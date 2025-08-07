Cursul valutar BNM pentru 7 august
Noi.md, 7 august 2025 07:30
Leul moldovenesc a mai crescut puțin față de euro, dar a crescut și față de dolar.Astfel, pe parcursul unei zile el a mai cîștigat de la moneda unică europeană aproape 3,5 bani, iar de la dolarul american – aproape 13 bani, transmite Noi.md.Banca Naţională a Moldovei a stabilit pentru ziua de 7 august un curs oficial de schimb valutar egal cu 19,6662 lei pentru un euro (-1,46 bani) și 16,
Acum 5 minute
08:00
Chișinăuienii sînt invitați să participe la un studiu sociologic pentru a contribui la actualizarea Planului Urbanistic General al capitalei, document care va ghida dezvoltarea orașului în următorii 15-20 de ani.Mai exact, locuitorii municipiului vor fi întrebați despre prioritățile și nevoile reale în domeniul dezvoltării urbane, transmite IPN. Chestionarul este destinat persoanelor car
08:00
Vă invităm zilnic să cunoașteți cele mai importante evenimente ale zilei. An de an fiecare zi este unică în felul său. Cele mai importante știri ale zilei:7 august — a 219-a zi a anului conform Calendarului Gregorian. Pînă la sfîrşitul anului au rămas 146 de zile.Sărbători religioase sau Ortodoxe: Pomenirea Adormirii Sfintei Ana, maica Preasfintei Născătoarei de Dumnezeu MariaC
08:00
Fosta ministră a justiției și ex-parlamentară Olesea Stamate anunță că a colectat 1983 de semnături și a depus la Comisia Electorală Centrală actele necesare pentru a fi înregistrată în cursa electorală, în calitate de candidat independent la funcția de deputat, la alegerile din 28 septembrie, transmite IPN.Exclusă din PAS în urma scandalului legat de amendamentul la Legea amnistiei — în urm
Acum o oră
07:30
Astăzi, meteorologii prognozează vreme caniculară și cer variabil pe întreg teritoriul țării.Pe alocuri sînt posibile ploi de scurtă durată însoțite de descărcări electrice.Vîntul va sufla din nord-vest, slab pînă la moderat, cu intensificări în timpul ploilor cu descărcări electrice.În sud, ziua va fi călduroasă, cu temperaturi de +28...+30°C.În centrul țării se vor înregistra t
07:30
Guvernul României a declarat ziua de 7 august zi de doliu național, în semn de respect față de memoria fostului șef al statului, Ion Iliescu, potrivit unui comunicat de presă al Ambasadei României în Republica Moldova, citat de IPN.Pentru a aduce un omagiu memoriei fostului președinte, mesajele de condoleanțe pot fi transmise prin intermediul unui formular online, anunțat de ambasadă, care v
07:30
Leul moldovenesc a mai crescut puțin față de euro, dar a crescut și față de dolar.Astfel, pe parcursul unei zile el a mai cîștigat de la moneda unică europeană aproape 3,5 bani, iar de la dolarul american – aproape 13 bani, transmite Noi.md.Banca Naţională a Moldovei a stabilit pentru ziua de 7 august un curs oficial de schimb valutar egal cu 19,6662 lei pentru un euro (-1,46 bani) și 16,
Acum 2 ore
06:30
Directorul companiei ABS Const SRL, Sergiu Balica, a oferit o declarație amplă și incisivă în cadrul celei de-a treia Mese Rotunde Naționale organizate de Alianța „MOLDOVENII”.El a vorbit despre rolul vital al gestionării corecte a deșeurilor și despre lipsa de sprijin din partea statului pentru acest sector strategic.„Suntem o companie care activează într-un domeniu mai puțin plăcut, da
Acum 4 ore
06:00
Antreprenorul Anatol Rașcu, activ în domeniul prelucrării metalelor, a lansat un apel emoționant și pragmatic în cadrul celei de-a treia Mese Rotunde Naționale organizate de Alianța „MOLDOVENII”, pledînd pentru renașterea industriei moldovenești și o abordare unitară a fiscalității și investițiilor.„Dacă nu avem industrie, o să ajungem să lucrăm doar o mînă de oameni, restul vor pleca peste ho
