seara meciul-tur cu gruparea san-marineză AC Virtus Acquaviva din cadrul Turului 3 preliminar al Ligii Conferințelor UEFA! "Vulturii roșii" sunt deciși să ajungă până în grupa unică a competiției.
Rusia a atacat cu drone Ucraina în apropierea graniței cu România. Două aeronave de luptă F-16 românești au decolat pentru supravegherea spațiului aerian după ce în zona din proximitatea frontierei comune au avut loc mai multe explozii. În regiunea Odesa a fost avariată infrastructura critică, rușii țintind stația de distribuție a gazelor Orlovka, la care s-au produs mai multe incendii. Peste 2500 de consumatori din Ucraina au rămas fără gaz.
Alertă de călătorie pentru cetățenii moldoveni: incendiu de proporții în sudul Franței, circulație rutieră blocată # Moldova1
Cetățenii Republicii Moldova sunt îndemnați să renunțe la deplasări în sudul Franței, iar cei care se află, tranzitează această regiune a țării - să dea dovadă de prudență maximă. Avertizarea vine din partea Ministerului Afacerilor Externe care a emis alertă de călătorie în legătură cu un incendiu de vegetație de amploare care a izbucnit în departamentul Aude.
Reguli mai clare și mai simple pentru proiectele privind reabilitarea drumurilor și a rețelelor edilitare în localitățile mici # Moldova1
Procedura de obținere a certificatului de urbanism pentru proiectarea reparației drumurilor și a rețelelor inginerești va fi simplificată. Guvernul a aprobat astăzi, 6 august, o serie de modificări care vizează ajustarea cadrului normativ în domeniul urbanismului și construcțiilor.
Guvernul aprobă noi măsuri pentru a reduce riscurile unor accidente chimice, scurgeri radioactive sau epidemii. # Moldova1
Republica Moldova își consolidează capacitatea de răspuns în fața situațiilor de urgență, precum accidente chimice, scurgeri radioactive sau epidemii. În ședința din 6 august, Guvernul a aprobat modificări la Regulamentul privind Rețeaua Națională de Observare și Control al Factorilor de Mediu, ceea ce presupune o mai bună coordonare între laboratoare și instituții specializate.
Chișinăul, reacție la ultimele amenințări lansate din Federația Rusă: „Timpurile când Moscova ne dicta ce să facem au trecut” # Moldova1
Autoritățile Republicii Moldova resping declarațiile deputatului rus Konstantin Zatulin, care a sugerat că o eventuală avansare a armatei ruse către frontiera moldo-ucraineană ar putea determina anularea condamnării bașcanei Găgăuziei, Evghenia Guțul. Vicepremierul Mihai Popșoi, ministrul Afacerilor Externe, a calificat aceste afirmații ca fiind „o ingerință inadmisibilă” în treburile interne ale statului nostru.
Estimări: R. Moldova poate presta servicii medicale pentru străini în valoare de până la 1,5 miliarde de dolari anual # Moldova1
Republica Moldova a reușit, în ultimii ani, să transforme turismul medical dintr-o nișă modestă într-un veritabil motor de creștere economică. Dacă în 2010, câștigam doar 10,5 milioane de dolari din servicii medicale prestate străinilor, în 2024 valoarea acestora a ajuns la peste 60 de milioane de dolari. În același timp, în primul trimestru din 2025, deja au fost acumulați în jur de 17 milioane de dolari, a declarat expertul economic Veaceslav Ioniță, la Radio Moldova.
„Acțiuni inacceptabile”: Avocatul Poporului condamnă intimidările la care a fost supusă judecătoarea Cucerescu și cere tragerea la răspundere a făptașilor # Moldova1
Avocatul Poporului, Ceslav Panico, condamnă intimidările „grave” și „fără precedent” asupra magistraților și solicită instituțiilor abilitate să investigheze fără întârziere aceste fapte și să ia măsuri ferme pentru identificarea și tragerea la răspundere a celor implicați. Totodată, expertul în justiție Alexandru Bot precizează că judecătorul nu trebuie să fie amenințat sau intimidat atunci când își face datoria și solicită autorităților soluții pentru protecția magistraților.
