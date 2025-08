Lozovan și Nesterovschi, care sunt de negăsit, și-au contestat sentințele prin avocatul lor

22:50

Comisia Europeană a stabilit, preliminar, că platforma chineză de comerț online Temu permite vânzarea de produse ilegale în UE. Dacă aceste concluzii vor fi confirmate, compania riscă o amendă de până la 6% din veniturile sale anuale globale. Platforma Temu este acuzată că nu a evaluat în mod corespunzător riscurile de vânzare a produselor ilegale […]