Lovitură pentru Putin. UE va aplica din 3 septembrie un plafon dinamic pentru prețurile petrolului rusesc

Realitatea.md, 7 august 2025 07:30
Acum o oră
07:30
Uniunea Europeană va implementa un nou plafon dinamic pentru prețurile petrolului rusesc începând cu 3 septembrie, ca parte a celui de-al 18-lea pachet de sancțiuni împotriva Moscovei, a declarat Arianna Podesta, purtătoarea de cuvânt a Comisiei Europene, pe 6 august, potrivit European Pravda. Plafonul revizuit, potrivit disinfo.md, înlocuiește limita statică de 60 de dolari pe […]
07:20
Dionis Tanasoglu a fost un remarcabil scriitor, pedagog și promotor al culturii găgăuze. S-a născut la 7 iulie 1922, în satul Chiriet-Lunga. După absolvirea școlii, Tanasoglu și-a făcut studiile la Colegiul Pedagogic din Cetatea Albă, unde a primit o educație muzicală și filologică. În 1957, odată cu recunoașterea oficială a limbii găgăuze în RSS Moldovenească […]
Acum 12 ore
22:50
Zeci de mii de persoane au fost evacuate în sudul Chinei, unde ploile torenţiale au provocat inundaţii masive şi alunecări de teren, au anunţat miercuri, 6 august curent, mass-media de stat, citată de Reuters, scrie digi24.ro. Din cauza ploilor torenţiale, în oraşul Guangzhou, capitala provinciei sudice Guangdong, 14 persoane au rămas izolate, iar una dintre […]
22:20
Un comitet ministerial al guvernului de la Roma și-a dat miercuri, 6 august curent, acordul final asupra unui proiect de 13,5 miliarde de euro pentru construirea celui mai lung pod suspendat din lume, care va lega insula Sicilia de partea continentală a Italiei. Infrastructura ambițioasă va fi inclusă în bugetul apărării, conform angajamentului asumat în […]
22:00
Cinci soldați au fost răniți miercuri, 6 august curent, cu focuri de armă la baza militară Fort Stewart din statul Georgia, în sud-estul SUA. Presupusul trăgător a fost arestat, au afirmat oficiali din cadrul armatei, scrie agerpres.ro. Victimele au primit îngrijiri la fața locului, apoi au fost transportate la spitalul Winn al Comunității Armatei pentru […]
21:30
În atenția tuturor părinților! Până pe data de 10 septembrie curent, în sectoarele orașului sunt organizate iarmaroace școlărești, cu mărfuri necesare pentru pregătirea elevilor către noul an de studii: rechizite, ghiozdane, articole de birotică, vestimentație. Primăria Chișinău a publicat lista și adresele unde se vor desfășura aceste târguri. Potrivit autorităților municipale, unele târguri și-au început […]
20:00
O organizație de recoltare a organelor este acuzată că a presat medicii să extragă organele unei femei aflate în comă, deși aceasta dădea semne clare de viață. Femeia, în vârstă de 38 de ani la acea vreme, a supraviețuit miraculos și s-a recuperat complet, după ce medicii au refuzat să urmeze indicațiile coordonatorilor de transplant. […]
19:40
Reprezentanții companiei publice „Teleradio-Moldova" (TRM) acuză echipa „Cu Sens" de „acces neautorizat" în spații „cu acces restricționat" ale televiziunii Moldova 1. „Au pătruns, invocând o inexistentă permisiune din partea directorului general al instituției", au comunicat reprezentanții companiei. Jurnaliștii neagă acuzațiile și susțin că versiunea TRM este falsă, promițând detalii într-o investigație viitoare, scrie Newsmaker.md. Cazul […]
19:20
Fostul președinte al României Klaus Iohannis nu va veni la catafalcul lui Ion Iliescu, potrivit unor surse neoficiale. Klaus Iohannis a transmis un mesaj de condoleanțe după moartea lui Ion Iliescu, primul președinte ales al României post-decembriste. Acesta este primul mesaj public al lui acestuia de la încheierea celui de-al doilea mandat prezidențial. „Primul Preşedinte […]
Acum 24 ore
18:50
