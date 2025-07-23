LIDERUL PARTIDULUI NOSTRU, RENATO USATÎI, A ADUS ÎNCĂLȚĂMINTE ÎN STUDIO PENTRU LIDERUL PARTIDULUI COMUNIST, VLADIMIR VORONIN

Infotag, 23 iulie 2025 16:00

LIDERUL PARTIDULUI NOSTRU, RENATO USATÎI, A ADUS ÎNCĂLȚĂMINTE ÎN STUDIO PENTRU LIDERUL PARTIDULUI COMUNIST, VLADIMIR VORONIN

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Infotag

Acum 15 minute
16:00
MOLDOVA ȘI POLONIA DEZVOLTĂ COOPERAREA ÎN DOMENIUL TRANSPORTULUI RUTIER Infotag
MOLDOVA ȘI POLONIA DEZVOLTĂ COOPERAREA ÎN DOMENIUL TRANSPORTULUI RUTIER
16:00
LIDERUL PARTIDULUI NOSTRU, RENATO USATÎI, A ADUS ÎNCĂLȚĂMINTE ÎN STUDIO PENTRU LIDERUL PARTIDULUI COMUNIST, VLADIMIR VORONIN Infotag
LIDERUL PARTIDULUI NOSTRU, RENATO USATÎI, A ADUS ÎNCĂLȚĂMINTE ÎN STUDIO PENTRU LIDERUL PARTIDULUI COMUNIST, VLADIMIR VORONIN
Acum 4 ore
13:00
SUA s-au retras din UNESCO Infotag
SUA s-au retras din UNESCO
13:00
Rada de la Kiev a votat pentru limitarea autonomiei agenţiilor anticorupţie, la o zi după un amplu raid al serviciului de securitate Infotag
Rada de la Kiev a votat pentru limitarea autonomiei agenţiilor anticorupţie, la o zi după un amplu raid al serviciului de securitate
13:00
FOSTUL LIDER AL PLATFORMEI DA ÎȘI EXPLICĂ DECIZIA DE A CANDIDA LA PARLAMENTARE PE LISTA PARTIDULUI PAS Infotag
FOSTUL LIDER AL PLATFORMEI DA ÎȘI EXPLICĂ DECIZIA DE A CANDIDA LA PARLAMENTARE PE LISTA PARTIDULUI PAS
13:00
DOCUMENTE FALSIFICATE, BANI ȘI BUNURI DESCOPERITE ÎN TIMPUL PERCHEZIȚIILOR LA VILA LUI VLAD PLAHOTNIUC Infotag
DOCUMENTE FALSIFICATE, BANI ȘI BUNURI DESCOPERITE ÎN TIMPUL PERCHEZIȚIILOR LA VILA LUI VLAD PLAHOTNIUC
13:00
NOUL VICEPRIMINISTRU PENTRU REINTEGRARE DEPUNE JURĂMÂNTUL Infotag
NOUL VICEPRIMINISTRU PENTRU REINTEGRARE DEPUNE JURĂMÂNTUL
13:00
PREȘEDINTA MAIA SANDU VA VIZITA MAREA BRITANIE PENTRU A DISCUTA COOPERAREA BILATERALĂ ȘI A SE ÎNTÂLNI CU REGELE Infotag
PREȘEDINTA MAIA SANDU VA VIZITA MAREA BRITANIE PENTRU A DISCUTA COOPERAREA BILATERALĂ ȘI A SE ÎNTÂLNI CU REGELE
Acum 6 ore
11:00
Maib anunță aprobarea lui Alexandru Sonic în funcția de Vicepreședinte al Comitetului de Conducereși a Madelinei Alexander - în Consiliul Băncii Infotag
Maib anunță aprobarea lui Alexandru Sonic în funcția de Vicepreședinte al Comitetului de Conducereși a Madelinei Alexander - în Consiliul Băncii
Acum 24 ore
17:00
VAMIȘTII L-AU REȚINUT PE ORGANIZATORUL TRECERII ILEGALE ÎN MOLDOVA A ȘASE CETĂȚENI UCRAINENI ÎN RAIONUL TARACLIA Infotag
VAMIȘTII L-AU REȚINUT PE ORGANIZATORUL TRECERII ILEGALE ÎN MOLDOVA A ȘASE CETĂȚENI UCRAINENI ÎN RAIONUL TARACLIA
