INIMA MOLDOVEI acuză PAS de manipulare: Niciun lider de guvernare nu a recurs la metode atât de ieftine precum Igor Grosu

Când prețurile explodează, dar tranzacțiile îngheațăÎn trimestrul II din 2025, piața imobiliară din municipiul Chișinău a atins un minim istoric în ceea ce privește numărul de tranzacții cu apartamente. Cu doar 3.250 de vânzări înregistrate, am ajuns la cel mai scăzut nivel din ultimii 15 ani, scrie expertul economic Veaceslav Ioniță într-o nouă analiză pe blogul său. Pentru comparație:– în 2019, în același trimestru, erau aproape 11.000 de tranzacții.– într-un an „normal”, Chișinăul înregistra 6.000–8.000 tranzacții/trimestru.Astăzi? Doar puțin peste 3.000. Dar prețurile? Tocmai au atins recordul istoric!Dacă numărul tranzacțiilor este în colaps, prețurile apartamentelor noi în varianta „albă” au explodat:În T1/2024 – 1.435 euro/m²În T1/2025 – 1.905 euro/m²Asta înseamnă:+470 euro/m² într-un singur an+32,8% creștere – cea mai mare din ultimii 20 de aniEste o evoluție fără precedent, comparabilă doar cu valul speculativ din 2008, chiar înainte de prăbușirea pieței. De ce avem această prăpastie între prețuri și tranzacții?Situația actuală poate fi descrisă ca un război al nervilor: Dezvoltatorii au nevoie de lichidități, dar ezită să reducă prețurile, mai ales pe fondul investițiilor mari deja făcute. Cumpărătorii sunt tot mai puțin activi – fie din lipsă de încredere, fie din imposibilitatea de a achita sumele actuale. Statul a înăsprit reglementările urbanistice, ceea ce a dus la o scădere a locuințelor date în exploatare. Băncile oferă credite ipotecare într-un ritm stabil, dar ele nu mai sunt suficiente pentru a stimula cererea.A rezultat o piață de nișă, în care tranzacționează doar cei disperați să vândă sau cei prea grăbiți să mai aștepte. Prețul rezultat nu reflectă realitatea pieței, ci un segment îngust și distorsionat. Un semnal clar de turbulență imobiliarăPiața imobiliară din Chișinău, în forma actuală, nu este sustenabilă. Cu un volum al tranzacțiilor de 3 ori mai mic decât în 2019 și o creștere de prețuri de 33% într-un an, am intrat într-o zonă de dezechilibru periculos.Dacă acest trend continuă, sunt doar două scenarii posibile: O corecție dureroasă a prețurilor, mai devreme sau mai târziu; Blocaj prelungit: o piață imobilă sterilă, fără lichiditate, în care nimeni nu mai vinde și nimeni nu mai cumpără. Ce urmează?Prefer să nu fac predicții hazardate. Dar un lucru este clar: normalitatea s-a suspendat pe piața imobiliară din Chișinău.Următoarele luni vor confirma dacă această stare este una temporară… sau începutul unei crize mai profunde.