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a lansat un apel public către locuitorii capitalei, îndemnându-i să dea dovadă de prudență maximă în contextul condițiilor meteo nefavorabile prognozate pentru seara zilei de 6 august. Potrivit edilului, în oraș se înregistrează vânt puternic, iar meteorologii au emis cod galben de instabilitate atmosferică. Conform Serviciului Hidrometeorologic de Stat, până […]
18:30
Oficiul secretarului general al Organizației Națiunilor Unite (ONU) consideră că sentința emisă bașcanei Găgăuziei, Evghenia Guțul, ține de o chestiune internă a Republicii Moldova. Adjunctul purtătorului de cuvânt al secretarului general al ONU, Farhan Haq, a făcut această declarație, potrivit Ziarului Național, în cadrul unui briefing de presă. Oficialul a precizat că această problemă trebuie […]
18:10
O femeie a murit, o persoană a dispărut, iar mii de oameni au fost forțați să își părăsească locuințele, din cauza unui incendiu masiv, izbucnit în regiunea Aude de la sudul Franței. Flăcările au cuprins circa 13.000 de hectare, suprafața fiind mai mare decât cea a Parisului, conform presei internaționale. Doi oameni sunt actualmente internați, […]
18:00
UNTOLD, unul dintre cele mai mari festivaluri de muzică din Europa, dar și din lume, nu va fi afectat de doliul național stabilit pentru ziua de joi, 7 august 2025, de Guvernul României, în memoria fostului președinte român Ion Iliescu. „Editia aniversară UNTOLD se va desfășura conform programului cunoscut si anunțat deja. UNTOLD ediția a […]
18:00
Serviciul național unic pentru apeluri de urgență 112 se confruntă, în ultimele zile, cu un val de apeluri false inițiate automat de sisteme robotizate și inteligență artificială, fără intervenție umană directă. Acest nou tip de abuz digital afectează grav funcționarea serviciilor de urgență și poate întârzia intervențiile în situații reale. Doar în ultima săptămână, 112 […]
18:00
Compania de stat „Energocom" a anunțat o licitație publică în valoare totală de aproximativ 2,2 milioane de lei, destinată achiziției de tehnică de calcul, echipamente periferice și infrastructură IT, potrivit datelor din sistemul MTender. Procedura include 13 loturi distincte, ce vizează dotarea și modernizarea capacităților digitale ale întreprinderii, scrie bani.md. Printre cele mai consistente alocări […]
17:30
Ploile torențiale au făcut prăpăd în România. Județul Suceava se află sub cod roșu de furtuni și vijelii, iar străzile din oraș au fost inundate în cursul zilei de astăzi, 6 august. Totodată, meteorologii au emis cod roșu de vijelie puternică pentru mai multe localități din județele Neamț și Iași, valabilă miercuri după-amiază, transmite Libertatea.ro. […]
17:30
Trump impune Indiei taxe vamale de 25%. Potrivit unui comunicat emis de Casa Albă, decizia va intra în vigoare la 21 de zile de la semnarea ordinului. Decizia vine imediat după discuțiile trimisului său, Steve Witkoff, cu liderul rus. Cei doi au vorbit inclusiv despre situația din Ucraina. Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul […]
17:30
După o pauză de peste doi ani cauzată de războiul din Ucraina, legătura feroviară directă dintre Kiev și București va fi reintrodusă, iar Republica Moldova joacă un rol-cheie în relansarea acestui traseu internațional, a anunțat secretarul de stat în Ministerul Transporturilor din România, Ionel Scrioșteanu, transmite bani.md. Potrivit oficialului român, noul tren Kiev–București va circula […]
17:10
În cei peste 70 de ani de căsnicie, Ion Iliescu și Nina Iliescu au fost un cuplu fericit, chiar dacă nu au fost binecuvântați cu un copil biologic. Au avut însă grijă de un „fiu adoptiv", impropriu spus, pentru că Mihai Bujor Sion, copilul pe care l-au crescut, nu a fost înfiat cu acte, scrie […]
17:00
