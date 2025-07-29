PREȘEDINTA NU A PROMULGAT MODIFICĂRI LA LEGEA PRIVIND AVOCATURA, RETURNÂND PROIECTUL LA PARLAMENT PENTRU REVIZUIRE

Infotag, 29 iulie 2025 16:00

PREȘEDINTA NU A PROMULGAT MODIFICĂRI LA LEGEA PRIVIND AVOCATURA, RETURNÂND PROIECTUL LA PARLAMENT PENTRU REVIZUIRE

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Infotag

Acum 5 minute
16:00
CETĂȚEAN MOLDOVEAN CĂUTAT DE RUSIA PRIN INTERPOL, REȚINUT ÎN ITALIA Infotag
CETĂȚEAN MOLDOVEAN CĂUTAT DE RUSIA PRIN INTERPOL, REȚINUT ÎN ITALIA
16:00
TREI PARTIDE AU DEPUS DOCUMENTE PENTRU ÎNREGISTRARE ÎN CADRUL „BLOCULUI PATRIOTIC DE SOCIALIȘTI, INIMA ȘI VIITORUL MOLDOVEI” Infotag
TREI PARTIDE AU DEPUS DOCUMENTE PENTRU ÎNREGISTRARE ÎN CADRUL „BLOCULUI PATRIOTIC DE SOCIALIȘTI, INIMA ȘI VIITORUL MOLDOVEI”
16:00
PREȘEDINTA NU A PROMULGAT MODIFICĂRI LA LEGEA PRIVIND AVOCATURA, RETURNÂND PROIECTUL LA PARLAMENT PENTRU REVIZUIRE Infotag
PREȘEDINTA NU A PROMULGAT MODIFICĂRI LA LEGEA PRIVIND AVOCATURA, RETURNÂND PROIECTUL LA PARLAMENT PENTRU REVIZUIRE
Acum 4 ore
13:30
CONDUCEREA REPUBLICII MOLDOVA ÎNDEAMĂ SĂ FIM UNIȚI PENTRU A APĂRA DEMOCRAȚIA ȘI LIBERTATEA DE ZIUA CONSTITUȚIEI Infotag
CONDUCEREA REPUBLICII MOLDOVA ÎNDEAMĂ SĂ FIM UNIȚI PENTRU A APĂRA DEMOCRAȚIA ȘI LIBERTATEA DE ZIUA CONSTITUȚIEI
13:00
21 DE SATE RĂMÂN FĂRĂ ELECTRICITATE DIN CAUZA VREMII REALE Infotag
21 DE SATE RĂMÂN FĂRĂ ELECTRICITATE DIN CAUZA VREMII REALE
13:00
MINISTERUL DEZVOLTĂRII ECONOMICE A REDUS PROGNOZA PRIVIND CREȘTEREA ECONOMICĂ A MOLDOVEI ÎN 2025 DE LA 3% LA 1,3% Infotag
MINISTERUL DEZVOLTĂRII ECONOMICE A REDUS PROGNOZA PRIVIND CREȘTEREA ECONOMICĂ A MOLDOVEI ÎN 2025 DE LA 3% LA 1,3%
Acum 6 ore
11:00
Maibank meetup pentru diasporă Infotag
Maibank meetup pentru diasporă
Acum 24 ore
17:00
FERMIERII AU CONDAMNAT ÎNCĂ O DATĂ "INACȚIUNEA GUVERNULUI ÎN FAȚA UNUI DEZASTRU ÎN AGRICULTURĂ" Infotag
FERMIERII AU CONDAMNAT ÎNCĂ O DATĂ "INACȚIUNEA GUVERNULUI ÎN FAȚA UNUI DEZASTRU ÎN AGRICULTURĂ"
17:00
ESTONIA VA ALOCA 550 DE MII DE EURO PENTRU SUSȚINEREA INSTITUȚIILOR DEMOCRATICE DIN MOLDOVA Infotag
ESTONIA VA ALOCA 550 DE MII DE EURO PENTRU SUSȚINEREA INSTITUȚIILOR DEMOCRATICE DIN MOLDOVA
Ieri
14:00
ROMÂNIA A DESCHIS UN DOSAR PENAL PENTRU ELIBERAREA DE DOCUMENTE LUI VLADIMIR PLAHOTNIUC Infotag
ROMÂNIA A DESCHIS UN DOSAR PENAL PENTRU ELIBERAREA DE DOCUMENTE LUI VLADIMIR PLAHOTNIUC
14:00
PREȘEDINTELE RUSIEI SIMPLIFICĂ PROCEDURA DE A SE ÎNTOARCE ÎN RUSIA PENTRU CETĂȚENII MOLDOVENI CARE DORESC SĂ SE ÎNTOARCĂ ACASĂ PENTRU A PARTICIPA LA ALEGERILE PARLAMENTARE Infotag