05:30
Spania vrea să interzică complet fumatul pe terasele barurilor și restaurantelor pînă în 2027 # Noi.md
Ministrul spaniol al Sănătății, Monica Garcia, este „complet sigură” că fumatul va fi interzis pe terasele barurilor și restaurantelor pînă în 2027.Garcia a menționat reforma legii anti-fumat, care ar interzice fumatul și vapatul pe terase și ar extinde zonele fără fum, inclusiv pe vehiculele de serviciu, transmite aktual24.ro.Ea a subliniat importanța acestor reforme și consensul public p
05:30
La Biblioteca Publică Varnița, raionul nenii Noi, portul popular moldovenesc a fost în centrul atenției în cadrul mesei rotunde „Simbolica Portului Popular” – un eveniment care a reunit oameni pasionați de tradiții, cultură și identitate, notează Noi.md.Activitatea a început cu un cuvînt de salut din partea bibliotecii, urmat de prezentarea temei și a importanței portului popular ca element de
05:00
Corneliu Popovici: "Adevărata reformă nu înseamnă privilegii pentru un cerc restrîns, ci respect și echitate" # Noi.md
"În ciuda discursurilor oficiale despre „modernizare” și „integrare europeană”, realitatea din învățămîntul superior moldovenesc este tot mai sumbră". De această părere este Corneliu Popovici, fostul ministru al Educației, notează Noi.md."Libertate de exprimare? Doar pe hîrtie. Mulți profesori preferă tăcerea, de teamă să nu fie sancționați sau marginalizați. În loc de leadership academic, asi
04:30
Danella Gallegos spune că se consideră norocoasă, după ce aproape i-au fost recoltate organele de către coordonatorii „agresivi” ai unor campanii de donare, după ce a ajuns în comă la spital în 2022.La 38 de ani, Danella a suferit o urgență medicală nespecificată, iar medicii de la Spitalul Presbyterian din Albuquerque, New Mexico, au informat familia că nu se va recupera niciodată, transmite
Acum 6 ore
03:30
Regiunea Izmir, una dintre destinațiile preferate ale turiștilor europeni, traversează una dintre cele mai grave secete din ultimele decenii.În localitatea Germiyan, situată pe litoralul Mării Egee, locuitorii sînt nevoiți să sape la adîncimi de pînă la 170 de metri pentru a găsi apă, potrivit mediafax.ro.Bazinul hidrografic care alimenta stațiunea turistică Çeşme a ajuns la un nivel criti
02:30
Un incendiu forestier izbucnit în apropierea popularei destinații turistice Tarifa, din sudul Spaniei, a dus la evacuarea mai multor hoteluri, zone rezidențiale și a unui camping.Circa 5.000 de vehicule ''au fost transportate în zone sigure într-un timp record'', potrivit ministrului de interne din regiunea Andaluzia, Antonio Sanz. Nu a fost comunicat numărul turiștilor și rezidenților afectaț
Acum 8 ore
01:30
Iranul întrerupe furnizarea de electricitate în capitala sa din cauza valului de căldură care afectează rețeaua electrică # Noi.md
Confruntate cu o criză tot mai gravă a apei și cu căldura extremă din timpul verii, autoritățile din capitala Iranului își intensifică măsurile de conservare.În Teheran, guvernul local a decis să întrerupă curentul electric pentru gospodăriile private de două ori pe zi, pentru o durată totală de pînă la patru ore, a raportat agenția de presă agerpres.ro.În condițiile în care temperaturile
01:00
O analiză recentă a datelor observațiilor geodinamice, efectuate de filiala din Kamceatka a FIC EGS RAN, a arătat că teritoriul Kamceatka s-a deplasat spre sud-est pe o distanță considerabilă.Deplasările maxime ale scoarței terestre, provocate de cutremurul din 30 iulie, au atins aproape doi metri în partea de sud a peninsulei. Potrivit Serviciului Geofizic Unificat, acest fenomen poate fi com
