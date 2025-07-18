Distincția de Cea Mai Bună Bancă din Moldova pentru OTP Bank
Infotag, 18 iulie 2025 23:30
Distincția de Cea Mai Bună Bancă din Moldova pentru OTP Bank
• • •
Alte ştiri de Infotag
Acum 30 minute
23:30
Distincția de Cea Mai Bună Bancă din Moldova pentru OTP Bank
Acum 12 ore
15:00
INIMA MOLDOVEI oprește închiderea a 5 școli în raionul Cahul: PAS comite o crimă
13:00
În Marea Britanie vârsta de vot va fi coborâtă la 16 ani
13:00
LA CHIȘINĂU, UN TÎNER ȘI-A UCIS MAMA ȘI A ÎNCERCAT SĂ SE SINUCIDE
13:00
LIDERUL BLOCULUI „ALTERNATIVA”: STILUL ACTUALULUI GUVERN ESTE PR POLITIC ÎN DETRIMENTUL CETĂȚENILOR CARE AU ÎN EI ÎNCREDERE # Infotag
LIDERUL BLOCULUI „ALTERNATIVA”: STILUL ACTUALULUI GUVERN ESTE PR POLITIC ÎN DETRIMENTUL CETĂȚENILOR CARE AU ÎN EI ÎNCREDERE
13:00
PREȘEDINTA MAIA SANDU A PRIVIT CETĂȚENIA MOLDOVENEASCĂ CINCI COMPATRIOȚI CARE AU DEVENIT VOLUNTARI MERCENARI # Infotag
PREȘEDINTA MAIA SANDU A PRIVIT CETĂȚENIA MOLDOVENEASCĂ CINCI COMPATRIOȚI CARE AU DEVENIT VOLUNTARI MERCENARI
12:30
Guvern nou în Ucraina. Iulia Sviridenko – prim-ministru
Acum 24 ore
10:30
Maib: Visa business - visați măreț, câștigați real
Ieri
16:30
MINISTERUL APĂRĂRII A CONFIRMAT PREGĂTIREA SĂ DE A SUPRIMA ORICE AMENINȚĂRI ÎN SPAȚIUL AERIAN AL MOLDOVENII # Infotag
MINISTERUL APĂRĂRII A CONFIRMAT PREGĂTIREA SĂ DE A SUPRIMA ORICE AMENINȚĂRI ÎN SPAȚIUL AERIAN AL MOLDOVENII
16:30
EXPERT: INTEGRAREA EUROPEANĂ A MOLDOVEI VA CONTINUA DUPĂ ALEGERI
14:00
KEVIN COVERT A CONFIRMAT ANGAJAMENTUL SUA DE A SUSȚINE PARCURSUL EUROPEAN AL REPUBLICA MOLDOVA ȘI DE A CONTINUA REFORMELE # Infotag
KEVIN COVERT A CONFIRMAT ANGAJAMENTUL SUA DE A SUSȚINE PARCURSUL EUROPEAN AL REPUBLICA MOLDOVA ȘI DE A CONTINUA REFORMELE
14:00
CONSILIERII PAS AU NUMIT PODUL DE PE STRADA ISMAIL „O AMENINȚARE LA PROTECȚIA ȘOFERILOR ȘI PIETONILOR” # Infotag
CONSILIERII PAS AU NUMIT PODUL DE PE STRADA ISMAIL „O AMENINȚARE LA PROTECȚIA ȘOFERILOR ȘI PIETONILOR”
14:00
MOLDOVA VA ACORDA 4 MILIOANE DE EURO PENTRU A-ȘI MĂRI PARTICIPAREA ÎN CAPITALUL SOCIAL AL BERD # Infotag
MOLDOVA VA ACORDA 4 MILIOANE DE EURO PENTRU A-ȘI MĂRI PARTICIPAREA ÎN CAPITALUL SOCIAL AL BERD
14:00
PARTIDUL PLATFORMA DA EXAMINEAZĂ PROPUNEREA PAS DE A NOMINA CANDIDAȚI LA POSTUL DE DEPUTAT DE PE LISTELE PARTIDULUI DE GUVERNĂMÂNT – PAS # Infotag
PARTIDUL PLATFORMA DA EXAMINEAZĂ PROPUNEREA PAS DE A NOMINA CANDIDAȚI LA POSTUL DE DEPUTAT DE PE LISTELE PARTIDULUI DE GUVERNĂMÂNT – PAS
Mai mult de 2 zile în urmă
16:00
JAPONIA VA SPRIJINI FEMEILE DIN MOLDOVA ÎN LUPTA ÎMPOTRIVA VIOLENȚEI
15:30
POLONIA A DEPORTAT 13 CETĂȚENI MOLDOVENI AFLAȚI ILEGAL ÎN ȚARĂ