PREȘEDINTELE RUSIEI SIMPLIFICĂ PROCEDURA DE A SE ÎNTOARCE ÎN RUSIA PENTRU CETĂȚENII MOLDOVENI CARE DORESC SĂ SE ÎNTOARCĂ ACASĂ PENTRU A PARTICIPA LA ALEGERILE PARLAMENTARE
14:00
COMISIA ELECTORALĂ CENTRALĂ A ÎNREGISTRAT PARTIDUL ACȚIUNE ȘI SOLIDARITATE (PAS) PENTRU A PARTICIPA LA ALEGERILE PARLAMENTARE Infotag
COMISIA ELECTORALĂ CENTRALĂ A ÎNREGISTRAT PARTIDUL ACȚIUNE ȘI SOLIDARITATE (PAS) PENTRU A PARTICIPA LA ALEGERILE PARLAMENTARE
13:30
PENTRU PRIMA DATĂ ÎN 17 ANI, ZIMBRU A ÎNVINS LA TIRASPOL SHERIFF Infotag
PENTRU PRIMA DATĂ ÎN 17 ANI, ZIMBRU A ÎNVINS LA TIRASPOL SHERIFF
13:00
SUA și UE au ajuns la un acord comercial. Tarife vamale de 15% Infotag
SUA și UE au ajuns la un acord comercial. Tarife vamale de 15%
Mai mult de 2 zile în urmă
16:30
ECONOMIST: PIAȚA IMOBILIARĂ SE CONFRUNTĂ CU O SITUAȚIE PARADOXALĂ Infotag
ECONOMIST: PIAȚA IMOBILIARĂ SE CONFRUNTĂ CU O SITUAȚIE PARADOXALĂ
16:30
PRIM-MINISTRUL DORIN RECEAN: VIITORUL ȚĂRII DEPINDE DE UNITATEA SOCIALĂ ÎN PARXURSUL EUROPEAN Infotag
PRIM-MINISTRUL DORIN RECEAN: VIITORUL ȚĂRII DEPINDE DE UNITATEA SOCIALĂ ÎN PARXURSUL EUROPEAN
12:30
Franța va recunoaște statul Palestina la ONU. Anunțul a stârnit o serie de reacții pe plan internațional Infotag
Franța va recunoaște statul Palestina la ONU. Anunțul a stârnit o serie de reacții pe plan internațional
10:30
Marketing pentru afaceri: esențial pentru creștere și diferențiere Infotag
Marketing pentru afaceri: esențial pentru creștere și diferențiere
24 iulie 2025
16:30
PROGRAMUL 373 A ADUS DEJA 5 MILIARDE DE MDL ÎN INVESTIȚII ÎN ECONOMIE Infotag
PROGRAMUL 373 A ADUS DEJA 5 MILIARDE DE MDL ÎN INVESTIȚII ÎN ECONOMIE
16:30
PREȘEDINTA MAIA SANDU CONDAMNĂ LOVITURA RUSIEI ASUPRA ODESEI DE ASEARĂ Infotag
PREȘEDINTA MAIA SANDU CONDAMNĂ LOVITURA RUSIEI ASUPRA ODESEI DE ASEARĂ
13:00
POLIȚIA DIN MOLDOVA A PREZENTAT O LISTĂ DE DOCUMENTE GĂSITE ÎN VILA UNDE AU LOCUIT PLAHOTNIUC ȘI ȚUȚU Infotag
POLIȚIA DIN MOLDOVA A PREZENTAT O LISTĂ DE DOCUMENTE GĂSITE ÎN VILA UNDE AU LOCUIT PLAHOTNIUC ȘI ȚUȚU
11:00
​Acces complet la maibank din străinătate – cu număr internațional Infotag
​Acces complet la maibank din străinătate – cu număr internațional
23 iulie 2025
16:30
​INIMA MOLDOVEI va reduce tariful: protest împotriva schemelor de gaz ale PAS Infotag
​INIMA MOLDOVEI va reduce tariful: protest împotriva schemelor de gaz ale PAS
16:00
MOLDOVA ȘI POLONIA DEZVOLTĂ COOPERAREA ÎN DOMENIUL TRANSPORTULUI RUTIER Infotag
MOLDOVA ȘI POLONIA DEZVOLTĂ COOPERAREA ÎN DOMENIUL TRANSPORTULUI RUTIER
16:00
LIDERUL PARTIDULUI NOSTRU, RENATO USATÎI, A ADUS ÎNCĂLȚĂMINTE ÎN STUDIO PENTRU LIDERUL PARTIDULUI COMUNIST, VLADIMIR VORONIN Infotag