Vicepremierul și ministrul de externe Mihai Popșoi s-a întâlnit cu Nick Pietrowicz, noul însărcinat cu afaceri al Statelor Unite în Republica Moldova. Cei doi oficiali au discutat despre cooperarea moldo-americană, sprijinul SUA pentru reformele democratice și parcursul european al țării, precum și despre riscurile de interferență externă în contextul alegerilor din acest an. Popșoi a […]
17:00
Volumul pierderilor de gaze naturale și consumul tehnologic din rețelele de distribuție ale grupului „Moldovagaz" în prima jumătate a anului 2025 au fost analizate într-o ședință de lucru a conducerii companiei. La discuții au participat membrii Consiliului de Administrație și șefii direcțiilor relevante din cadrul întreprinderilor de distribuție. Potrivit datelor prezentate, unele companii, precum „Chișinău-gaz" […]
16:40
Kremlinul anunță că trimisul SUA Steve Witkoff și Vladimir Putin au avut discuții „constructive", în contextul în care se apropie termenul-limită impus de Donald Trump pentru ca Moscova să accepte un armistițiu în Ucraina. Consilierul prezidențial pe politică externă, Iuri Ușakov, a declarat că, în timpul întâlnirii de trei ore, Putin i-a transmis lui Witkoff […]
16:30
Purtătoarea de cuvânt a fostul președinte român Klaus Iohannis, Mădălina Dobrovolschi, a stârnit controverse, după ce și-a invitat soțul, comandantul Emil Dobrovolschi, să participe în platoul emisiunii pe care o moderează la TVR. La emisiunea „Țară, țară, cine ești?", timp de aproape 50 de minute, a ținut un adevărat elogiu public partenerului său, lăudându-i profesionalismul și […]
16:30
Grecia este o destinație apreciată în orice anotimp, însă la fel ca în orice altă destinație populară, cele mai aglomerate perioade sunt lunile de vară, atunci când școlile sunt închise și soarele e puternic. Dacă îți place aglomerația, ai bugetul necesar și suporți bine temperaturile de
16:20
Peste 1.400 de elevi refugiați din Ucraina au frecventat școlile municipale din Chișinău pe parcursul anului de învățământ 2024–2025, potrivit datelor prezentate de Primărie. Autoritățile municipale anunță că eforturile de integrare continuă și în prezent, odată cu pregătirile pentru noul an școlar. Din cele peste 9.500 de cereri depuse pentru clasa I în municipiu, până […] Articolul Peste 1.400 de copii din Ucraina au fost integrați în școlile din Chișinău în anul de studii 2024–2025 apare prima dată în Realitatea.md.
16:10
La 80 de ani de la primul atac nuclear din istorie, mii de oameni s-au adunat miercuri, 6 august, la Hiroshima, Japonia, pentru a ține un moment de reculegere și a transmite lumii un mesaj puternic: pericolul armelor nucleare nu a trecut. Ceremonia a avut loc în Parcul Memorial al Păcii din Hiroshima, în prezența […] Articolul VIDEO Hiroshima comemorează 80 de ani de la atacul nuclear: „Pericolul nu a trecut” apare prima dată în Realitatea.md.
16:10
A doua ediție a Festivalului „Dor de Chișinău” va avea loc pe 24 august 2025. Evenimentul se va desfășura pe strada pietonală „Eugen Doga” din Capitală, începând cu ora 16:00. Până la 22:00, spectatorii vor avea parte de muzică live cu artiști din Moldova și din diasporă, vor savura gustul bucatelor ca acasă, vor participa […] Articolul „Dor de Chișinău”, pe strada pietonală din Capitală: Surprizele pe care le pregătesc organizatorii Festivalului apare prima dată în Realitatea.md.
16:10
Comisia Electorală Centrală a validat astăzi, 6 august, candidatura lui Andrei Năstase la alegerile parlamentare din 28 septembrie. Cu sloganul „Curaj, Demnitate, Credință!”, Năstase propune un program axat pe reforme profunde: reducerea numărului de deputați și ministere, justiție independentă, pedepse drastice pentru corupție și sprijin extins pentru cetățeni și diaspora. Andrei Năstase promite un stat eficient, corect […] Articolul Cadou de zi de naștere! CEC a validat candidatura lui Andrei Năstase la alegerile din 28 septembrie apare prima dată în Realitatea.md.
