PREȘEDINTA NU A PROMULGAT MODIFICĂRI LA LEGEA PRIVIND AVOCATURA, RETURNÂND PROIECTUL LA PARLAMENT PENTRU REVIZUIRE
Infotag, 29 iulie 2025 16:00
PREȘEDINTA NU A PROMULGAT MODIFICĂRI LA LEGEA PRIVIND AVOCATURA, RETURNÂND PROIECTUL LA PARLAMENT PENTRU REVIZUIRE
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