LIDERUL PARTIDULUI NOSTRU, RENATO USATÎI, A ADUS ÎNCĂLȚĂMINTE ÎN STUDIO PENTRU LIDERUL PARTIDULUI COMUNIST, VLADIMIR VORONIN
13:00
SUA s-au retras din UNESCO Infotag
SUA s-au retras din UNESCO
13:00
Rada de la Kiev a votat pentru limitarea autonomiei agenţiilor anticorupţie, la o zi după un amplu raid al serviciului de securitate Infotag
Rada de la Kiev a votat pentru limitarea autonomiei agenţiilor anticorupţie, la o zi după un amplu raid al serviciului de securitate
13:00
FOSTUL LIDER AL PLATFORMEI DA ÎȘI EXPLICĂ DECIZIA DE A CANDIDA LA PARLAMENTARE PE LISTA PARTIDULUI PAS Infotag
FOSTUL LIDER AL PLATFORMEI DA ÎȘI EXPLICĂ DECIZIA DE A CANDIDA LA PARLAMENTARE PE LISTA PARTIDULUI PAS
13:00
DOCUMENTE FALSIFICATE, BANI ȘI BUNURI DESCOPERITE ÎN TIMPUL PERCHEZIȚIILOR LA VILA LUI VLAD PLAHOTNIUC Infotag
DOCUMENTE FALSIFICATE, BANI ȘI BUNURI DESCOPERITE ÎN TIMPUL PERCHEZIȚIILOR LA VILA LUI VLAD PLAHOTNIUC
13:00
NOUL VICEPRIMINISTRU PENTRU REINTEGRARE DEPUNE JURĂMÂNTUL Infotag
NOUL VICEPRIMINISTRU PENTRU REINTEGRARE DEPUNE JURĂMÂNTUL
13:00
PREȘEDINTA MAIA SANDU VA VIZITA MAREA BRITANIE PENTRU A DISCUTA COOPERAREA BILATERALĂ ȘI A SE ÎNTÂLNI CU REGELE Infotag
PREȘEDINTA MAIA SANDU VA VIZITA MAREA BRITANIE PENTRU A DISCUTA COOPERAREA BILATERALĂ ȘI A SE ÎNTÂLNI CU REGELE
11:00
Maib anunță aprobarea lui Alexandru Sonic în funcția de Vicepreședinte al Comitetului de Conducereși a Madelinei Alexander - în Consiliul Băncii Infotag
Maib anunță aprobarea lui Alexandru Sonic în funcția de Vicepreședinte al Comitetului de Conducereși a Madelinei Alexander - în Consiliul Băncii
22 iulie 2025
17:00
VAMIȘTII L-AU REȚINUT PE ORGANIZATORUL TRECERII ILEGALE ÎN MOLDOVA A ȘASE CETĂȚENI UCRAINENI ÎN RAIONUL TARACLIA Infotag
VAMIȘTII L-AU REȚINUT PE ORGANIZATORUL TRECERII ILEGALE ÎN MOLDOVA A ȘASE CETĂȚENI UCRAINENI ÎN RAIONUL TARACLIA
17:00
​ZECI DE MICROBUZE AU ORGANIZAT O „PARCARE DE PROTEST” LA BIROUL DELEGĂȚII UE LA CHIȘINĂU Infotag
​ZECI DE MICROBUZE AU ORGANIZAT O „PARCARE DE PROTEST” LA BIROUL DELEGĂȚII UE LA CHIȘINĂU
17:00
EXPERT DESPRE ARESTAREA LUI PLAHOTNIUC: O MARE VICTORIE PENTRU SISTEMUL JUSTIȚIEI ȘI CETĂȚENII MOLDOVENI Infotag
EXPERT DESPRE ARESTAREA LUI PLAHOTNIUC: O MARE VICTORIE PENTRU SISTEMUL JUSTIȚIEI ȘI CETĂȚENII MOLDOVENI
17:00
PROMO-LEX: MULTE PARTIDE AU ÎNCEPUT CAMPANIA PREELECTORALĂ, ÎN CIUDA FAPTULUI CĂ CAMPANIA ELECTORALĂ TREBUIE SĂ ÎNCEAPĂ PE 29 AUGUST Infotag
PROMO-LEX: MULTE PARTIDE AU ÎNCEPUT CAMPANIA PREELECTORALĂ, ÎN CIUDA FAPTULUI CĂ CAMPANIA ELECTORALĂ TREBUIE SĂ ÎNCEAPĂ PE 29 AUGUST
14:00
​TREI PERSOANE S-AU ÎNECAT ÎN APELE DIN MOLDOVA ÎN ULTIMELE 24 DE ORE Infotag