00:30
Progrese vizibile în protejarea ecosistemului Fluviului Yangtze: pescuitul interzis pînă în 2031 # Noi.md
Începînd cu 1 ianuarie 2021, China a lansat o inițiativă amplă de protecție ecologică, interzicînd pescuitul timp de 10 ani în zonele-cheie ale bazinului Fluviului Yangtze, scrie romanian.cgtn.com. La jumătatea acestei perioade, măsurile adoptate încep să dea rezultate semnificative. Datorită unor metode științifice precum reproducerea artificială și monitorizarea inteligentă a mediului acvati
00:30
Într-un salon de înfrumusețare din localitatea Treviso, Italia, părul clienților era spălat cu produse cosmetice dăunătoare, capabile să irite scalpul pînă la punctul de a provoca mîncărime și căderea părului.Totul a ieşit la iveală cînd unii clienți au raportat că, după ce au mers la salon pentru diverse tratamente, au observat probleme semnificative și prelungite ale pielii capului. Pe lîngă
Acum 12 ore
00:00
O zi de vis în apele cristaline ale Mării Ionice s-a transformat într-una de groază pentru două tinere aflate în vacanță în Grecia.Cele două tinere influencer au trăit momente de panică în timpul unei plimbări liniștite cu barca în apele cristaline ale Mării Ionice, unde cele două fete făceau snorkeling, un sport nou în care toată activitatea se desfășoară la suprafața apei.{{829738}}Ele h
6 august 2025
23:30
Un plop s-a prăbușit la Botanica, vîntul puternic a făcut ravagii și în alte sectoare ale capitalei # Noi.md
Vîntul puternic a doborît mai mulți arbori în capitală. Unul dintre cazuri s-a produs la Botanica, iar imaginile au fost distribuite pe rețele.În imaginile postate pe rețele se vede că un plop s-a prăbușit peste 2 bănci, pe strada Sarmizegetusa, transmite Noi.md cu referire la Unimedia.La scurt timp, la fața locului au venit responsabilii, pentru a îndepărta crengile de pe trotuar.Din
23:30
O intervenție rapidă a pompierilor voluntari din satul Bravicea, raionul Călărași a prevenit o problemă majoră înaintea unui eveniment important pentru comunitate, transmite Noi.md.Miercuri, 6 august, un copac doborât de vântul puternic a blocat complet podul de la intrarea în stadionul satului, punând în pericol desfășurarea normală a activităților.Echipa de pompieri voluntari a acționat
23:30
Volumul exporturilor Chinei a depășit, în prima jumătate a anului 2025, pragul de 13 trilioane yuani, fiind marcată o premieră, scrie romanian.cgtn.comÎn aceeași perioadă, cele 11 porturi maritime internaționale principale ale Chinei au deschis 72 de noi rute de transport, comerțul cu peste 190 de țări și regiuni a înregistrat creșteri. Numărul partenerilor comerciali cu un volum de schimburi
23:30
WhatsApp a eliminat 6,8 milioane de conturi legate de escroci care vizau persoane din întreaga lume în prima jumătate a acestui an, a declarat compania sa mamă Meta.Meta a făcut acest anunţ în timp ce WhatsApp a implementat noi măsuri împotriva escrocheriei pentru a alerta utilizatorii cu privire la potenţiale activităţi frauduloase, cum ar fi adăugarea unui utilizator la un chat de grup de că
23:00
Ministrul Transporturilor al SUA, care îndeplinește funcția de director al Administrației Naționale pentru Aeronautică și Cercetare Spațială (NASA), Sean Duffy, a confirmat că Statele Unite ale Americii intenționează să construiască un reactor nuclear în cadrul inițiativei de creare a unei baze lunare.Potrivit Oxu.Az, despre acest lucru a declarat Duffy jurnaliștilor, răspunzînd la o întrebare
22:30
CMG difuzează, începînd de azi, documentarul cu patru episoade intitulat "Forța culturală - practica în provincia Zhejiang a ideilor culturale ale lui Xi Jinping", scrie romanian.cgtn.comSeria documentară prezintă cele opt proiecte culturale puse în aplicare de președintele Xi, în perioada 2002-2007, în calitate de Secretar al Comitetului Provincial Zhenjiang al Partidului Comunist Chinez. Exp
