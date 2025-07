Pasagerii nu vor mai scoate dispozitivele electronice din genți la aeroport! UE permite și până la 100 ml de lichid

16:20

Fabrica de sticlă din Chișinău are un nou administrator interimar. Este vorba de Aureliu Luchin, numit printr-un ordin al directorului Agenției Proprietății Publice (APP). Până la numirea în noua funcție, acesta a activat în diverse funcții de conducere la o altă întreprindere din același domeniu. „Agenția Proprietății Publice își reconfirmă angajamentul ferm pentru reformare, administrare