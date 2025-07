Ți-ai făcut planurile pentru weekend? Câteva evenimente la care să mergi

16:15

Admiterea în universitățile din Republica Moldova poate fi un proces complicat pentru studenții internaționali. Pornind de la propria experiență de studentă străină peste hotare, Laura Zara, o tânără din Telenești, a decis să propună o soluție digitală care să simplifice accesul la învățământul superior din Moldova. A creat Study in Moldova – o platformă aflată în dezvoltare, care reunește informațiile despre programe de studii, cerințe, taxe și documente necesare într-un singur loc. Proiectul face parte din lucrarea ei de licență și are ca obiectiv digitalizarea întregului proces de admitere pentru studenții din alte țări. Сообщение „Study in Moldova”, platforma creată de o tânără pentru a sprijini studenții străini în procesul de admitere появились сначала на #diez.