17:00
​ZECI DE MICROBUZE AU ORGANIZAT O „PARCARE DE PROTEST” LA BIROUL DELEGĂȚII UE LA CHIȘINĂU Infotag
​ZECI DE MICROBUZE AU ORGANIZAT O „PARCARE DE PROTEST” LA BIROUL DELEGĂȚII UE LA CHIȘINĂU
17:00
EXPERT DESPRE ARESTAREA LUI PLAHOTNIUC: O MARE VICTORIE PENTRU SISTEMUL JUSTIȚIEI ȘI CETĂȚENII MOLDOVENI Infotag
EXPERT DESPRE ARESTAREA LUI PLAHOTNIUC: O MARE VICTORIE PENTRU SISTEMUL JUSTIȚIEI ȘI CETĂȚENII MOLDOVENI
17:00
PROMO-LEX: MULTE PARTIDE AU ÎNCEPUT CAMPANIA PREELECTORALĂ, ÎN CIUDA FAPTULUI CĂ CAMPANIA ELECTORALĂ TREBUIE SĂ ÎNCEAPĂ PE 29 AUGUST Infotag
PROMO-LEX: MULTE PARTIDE AU ÎNCEPUT CAMPANIA PREELECTORALĂ, ÎN CIUDA FAPTULUI CĂ CAMPANIA ELECTORALĂ TREBUIE SĂ ÎNCEAPĂ PE 29 AUGUST
Ieri
14:00
​TREI PERSOANE S-AU ÎNECAT ÎN APELE DIN MOLDOVA ÎN ULTIMELE 24 DE ORE Infotag
​TREI PERSOANE S-AU ÎNECAT ÎN APELE DIN MOLDOVA ÎN ULTIMELE 24 DE ORE
14:00
BANCA NAȚIONALĂ ÎL APROBĂ PE ALEXANDRU SONIC ÎN FUNCȚIA DE VICEPREȘEDINTE AL MAIB Infotag
BANCA NAȚIONALĂ ÎL APROBĂ PE ALEXANDRU SONIC ÎN FUNCȚIA DE VICEPREȘEDINTE AL MAIB
14:00
COMISIA ELECTORALĂ CENTRALĂ (CEC) A PROPUS DESCHIDEREA A 293 DE SECȚII DE VOTARE ÎN STRĂINĂTATE Infotag
COMISIA ELECTORALĂ CENTRALĂ (CEC) A PROPUS DESCHIDEREA A 293 DE SECȚII DE VOTARE ÎN STRĂINĂTATE
10:30
OTP Bank a modernizat rețeaua de ATM-uri Infotag
OTP Bank a modernizat rețeaua de ATM-uri
Mai mult de 2 zile în urmă
15:00
BANCA NAȚIONALĂ ELABOREAZĂ O TAXONOMIE PENTRU INVESTIȚII ÎN ACTIVITĂȚI ECONOMICE SIGURE DIN PUNCT DE VEDERE AL MEDIULUI Infotag
BANCA NAȚIONALĂ ELABOREAZĂ O TAXONOMIE PENTRU INVESTIȚII ÎN ACTIVITĂȚI ECONOMICE SIGURE DIN PUNCT DE VEDERE AL MEDIULUI
15:00
PRIMARUL CHIȘINĂULUI ÎL VA DA ÎN JUDECATĂ PE MINISTRUL DE EXTERNE AL ROMÂNIEI PENTRU ÎNTUNERICAREA IMAGINII SALE Infotag
PRIMARUL CHIȘINĂULUI ÎL VA DA ÎN JUDECATĂ PE MINISTRUL DE EXTERNE AL ROMÂNIEI PENTRU ÎNTUNERICAREA IMAGINII SALE
14:00
COMISIA ELECTORALĂ CENTRALĂ A STABILIT O LIMITĂ A FONDURILOR FINANCIARE PENTRU UTILIZAREA DE CĂTRE CONCURENȚII ELECTORALI Infotag
COMISIA ELECTORALĂ CENTRALĂ A STABILIT O LIMITĂ A FONDURILOR FINANCIARE PENTRU UTILIZAREA DE CĂTRE CONCURENȚII ELECTORALI
13:30
Eleganța Clasică a Inelelor cu Perle: Accesorii Atemporale Infotag
Eleganța Clasică a Inelelor cu Perle: Accesorii Atemporale
11:00
​Maib - desemnată cea mai bună bancă din Moldova pentru clienții corporativi de publicația Euromoney Infotag
​Maib - desemnată cea mai bună bancă din Moldova pentru clienții corporativi de publicația Euromoney
18 iulie 2025
23:30
Distincția de Cea Mai Bună Bancă din Moldova pentru OTP Bank Infotag
Distincția de Cea Mai Bună Bancă din Moldova pentru OTP Bank
