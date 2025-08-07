Admitere: universitățile așteaptă actele în original de la candidații admiși la studii
Universitățile din țară și-au deschis ușile pentru candidații care au venit să depună actele în original. Viitorii studenți s-au arătat entuziasmați și optimiști, declarând că, dincolo de dorința de a prinde un loc la buget, își doresc cursuri moderne, interactive și relevante pentru cariera aleasă. Cadrele didactice susțin că sunt pregătite să răspundă acestor așteptări și să adapteze procesul educațional la noile cerințe ale tinerei generații.
Acum 5 minute
08:20
Corespondență Dan Alexe // Belgia se alătură statelor care cer sancționarea Israelului # Radio Moldova
Belgia tocmai a făcut cunoscut că sprijină sancționarea Israelului pentru acțiunile militare din Gaza. Ministrul belgian de Externe, Maxime Prévot, a anunțat că țara sa va susține propunerea Comisiei Europene de suspendare a Israelului dintr-o parte a programului său de cercetare și inovare Horizon Europe.
Acum 10 minute
08:10
Acum 12 ore
21:50
Vântul a făcut ravagii, în municipiul Bălți. Rafalele au doborât mai mulți copaci. Unul a căzut peste un troleibuz în care, din fericire, nu erau pasageri. Și în Chișinău mai mulți arbori au fost smulși din rădăcini. Totodată, postul vamal de tip debarcader „Molovata" și-a întrerupt temporar activitatea.
21:30
Cazul judecătoarei Ana Cucerescu, care a fost intimidată în timp ce examina dosarul guvernatoarei de la Comrat, Evghenia Guțul, este „extrem de grav” și subminează independența sistemului judecătoresc. Declarația a fost făcută miercuri-seară, 6 august, de ministra Justiției, Veronica Mihailov-Moraru, în cadrul emisiunii „În context” de la Moldova 1.
21:20
Autoritățile separatiste din stânga Nistrului au prelungit starea excepțională în economie # Radio Moldova
Tiraspolul a prelungit din nou, pe 6 august, starea excepțională în economie. Instituită în decembrie 2024, aceasta va fi în vigoare până la sfârșitul lunii august.
20:50
20:30
Președintele american Donald Trump ar putea introduce noi sancțiuni împotriva Rusiei, dacă Moscova nu acceptă o soluție de pace în Ucraina până la data de 8 august.
20:20
"Vulturii roșii" vor să scrie istorie! Milsami țintește calificarea în grupa unică a Ligii Conferințelor # Radio Moldova
Milsami Orhei își continuă aventura în cupele europene inter-cluburi. Campioana noastră națională de fotbal va juca joi seara meciul-tur cu gruparea san-marineză AC Virtus Acquaviva din cadrul Turului 3 preliminar al Ligii Conferințelor UEFA! "Vulturii roșii" sunt deciși să ajungă până în grupa unică a competiției.
19:30
Rusia a atacat cu drone Ucraina în apropierea graniței cu România. Două aeronave de luptă F-16 românești au decolat pentru supravegherea spațiului aerian după ce în zona din proximitatea frontierei comune au avut loc mai multe explozii. În regiunea Odesa a fost avariată infrastructura critică, rușii țintind stația de distribuție a gazelor Orlovka, la care s-au produs mai multe incendii. Peste 2500 de consumatori din Ucraina au rămas fără gaz.
Acum 24 ore
19:10
Cetățenii moldoveni, îndemnați să se abțină de la călătorii în sudul Franței. Regiunea, afectată de un incendiu de vegetație de amploare # Radio Moldova
Cetățenii Republicii Moldova sunt îndemnați să renunțe la deplasări în sudul Franței, iar cei care se află, tranzitează această regiune a țării - să dea dovadă de prudență maximă. Avertizarea vine din partea Ministerului Afacerilor Externe care a emis alertă de călătorie în legătură cu un incendiu de vegetație de amploare care a izbucnit în departamentul Aude.