13:30
A demisionat prim-ministrul Ucrainei, Denis Șmîhal
13:30
AEROPORTUL DIN CHIȘINĂU NUMIT DUPĂ COMPOZITORUL EUGEN DOGA
13:30
ÎNCĂ DOI CETĂȚENI MOLDOVENI INTRĂ SUB SANCȚIUNILE UE PENTRU PARTICIPAREA LA DESTABILIZARE ÎN UE ȘI UCRAINA # Infotag
ÎNCĂ DOI CETĂȚENI MOLDOVENI INTRĂ SUB SANCȚIUNILE UE PENTRU PARTICIPAREA LA DESTABILIZARE ÎN UE ȘI UCRAINA
13:30
OPINIA EXPERȚILOR: TĂCEREA GUVERNULUI PRIVIND SCĂDEREA EXPORTURILOR ESTE O IRESPONABILITATE # Infotag
OPINIA EXPERȚILOR: TĂCEREA GUVERNULUI PRIVIND SCĂDEREA EXPORTURILOR ESTE O IRESPONABILITATE
13:30
„Demisia lui Sandu este inevitabilă”: Acțiunea partidului INIMA MOLDOVEI împotriva implicării președintelui în alegerile parlamentare # Infotag
„Demisia lui Sandu este inevitabilă”: Acțiunea partidului INIMA MOLDOVEI împotriva implicării președintelui în alegerile parlamentare
13:30
7 ani de inovație și dezvoltare sustenabilă.Philip Morris Moldova își consolidează angajamentul într-un viitor fără fum # Infotag
7 ani de inovație și dezvoltare sustenabilă.Philip Morris Moldova își consolidează angajamentul într-un viitor fără fum
12:30
S&P: Grupul OTP se clasează printre cele mai performante bănci din Europa pentru al doilea an consecutiv # Infotag
S&P: Grupul OTP se clasează printre cele mai performante bănci din Europa pentru al doilea an consecutiv
10:30
Maib lansează cea de-a patra emisiune de obligațiuni corporative
15 iulie 2025
15:30
TREI PARTIDE ȘI DOUĂ BLOCURI POT INTRA ÎN NOUA COMPONENȚĂ A PARLAMENTELUI
13:30
LA ACȚIUNEA DE PROTEST ÎN SPRIJINUL DEPUTATEI MARINA TAUBER AU FOST REȚINUȚI SUSPECȚII DE DISTRIBUIRE DE BANI # Infotag
LA ACȚIUNEA DE PROTEST ÎN SPRIJINUL DEPUTATEI MARINA TAUBER AU FOST REȚINUȚI SUSPECȚII DE DISTRIBUIRE DE BANI
13:30
CEC A PUBLICAT LISTA PARTIDELOR ADMISE LA ALEGERILE PARLAMENTARE DIN 28 SEPTEMBRIE
11:00
Maib and Visa invite you to Festivalul Lupilor 2025
11:00
Maib și Visa te invită la Festivalul Lupilor 2025
14 iulie 2025
13:00
UE suspendă până în august contramăsurile împotriva tarifelor vamale ale SUA
12 iulie 2025
13:30
ÎN MOLDOVA A APĂRUT DEZVOLTATORUL IMOBILIAR CRIST-VALG, CÂȘTIGÂND ÎNCREDEREA INVESTITORILOR DE LA PRIMUL PROIECT # Infotag
ÎN MOLDOVA A APĂRUT DEZVOLTATORUL IMOBILIAR CRIST-VALG, CÂȘTIGÂND ÎNCREDEREA INVESTITORILOR DE LA PRIMUL PROIECT
11 iulie 2025
17:30
ACȚIUNILE MAIB AU STABILIT UN NOU RECORD DE PREȚ - 105,10 LEI
17:30
MINISTERUL FINANȚELOR A PLASAT OBLIGAȚIUNI PE DOI ȘI TREI ANI ÎN VALOARE DE 91 DE MILIOANE DE LEI ÎN LOC DE CELE 106 MILIOANE DE LEI PRECONIZATE # Infotag
MINISTERUL FINANȚELOR A PLASAT OBLIGAȚIUNI PE DOI ȘI TREI ANI ÎN VALOARE DE 91 DE MILIOANE DE LEI ÎN LOC DE CELE 106 MILIOANE DE LEI PRECONIZATE