16:10
Soția fostului președinte Ion Iliescu, Nina Iliescu, a depus lângă sicriul așezat la Palatul Cotroceni o coroană de flori cu un mesaj pentru soțul ei: „Odihnește-te în pace! Cu adâncă durere, Nina”. Sicriul cu trupul neînsuflețit al fostului președinte Ion Iliescu a fost depus miercuri dimineață la Palatul Cotroceni. Ion Iliescu, primul președinte al României […] Articolul Ce mesaj i-a lăsat Nina Iliescu soțului ei pe coroana de flori apare prima dată în Realitatea.md.
15:40
Confruntate cu o criză tot mai gravă a apei şi cu căldura extremă din timpul verii, autorităţile din capitala Iranului îşi intensifică măsurile de conservare. În Teheran, guvernul local a decis să întrerupă curentul electric pentru gospodăriile private de două ori pe zi, pentru o durată totală de până la patru ore, a raportat miercuri […] Articolul Iranul întrerupe furnizarea de electricitate în Teheran. Care este motivul apare prima dată în Realitatea.md.
15:40
Avocatul Poporului condamnă intimidările fără precedent asupra judecătoarei Ana Cucerescu, cea care a examinat dosarul Evgheniei Guțul. Ceslav Panico consideră aceste acțiuni un atac direct la adresa statului de drept și a dreptului la un proces echitabil. „În absența unor garanții reale de independență și protecție a magistraților, întregul sistem de justiție devine vulnerabil în […] Articolul Avocatul Poporului condamnă presiunile asupra judecătoarei în dosarul Guțul apare prima dată în Realitatea.md.
15:30
Mamă a doi copii, discretă, dar neclintită, fondatoarea Decor Studio, Cristina Milici a demonstrat că indiferent de obstacole, există mereu o cale de a merge mai departe. Invitată la cea mai recentă ediție a videocastului Fii cu Zina Bivol, ea a vorbit despre un moment tragic din viața sa: incendiul devastator care a distrus atelierul […] Articolul Atelier cu obiecte de 250 mii euro, făcut scrum. Milici: Decorul pentru nuntă a ars cu câteva zile înainte de eveniment apare prima dată în Realitatea.md.
15:20
Piața muncii din Europa se schimbă rapid, iar lipsa de personal calificat îi face pe politicieni să ceară soluții urgente. Potrivit platformei de recrutare Indeed, între martie și mai 2025, cele mai multe oferte de muncă din Marea Britanie, Germania, Franța și Olanda au fost în domeniul instalațiilor și mentenanței, vânzărilor și funcțiilor de management. […] Articolul Piața muncii din Europa se schimbă. Care sunt cele mai căutate job-uri apare prima dată în Realitatea.md.
14:30
Poliția din sudul Moldovei este în stare de alertă, după ce ieri, 5 august, în jurul orei 15:10, un deținut periculos a fugit chiar din cadrul Judecătoriei Cimișlia, transmite PulsMedia.MD. Ar fi vorba despre un cetățean al Ucrainei, în vârstă de 22 de ani, care este deținut fiind învinuit într-un dosar penal pentru viol, soldat […] Articolul Alertă! Un ucrainean, acuzat în Moldova de viol, a fugit chiar din sediul Judecătoriei Cimișlia apare prima dată în Realitatea.md.
14:20
„Suntem mândri că în rândurile consătenilor noștri se numără o femeie cu atâta verticalitate, curaj și demnitate”. Este mesajul conducerii Primăriei Sărata Galbenă, raionul Hîncești, cu referire la situația în care s-a pomenit Ana Cucerescu, judecătorul care a trimis-o după gratii pe Evghenia Guțul și care a fost supusă mai multor presiuni în ultimele luni. […] Articolul Localnicii judecătorului amenințat cu moartea: „Nu doar ne reprezintă, ci ne inspiră!” apare prima dată în Realitatea.md.