18:20
R. Moldova îmbunătățește sistemul de monitorizare a factorilor de mediu în cazul unor situații de urgență # Radio Moldova
Republica Moldova își consolidează capacitatea de răspuns în fața situațiilor de urgență, precum accidente chimice, scurgeri radioactive sau epidemii. În ședința din 6 august, Guvernul a aprobat modificări la Regulamentul privind Rețeaua Națională de Observare și Control al Factorilor de Mediu, ceea ce presupune o mai bună coordonare între laboratoare și instituții specializate.
18:20
Procedura de obținere a certificatelor de urbanism pentru proiecte de infrastructură, simplificată # Radio Moldova
Procedura de obținere a certificatului de urbanism pentru proiectarea reparației drumurilor și a rețelelor inginerești va fi simplificată. Guvernul a aprobat astăzi, 6 august, o serie de modificări care vizează ajustarea cadrului normativ în domeniul urbanismului și construcțiilor.
18:10
„Timpurile când Moscova ne dicta ce să facem au trecut”. Vicepremierul Popșoi reacționează la amenințările unui deputat rus # Radio Moldova
Autoritățile Republicii Moldova resping declarațiile deputatului rus Konstantin Zatulin, care a sugerat că o eventuală avansare a armatei ruse către frontiera moldo-ucraineană ar putea determina anularea condamnării bașcanei Găgăuziei, Evghenia Guțul. Vicepremierul Mihai Popșoi, ministrul Afacerilor Externe, a calificat aceste afirmații ca fiind „o ingerință inadmisibilă” în treburile interne ale statului nostru.
18:00
Expert: R. Moldova valorifică doar 5% din potențialul său în domeniul turismului medical # Radio Moldova
Republica Moldova a reușit, în ultimii ani, să transforme turismul medical dintr-o nișă modestă într-un veritabil motor de creștere economică. Dacă în 2010, câștigam doar 10,5 milioane de dolari din servicii medicale prestate străinilor, în 2024 valoarea acestora a ajuns la peste 60 de milioane de dolari. În același timp, în primul trimestru din 2025, deja au fost acumulați în jur de 17 milioane de dolari, a declarat expertul economic Veaceslav Ioniță, la Radio Moldova.
17:40
Sprijinul social devine mai transparent: autoritățile modifică modul de acordare a plăților # Radio Moldova
Modul de acordare a plăților sociale în R. Moldova va fi modificat substanțial, prin digitalizare, simplificare și creșterea eficienței. Scopul schimbărilor, operate pe 6 august de Guvern, este direcționarea mai justă și transparentă a fondurilor către beneficiarii care au cu adevărat nevoie de sprijin.
17:30
Reacții dure după intimidarea magistratei care a condamnat-o pe Guțul: organele de drept îndemnate să tragă la răspundere făptașii # Radio Moldova
Avocatul Poporului, Ceslav Panico, condamnă intimidările „grave” și „fără precedent” asupra magistraților și solicită instituțiilor abilitate să investigheze fără întârziere aceste fapte și să ia măsuri ferme pentru identificarea și tragerea la răspundere a celor implicați. Totodată, expertul în justiție Alexandru Bot precizează că judecătorul nu trebuie să fie amenințat sau intimidat atunci când își face datoria și solicită autorităților soluții pentru protecția magistraților.
17:20
17:10
Trei ore de discuții la Kremlin între Steve Witkoff și Vladimir Putin. Ușakov: Au fost „utile și constructive” # Radio Moldova
Emisarul special al președintelui american Donald Trump, Steve Witkoff, a avut miercuri, la Moscova, o întrevedere de aproximativ trei ore cu președintele rus Vladimir Putin, scrie Reuters. Întâlnirea a avut loc în contextul eforturilor diplomatice privind conflictul din Ucraina, aflat în al patrulea an de la declanșarea invaziei pe scară largă.
17:00
ELECTORALA 2025 // CUB și Andrei Năstase, înscriși în lista concurenților electorali de la alegerile parlamentare din toamnă # Radio Moldova
Comisia Electorală Centrală (CEC) a înregistrat miercuri, 6 august, încă doi concurenți electorali la alegerile parlamentare din 28 septembrie.
