S-a terminat cu „miracolul de război”. Economia Rusiei intră în zona roșie – prognoza FMI

Fostul oligarh moldovean Vladimir Plahotniuc, arestat recent în Grecia, ar fi efectuat vizite secrete la Moscova folosind un pașaport fals emis pe numele „Mihail Taușanov”, scrie publicația The Insider cu referire la date de zbor și documente obținute, citată de IPN. Potrivit sursei, deși era urmărit internațional pentru implicarea în schema de spălare a banilor cunoscută drept […] Articolul The Insider: Vladimir Plahotniuc, întrevederi secrete la Kremlin sub identitate falsă apare prima dată în Bani.md.