Primele schimbări la Petrocub Hâncești după eliminarea din cupele europene inter-cluburi. Ex-campioana națională s-a despărțit de fundașul Cedric Ngah. Camerunezul de 26 de ani s-a transferat la gruparea Mosul Sports Club din prima divizie valorică a fotbalului din Irak.Anunțul a fost făcut pe sursele oficiale ale clubului din nordul Irakului. Cedric Ngah a jucat în ultimele 6 luni la Petrocub Hâncești, iar antrerior a mai evoluat în Republica Moldova la Sfântul Gheorghe Suruceni, Sheriff Tiraspol și Zimbru Chișinău.Ngah a jucat în preliminariile Ligii Conferințelor UEFA cu Petrocub, fiind titular în 3 din cele 4 partide în primele două runde: cu FC Birkirkara și Sabah Baku.
Trimisul lui Trump, Steve Witkoff, a purtat discuții cu Vladimir Putin despre conflictul din Ucraina # Moldova1
Emisarul special al președintelui american Donald Trump, Steve Witkoff, a avut miercuri, la Moscova, o întrevedere de aproximativ trei ore cu președintele rus Vladimir Putin, scrie Reuters. Întâlnirea a avut loc în contextul eforturilor diplomatice privind conflictul din Ucraina, aflat în al patrulea an de la declanșarea invaziei pe scară largă.
Autoritățile din Elveția vor sprijini Chișinăul în eforturile legate de identificarea, gestionarea și recuperarea activelor provenite din activități ilicite. La această înțelegere au ajuns, pe 5 august, directoarea Serviciului Fiscal de Stat, Olga Golban, și expertul Centrului Internațional pentru Recuperarea Activelor (ICAR) al Institutului Basel pentru Guvernare din Elveția, David Mattan.
Pasiunea pentru prăjituri, transformată în afacere, la Chișinău: povestea unei antreprenoare care a beneficiat de granturi oferite de ODA # Moldova1
Din pasiune pentru dulciuri și cu rețete moștenite din familie, Maria Macari a reușit să transforme o idee într-o afacere gustoasă. Astăzi, în laboratorul ei prind viață mii de prăjituri și torturi create cu migală, inspirație și multă muncă. Prin granturile pe care le-a accesat, antreprenoarea a dotat spațiul de producere cu echipamente moderne și continuă să îndulcească zilele celor care îi trec pragul.
Ultimul atac rusesc asupra Ucrainei nu a afectat aprovizionarea cu gaze a R. Moldova, dar aprovizionarea cu energie electrică ar putea fi în pericol # Moldova1
Atacul rusesc din noaptea trecută asupra infrastructurii gaziere din regiunea Orlivka, Ucraina, nu a afectat aprovizionarea cu gaze naturale a Republicii Moldova, inclusiv a malului stâng al Nistrului, a precizat miercuri, 6 august, ministrul Energiei, Dorin Junghietu, înaintea ședinței de Guvern. Totuși, în acea zonă se află linia de înaltă tensiune prin care R. Moldova importă energie electrică din România, iar Rusia ar putea să ne lase fără energie electrică în preajma alegerilor, avertizează experții.
ELECTORALA 2025 // Partidul Coaliția pentru Unitate și Bunăstare și Andrei Năstase, înregistrați oficial în cursa pentru parlamentarele din 28 septembrie # Moldova1
Procesul de înregistrare a concurenților electorali pentru alegerile parlamentare anticipate din 28 septembrie este în plină desfășurare. La ședința din 6 august, Comisia Electorală Centrală (CEC) a aprobat noi înscrieri în cursă, atât din partea formațiunilor politice, cât și a candidaților independenți.
Uzina care va transforma resturile animaliere în făină proteică și ulei tehnic va fi dată în exploatare până la finele anului # Moldova1
Resturi animaliere aruncate pe câmp, în păduri sau chiar în râuri – o imagine tot mai prezentă în Republica Moldova. Fenomenul capătă amploare inclusiv de cauza lipsei unei infrastructuri pentru colectare și procesare, iar autoritățile recunosc: e greu de intervenit.
Guvernul schimbă modul de acordare a plăților sociale: accent pe digitalizare și echitate # Moldova1
Modul de acordare a plăților sociale în R. Moldova va fi modificat substanțial, prin digitalizare, simplificare și creșterea eficienței. Scopul schimbărilor este direcționarea mai justă și transparentă a fondurilor către beneficiarii care au cu adevărat nevoie de sprijin.