16:50
16:40
De la rețetele de familie la un laborator modern de producere a dulciurilor în Chișinău, cu sprijinul ODA # Radio Moldova
Din pasiune pentru dulciuri și cu rețete moștenite din familie, Maria Macari a reușit să transforme o idee într-o afacere gustoasă. Astăzi, în laboratorul ei prind viață mii de prăjituri și torturi create cu migală, inspirație și multă muncă. Prin granturile pe care le-a accesat, antreprenoarea a dotat spațiul de producere cu echipamente moderne și continuă să îndulcească zilele celor care îi trec pragul.
16:10
Aprovizionarea cu gaze naturale a R. Moldova nu a fost afectată de ultimele atacuri ale rușilor, însă livrarea energiei electrice ar putea fi în pericol, avertizează experții # Radio Moldova
Atacul rusesc din noaptea trecută asupra infrastructurii gaziere din regiunea Orlivka, Ucraina, nu a afectat aprovizionarea cu gaze naturale a Republicii Moldova, inclusiv a malului stâng al Nistrului, a precizat miercuri, 6 august, ministrul Energiei, Dorin Junghietu, înaintea ședinței de Guvern. Totuși, în acea zonă se află linia de înaltă tensiune prin care R. Moldova importă energie electrică din România, iar Rusia ar putea să ne lase fără energie electrică în preajma alegerilor, avertizează experții.
16:10
15:50
Resturi animaliere aruncate pe câmp, în păduri sau chiar în râuri – o imagine tot mai prezentă în Republica Moldova. Fenomenul capătă amploare inclusiv de cauza lipsei unei infrastructuri pentru colectare și procesare, iar autoritățile recunosc: e greu de intervenit.
15:40
Modul de acordare a plăților sociale în R. Moldova va fi modificat substanțial, prin digitalizare, simplificare și creșterea eficienței. Scopul schimbărilor este direcționarea mai justă și transparentă a fondurilor către beneficiarii care au cu adevărat nevoie de sprijin.
15:30
Cristina Gherasimov: „Suntem gata să deschidem primul grup de capitole. Avem susținerea celor 27 de state membre UE” # Radio Moldova
Republica Moldova intră într-o etapă decisivă a procesului de aderare la Uniunea Europeană (UE) - deschiderea oficială a negocierilor de aderare, după ce a finalizat etapa tehnică esențială a procesului – cea de screening, care presupune compararea legislației naționale cu cea europeană. Viceprim-ministra pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov, a anunțat, în platoul postului de televiziune Moldova 1, că autoritățile de la Chișinău sunt pregătite pentru lansarea negocierilor în luna septembrie.
15:00
„Dvs. sunteți următoarea”: Șeful Poliției Naționale, detalii despre „acțiunile fără precedent” la adresa magistratei care a instrumentat dosarul bașcanei Guțul # Radio Moldova
Acțiunile de intimidare la care a fost supusă, pe parcursul ultimelor zile, Ana Cucerescu, magistrata care a examinat dosarul penal pe numele bașcanei Găgăuziei, Evghenia Guțul, sunt unele „fără precedent”, a declarat șeful Inspectoratului General de Poliției (IGP), Viorel Cernăuțeanu, miercuri, 6 august, într-un briefing de presă. Declarațiile șefului Poliției Naționale au fost făcute la scurt timp după ce magistrata a depus o sesizare privind acțiunile de hărțuire la care a fost supusă în timp ce instrumenta dosarul pe numele bașcanei - apeluri cu amenințări, poze cu cadavre, jerbe funerare și alerte cu bombă.
14:50
14:20
Reacții la Comrat după condamnarea bașcanei Găgăuziei: Adunarea Populară pregătește o rezoluție # Radio Moldova
Adunarea Populară de la Comrat a decis, la o zi după condamnarea la închisoare a bașcanei Evghenia Guțul, să instituie o comisie ce urmează să redacteze textul unei rezoluții privind situația social-politică actuală din UTA Găgăuzia. Aleșii locali din regiunea găgăuză, reuniți miercuri, 6 august, într-o ședință extraordinară, și-au exprimat nemulțumirea vizavi de verdictul instanței în dosarul Guțul și au respins ideea organizării unor alegeri anticipate pentru funcția de bașcan al regiunii.
13:50
Meteorologii au emis Cod galben de instabilitate atmosferică: Ploi cu descărcări electrice, grindină și vijelie, anunțate în R. Moldova # Radio Moldova
Meteorologii au emis pentru ziua de miercuri, 6 august, un Cod galben de instabilitate atmosferică.