15:00
​INIMA MOLDOVEI oprește închiderea a 5 școli în raionul Cahul: PAS comite o crimă Infotag
​INIMA MOLDOVEI oprește închiderea a 5 școli în raionul Cahul: PAS comite o crimă
13:00
În Marea Britanie vârsta de vot va fi coborâtă la 16 ani Infotag
În Marea Britanie vârsta de vot va fi coborâtă la 16 ani
13:00
​LA CHIȘINĂU, UN TÎNER ȘI-A UCIS MAMA ȘI A ÎNCERCAT SĂ SE SINUCIDE Infotag
​LA CHIȘINĂU, UN TÎNER ȘI-A UCIS MAMA ȘI A ÎNCERCAT SĂ SE SINUCIDE
13:00
LIDERUL BLOCULUI „ALTERNATIVA”: STILUL ACTUALULUI GUVERN ESTE PR POLITIC ÎN DETRIMENTUL CETĂȚENILOR CARE AU ÎN EI ÎNCREDERE Infotag
LIDERUL BLOCULUI „ALTERNATIVA”: STILUL ACTUALULUI GUVERN ESTE PR POLITIC ÎN DETRIMENTUL CETĂȚENILOR CARE AU ÎN EI ÎNCREDERE
13:00
PREȘEDINTA MAIA SANDU A PRIVIT CETĂȚENIA MOLDOVENEASCĂ CINCI COMPATRIOȚI CARE AU DEVENIT VOLUNTARI MERCENARI Infotag
PREȘEDINTA MAIA SANDU A PRIVIT CETĂȚENIA MOLDOVENEASCĂ CINCI COMPATRIOȚI CARE AU DEVENIT VOLUNTARI MERCENARI
12:30
Guvern nou în Ucraina. Iulia Sviridenko – prim-ministru Infotag
Guvern nou în Ucraina. Iulia Sviridenko – prim-ministru
10:30
Maib: Visa business - visați măreț, câștigați real Infotag
Maib: Visa business - visați măreț, câștigați real
17 iulie 2025
16:30
MINISTERUL APĂRĂRII A CONFIRMAT PREGĂTIREA SĂ DE A SUPRIMA ORICE AMENINȚĂRI ÎN SPAȚIUL AERIAN AL MOLDOVENII Infotag
MINISTERUL APĂRĂRII A CONFIRMAT PREGĂTIREA SĂ DE A SUPRIMA ORICE AMENINȚĂRI ÎN SPAȚIUL AERIAN AL MOLDOVENII
16:30
​EXPERT: INTEGRAREA EUROPEANĂ A MOLDOVEI VA CONTINUA DUPĂ ALEGERI Infotag
​EXPERT: INTEGRAREA EUROPEANĂ A MOLDOVEI VA CONTINUA DUPĂ ALEGERI
14:00
KEVIN COVERT A CONFIRMAT ANGAJAMENTUL SUA DE A SUSȚINE PARCURSUL EUROPEAN AL REPUBLICA MOLDOVA ȘI DE A CONTINUA REFORMELE Infotag
KEVIN COVERT A CONFIRMAT ANGAJAMENTUL SUA DE A SUSȚINE PARCURSUL EUROPEAN AL REPUBLICA MOLDOVA ȘI DE A CONTINUA REFORMELE
14:00
CONSILIERII PAS AU NUMIT PODUL DE PE STRADA ISMAIL „O AMENINȚARE LA PROTECȚIA ȘOFERILOR ȘI PIETONILOR” Infotag
CONSILIERII PAS AU NUMIT PODUL DE PE STRADA ISMAIL „O AMENINȚARE LA PROTECȚIA ȘOFERILOR ȘI PIETONILOR”
14:00
MOLDOVA VA ACORDA 4 MILIOANE DE EURO PENTRU A-ȘI MĂRI PARTICIPAREA ÎN CAPITALUL SOCIAL AL BERD Infotag
MOLDOVA VA ACORDA 4 MILIOANE DE EURO PENTRU A-ȘI MĂRI PARTICIPAREA ÎN CAPITALUL SOCIAL AL BERD
14:00
PARTIDUL PLATFORMA DA EXAMINEAZĂ PROPUNEREA PAS DE A NOMINA CANDIDAȚI LA POSTUL DE DEPUTAT DE PE LISTELE PARTIDULUI DE GUVERNĂMÂNT – PAS Infotag
PARTIDUL PLATFORMA DA EXAMINEAZĂ PROPUNEREA PAS DE A NOMINA CANDIDAȚI LA POSTUL DE DEPUTAT DE PE LISTELE PARTIDULUI DE GUVERNĂMÂNT – PAS
16 iulie 2025
16:00
