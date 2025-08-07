3 milioane de lei, alocate de CSE pentru lichidarea consecințelor calamităților naturale

21:30

Un deținut care a evadat azi din sediul Judecătoriei Cimișlia a fost localizat și reținut de oamenii legii, transmite Noi.md.Acesta se ascundea la domiciliul unui prieten, într-o localitate din stînga Nistrului, dar care se află sub jurisdicția autorităților de la Chișinău.Bărbatul, cercetat pentru jaf și acțiuni sexuale neconsimțite comise asupra a două minore, a fost escortat la Penitenc