Cristina Gherasimov: R. Moldova se pregătește să deschidă primele capitole de negocieri cu UE. „Avem susținerea celor 27 de state” # Moldova1
Republica Moldova intră într-o etapă decisivă a procesului de aderare la Uniunea Europeană (UE) - deschiderea oficială a negocierilor de aderare, după ce a finalizat etapa tehnică esențială a procesului – cea de screening, care presupune compararea legislației naționale cu cea europeană. Viceprim-ministra pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov, a anunțat, în platoul postului de televiziune Moldova 1, că autoritățile de la Chișinău sunt pregătite pentru lansarea negocierilor în luna septembrie.
Judecătoarea Ana Cucerescu a sesizat Poliția: metodele de hărțuire la care a fost supusă în timp ce instrumenta dosarul pe numele Evgheniei Guțul # Moldova1
Acțiunile de intimidare la care a fost supusă, pe parcursul ultimelor zile, Ana Cucerescu, magistrata care a examinat dosarul penal pe numele bașcanei Găgăuziei, Evghenia Guțul, sunt unele „fără precedent”, a declarat șeful Inspectoratului General de Poliției (IGP), Viorel Cernăuțeanu, miercuri, 6 august, într-un briefing de presă. Declarațiile șefului Poliției Naționale au fost făcute la scurt timp după ce magistrata a depus o sesizare privind acțiunile de hărțuire la care a fost supusă în timp ce instrumenta dosarul pe numele bașcanei.
Adunarea Populară de la Comrat pregătește o rezoluție după condamnarea la închisoare a bașcanei Evghenia Guțul # Moldova1
Adunarea Populară de la Comrat a decis, la o zi după condamnarea la închisoare a bașcanei Evghenia Guțul, să instituie o comisie ce urmează să redacteze textul unei rezoluții privind situația social-politică actuală din UTA Găgăuzia. Aleșii locali din regiunea găgăuză, reuniți miercuri, 6 august, într-o ședință extraordinară, și-au exprimat nemulțumirea vizavi de verdictul instanței în dosarul Guțul și au respins ideea organizării unor alegeri anticipate pentru funcția de bașcan al regiunii.
Avertizare meteorologică: Ploi cu descărcări electrice, grindină și vijelie, în R. Moldova # Moldova1
Meteorologii au emis pentru ziua de miercuri, 6 august, un Cod galben de instabilitate atmosferică.
Tenismena ucraineancă Elina Svitolina a fost eliminată în sferturile de finală ale turneului WTA de la Montreal. Ea a cedat clar în fața fostului număr 1 mondial, nipona Naomi Osaka, în două seturi, scor 2-6, 2-6.
Bani furați din reparația drumurilor pentru a cumpăra apartamente peste hotare: Cinci persoane implicate într-o schemă de fraudare a bugetului public, reținute # Moldova1
Ar fi delapidat surse financiare destinate reparației drumurilor din R. Moldova și și-ar fi achiziționat bunuri de lux, inclusiv mașini și imobile, peste hotare. Cinci persoane, printre care factori de decizie de la întreprinderile de stat responsabile de gestionarea drumurilor din R. Moldova, au fost reținute miercuri, 6 august, fiind bănuite că ar fi pus în aplicare o schemă infracțională de fraudare a bugetului public.
Dinamo Kiev a dat de greu în preliminariile Ligii Campionilor. Formația ucraineană a pierdut cu 0:1 meciul cu FC Pafos în prima manșă a turului 3 preliminar. Partida considerată „acasă” pentru kieveni s-a jucat în orașul polonez Liublin. Tot aseară, Glasgow Rangers a obținut o victorie convingătoare, pe teren propriu, în partida cu echipa cehă Viktoria Plzen.
Sprijin social pentru moldovenii din Franța: acces, în premieră, la pensii din R. Moldova # Moldova1
Cetățenii R.Moldova care locuiesc în Franța vor avea acces, în premieră, la pensii pentru limită de vârstă, pensii de urmaș și pensii de invaliditate. Este pentru prima dată când acest tip de sprijin devine disponibil pentru moldovenii stabiliți în această țară.
Ministrul Energiei: Ultimul atac rusesc asupra infrastructurii gaziere din Ucraina nu a afectat aprovizionarea cu gaze naturale a R. Moldova # Moldova1
Atacul rusesc din noaptea trecută asupra infrastructurii gaziere din regiunea Orlivka, Ucraina, nu a afectat aprovizionarea cu gaze naturale a Republicii Moldova, inclusiv a malului stâng al Nistrului, a precizat miercuri, 6 august, ministrul Energiei, Dorin Junghietu, înaintea ședinței de Guvern.