22:30
Un plop s-a prăbușit la Botanica, vîntul puternic au făcut ravagii și în alte sectoare ale capitalei # Noi.md
Vîntul puternic a doborît mai mulți arbori în capitală. Unul dintre cazuri s-a produs la Botanica, iar imaginile au fost distribuite pe rețele.În imaginile postate pe rețele se vede că un plop s-a prăbușit peste 2 bănci, pe strada Sarmizegetusa, transmite Noi.md cu referire la Unimedia.La scurt timp, la fața locului au venit responsabilii, pentru a îndepărta crengile de pe trotuar.Din
22:00
Un incendiu masiv s-a declanșat ȋn Franța, care a afectat peste 11.000 de hectare de vegetație, fiind considerat cel mai mare incendiu de vegetație produs în această perioadă estivală, transmite Noi.md.În acest context, Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova a emis o alertă de călătorie pentru cei care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în regiunile de sud ale
21:30
Un vînt puternic a doborît zeci de copaci miercuri, 6 august, la Bălți. Timpul s-a schimbat brusc după ora 16:00.Unul dintre periculoasele incidente a avut loc în cartierul opt, unde un copac s-a prăbușit peste un troleibuz, aflat în trafic, transmite Noi.md cu referire la Nordnews.„Totul s-a întîmplat într-o clipă. Mergeam și de parcă a venit un uragan. S-a întunecat totul și n-am mai apu
21:30
O femeie a fost rănită, după ce un copac a căzut într-o curte din sectorul Botanica al capitalei # Noi.md
O femeie a fost rănită, după ce un arbore uscat s-a prăbușit, în această seară, într-o curte din sectorul Botanica al municipiului Chișinău.După cum transmite Noi.md cu referire la Ziua, copacul a fost doborît de vîntul puternic. La fața locului a venit un echipaj de medici, care i-a acordat femeii ajutor medical.Amintim că pînă la ora 22.00 este valabil codul galben de instabilitate atmos
21:30
Un deținut care a evadat azi din sediul Judecătoriei Cimișlia a fost localizat și reținut de oamenii legii, transmite Noi.md.Acesta se ascundea la domiciliul unui prieten, într-o localitate din stînga Nistrului, dar care se află sub jurisdicția autorităților de la Chișinău.Bărbatul, cercetat pentru jaf și acțiuni sexuale neconsimțite comise asupra a două minore, a fost escortat la Penitenc
21:30
Compania Națională de Asigurări în Medicină (CNAM) a publicat lista celor 40 de proiecte investiționale admise pentru a doua etapă de evaluare. Acestea au fost selectate dintr-un total de 55 de dosare depuse în cadrul celei de-a doua ediții a concursului, care vizează finanțarea modernizării prestatorilor publici de servicii medicale, transmite Noi.md.O comisie specializată a evaluat toate sol
21:00
Fundașul central spaniol Josep Gayà a anunțat pe paginile sale de socializare că părăsește echipa „Zimbru” din Chișinău.Potrivit Media Sport, spaniolul le-a urat noroc „zimbrilor”. Anterior, „zimbrii” au anunțat că contractul său era valabil pînă în iulie anul viitor.De remarcat că fundașul central în vîrstă de 25 de ani, care a disputat 10 meciuri (2 goluri) în La Liga și Cupa Spaniei, a
21:00
La Chișinău sînt organizate tîrguri școlare. Lista adreselor din fiecare sector al orașului # Noi.md
În perioada august - septembrie, în sectoarele orașului au fost deja amenajate sau urmează să fie organizate tîrguri școlare cu comercializarea rechizitelor și a vestimentației școlare, transmite Noi.md.Potrivit Primăriei municipiului Chișinău, tîrgurile școlare vor fi organizate în sectoarele capitalei în diferite perioade:Sectorul Centru️Bd. Ștefan cel Mare și Sfînt, 8️Str. Ismail
20:30
