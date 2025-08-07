Zi de doliu în România: Ion Iliescu va fi înmormântat pe 7 august cu onoruri militare

23:30

Vîntul puternic a doborît mai mulți arbori în capitală. Unul dintre cazuri s-a produs la Botanica, iar imaginile au fost distribuite pe rețele.În imaginile postate pe rețele se vede că un plop s-a prăbușit peste 2 bănci, pe strada Sarmizegetusa, transmite Noi.md cu referire la Unimedia.La scurt timp, la fața locului au venit responsabilii, pentru a îndepărta crengile de pe trotuar.Din