Aprobat de Guvern: tinerii angajați în sectoare strategice vor primi o indemnizație lunară de 3.000 de lei # Moldova1
Tinerii din R. Moldova vor beneficia de o indemnizație lunară neimpozabilă în valoare de trei mii de lei, dacă se angajează pentru prima dată în domeniile strategice ale țării, potrivit unui proiect de hotărâre aprobat de Guvern în ședința din 6 august.
Condoleanțe // Ambasada R. Moldova la București: „Ion Iliescu a jucat un rol important în afirmarea suveranității, libertății și identității noastre naționale” # Moldova1
Ion Iliescu, primul președinte al României postcomuniste, a jucat un „rol important” în afirmarea suveranității R. Moldova, arată Ambasada R. Moldova în România într-un mesaj de condoleanțe adresat la scurt timp după anunțarea decesului fostului șef de stat. De altfel, acesta este unicul mesaj oficial de condoleanțe al autorităților de la Chișinău, lansat în spațiul public după decesul lui Ion Iliescu.
„Taito” — aplicația capcană: cetățenii moldoveni riscă amenzi de zeci de mii de lei, avertizează șefa MAI # Moldova1
Aplicația „Taito” este un instrument utilizat de Federația Rusă pentru finanțare ilegală, corupere electorală și colectare abuzivă a datelor personale ale cetățenilor Republicii Moldova, avertizează autoritățile de la Chișinău. Ministra Afacerilor Interne, Daniela Misail-Nichitin îndeamnă populația să nu instaleze și să nu utilizeze această aplicație, întrucât persoanele care vor fi implicate în schemă pot fi amendate cu zeci de mii de lei.
Ministerul Justiției demontează speculațiile legate de tergiversarea procedurilor în cazul extrădării lui Vladimir Plahotniuc # Moldova1
Ministerul Justiției respinge acuzațiile de tergiversare a procesului de extrădare a lui Vladimir Plahotniuc și demontează speculațiile potrivit cărora autoritățile de la Chișinău ar fi întârziat intenționat trimiterea documentelor către Grecia. Ministra Justiției, Veronica Mihailov-Moraru, a declarat miercuri, 6 august, înainte de ședința Executivului, că autoritățile moldovene au acționat „diligent și profesionist”. Potrivit oficialei, după ce Procuratura Generală a transmis cererea de extrădare pe 24 iulie, și Ministerul Justiției a expediat o cerere separată pe 4 august.
Experți, despre verdictul în dosarul Guțul: „Justiția din R. Moldova răspunde asediului hibrid al Federației Ruse” # Moldova1
Condamnarea bașcanei regiunii găgăuze, Evghenia Guțul, la 7 ani de închisoare în dosarul privind finanțarea ilegală a partidului politic „Șor” nu este doar un precedent important în cazurile ce țin de corupție electorală, ci și un semnal ferm al autorităților și sistemului judiciar din Republica Moldova împotriva operațiunilor hibride orchestrate de Federația Rusă pentru „a dinamita din interior statul”. Opiniile au fost exprimate de experții Mihai Isac și Alexandru Bot la emisiunea ÎN CONTEXT de la Moldova 1.
R. Moldova are noi ambasadori și conducători de instituții publice. Deciziile, aprobate de Guvern # Moldova1
În cadrul ședinței Guvernului din 6 august, Cabinetul de miniștri a aprobat un set important de numiri în funcții diplomatice și administrative, la propunerea mai multor membri ai Executivului.
Detalii despre extrădarea lui Plahotniuc: Ministerul Justiției respinge acuzațiile de tergiversare și demontează speculațiile privind întârzierea procedurilor # Moldova1
Ministerul Justiției respinge acuzațiile de tergiversare a procesului de extrădare a lui Vladimir Plahotniuc și demontează speculațiile potrivit cărora autoritățile de la Chișinău ar fi întârziat intenționat trimiterea documentelor către Grecia. Ministra Justiției, Veronica Mihailov-Moraru, a declarat miercuri, înainte de ședința Executivului, că autoritățile moldovene au acționat „diligent și profesionist”. Potrivit oficialei, după ce Procuratura Generală a transmis cererea de extrădare pe 24 iulie, și Ministerul Justiției a expediat o cerere separată pe 4 august.