14:10
Moldovenilor li se promit zeci de mii de lei, dacă se înregistrează într-o aplicație rusească. Softul numit TAITO este utilizat de forțele Kremlinului pentru ingerințe electorale, conform ministrei de Interne Daniella Misail-Nichitin. Oficiala a menționat că prin intermediul programului se gestionează participarea la proteste. De asemenea, cetățenilor li se cer și date personale, inclusiv fotografii […] Articolul Șefa MAI: Moldovenii, ademeniți cu 50.000 de lei într-o aplicație rusească. Li se cer fotografii cu acte apare prima dată în Realitatea.md.
14:00
În această seară, de la ora 20:00, vă invităm să urmăriți o nouă ediție a emisiunii „Rezoomat”, moderată de jurnalista Ileana Pîrgaru. Invitații emisiunii sunt deputatul PAS, Adrian Cheptonar și președintele Partidului Social Democrat European (PSDE), Tudor Ulianovschi. În timpul emisiunii vor fi analizate cele mai importante subiecte de actualitate printre care: • Amenințările la […] Articolul Actualitatea politică, în dezbateri la RliveTV! Adrian Cheptonar și Tudor Ulianovshi, invitați la Rezoomat! apare prima dată în Realitatea.md.
13:00
Steve Witkoff, trimisul special al lui Donald Trump, a fost primit miercuri de președintele rus Vladimir Putin. Întâlnirea are loc la Kremlin, a relatat serviciul de presă al președinției ruse. Trimisul special al lui Trump a ajuns miercuri dimineața la Moscova. A fost întâmpinat pe aeroportul Vnukovo-2 de reprezentantul special al președintelui rus pentru investiții […] Articolul Negocieri de ultim moment la Moscova. Emisarul lui Trump în vizită la Putin apare prima dată în Realitatea.md.
12:50
Autoritățile din Chișinău discută cu responsabilii din Israel despre tranzitul evreilor hasidici prin Moldova, în timpul pelerinajului lor spre Ucraina în toamna anului 2025, susține Mihai Popșoi. Oficialul a punctat că funcționarii din țara noastră au grijă ca să nu existe perturbări pe teritoriul Moldovei. Potrivit ministrului de externe, discuțiile încă se desfășoară. Oficialul a […] Articolul VIDEO Pelerinajul hasidicilor în 2025: Chișinău și Tel-Aviv discută despre tranzitarea Moldovei, anunță Popșoi apare prima dată în Realitatea.md.
12:40
Meteorologii au emis pentru astăzi, 6 august, cod galben de instabilitate atmosferică în Republica Moldova. Avertizarea meteo este valabilă între orele 13:00 și 22:00. „În zonele vizate se prevăd ploi de scurtă durată însoțite de descărcări electrice, izolat averse puternice (în intervale scurte de timp sau prin acumulare se pot înregistra cantități de apă de […] Articolul După caniculă, vin ploile! Meteorologii anunță instabilitate atmosferică în Moldova apare prima dată în Realitatea.md.
12:40
Tinerii care se angajează pentru prima dată în industrii de importanță strategică vor beneficia de o indemnizație lunară, neimpozabilă, în valoare de 3000 de lei, timp de 12 luni. Guvernul a aprobat instituirea Programului național privind acordarea indemnizațiilor lunare tinerilor angajați. Programul vizează tinerii cu vârsta de până la 35 de ani, cu o calificare […] Articolul Aprobat! Statul oferă 3000 de lei lunar tinerilor angajați în industrii strategice apare prima dată în Realitatea.md.
12:40
Așa-numitul soviet suprem a aprobat decretul liderului de la Tiraspol care prevede prelungirea regimului de urgență în economie pe teritoriul regiunii transnistrene, până pe 31 august. Motivul prelungirii îl constituie problemele legate de aprovizionarea cu gaze, transmite corespondentul IPN din regiune. A treia ședință extraordinară a sovietului a avut loc pe 6 august în format online. Așa-ziși […] Articolul Starea de urgență în economie, prelungită în stânga Nistrului apare prima dată în Realitatea.md.
12:30
Justiția din Moldova este pregătită să gestioneze dosarele lui Vlad Plahotniuc, dacă acesta va fi extrădat, afirmă Veronica Mihailov Moraru. Oficiala a spus jurnaliștilor că autoritățile depun eforturi pentru ca extrădarea fostului lider democrat să fie realizată. Ministra Justiției a dezvăluit că solicitarea de extrădare a fost însoțită de toate actele necesare, conform convențiilor internaționale […] Articolul Justiția din Moldova este pregătită să examineze dosarele lui Plahotniuc? Răspunsul ministrei Mihailov Moraru apare prima dată în Realitatea.md.