Consiliul de Securitate a organizat o reuniune privind situația din Fîșia Gaza și siguranța celor peste 50 israelieni ținuți ostatici de organizația Hamas.Reprezentantul adjunct al Chinei la ONU, Geng Shuang, a solicitat încetarea imediată a focului și reluarea dialogului pe marginea soluției celor două state, scrie romanian.cgtn.comGeng a declarat că acțiunile militare israeliene au provo
20:30
Compania Națională de Asigurări în Medicină informează că, din cauza unor condiții tehnice, complexul radiodiagnostic mobil pentru examinarea cutiei toracice nu va mai fi prezent vineri, 8 august, în Centrul de Sănătate Cotul Morii, așa cum a fost anunțat anterior, ci se va afla în Centrul de Sănătate Leușeni.Echipele mobile de medici specialiști continuă să ofere consultații profilactice grat
20:00
În primele șapte luni ale anului 2025, în câmpul muncii au fost plasate 13 010 de persoane, transmite Noi.md.Potrivit unui raport emis de Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM), dintre acestea, 4 278 au statut de șomer, reprezentând 32,9% din totalul angajărilor.Totodată, femeile constituie un grup majoritar în rândul celor angajați, cu 5 653 de persoane (43,5% din total
20:00
În primele două zile după naștere, 62% dintre bebelușii din Moldova sînt hrăniți exclusiv cu lapte matern, transmite Noi.md.Potrivit unui comunicat al Ministerului Sănătății, datele arată că doar 50% dintre mamele din Republica Moldova își alăptează exclusiv copiii sub 6 luni, iar doar o treime continuă alăptarea între 12 și 23 de luni. Mai mult, doar 15% dintre sugari sînt alăptați pînă la vî
19:30
Certificatul de urbanism pentru proiectare în domeniul infrastructurii va putea fi obținut mai simplu # Noi.md
Proceduri simplificate de obținere a certificatului de urbanism pentru proiectare în domeniul infrastructuriiProcedura de obținere a certificatului de urbanism pentru proiectarea reparației drumurilor și a rețelelor inginerești va fi simplificată. Guvernul a aprobat o serie de modificări care ajustează cadrul normativ în domeniul urbanismului și construcțiilor.Astfel, procesul va fi mai ac
19:30
Afinele cîștigă tot mai mult teren în Moldova și chiar depășesc consumul de căpșuni, spune președinta Asociației „Pomușoarele Moldovei”, Aneta Ganenco.Chiar dacă numărul agricultorilor care cultivă afine este în creștere, cererea pe piața internă este mult mai mare, ceea ce duce la apariția pomușoarelor de import, spune președinta Asociației, Aneta Ganenco.{{829005}}„În cazul în care piața
Acum 24 ore
19:00
Incendiile forestiere au cuprins departamentul Aude, unul dintre departamentele din sudul Franței, la granița cu Spania.Aceasta este informația transmisă de Oxu.Az, cu referire la Associated Press.Pentru combaterea dezastrului au fost mobilizați 1.800 de pompieri. Se raportează că, peste noapte, flăcările au distrus o suprafață egală cu cea a Parisului. O persoană a murit în propria casă
19:00
Autoritățile din sud-estul insulei grecești Rodos, din Marea Egee, au reținut 47 de migranți ilegali după ce o barcă cu pînze a fost văzută debarcînd oameni în zona de coastă Lardos.Despre acest lucru, scrie „Adevărul European”, citînd Ekathimerini.{{826666}}Poliția de coastă a descoperit nava dimineața devreme și a început operațiunea în coordonare cu poliția locală. Ofițerii au desco
19:00
Situația peștelui mort din lacul Dănceni, o problemă fără rezolvare: Primara avertizează asupra unui risc de epidemie # Noi.md
La mai bine de o săptămână după ce în spațiul public au apărut imagini cu pește mort ce plutește pe malul lacului Dănceni, primara localității publică avertizează că peștele continuă să moară și că acesta nu este evacuat din apă, ceea ce ar putea duce la o epidemie.Primara Victoria Butuc-Guranda susține că dacă săptămâna trecută peștele mort era strâns, acum acesta este lăsat în apă, transmite
