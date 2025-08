DECIZIE de ultima oră! Evghenia Guțul își va petrece următorii 7 ani în închisoare

16:40

Finlanda este țara cu cel mai mare consum de cafea din lume, potrivit celor mai recente statistici. Locuitorii acestei țări beau, în medie, 12 kilograme de cafea pe an de persoană. Pe locul doi se află Norvegia, cu 9,9 kilograme per persoană pe an, urmată de Islanda (9 kg), Danemarca (8,7 kg), Olanda (8,4 kg), […]