13:10
13:10
Tenismena ucraineancă Elina Svitolina a fost eliminată în sferturile de finală ale turneului WTA de la Montreal. Ea a cedat clar în fața fostului număr 1 mondial, nipona Naomi Osaka, în două seturi, scor 2-6, 2-6.
13:00
Cetățenii R. Moldova care locuiesc în Franța vor avea acces la pensii pentru limită de vârstă, pensii de urmaș și pensii de invaliditate din R. Moldova, fiind permisă, în premieră, cumularea stagiului de cotizare realizat în ambele state.
12:40
Delapidări de fonduri destinate reparației drumurilor: Peste 50 de percheziții și cinci persoane reținute # Radio Moldova
Ar fi delapidat surse financiare destinate reparației drumurilor din R. Moldova și și-ar fi achiziționat bunuri de lux, inclusiv mașini și imobile, peste hotare. Cinci persoane, printre care factori de decizie de la întreprinderile de stat responsabile de gestionarea drumurilor din R. Moldova, au fost reținute miercuri, 6 august, fiind bănuite că ar fi pus în aplicare o schemă infracțională de fraudare a bugetului public.
12:20
Susținere pentru tinerii specialiști: câte 3.000 de lei pe lună pentru persoanele angajate în industrii strategice # Radio Moldova
Tinerii din R. Moldova vor beneficia de o indemnizație lunară neimpozabilă în valoare de trei mii de lei, dacă se angajează pentru prima dată în domeniile strategice ale țării, potrivit unui proiect de hotărâre aprobat de Guvern în ședința din 6 august.
12:20
Dinamo Kiev a dat de greu în preliminariile Ligii Campionilor. Formația ucraineană a pierdut cu 0:1 meciul cu FC Pafos în prima manșă a turului 3 preliminar. Partida considerată „acasă” pentru kieveni s-a jucat în orașul polonez Liublin. Tot aseară, Glasgow Rangers a obținut o victorie convingătoare, pe teren propriu, în partida cu echipa cehă Viktoria Plzen.
12:20
Cetățenii R.Moldova care locuiesc în Franța vor avea acces, în premieră, la pensii pentru limită de vârstă, pensii de urmaș și pensii de invaliditate. Este pentru prima dată când acest tip de sprijin devine disponibil pentru moldovenii stabiliți în această țară.
12:10
Aprovizionarea cu gaze naturale a R. Moldova nu a fost afectată de ultimele atacuri ale rușilor asupra infrastructurii gaziere din Ucraina, anunță autoritățile # Radio Moldova
Atacul rusesc din noaptea trecută asupra infrastructurii gaziere din regiunea Orlivka, Ucraina, nu a afectat aprovizionarea cu gaze naturale a Republicii Moldova, inclusiv a malului stâng al Nistrului, a precizat miercuri, 6 august, ministrul Energiei, Dorin Junghietu, înaintea ședinței de Guvern.
12:00
„Taito” este o capcană digitală utilizată pentru corupere electorală, furt de date: sancțiunile anunțate de MAI # Radio Moldova
Aplicația „Taito” este un instrument utilizat de Federația Rusă pentru finanțare ilegală, corupere electorală și colectare abuzivă a datelor personale ale cetățenilor Republicii Moldova, avertizează autoritățile de la Chișinău. Ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, îndeamnă populația să nu instaleze și să nu utilizeze această aplicație, întrucât persoanele care vor fi implicate în schemă pot fi amendate cu zeci de mii de lei.
11:50
Susținere pentru tinerii specialiști: 3.000 de lei pe lună, pentru persoanele angajate în industriile strategice ale țării # Radio Moldova
Tinerii din R. Moldova vor beneficia de o indemnizație lunară neimpozabilă în valoare de trei mii de lei, dacă se angajează pentru prima dată în domeniile strategice ale țării, potrivit unui proiect de hotărâre aprobat de Guvern în ședința din 6 august.
