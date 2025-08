23:00

Autoritățile din Moldova „continuă curățarea spațiului public de oricine gândește diferit”. Astfel a comentat purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, decizia Serviciului de Informații și Securitate (SIS) de a se adresa instanței cu solicitarea de a recunoaște drept extremistă organizația rusă „Evrazia”, asociată cu oligarhul fugar Ilan Șor. „Autoritățile moldovene, sub […] The post Moscova, după solicitarea SIS de a declara organizația „Evrazia” extremistă: „Chișinăul curăță spațiul public de oricine gândește diferit” appeared first on NewsMaker.