​TREI PERSOANE S-AU ÎNECAT ÎN APELE DIN MOLDOVA ÎN ULTIMELE 24 DE ORE
14:00
BANCA NAȚIONALĂ ÎL APROBĂ PE ALEXANDRU SONIC ÎN FUNCȚIA DE VICEPREȘEDINTE AL MAIB Infotag
BANCA NAȚIONALĂ ÎL APROBĂ PE ALEXANDRU SONIC ÎN FUNCȚIA DE VICEPREȘEDINTE AL MAIB
14:00
COMISIA ELECTORALĂ CENTRALĂ (CEC) A PROPUS DESCHIDEREA A 293 DE SECȚII DE VOTARE ÎN STRĂINĂTATE Infotag
COMISIA ELECTORALĂ CENTRALĂ (CEC) A PROPUS DESCHIDEREA A 293 DE SECȚII DE VOTARE ÎN STRĂINĂTATE
10:30
OTP Bank a modernizat rețeaua de ATM-uri Infotag
OTP Bank a modernizat rețeaua de ATM-uri
21 iulie 2025
15:00
BANCA NAȚIONALĂ ELABOREAZĂ O TAXONOMIE PENTRU INVESTIȚII ÎN ACTIVITĂȚI ECONOMICE SIGURE DIN PUNCT DE VEDERE AL MEDIULUI Infotag
BANCA NAȚIONALĂ ELABOREAZĂ O TAXONOMIE PENTRU INVESTIȚII ÎN ACTIVITĂȚI ECONOMICE SIGURE DIN PUNCT DE VEDERE AL MEDIULUI
15:00
PRIMARUL CHIȘINĂULUI ÎL VA DA ÎN JUDECATĂ PE MINISTRUL DE EXTERNE AL ROMÂNIEI PENTRU ÎNTUNERICAREA IMAGINII SALE Infotag
PRIMARUL CHIȘINĂULUI ÎL VA DA ÎN JUDECATĂ PE MINISTRUL DE EXTERNE AL ROMÂNIEI PENTRU ÎNTUNERICAREA IMAGINII SALE
14:00
COMISIA ELECTORALĂ CENTRALĂ A STABILIT O LIMITĂ A FONDURILOR FINANCIARE PENTRU UTILIZAREA DE CĂTRE CONCURENȚII ELECTORALI Infotag
COMISIA ELECTORALĂ CENTRALĂ A STABILIT O LIMITĂ A FONDURILOR FINANCIARE PENTRU UTILIZAREA DE CĂTRE CONCURENȚII ELECTORALI
13:30
Eleganța Clasică a Inelelor cu Perle: Accesorii Atemporale Infotag
Eleganța Clasică a Inelelor cu Perle: Accesorii Atemporale
11:00
​Maib - desemnată cea mai bună bancă din Moldova pentru clienții corporativi de publicația Euromoney Infotag
​Maib - desemnată cea mai bună bancă din Moldova pentru clienții corporativi de publicația Euromoney
18 iulie 2025
23:30
Distincția de Cea Mai Bună Bancă din Moldova pentru OTP Bank Infotag
Distincția de Cea Mai Bună Bancă din Moldova pentru OTP Bank
15:00
​INIMA MOLDOVEI oprește închiderea a 5 școli în raionul Cahul: PAS comite o crimă Infotag
​INIMA MOLDOVEI oprește închiderea a 5 școli în raionul Cahul: PAS comite o crimă
13:00
În Marea Britanie vârsta de vot va fi coborâtă la 16 ani Infotag
În Marea Britanie vârsta de vot va fi coborâtă la 16 ani
13:00
​LA CHIȘINĂU, UN TÎNER ȘI-A UCIS MAMA ȘI A ÎNCERCAT SĂ SE SINUCIDE Infotag
​LA CHIȘINĂU, UN TÎNER ȘI-A UCIS MAMA ȘI A ÎNCERCAT SĂ SE SINUCIDE
13:00
LIDERUL BLOCULUI „ALTERNATIVA”: STILUL ACTUALULUI GUVERN ESTE PR POLITIC ÎN DETRIMENTUL CETĂȚENILOR CARE AU ÎN EI ÎNCREDERE Infotag
LIDERUL BLOCULUI „ALTERNATIVA”: STILUL ACTUALULUI GUVERN ESTE PR POLITIC ÎN DETRIMENTUL CETĂȚENILOR CARE AU ÎN EI ÎNCREDERE
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.