11:50
Rolul lui Ion Iliescu în afirmarea suveranității R. Moldova, subliniat într-un mesaj de condoleanțe adresat de ambasada de la București # Radio Moldova
Ion Iliescu, primul președinte al României postcomuniste, a jucat un „rol important” în afirmarea suveranității R. Moldova, arată Ambasada R. Moldova în România într-un mesaj de condoleanțe adresat la scurt timp după anunțarea decesului fostului șef de stat. De altfel, acesta este unicul mesaj oficial de condoleanțe al autorităților de la Chișinău, lansat în spațiul public după decesul lui Ion Iliescu.
11:40
11:10
Ministerul Justiției a transmis autorităților din Grecia cererea de extrădare a lui Vladimir Plahotniuc # Radio Moldova
Ministerul Justiției respinge acuzațiile de tergiversare a procesului de extrădare a lui Vladimir Plahotniuc și demontează speculațiile potrivit cărora autoritățile de la Chișinău ar fi întârziat intenționat trimiterea documentelor către Grecia. Ministra Justiției, Veronica Mihailov-Moraru, a declarat miercuri, 6 august, înainte de ședința Executivului, că autoritățile moldovene au acționat „diligent și profesionist”. Potrivit oficialei, după ce Procuratura Generală a transmis cererea de extrădare pe 24 iulie, și Ministerul Justiției a expediat o cerere separată pe 4 august.
11:10
Un ambasador a fost rechemat din funcție, iar altul a fost desemnat să reprezinte R. Moldova în Regatul Suediei. Totodată, Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale are un nou șef. Numirile au fost aprobate miercuri, 6 august, de Guvern.
10:50
Dosarul Guțul: Experții remarcă presiuni interne și externe asupra sistemului judiciar # Radio Moldova
Condamnarea bașcanei regiunii găgăuze, Evghenia Guțul, la 7 ani de închisoare în dosarul privind finanțarea ilegală a partidului politic „Șor” nu este doar un precedent important în cazurile ce țin de corupție electorală, ci și un semnal ferm al autorităților și sistemului judiciar din Republica Moldova împotriva operațiunilor hibride orchestrate de Federația Rusă pentru „a dinamita din interior statul”. Opiniile au fost exprimate de experții Mihai Isac și Alexandru Bot la emisiunea ÎN CONTEXT de la Moldova 1.
10:50
Schimbări în funcții de conducere: Guvernul a aprobat numiri de ambasadori și directori # Radio Moldova
În cadrul ședinței Guvernului din 6 august, Cabinetul de miniștri a aprobat un set important de numiri în funcții diplomatice și administrative, la propunerea mai multor membri ai Executivului.
10:40
09:50
Magistrata care a instrumentat dosarul Evgheniei Guțul, ținta unor amenințări cu moartea: CSM denunță atacuri fără precedent asupra judecătorilor # Radio Moldova
Judecătoarea care a examinat dosarul penal al bașcanei Găgăuziei, Evghenia Guțul, a fost supusă timp de mai multe luni unui val de amenințări cu moartea, presiuni psihologice și atacuri de o gravitate fără precedent, susține președintele Consiliul Superior al Magistraturii (CSM), Sergiu Caraman. Campania de intimidare a inclus apeluri telefonice nocturne, mesaje cu fotografii macabre – prezentând persoane asasinate și decapitate – și s-a extins în spațiul public prin dezinformări flagrante.
09:30
R. Moldova își dorește recuperarea activelor provenite din activități ilicite, situate pe teritoriul Elveției # Radio Moldova
Autoritățile din Elveția vor sprijini Chișinăul în eforturile legate de identificarea, gestionarea și recuperarea activelor provenite din activități ilicite. La această înțelegere au ajuns, pe 5 august, directoarea Serviciului Fiscal de Stat, Olga Golban, și expertul Centrului Internațional pentru Recuperarea Activelor (ICAR) al Institutului Basel pentru Guvernare din Elveția, David Mattan.
09:00
Pomușoarele care devin tot mai întrebate de consumatorii din R. Moldova: depășesc consumul de căpșuni # Radio Moldova
Afinele câștigă tot mai mult teren în Republica Moldova și chiar depășesc consumul de căpșuni, susține președinta Asociației „Pomușoarele Moldovei”, Aneta Ganenco. Totuși, cererea de pe piața internă este mult mai mare decât ceea ce pot oferi, la etapa actuală, producătorii autohtoni.
