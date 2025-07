Autobiografia care zguduie Europa. Giorgia Meloni, despre tatăl pușcăriaș și cariera politică

09:20

Un bărbat a deschis focul luni noaptea, 28 iulie, într-un zgârie-nori din New York, omorând cel puțin patru persoane înainte de a se sinucide. Victimele sunt o femeie și trei bărbați, printre care un ofițer în vârstă de 36 de ani din cadrul departamentului de poliției din New York (NYPD). O altă persoană se află […]