„Study in Moldova”, platforma creată de o tânără pentru a sprijini studenții străini în procesul de admitere

Industria IT rămâne una dintre cele mai populare specialități în rândul studenților admiși la universitățile din Republica Moldova. În primul episod al podcastului „Urmează stația", dedicat orientării în carieră, Ilinca Gherța ne povestea că domeniul IT se bucură de o mare popularitate printre tinerii specialiști datorită companiilor moderne care există pe piață. Despre o asemenea companie am discutat în cel de-al treilea episod al podcastului. Iurie Costașco, senior DevOps consultant la Endava, ne-a spus ce presupune primul job în IT, ce oportunități profesionale există, care sunt aptitudinile necesare pentru o carieră în acest sector, dar și cum inteligența artificială transformă această industrie.