Școala bate la ușă, prețurile urcă: Părinții din Moldova, între economii și datorii

22:00

Consumul regulat de ardei iute, mai des de patru ori pe săptămînă, este asociat cu o reducere a riscului de deces din cauze cardiace şi cerebrovasculare, conform unui studiu efectuat în Italia, citat de Agerpres.La studiul care s-a întins pe durata a opt ani au participat peste 22.000 de persoane.Potrivit studiului publicat în Journal of the American College of Cardiology, persoanele care