JAPONIA VA SPRIJINI FEMEILE DIN MOLDOVA ÎN LUPTA ÎMPOTRIVA VIOLENȚEI Infotag
JAPONIA VA SPRIJINI FEMEILE DIN MOLDOVA ÎN LUPTA ÎMPOTRIVA VIOLENȚEI
15:30
POLONIA A DEPORTAT 13 CETĂȚENI MOLDOVENI AFLAȚI ILEGAL ÎN ȚARĂ Infotag
POLONIA A DEPORTAT 13 CETĂȚENI MOLDOVENI AFLAȚI ILEGAL ÎN ȚARĂ
13:30
A demisionat prim-ministrul Ucrainei, Denis Șmîhal Infotag
A demisionat prim-ministrul Ucrainei, Denis Șmîhal
13:30
​AEROPORTUL DIN CHIȘINĂU NUMIT DUPĂ COMPOZITORUL EUGEN DOGA Infotag
​AEROPORTUL DIN CHIȘINĂU NUMIT DUPĂ COMPOZITORUL EUGEN DOGA
13:30
ÎNCĂ DOI CETĂȚENI MOLDOVENI INTRĂ SUB SANCȚIUNILE UE PENTRU PARTICIPAREA LA DESTABILIZARE ÎN UE ȘI UCRAINA Infotag
ÎNCĂ DOI CETĂȚENI MOLDOVENI INTRĂ SUB SANCȚIUNILE UE PENTRU PARTICIPAREA LA DESTABILIZARE ÎN UE ȘI UCRAINA
13:30
OPINIA EXPERȚILOR: TĂCEREA GUVERNULUI PRIVIND SCĂDEREA EXPORTURILOR ESTE O IRESPONABILITATE Infotag
OPINIA EXPERȚILOR: TĂCEREA GUVERNULUI PRIVIND SCĂDEREA EXPORTURILOR ESTE O IRESPONABILITATE
13:30
„Demisia lui Sandu este inevitabilă”: Acțiunea partidului INIMA MOLDOVEI împotriva implicării președintelui în alegerile parlamentare Infotag
„Demisia lui Sandu este inevitabilă”: Acțiunea partidului INIMA MOLDOVEI împotriva implicării președintelui în alegerile parlamentare
13:30
7 ani de inovație și dezvoltare sustenabilă.Philip Morris Moldova își consolidează angajamentul într-un viitor fără fum Infotag
7 ani de inovație și dezvoltare sustenabilă.Philip Morris Moldova își consolidează angajamentul într-un viitor fără fum
12:30
S&P: Grupul OTP se clasează printre cele mai performante bănci din Europa pentru al doilea an consecutiv Infotag
S&P: Grupul OTP se clasează printre cele mai performante bănci din Europa pentru al doilea an consecutiv
10:30
​Maib lansează cea de-a patra emisiune de obligațiuni corporative Infotag
​Maib lansează cea de-a patra emisiune de obligațiuni corporative
15 iulie 2025
15:30
TREI PARTIDE ȘI DOUĂ BLOCURI POT INTRA ÎN NOUA COMPONENȚĂ A PARLAMENTELUI Infotag
TREI PARTIDE ȘI DOUĂ BLOCURI POT INTRA ÎN NOUA COMPONENȚĂ A PARLAMENTELUI
13:30
LA ACȚIUNEA DE PROTEST ÎN SPRIJINUL DEPUTATEI MARINA TAUBER AU FOST REȚINUȚI SUSPECȚII DE DISTRIBUIRE DE BANI Infotag
LA ACȚIUNEA DE PROTEST ÎN SPRIJINUL DEPUTATEI MARINA TAUBER AU FOST REȚINUȚI SUSPECȚII DE DISTRIBUIRE DE BANI
13:30
​CEC A PUBLICAT LISTA PARTIDELOR ADMISE LA ALEGERILE PARLAMENTARE DIN 28 SEPTEMBRIE Infotag
​CEC A PUBLICAT LISTA PARTIDELOR ADMISE LA ALEGERILE PARLAMENTARE DIN 28 SEPTEMBRIE
11:00
​Maib and Visa invite you to Festivalul Lupilor 2025 Infotag
​Maib and Visa invite you to Festivalul Lupilor 2025
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.