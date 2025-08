O fântână publică din Manta, renovată în stil rustic cu sprijinul localnicilor și al consătenilor din diasporă

13:00

Banca Națională a Moldovei, în parteneriat cu Guvernul Republicii Moldova, marchează astăzi un moment de referință în parcursul digital al țării: lansarea oficială a P2G (Person to Government), în cadrul sistemului MIA Plăți Instant. Această inovație transformă modul în care cetățenii interacționează cu statul, permițând achitarea imediată, sigură și fără comisioane a peste 120 de servicii publice, direct din aplicațiile mobile: fără drumuri la ghișee, fără birocrație, fără timp pierdut. În paralel, evenimentul celebrează un an de la lansarea cu succes a plăților P2B (Person to Business) - o soluție digitală adoptată de mii de companii din întreaga țară, care beneficiază deja de încasări rapide, costuri reduse și un proces de plată modern și eficient. Plăți instant pentru studii, taxe, impozite și alte servicii De la taxe pentru studii, folosirea drumurilor, contribuții la sănătate, până la amenzi contravenționale, cazier judiciar sau taxe și impozite fiscale– toate pot fi achitate acum instant, direct din telefon, prin noua funcționalitate P2G a sistemului MIA Plăți Instant integrată în aplicația EVO și platforma Mpay. Pentru a efectua achitarea nu mai este nevoie să fie indicate datele de plată – informații care sunt sensibile și nu sunt mereu la îndemână. Acum e suficient de ales opțiunea MIA și tranzacția e făcută în câteva secunde, din orice aplicație de banking. Selectezi nota de plată, optezi pentru MIA ca metodă de achitare, alegi aplicația de banking și confirmi și... gata, ai plătit! Peste 120 de servicii publice sunt deja disponibile pentru plățile prin MIA și pot fi achitate oricând, direct din aplicație EVO sau platforma Mpay, fără birocrație, fără comisioane, fără timp pierdut. Această nouă funcționalitate a fost lansată astăzi, 31 iulie 2025, în cadrul unui eveniment public organizat la Chișinău, care a reunit oficiali guvernamentali, reprezentanți ai instituțiilor publice, ai sectorului financiar, experți în domeniul FinTech și parteneri de dezvoltare. Evenimentul a fost deschis de prim-ministrul Republicii Moldova, domnul Dorin Recean, și guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei, doamna Anca Dragu, care au subliniat importanța continuării transformării digitale în beneficiul cetățenilor și al mediului de afaceri. „Cu grijă față de oameni, astăzi lansăm o funcționalitate pe platforma plăți instant MIA - care aduce statul mai aproape de cetățean. Lucrurile firești, care simplifică viața oamenilor, par o normalitate odată făcute. Și așa și trebuie să fie - MIA este un exemplu bun оn acest sens. Pentru a avea mai multe succese de acest fel, e nevoie de viziune, de oameni care să caute soluții, nu probleme și de buni implementatori. Moldova le are pe toate și crește odată cu fiecare acțiune bună pentru cetățeni”, a spus prim-ministrul Dorin Recean la eveniment. „Odată cu lansarea MIA Plăți Instant, BNM a pus bazele unei adevărate revoluții digitale autohtone și a demonstrat, fără echivoc, că Moldova poate fi lider regional în digitalizarea financiară. Am făcut astfel un pas îndrăzneț spre un viitor mai accesibil și mai conectat… Dacă ne referim la persoanele care au un cont bancar, putem spune ca unul din doi cetățeni fac parte din familia MIA. Prin opțiunile de plată, prin procesele rapide și sigure, MIA sprijină direct cetățenii, firmele și instituții ale statului. Moldova poate deveni un hub de know-how pentru alte state din regiune care aspiră la digitalizarea serviciilor financiare”, a declarat guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei, Anca Dragu. De asemenea, a luat cuvântul ministra finanțelor, doamna Victoria Belous, care a subliniat rolul platformei MIA în creșterea eficienței colectării veniturilor publice, reducerea costurilor operaționale și îmbunătățirea interacțiunii dintre cetățean și stat. Evenimentul a inclus și două prezentări: una dedicată modului de utilizare a funcționalității P2G pe platformele EVO și MPay, iar cealaltă axată pe rezultatele înregistrate de MIA pentru afaceri (P2B), lansată exact în urmă cu un an. Un an de P2B: cum a schimbat MIA plățile pentru afaceri Lansată pe 31 iulie 2024, funcționalitatea P2B (Person to Business) din cadrul sistemului MIA Plăți Instant a devenit rapid o soluție indispensabilă pentru mii de companii din Republica Moldova. De la magazine și restaurante, până la saloane, prestatori de servicii și platforme online, tot mai multe afaceri au integrat MIA în activitatea lor zilnică. Principalul avantaj? Banii ajung în contul firmei instant, indiferent de zi sau oră. Disponibilitatea imediată a fondurilor permite o mai bună planificare financiară și elimină timpii de așteptare sau blocajele întâlnite în sistemele tradiționale. Un alt beneficiu major îl reprezintă costurile reduse. Comercianții nu trebuie să investească în echipamente speciale sau infrastructură suplimentară. Plățile se realizează simplu și rapid: prin scanarea unui cod QR, accesarea unui link de plată sau acceptarea unei solicitări de plată direct în aplicația de banking a clientului. Într-un singur an, peste 3.000 de companii active au utilizat MIA, prin mai mult de 7.000 de ghișee de acceptare în întreaga țară. Numărul tranzacțiilor este în continuă creștere, iar aprecierile primite de la antreprenori confirmă că MIA a simplificat, a accelerat și a modernizat modul în care se fac plățile în afaceri. Conectarea la sistem este efectuată prin intermediul prestatorilor de servicii de plată care au dezvoltat serviciul de acceptare. Lista acestora și multe alte informații utile despre MIA pentru afaceri pot fi găsite pe pagina mia.bnm.md O țară conectată prin MIA: plăți instant pentru toți, oriunde în Moldova MIA Plăți Instant a devenit una dintre cele mai utilizate soluții financiare digitale din Republica Moldova. Lansată în martie 2024, la început pentru persoanelor fizice, această soluție a schimbat radical modul în care oamenii trimit și primesc bani: rapid și sigur, direct din orice aplicație de banking. Astăzi, MIA este prezentă în toată Moldova: în orașe și comunități rurale. Fiecare al treilea cetățean al Republicii Moldova a folosit cel puțin o dată MIA pentru plăți rapide sau solicitări de transfer. De la lansare și până în prezent, platforma MIA Plăți Instant a înregistrat peste 9 milioane de tranzacții efectuate de către persoane fizice, cu o valoare totală ce depășește 8 miliarde de lei. Astfel, Republica Moldova se afirmă ca un exemplu de succes în regiune în ceea ce privește adoptarea rapidă și eficientă a plăților instant. MIA Plăți Instant este sistemul de plăți al Republicii Moldova, creat de Banca Națională a Moldovei. Lansată în martie 2024, platforma permite transferuri rapide, sigure și la costuri minime, disponibile 24/7 din aplicațiile bancare sau fintech.