12:30
Orange Moldova marchează un nou pas important în direcția digitalizării proceselor și a simplificării interacțiunii cu clienții, oferind posibilitatea de a semna electronic documentele în magazinele fizice. Inițiativa face parte din programul Paperless și reflectă angajamentul companiei de a construi o relație cu clientul bazată pe eficiență, încredere și responsabilitate față de mediu. Noua soluție […] Articolul Orange Moldova accelerează tranziția către un model 100% digital în relația cu clienții apare prima dată în Realitatea.md.
12:20
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), în colaborare cu procurorii Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), au desfășurat în data de 6 august 53 de percheziții pe întreg teritoriul Republicii Moldova, în cadrul unor cauze penale privind delapidarea averii străine și spălarea de bani, comise în domeniul reabilitării drumurilor. În vizorul anchetei se […] Articolul Milioane deturnate din asfalt! Drumuri „reparate” doar pe hârtie – 5 reținuți în schemă de corupție și spălare de bani apare prima dată în Realitatea.md.
12:20
Funcționarii publici, inclusiv miniștrii, care vor candida la parlamentare degrevează din funcție începând cu 29 august. Precizarea a fost făcută de vicepremierul Mihai Popșoi. Ministrul de Externe a menționat în discuții cu jurnaliștii că viitorii candidați la alegeri au semnat un document când s-au depus actele la Comisia Electorală Centrală, asumându-și să își suspende activitatea […] Articolul VIDEO Alegeri 2025: Miniștrii care se vor deputați degrevă din funcție pe 29 august apare prima dată în Realitatea.md.
12:20
Philip Morris International (PMI) a fost inclusă, pentru al treilea an consecutiv, în clasamentul „Net Zero Leaders 2025” realizat de Forbes, clasându-se pe locul 4. Această distincție reconfirmă angajamentul ferm al PMI față de măsurile pentru protejarea climei, prin integrarea sustenabilității în mod strategic în toate procesele de business – nu ca un proiect separat, […] Articolul Philip Morris International, desemnată de Forbes drept unul dintre liderii globali în atingerea obiectivului Net Zero apare prima dată în Realitatea.md.
12:20
Partidul „Mișcarea Respect Moldova” va convoca săptămâna viitoare Consiliul Politic Național al formațiunii, în cadrul căruia urmează să fie aprobată lista candidaților pentru funcția de deputat pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie. Anunțul a fost făcut de Anatolie Zagorodnîi, vicepreședinte al partidului și fost deputat, la emisiunea „Important”, difuzată de TVC21. Potrivit lui Zagorodnîi, formațiunea […] Articolul La alegerile parlamentare „Respect Moldova” vine cu o echipă de profesioniști apare prima dată în Realitatea.md.
12:10
Aprovizionarea cu gaze naturale a Republicii Moldova, inclusiv a malului stâng al Nistrului, nu a fost afectată de atacul rusesc lansat în noaptea de miercuri, 6 august, asupra infrastructurii gaziere din regiunea Orlovka, Ucraina. Anunțul a fost făcut de ministrul Energiei, Dorin Junghietu. „Aprovizionarea cu gaze a Republicii Moldova nu este afectată, asta este încă […] Articolul VIDEO Atacul asupra infrastructurii gaziere din Orlovka nu a perturbat livrările de gaze către Moldova apare prima dată în Realitatea.md.
12:00
Un angajat al Inspectoratului de Poliție Rîșcani și un complice au fost reținuți pentru 72 de ore, fiind bănuiți de trafic de influență. Potrivit procurorilor PCCOCS și ofițerilor SPIA, între 31 iulie și 3 august 2025, cei doi ar fi cerut 100 000 de lei de la un cetățean, promițând influențarea unei decizii favorabile într-un […] Articolul Polițist și complice, denunțați și prinși în flagrant cu 90 000 lei mită apare prima dată în Realitatea.md.
