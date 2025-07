Lecție Olimpică la Centrul de Caritate pentru Refugiați

19:40

Pe data de 26 iunie 2025 s-a desfășurat Prezentarea Proiectului Internațional "Integrity Atlas – Integrity and Values Atlas in the Neighbourhood region", 101184122. ERASMUS-SPORT-2024-CB, finanțat de Comisia Europeană (European Education and Culture Executive Agency), on-line. Proiectul "Integrity Atlas – Integrity and Values Atlas in the Neighbourhood region" este o inițiativă de anvergură care urmărește promovarea …