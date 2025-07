Ce trebuie să facă cetățenii dacă observă roiuri de lăcuste?

15:15

Internetul le oferă copiilor acces la informații, distracție și comunicare, dar vine și cu riscuri: de la expunerea la conținut inadecvat, până la cyberbullying, escrocherii sau furt de date. De aceea, părinții și profesorii trebuie să-i învețe pe cei mici să navigheze online responsabil și protejat. 1. Vorbește deschis despre pericolele internetului Copiii trebuie să înțeleagă că nu tot ce văd online este adevărat și că există persoane care pot avea intenții rele. Explică-le, pe înțelesul lor, ce înseamnă: mesaje sau cereri suspecte de la străini; pagini care cer date personale; conținut inadecvat sau falsuri. 2. Stabilește reguli clare pentru timpul online Creează împreună cu copilul un program de utilizare: Cât timp poate sta online (ex.: maximum 1-2 ore pe zi pentru școlarii mici); Ce site-uri și aplicații are voie să folosească; Unde poate folosi internetul (de preferat în spații comune, nu singur în cameră). 3. Învață-i să protejeze datele personale Copiii trebuie să știe că nu e sigur să posteze: adresa, școala, numărul de telefon; fotografii personale fără permisiunea părinților; parolele conturilor. Explică-le ce înseamnă să îți păstrezi profilul privat și de ce e important să nu accepte cereri de prietenie de la necunoscuți. 4. Fii un exemplu pentru ei Dacă tu petreci prea mult timp pe telefon, copilul va imita comportamentul. Arată-le cum folosești internetul pentru informare și învățare, nu doar pentru distracție. 5. Folosește instrumente de control parental Există aplicații care îi protejează pe cei mici de conținut nepotrivit și limitează timpul petrecut online (ex.: Family Link, Qustodio). Acestea nu înlocuiesc discuția cu copilul, dar adaugă un strat de siguranță. 6. Învățați împreună cum să recunoască dezinformarea Explică-le că nu toate știrile de pe internet sunt reale. Învățați să verificați împreună: sursa informației; comentariile și recenziile; dacă articolul are data publicării și autor. 7. Discută despre cyberbullying Copiii trebuie să știe că nu e în regulă să jignească sau să fie jigniți online. Încurajează-i să îți spună imediat dacă primesc mesaje răutăcioase și să nu răspundă agresorilor. Educația digitală începe acasă. Cu dialog, reguli și monitorizare responsabilă, îi putem ajuta pe copii să transforme internetul într-o resursă utilă, nu într-un pericol.