17:30
PROCURORII CER 13 ANI DE ÎNCHISOARE PENTRU DEPUTATA MARINA TAUBER
17:30
MOLDOVA CONSIDERĂ IMPORTANTĂ MENȚINEREA DOSARULUI TRANSNISTREAN PE AGENDA PREȘEDINȚIEI ELVEȚIENE A OSCE # Infotag
MOLDOVA CONSIDERĂ IMPORTANTĂ MENȚINEREA DOSARULUI TRANSNISTREAN PE AGENDA PREȘEDINȚIEI ELVEȚIENE A OSCE
17:30
DANEMARCA VA OFERI 7 MILIOANE DE EURO ÎN URMĂTORII PATRU PENTRU A DEZVOLTA CAPACITĂȚILE DE APĂRARE ALE MOLDOVEI # Infotag
DANEMARCA VA OFERI 7 MILIOANE DE EURO ÎN URMĂTORII PATRU PENTRU A DEZVOLTA CAPACITĂȚILE DE APĂRARE ALE MOLDOVEI
13:00
A eșuat moțiunea de cenzură împotriva Comisiei Europene
13:00
UE alocă 2,3 miliarde de euro pentru reconstrucția Ucrainei
13:00
PARLAMENTUL ADOPTĂ DECLARAȚIA „PRIVIND ADERAREA REPUBLICII MOLDOVA LA UNIUNEA EUROPEANĂ”
12:30
PAS, duceți-vă naiba! Conform deciziei poporului Partidul INIMA MOLDOVEI „a închis” sediul grupării „galbene” # Infotag
PAS, duceți-vă naiba! Conform deciziei poporului Partidul INIMA MOLDOVEI „a închis” sediul grupării „galbene”
10 iulie 2025
15:30
AUTORITATEA DE REGLEMENTARE APROBĂ ÎNREGISTRAREA URMĂTOARELOR OBLIGAȚIUNI ALE MAIB ÎN VALOARE DE 144,20 MILIOANE DE LEI # Infotag
AUTORITATEA DE REGLEMENTARE APROBĂ ÎNREGISTRAREA URMĂTOARELOR OBLIGAȚIUNI ALE MAIB ÎN VALOARE DE 144,20 MILIOANE DE LEI
15:30
COMUNIȘTII ȘI SOCIALISTII VOR CREA O „COMISIE PENTRU INVESTIGAREA ACTIVITĂȚILOR CRIMINALE ALE PAS” ÎN PARLAMENT # Infotag
COMUNIȘTII ȘI SOCIALISTII VOR CREA O „COMISIE PENTRU INVESTIGAREA ACTIVITĂȚILOR CRIMINALE ALE PAS” ÎN PARLAMENT
15:30
INFLAȚIA ANUALĂ ÎN MOLDOVA A CRESCUT LA 8,17% ÎN IUNIE
14:30
Patru ani de trădare, minciună și distrugere: INIMA MOLDOVEI condamnă guvernarea PAS
13:00
SUBURBIA CHIȘINĂULUI VA PRIMI FINANȚARE PENTRU ÎMBUNĂTĂȚIREA GESTIONĂRII DEȘEURILOR
13:00
POLIȚIA A REȚINUT SUSPECȚI CĂ AR FI DAT BANI PENTRU PARTICIPAREA LA PROTEST
11:00
Centrul Ipotecar maib aniversează 4 ani de activitate: pentru mii de familii casă a devenit „acasă” # Infotag
Centrul Ipotecar maib aniversează 4 ani de activitate: pentru mii de familii casă a devenit „acasă”
9 iulie 2025
14:00
CETĂȚEAN MOLDOVEAN CONDAMNAT PENTRU FURTUL DE NUMERAR ȘI MONEDE ÎN VALOARE DE 1,87 MILIOANE DE LEI DINTR-UN SEIF # Infotag
CETĂȚEAN MOLDOVEAN CONDAMNAT PENTRU FURTUL DE NUMERAR ȘI MONEDE ÎN VALOARE DE 1,87 MILIOANE DE LEI DINTR-UN SEIF
14:00
GUVERNUL ÎNĂSPREȘTE PEDEPSELE PENTRU DEFRIȘĂRILE ILEGALE
14:00
GUVERNUL VA ACORDA FINANȚARE GRANT ÎN VALOARE DE 10 MILIOANE DE LEI UNUI 35 DE PRIMĂRII ÎN CADRUL PROGRAMULUI DAR 1+3 # Infotag
GUVERNUL VA ACORDA FINANȚARE GRANT ÎN VALOARE DE 10 MILIOANE DE LEI UNUI 35 DE PRIMĂRII ÎN CADRUL PROGRAMULUI DAR 1+3
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.