19:00
Utilizatorii au pierdut pentru o perioadă accesul la conturile personale de Telegram ale fondatorului mesageriei, Pavel Durov. Informația a fost comunicată de canalul Baza.Deoarece accesul la conturile personale ale lui Durov @monk și @crow nu era posibil, au apărut suspiciuni că acestea au fost șterse sau eliminate. Se presupunea că eliminarea conturilor s-ar fi putut produce din cauza faptul
19:00
Joi, pe unele adrese din capitală, vor fi stopări temporare de apă la robinet, notează Noi.md.Astfel, în intervalul 09:00 – 17:00, pe 7 august, fără apă vor fi consumatorii din următoarele străzi:-Trifan Baltă; st-dele 1,2 Ciocîrliei.Stopările au loc în legătură cu executarea lucrărilor planificate de către S.A. „Apă-Canal Chişinău”. Toţi consumatorii de pe aceste adrese sînt rugați să
18:30
Volumul consumului tehnologic și pierderilor de gaze naturale în prima jumătate a anului 2025 în rețelele de distribuție a gazelor naturale ale întreprinderilor de distribuție din grupul „Moldovagaz”, precum și măsurile necesare pentru reducerea în continuare a acestui indicator au fost discutate într-o ședință de lucru cu participarea membrilor Consiliului de Administrație și a șefilor de direcți
18:30
Cum să modernizăm sistemul de finanțare a statului, a afacerilor și a familiilor – aceasta este întrebarea principală la care vor căuta răspuns participanții la cea de-a Patra Masă rotundă națională.Tema următoarei discuții publice: modernizarea sistemului de finanțare a statului, a afacerilor și a familiilor.Masa rotundă va avea loc pe 7 august la Chișinău. Transmisiunea va începe la ora
18:30
Un bărbat intenționa să iasă din țară având asupra sa pastile cu efect psihotrop, ascunse într-o cutie declarată drept „transmisiune către o rudă”, transmite Noi.md.Potrivit Poliției de Frontieră, în urma controlului fizic detaliat, efectuat în comun cu funcționarii vamali, au fost depistate 30 de comprimate, ambalate și sigilate.Substanțele identificate se regăsesc în listele oficiale ale
18:00
Peste 15 000 de locuitori din suburbiile Chișinăului vor avea acces la rețele de apă și canalizare # Noi.md
În perioada 2020–2025, Primăria capitalei a investit aproape 68 de milioane de lei pentru extinderea rețelelor de apă și canalizare în localitățile suburbane, transmite Noi.md.Această inițiativă a vizat îmbunătățirea accesului la servicii esențiale pentru zeci de mii de locuitori din suburbiile capitalei.Unul dintre cele mai ample proiecte intercomunitare este construcția Stației regionale
18:00
Mai multă siguranță pentru cetățeni: Rețeaua de control al contaminării mediului, modernizată # Noi.md
Astăzi, în ședința de Guvern, s-a decis actualizarea Regulamentului privind Rețeaua Națională de Observare și Control de Laborator – o măsură menită să reducă riscurile de poluare și să protejeze sănătatea populației.Rețeaua are rolul de a monitoriza calitatea mediului – apă, aer, sol și alimente – și de a depista substanțe periculoase, precum cele radioactive, chimice toxice sau agenți biolog
18:00
Moldova deschide ușa spre Europa: Lansarea oficială a negocierilor de aderare la UE în septembrie # Noi.md
Republica Moldova intră într-o etapă decisivă a procesului de aderare la Uniunea Europeană – deschiderea oficială a negocierilor de aderare, după ce a finalizat etapa tehnică esențială a procesului – cea de screening, care presupune compararea legislației naționale cu cea europeană.După cum transmite Noi.md cu referire la Independent, viceprim-ministra pentru Integrare Europeană, Cristina Gher
