India renunță la petrolul lui Putin de frica lui Trump

Autoritățile britanice au aplicat o amendă de 300.000 de lire sterline (aproximativ 345.000 de euro) companiei Markom Management Limited, o entitate asociată cu familia oligarhilor ruși Arkadi și Boris Rotenberg – prieteni apropiați ai președintelui rus Vladimir Putin. Potrivit Financial Times, sancțiunea a fost anunțată de Office of Financial Sanctions Implementation (OFSI), o structură aflată […] Articolul Companie-fantomă din anturajul lui Putin, amendată în Marea Britanie pentru încălcarea sancțiunilor apare prima dată în Bani.md.